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Домашний кинотеатр Home cinema Микротеатр


Дома́шний кинотеа́тр — комплекс звуковоспроизводящего и видеооборудования потребительского класса, установленный в частном жилом помещении для создания оптимальных условий просмотра видеоконтента в домашних условиях. Основное назначение домашнего кинотеатра заключается в получении высокого качества изображения и звука, приближенного к кинотеатральному и обеспечивающего сопоставимый «эффект присутствия».


05.04.2019 Лучшие проекторы для дома. Выбор ZOOM

звития: одни производители стараются добиться наилучшего качества картинки, предлагая проекторы для домашнего кинотеатра, другие же упаковывают существующие технологии в максимально миниатюрный
07.11.2018 Как выбрать проектор для домашнего кинотеатра: советы ZOOM

ислом сменной оптики и т.д. Примером может служить модель BenQ W5000. Проектор отлично подходит для домашнего кинотеатра. Яркость его лампы — 1200 ANSI люмен, а максимальное разрешение картинки
06.09.2018 Лучшие саундбары для домашнего кинотеатра: выбор ZOOM

В своем руководстве по обустройству домашнего кинотеатра мы обещали подробнее рассказать о наиболее интересных моделях саундбаров. Этим сейчас и займемся.  Звуковая панель, называемая чаще англицизмом «саундбар» — сравнительно но
27.03.2017 Начались продажи российского крохотного домашнего кинотеатра. Видео

детям помогает развиваться. Команда проекта имеет все шансы стать лидером рынка мультимедийных устройств».Технические подробностиМини-кинотеатр CINEMOOD представляет собой компактный DLP-проектор для домашнего кинотеатра, способный генерировать широкоформатное изображение с реальным разрешением 640x360 пикселей на поверхность диагональю до 2 м на расстояние до 3 м. Мини-кинотеатр CINEMOODУс
27.12.2016 Домашний кинотеатр начинается со звука JBL

Ассортимент хорошей акустики для домашних кинотеатров расширился за счёт выхода на российский рынок системы JBL Cinema SB450. JBL Cinema SB450 создана компанией HARMAN. В систему входит беспроводной сабвуфер, благодаря свободн
08.07.2013 Philips представил домашний кинотеатр с 3D-направленными динамиками

мощи приложения Philips MyRemote можно использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ домашнего кинотеатра. Philips HTB7590 Новый домашний кинотеатр HTB7590 с поддержкой Skype отк
24.04.2013 LG представила топовый домашний кинотеатр BH9530TW

Компания LG Electronics представила топовую модель домашнего кинотеатра - BH9530TW. Это 9.1-канальная система мощностью 1460 Вт, которая обеспеч
26.12.2012 LG анонсировала домашние кинотеатры формата 9.1 и 5.1

t TV и док-станцией для подключения iPod. Функция Private Sound Mode позволяет транслировать звук с домашнего кинотеатра через Wi-Fi на смартфон пользователя. Она будет полезна вечером или ночь
04.12.2012 Epson представил проекторы EH-TW9100 и EH-TW8100 для домашних кинотеатров

х 3D-очков, которые можно заряжать по USB. Новые 3D-очки Epson соответствуют промышленному стандарту и работают на расстоянии до 10 м. Все это делает EH-TW9100 и EH-TW8100 подходящими проекторами для домашних кинотеатров. Epson EH-TW9100 Стоимость проекторов составляет 136 тыс. руб. и 90 тыс. руб. за EH-TW9100 и EH-TW8100 соответственно.
12.09.2012 Panasonic выпустила новые модели домашних кинотеатров формата 3D Blu-ray

Panasonic приступила к продажам в России линейки систем домашних кинотеатров 2012 г. Хедлайнеры модельного ряда - Full HD 3D Blu-ray-системы DMP-BTT790 и DMP-BTT195, которые отличаются кинематографическим изображением и звуком, широкими сетевыми воз
01.06.2012 Sony выпустила первый в мире проектор формата 4K для домашних кинотеатров

Sony объявила о выпуске проектора для домашних кинотеатров VPL-VW1000ES, поддерживающего разрешение 4096 x 2160, что соответствует 8,8 млн пикселей и вчетверо превышает разрешение формата Full HD. По информации ресурса SlashGear, к
17.05.2012 LG BH9520TW: флагманский домашний кинотеатр с Blu-ray 3D

