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Индексная книга (каталог) CNews*
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ASKO

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.08.2024 Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig 1
10.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыла первую в России мультибрендовую зону с премиальной бытовой техникой в розничном магазине 1
15.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 1
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года 1
19.01.2024 Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA 1
18.09.2023 Новые роботы-пылесосы Hisense теперь доступны в России 1
12.09.2023 Hisense выпустила новую модель лазерного проектора 1
18.04.2023 Hisense представила коммерческие дисплеи на российском рынке 1
21.11.2022 В Москве состоялась ежегодная партнерская конференция Hisense 1
03.10.2022 Hisense представляет новинки бытовой техники на российском рынке 1
01.09.2022 Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям 1
24.06.2022 Hisense открывает первую бренд-зону в магазине «М.Видео» в Санкт-Петербурге 1
16.03.2022 Hisense развивает технологии воспроизведения изображения 1
12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018 1
13.05.2016 Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM 1
18.04.2016 Лучшие посудомоечные машины. Выбор ZOOM 1
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM 1
30.04.2015 ZOOM рекомендует: умные кухонные гаджеты на все случаи жизни 1
23.06.2014 Сушка: в поисках оптимального решения 1
06.12.2013 Здравствуй, красивая жизнь! ZOOM.CNews обозревает luxury-бытовую технику 1
15.10.2012 Выбор ZOOM: Обзор самой дорогой бытовой техники 1
06.07.2012 Операция «Чистые руки»: выбираем посудомоечную машину. Рекомендации ZOOM.CNews 1
10.02.2012 Жди её. Она придёт. Самая ожидаемая бытовая техника 2012 года. Выбор ZOOM 1
11.11.2011 Лучшие посудомоечные машины осени. Выбор ZOOM 1
12.05.2010 Выбираем посудомоечную машину: свобода от кухонного рабства 1
29.04.2010 Выбор ZOOM: индукционные плиты и варочные панели 1
25.03.2010 Посудомоечные машины: хиты продаж первого квартала 2010 1
17.02.2010 Выбор ZOOM: стиральные машины с вертикальной загрузкой 1
10.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие посудомоечные машины 1
26.01.2010 Самая ожидаемая бытовая техника 2010 1
18.01.2010 Выбор ZOOM: стиральные машины европейской сборки 1
19.02.2008 Cтиральные машины: гид по производителям 1
28.01.2008 Если друг поломался вдруг: неполадки в стиральной машине 1
24.07.2007 Сушильные машины: сушить – дело техники 1
20.02.2003 Посудомоечная машина сэкономит половину отпуска 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

ASKO и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 14
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 13
Hisense Visual Technology 13 12
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Samsung Electronics 11065 8
Hisense Home Appliances 12 6
LG Electronics 3735 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
Electrolux AB - Zanussi 61 5
York VRF - York Industrial VRF 5 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 2
Electrolux AB - Frigidaire - Frigidaire Appliance Company 8 2
Toshiba Corporation 2980 2
Monolith Productions 33 1
Ballu Industrial Group 50 1
ИРП - Интеррадиоприбор 4 1
Schulthess 7 1
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Adobe Systems 1597 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Samsung - Harman - JBL 243 1
TÜV 77 1
Google LLC 12690 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 1
Titanium 88 1
Dialogic Corp 93 1
JVC Kenwood 422 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 18
Hansa - Ханса 114 10
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 9
Miele - Миле 139 9
Haier - Candy Group - Канди 101 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 6
Bosch - Gaggenau 36 6
Beko - Beko Electronics 83 5
Ardo - Ардо 36 4
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 3
Bugatti 17 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Dyson 157 2
Smeg 19 2
Феррони ГК - Феррони Инжиниринг 4 1
Винзавод - Центр современного искусства 12 1
Antonio Merloni SpA 3 1
Импроком - Импровизаторы 4 1
Jacob Jensen Design 5 1
Laurastar 2 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
ADG Group - АДГ 12 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Веста 52 1
Swarovski AG 74 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
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U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
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Электрокабель 13 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 18
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 193 16
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 12
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 11
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БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 205 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 9
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 9
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Таймер - Timer 444 4
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Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 3
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 3
Bosch - VarioSpeed 15 3
BEKO DSFN - BEKO DSFN - Beko AquaIntense DIN - Beko DFS - BEKO DIS - BEKO DFN - посудомоечные машины 6 3
Dolby Vision 282 3
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 42 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 2
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Siemens WS - стиральные машины 3 2
Whirlpool - Indesit DFG - Indesit DFP - Indesit IDL - серия посудомоечных машин 4 2
Google Android 15244 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 2
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Samsung - серия холодильников 44 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 2
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
LG Lightwave 3 1
NSO Group - Pegasus 98 1
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 1
Siemens SoftClose 2 1
Vertu Aerius 1 1
Samsung SmartWasher - Samsung Smart Washer 2 1
Haier - Candy CDP - посудомоечная машина 3 1
Whirlpool AWG, AWS, AWO - серия стиральных машин 7 1
Electrolux Powermix Silent - Electrolux Masterpiece ESB - блендер 5 1
Whirlpool Jet Defrost 4 1
Bosch WTE - Bosch WVD - Bosch WTH - сушильные машины 7 1
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 1
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 1
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 1
Bosch Filtrino - Bosch TWK - электрочайники и термопоты 4 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 4
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 8 1
Дибров Дмитрий 5 1
Коломиец Петр 1 1
Федосеева Маргарита 7 1
Бочкова Светлана 1 1
Антонова Татьяна 1 1
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Пушной Александр 8 1
Мусагалиев Азамат 6 1
Харламов Игорь - Харламов Гарик 6 1
Старый Андрей 2 1
Рехлова Евгения 1 1
Candeago Giancarlo - Кандежо Джанкарло 1 1
Canali Guido 1 1
Мелик-Касумов Давид 2 1
Шалимов Григорий 1 1
Miele Carl - Миле Карл 6 1
Ягужинская Анна 1 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
Семенов Анатолий 35 1
Моржова Наталья 6 1
Newson Marc - Ньюсон Марк 7 1
Плетнев Александр 8 1
Агуреева Ольга 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
Европа 24964 13
Китай - Шаньдун - Циндао 24 11
Швеция - Королевство 3782 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Япония - Токио 1020 6
Китай - Шанхай 833 6
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 6
Южная Корея - Республика 7052 4
Словения - Республика 255 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Польша - Республика 2031 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
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Дания - Королевство 1337 2
Испания - Королевство 3840 2
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 39 1
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Италия - Неаполь 20 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 2
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Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 11
Мембрана.Ру - Membrana.Ru 9 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Чудо техники 60 1
Die Welt 80 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 22 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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