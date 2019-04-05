Домашний кинотеатр Home cinema Микротеатр
Дома́шний кинотеа́тр — комплекс звуковоспроизводящего и видеооборудования потребительского класса, установленный в частном жилом помещении для создания оптимальных условий просмотра видеоконтента в домашних условиях. Основное назначение домашнего кинотеатра заключается в получении высокого качества изображения и звука, приближенного к кинотеатральному и обеспечивающего сопоставимый «эффект присутствия».
|05.04.2019
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Лучшие проекторы для дома. Выбор ZOOM
звития: одни производители стараются добиться наилучшего качества картинки, предлагая проекторы для домашнего кинотеатра, другие же упаковывают существующие технологии в максимально миниатюрный
|07.11.2018
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Как выбрать проектор для домашнего кинотеатра: советы ZOOM
ислом сменной оптики и т.д. Примером может служить модель BenQ W5000. Проектор отлично подходит для домашнего кинотеатра. Яркость его лампы — 1200 ANSI люмен, а максимальное разрешение картинки
|06.09.2018
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Лучшие саундбары для домашнего кинотеатра: выбор ZOOM
В своем руководстве по обустройству домашнего кинотеатра мы обещали подробнее рассказать о наиболее интересных моделях саундбаров. Этим сейчас и займемся. Звуковая панель, называемая чаще англицизмом «саундбар» — сравнительно но
|27.03.2017
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Начались продажи российского крохотного домашнего кинотеатра. Видео
детям помогает развиваться. Команда проекта имеет все шансы стать лидером рынка мультимедийных устройств».Технические подробностиМини-кинотеатр CINEMOOD представляет собой компактный DLP-проектор для домашнего кинотеатра, способный генерировать широкоформатное изображение с реальным разрешением 640x360 пикселей на поверхность диагональю до 2 м на расстояние до 3 м. Мини-кинотеатр CINEMOODУс
|27.12.2016
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Домашний кинотеатр начинается со звука JBL
Ассортимент хорошей акустики для домашних кинотеатров расширился за счёт выхода на российский рынок системы JBL Cinema SB450. JBL Cinema SB450 создана компанией HARMAN. В систему входит беспроводной сабвуфер, благодаря свободн
|08.07.2013
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Philips представил домашний кинотеатр с 3D-направленными динамиками
мощи приложения Philips MyRemote можно использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ домашнего кинотеатра. Philips HTB7590 Новый домашний кинотеатр HTB7590 с поддержкой Skype отк
|24.04.2013
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LG представила топовый домашний кинотеатр BH9530TW
Компания LG Electronics представила топовую модель домашнего кинотеатра - BH9530TW. Это 9.1-канальная система мощностью 1460 Вт, которая обеспеч
|26.12.2012
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LG анонсировала домашние кинотеатры формата 9.1 и 5.1
t TV и док-станцией для подключения iPod. Функция Private Sound Mode позволяет транслировать звук с домашнего кинотеатра через Wi-Fi на смартфон пользователя. Она будет полезна вечером или ночь
|04.12.2012
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Epson представил проекторы EH-TW9100 и EH-TW8100 для домашних кинотеатров
х 3D-очков, которые можно заряжать по USB. Новые 3D-очки Epson соответствуют промышленному стандарту и работают на расстоянии до 10 м. Все это делает EH-TW9100 и EH-TW8100 подходящими проекторами для домашних кинотеатров. Epson EH-TW9100 Стоимость проекторов составляет 136 тыс. руб. и 90 тыс. руб. за EH-TW9100 и EH-TW8100 соответственно.