LG Electronics представил в России новую флагманскую модель домашнего кинотеатра BH9520TW. Мировая премьера модели состоялась на CES в январе 2012 г. Нов
14.11.2011 Портал Omlet.ru появится в телевизорах, BluRay-плеерах и домашних кинотеатрах Philips

и о запуске портала Omlet.ru на всех моделях телевизоров Philips Smart TV, а также BluRay-плеерах и домашних кинотеатрах с возможностью подключения к интернету, как новых, так и уже проданных в
12.10.2011 LG выпустила новое поколение 9.1-канальный домашний кинотеатр

Компания LG Electronics вывела на российский рынок новую флагманскую модель домашнего кинотеатра LG HX906TX. Технологии звуковоспроизведения, внедренные в HX906TX, обесп
12.09.2011 Epson представила новые модели Full HD-проекторов для домашних кинотеатров

Компания Epson анонсировала выход новой линейки видеопроекторов для показа 2D/3D-картинки в Full HD-разрешении для домашних кинотеатров. Устройства имеют высокую частоту обновления изображения и повышенную яркость для обеспечения качественного просмотра телевидения. В списке моделей значатся Home Cinema 501
12.09.2011 JVC анонсировала 4K 3D-проекторы для домашнего кинотеатра

Компания JVC анонсировала первые в мире проекторы для домашнего кинотеатра с 4K разрешением 2D-изображения с поддержкой 3D. Речь идет об устройствах DLA-X90R, DLA-X70R и DLA-X30. Новая технология преобразования e-shift позволяет масштабировать 2D

01.08.2011 Panasonic создала Full HD 3D-видеопроектор для домашних кинотеатров

Компания Panasonic представила новый видеопроектор для домашних кинотеатров. Устройство получило название PT-AE7000U. Он имеет полноценное FullHD-разрешение и может выводить 3D-картинку на прозрачные LCD-панели на частоте 480 Гц. Картинка может ото
13.07.2011 Philips показала новые модели домашних кинотеатров

Компания Philips представила в России новые домашние кинотеатры HTS5131 и HTS3551. Новинки воспроизводят с компакт-дисков и USB-устройств
26.05.2011 LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D

Компания LG Electronics представила на российском рынке новый домашний кинотеатр с поддержкой стандарта Blu-ray 3D - модель LG HB906TA. Выходная мощность новой модели формата 5.1 составляет 1100 Вт. При этом присутствует возможность настенного крепления к
26.05.2011 Новые домашние кинотеатры Philips с поддержкой Blu-ray 3D

Компания Philips представила домашние кинотеатры HTS5561, HTS5562 и HTS5591 с 3D-направленными динамиками. Особенность 3D-направленных динамиков состоит в том, что они проецируют звук не только перед собой, но и в стороны,
11.05.2011 LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D

LG Electronics представил на российском рынке новую модель Blu-ray 3D-домашнего кинотеатра - LG HB976TZW. Новинка оснащена функцией LG Smart TV, обеспечивающей удо
14.04.2011 Panasonic расширила предложение устройств для домашних кинотеатров

Компания Panasonic анонсировала на российском рынке новые системы домашнего кинотеатра (SC-BTT775, SC-BTT270) и саундбар (SC-BFT800). Новинки поддерживают систему 2D-3D преобразования (2D-3D Conversion), опцию беспроводного (Wi-Fi) подключения к медиасети (кр
25.02.2011 Pioneer предлагает комплексное решение для домашнего кинотеатра: 3D Blu-ray плеер + ресивер

Компания Pioneer предлагает комплексное решение для создания домашнего кинотеатра — Blu-ray плеер, поддерживающий воспроизведение 3D-видео, и ресивер, призванные вывести привычные домашние развлечения на новый современный уровень. Воспроизведение 24 кадр
11.02.2011 Создан беспроводной контроллер для домашнего кинотеатра под Android OS

