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Hisense серия проекторов



27.02.2025 Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К 1
18.10.2024 Hisense представила лазерный мини-проектор C2 Ultra в рамках программы Designed for Xbox 1
27.04.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра 1
12.09.2023 Hisense выпустила новую модель лазерного проектора 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Hisense и организации, системы, технологии, персоны:

Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 152 4
Samsung - Harman - JBL 219 3
Hitachi - Хитачи 1465 1
ASKO 35 1
Hisense Home Appliances 11 1
Hisense Visual Technology 12 1
York VRF - York Industrial VRF 5 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Контрастность 2844 4
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 142 4
Dolby Vision 189 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3355 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7338 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3846 3
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1142 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3497 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1047 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1624 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10175 3
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 955 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17141 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1897 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1017 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 2
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 537 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3244 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
Наушники - Headphones 4038 2
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 56 2
IMAX - Image Maximum - широкоформатная кинематографическая система 59 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1873 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7415 2
Вентилятор - Fan 985 2
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 108 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4763 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 1
ToF camera - Time-of-flight камера 67 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3888 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 465 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1771 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 763 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 42 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 290 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1125 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1832 2
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 201 1
Hisense - Toshiba TV 18 1
Apple AirPlay 118 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 642 1
Google Android 14079 1
Apple iOS 7852 1
Hisense VIDAA VOICE 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 1
Китай - Шаньдун - Циндао 23 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 564 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1258 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5561 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2768 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6310 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1091 1
Зоология - наука о животных 2648 1
Спорт - Футбол 649 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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