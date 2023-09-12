Hisense выпустила новую модель лазерного проектора

Компания Hisense дополнила линейку ультракорткофокусных лазерных проекторов новой моделью – PX1H. Проектор PX1H оснащен лазерным источником света Trichroma X-Fusion и способен создавать 4K-изображение диагональю от 90 до 130 дюймов, в зависимости от расстояния до проекционной поверхности. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Использование трехцветного лазерного источника света позволило расширить цветовой охват до 107% по стандарту BT.2020. Благодаря этому Hisense PX1H воспроизводит более реалистичную картинку по сравнению с традиционными телевизорами. Поддержка всех современных форматов HDR-видео, в том числе и Dolby Vision, позволяет достичь высоких показателей контрастности.

Ультракороткофокусная технология значительно упрощает процесс установки, достаточно расположить проектор на небольшом расстоянии от экрана (всего в 48 сантиметрах для диагонали 130 дюймов). В качестве проекционной поверхности могут использоваться полотно, стена или специальный экран. Функция автокалибровки быстро осуществит геометрическую настройку изображения, самостоятельно подстраиваясь под текущие условия. В сочетании с ALR-экраном яркость Hisense PX1H может доходить до 2400 люменов, что обеспечивает реалистичное изображение даже при дневном свете.

Hisense PX1H

За счет технологии MEMC и времени отклика процессора на уровне миллисекунд достигается высокая скорость воспроизведения движения. Быстро движущиеся объекты четкие и плавные, что улучшает пользовательский опыт от игр, просмотра спортивных передач или экшн-фильмов. Кроме того, еще более иммерсивным гейминг и просмотр контента делают встроенные динамики мощностью 30 Вт с поддержкой объемного звука Dolby Atmos.

Корпус проектора, выполненный в черном цвете с металлическим отблеском, обладает небольшими размерами (520х324х160 мм) и оснащен всеми необходимыми интерфейсами: три порта HDMI (два из них 2.1 с поддержкой eARC и ALLM, третий – 2.0), два порта USB, порт LAN. Модель также поддерживает беспроводное соединение через Wi-Fi 2.4 Гц и 5 Гц, Bluetooth. Все это позволяет легко передавать на проектор контент с любого устройства.

За Smart TV отвечает операционная система VIDAA от Hisense. Пользователям доступен выбор популярных на российском рынке приложений: Wink, KION, Okko, «Иви», «Кинопоиск», YouTube и др.

Срок службы новой модели свыше 25 тыс. часов, что эквивалентно просмотру более 10 тыс. фильмов. Долгие киносеансы на Hisense PX1H не доставят дискомфорт глазам, так как световой луч направлен не на зрителя, а на отражающую поверхность. При этом изображение транслируется с минимальным уровнем вредного синего света. Кроме того, в модели реализована функция автоматического отключения проектора, если пользователь подойдет слишком близко к световому лучу.

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Компания Hisense была основана в 1969 г. Штаб-квартира находится в г. Циндао, Китай. Компании принадлежат 31 промышленный парк и 23 научно-исследовательских центра, расположенных по всему миру. В них работают более 10 тыс. инженерно-технических сотрудников и более 10 тыс. специалистов. В настоящее время Hisense владеет четырьмя публичными компаниями: Hisense Visual Technology, Hisense Home Appliances, SANDEN и Changelight. Компании также принадлежит множество брендов, включая Hisense, Toshiba TV, Gorenje, Hitachi, KELON, Ronshen, ASKO, Vidaa, York VRF, Sanden и др.