27.01.2011 Harman представила новую акустическую систему для домашнего кинотеатра

Компания Harman International Industries представила новую модель акустической системы 2.1 для домашнего кинотеатра. Harman Kardon® SB 16 представляет собой компактное решение для малогабаритных квартир, состоящее из одного усилителя, который подключается к телевизору, а также одному бес
24.01.2011 Новые Full HD-проекторы Epson для домашних кинотеатров

Компания Epson представила новые модели проекторов - EH-TW3200 и EH-TW3600, обе с разрешением 1080p. Простые в установке и эксплуатации они подходят тем, кто создает домашний кинотеатр впервые и хочет получить качественное решение для просмотра фильмов, спортивных трансляций и компьютерных игр на большом экране. В проекторах используются 3LCD-панели D7 C²Fi
13.01.2011 Экспресс-обзор: домашний кинотеатр Philips HTS9520

возможность воспроизведения контента в формате 3D Как пояснил Геррет Де Портере, разработчик этого домашнего кинотеатра: "Четыре из пяти колонок имеют по три драйвера. Один драйвер направлен н
24.12.2010 LG представил новые Blu-ray-плеер и домашние кинотеатры

можно использовать смартфон, а поддержка DLNA упрощает передачу файлов на другие устройства в доме. Домашний кинотеатр HB906SB не имеет жесткого диска, но оснащен встроенным Blu-ray-плеером и м
25.11.2010 Netgear представил новое решение для беспроводной передачи HD-видео на экран домашнего кинотеатра

тизатор или шлюз, через который организовано подключение к интернету, установлен в одной комнате, а домашний кинотеатр, в другой, причем эти две комнаты могут быть отделены друг от друга нескол
13.11.2010 Домашний кинотеатр подстраивается под хозяина

наты. Экран не мозолит глаза Целью следующего проекта было найти в квартире помещение для установки домашнего кинотеатра, поскольку хозяин не имеет возможности выделить для него отдельную комна
03.11.2010 InFocus анонсировала новый Full HD-проектор для «умного» домашнего кинотеатра класса Hi-End

Компания InFocus анонсировала в России новый Full HD-проектор для домашнего кинотеатра класса Hi-End – ScreenPlay SP8604. Эта модель - расширение линейки Scree
01.11.2010 Philips сворачивает производство пультов для домашнего кинотеатра Pronto

его направления производства продуктов Pronto. Под этим брендом выпускались мультимедиа-решения для домашних кинотеатров. Оно было признано убыточным еще в декабре 2009 года, и с тех пор вендор
14.10.2010 Optoma Converter 1080p позволит сэкономить на модернизации домашнего кинотеатра

м объемного видео. Таким образом, владельцам старых дорогостоящих проекторов, желающих смотреть видео в формате 3D, не потребуется замена самого проекционного аппарата. Инвестиции в обновление своего домашнего кинотеатра можно ограничить покупкой 3D-XL Optoma Converter по цене $399. Цена является предварительной и рекомендованной для дилеров. Производитель обеспечил аппарат однолетней гаран
05.10.2010 Новый флагманский домашний кинотеатр LG - на российском рынке

Компания LG Electronics анонсировала на российском рынке новую модель флагманского домашнего кинотеатра 5.1 с поддержкой воспроизведения дисков формата Blu-ray 3D - HX995TZ. Ра
08.09.2010 Крейсер «Звезда смерти» стал прототипом домашнего кинотеатра

«Звездные войны» Вик Верц (Vic Wertz) и Лиза Стивенс (Lisa Stevens), имея в своем арсенале официальный фанклуб «Звездных войн» и журнал Star Wars Insider, не остановились на достигнутом. Они создали домашний кинотеатр в стиле рубки боевой космической станции «Звезда смерти» Для того, кто знает наизусть всех персонажей этих фильмов, такой поступок покажется более чем естественным. В качеств
08.09.2010 Parasound предлагает устройство с функцией «обхода» домашнего кинотеатра

Компания Parasound выпустила устройство Parasound Halo JC2, в котором реализована функция «обхода» домашнего кинотеатра за счет установки потенциометра для управления аудио потоками на выходе. Для многих меломанов стерео является эталоном звучания аппаратуры. Но в случае, когда заказчик хоче
10.08.2010 Новый домашний кинотеатр от Philips с поддержкой 3D Blu-ray

Компания Philips объявила о начале продаж в России домашнего кинотеатра HTS9140 класса Full HD с запатентованной технологией Ambisound, поддержк
06.08.2010 Новый домашний кинотеатр LG c поддержкой Blu-ray и Wi-Fi

Компания LG Electronics объявила о начале продаж на российском рынке домашнего кинотеатра HB965TX. Новая модель представляет собой 5.1-канальную систему, включающую Blu-ray-плеер, две тонкие фронтальные колонки, две колонки объемного звучания и сабвуфер. Общая в
26.07.2010 Домашний кинотеатр Samsung с Blu-ray-плеером и беспроводными тыловыми колонками

лешки, жесткого диска, MP3-плеера, цифровой камеры). Samsung HT-C7550W Рекомендуемая розничная цена домашнего кинотеатра Samsung HT-C7550W составляет 36990 руб.
15.06.2010 7.1-канальный кинотеатр Samsung со встроенным 3D Blu-ray-плеером

Компания Samsung Electronics представила на российском рынке новую модель 7.1-канального домашнего кинотеатра – Samsung HT-C6950W, – оснащенную фирменной технологией Crystal Amplifer

Публикаций - 938, упоминаний - 1193

Домашний кинотеатр и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10045 146
Sony 6506 132
LG Electronics 3581 104
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 100
Philips 2040 87
Seiko Epson Corporation 893 60
Intel Corporation 11976 60
BBK Electronics Corp 302 49
Toshiba Corporation 2919 49
JVC Kenwood 416 40
Pioneer Corporation 422 38
Nvidia Corp 3352 37
Microsoft Corporation 24226 35
Apple Inc 11751 34
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2477 34
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 29
Zoom Int - Zoom Video Communications 1397 28
Sharp Corporation 1038 27
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 731 27
TI - Texas Instruments Incorporated 813 26
ДОК 813 23
InFocus 70 23
Fujitsu 2032 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 20
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 319 19
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2010 19
Hitachi - Хитачи 1460 18
Canon 1384 17
D&M Holdings - Denon & Marantz 52 17
Ростех - Автоматика Концерн 1595 16
AMD - Advanced Micro Devices 4055 16
Xoro Eectronics 80 15
ViewSonic 311 15
X Corp - Twitter 2819 14
AMD Graphics Product Group - ATI 933 14
Optoma 31 14
Samsung - Harman - JBL 211 13
Siemens AG - Siemens Group 2570 12
HP - Hewlett-Packard 3617 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6841 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2102 16
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 14
Эра HD - Эра ХД 54 14
Yamaha - Ямаха 103 14
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 13
Композит 86 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 465 11
Лента - Сеть розничной торговли 1951 9
Россети Ленэнерго 1700 9
Carl Zeiss AG 292 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Русский Стиль 43 8
Квинта 7 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 314 6
Beko 67 6
BMW Group 429 6
Техносила - СервисТрейд 241 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1144 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 370 6
Walt Disney Company 577 5
Открытие ФК - Банк Открытие 528 5
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 5
Совкомбанк Совесть 270 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 129 4
UPS 198 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1177 4
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 37 4
Евросеть 1403 3
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 99 3
Студия Артемия Лебедева 97 3
Викинг 2 3
eBay Inc 1610 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
Крокус Сити Молл 14 3
Ferrari NV 157 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 3
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 127 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5199 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 195 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2896 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1324 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 295 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 353 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 199 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 379 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 249 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 420 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 6 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 237 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10827 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2122 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2868 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4789 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1784 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 329 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3157 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 68 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1313 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4432 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3185 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2702 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 214 11
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 109 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 3
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 51 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
Symbian Foundation 38 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 682 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6934 420
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46202 402
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5567 370
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3654 294
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5826 267
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23064 258
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9712 248
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4597 228
Контрастность 2745 223
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Телевидение - Television - ТВ-вещание 9194 186
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16637 166
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Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6300 162
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12210 159
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1477 158
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13921 148
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12113 138
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15714 137
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3896 136
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3236 129
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9714 125
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2025 123
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S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 119
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 773 117
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2452 116
Аналоговые технологии 2721 114
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