|12.09.2012
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Panasonic выпустила новые модели домашних кинотеатров формата 3D Blu-ray
Panasonic приступила к продажам в России линейки систем домашних кинотеатров 2012 г. Хедлайнеры модельного ряда - Full HD 3D Blu-ray-системы DMP-BTT790 и DMP-BTT195, которые отличаются кинематографическим изображением и звуком, широкими сетевыми воз
|01.06.2012
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Sony выпустила первый в мире проектор формата 4K для домашних кинотеатров
Sony объявила о выпуске проектора для домашних кинотеатров VPL-VW1000ES, поддерживающего разрешение 4096 x 2160, что соответствует 8,8 млн пикселей и вчетверо превышает разрешение формата Full HD. По информации ресурса SlashGear, к
|17.05.2012
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LG BH9520TW: флагманский домашний кинотеатр с Blu-ray 3D
LG Electronics представил в России новую флагманскую модель домашнего кинотеатра BH9520TW. Мировая премьера модели состоялась на CES в январе 2012 г. Нов
|14.11.2011
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Портал Omlet.ru появится в телевизорах, BluRay-плеерах и домашних кинотеатрах Philips
и о запуске портала Omlet.ru на всех моделях телевизоров Philips Smart TV, а также BluRay-плеерах и домашних кинотеатрах с возможностью подключения к интернету, как новых, так и уже проданных в
|12.10.2011
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LG выпустила новое поколение 9.1-канальный домашний кинотеатр
Компания LG Electronics вывела на российский рынок новую флагманскую модель домашнего кинотеатра LG HX906TX. Технологии звуковоспроизведения, внедренные в HX906TX, обесп
|12.09.2011
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Epson представила новые модели Full HD-проекторов для домашних кинотеатров
Компания Epson анонсировала выход новой линейки видеопроекторов для показа 2D/3D-картинки в Full HD-разрешении для домашних кинотеатров. Устройства имеют высокую частоту обновления изображения и повышенную яркость для обеспечения качественного просмотра телевидения. В списке моделей значатся Home Cinema 501
|12.09.2011
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JVC анонсировала 4K 3D-проекторы для домашнего кинотеатра
Компания JVC анонсировала первые в мире проекторы для домашнего кинотеатра с 4K разрешением 2D-изображения с поддержкой 3D. Речь идет об устройствах DLA-X90R, DLA-X70R и DLA-X30. Новая технология преобразования e-shift позволяет масштабировать 2D
|01.08.2011
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Panasonic создала Full HD 3D-видеопроектор для домашних кинотеатров
Компания Panasonic представила новый видеопроектор для домашних кинотеатров. Устройство получило название PT-AE7000U. Он имеет полноценное FullHD-разрешение и может выводить 3D-картинку на прозрачные LCD-панели на частоте 480 Гц. Картинка может ото
|13.07.2011
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Philips показала новые модели домашних кинотеатров
Компания Philips представила в России новые домашние кинотеатры HTS5131 и HTS3551. Новинки воспроизводят с компакт-дисков и USB-устройств
|26.05.2011
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LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D
Компания LG Electronics представила на российском рынке новый домашний кинотеатр с поддержкой стандарта Blu-ray 3D - модель LG HB906TA. Выходная мощность новой модели формата 5.1 составляет 1100 Вт. При этом присутствует возможность настенного крепления к
|26.05.2011
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Новые домашние кинотеатры Philips с поддержкой Blu-ray 3D
Компания Philips представила домашние кинотеатры HTS5561, HTS5562 и HTS5591 с 3D-направленными динамиками. Особенность 3D-направленных динамиков состоит в том, что они проецируют звук не только перед собой, но и в стороны,
|11.05.2011
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LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D
LG Electronics представил на российском рынке новую модель Blu-ray 3D-домашнего кинотеатра - LG HB976TZW. Новинка оснащена функцией LG Smart TV, обеспечивающей удо
|14.04.2011
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Panasonic расширила предложение устройств для домашних кинотеатров
Компания Panasonic анонсировала на российском рынке новые системы домашнего кинотеатра (SC-BTT775, SC-BTT270) и саундбар (SC-BFT800). Новинки поддерживают систему 2D-3D преобразования (2D-3D Conversion), опцию беспроводного (Wi-Fi) подключения к медиасети (кр
|25.02.2011
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Pioneer предлагает комплексное решение для домашнего кинотеатра: 3D Blu-ray плеер + ресивер
Компания Pioneer предлагает комплексное решение для создания домашнего кинотеатра — Blu-ray плеер, поддерживающий воспроизведение 3D-видео, и ресивер, призванные вывести привычные домашние развлечения на новый современный уровень. Воспроизведение 24 кадр
|11.02.2011
|Создан беспроводной контроллер для домашнего кинотеатра под Android OS
|27.01.2011
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Harman представила новую акустическую систему для домашнего кинотеатра
Компания Harman International Industries представила новую модель акустической системы 2.1 для домашнего кинотеатра. Harman Kardon® SB 16 представляет собой компактное решение для малогабаритных квартир, состоящее из одного усилителя, который подключается к телевизору, а также одному бес
|24.01.2011
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Новые Full HD-проекторы Epson для домашних кинотеатров
Компания Epson представила новые модели проекторов - EH-TW3200 и EH-TW3600, обе с разрешением 1080p. Простые в установке и эксплуатации они подходят тем, кто создает домашний кинотеатр впервые и хочет получить качественное решение для просмотра фильмов, спортивных трансляций и компьютерных игр на большом экране. В проекторах используются 3LCD-панели D7 C²Fi
|13.01.2011
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Экспресс-обзор: домашний кинотеатр Philips HTS9520
возможность воспроизведения контента в формате 3D Как пояснил Геррет Де Портере, разработчик этого домашнего кинотеатра: "Четыре из пяти колонок имеют по три драйвера. Один драйвер направлен н
|24.12.2010
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LG представил новые Blu-ray-плеер и домашние кинотеатры
можно использовать смартфон, а поддержка DLNA упрощает передачу файлов на другие устройства в доме. Домашний кинотеатр HB906SB не имеет жесткого диска, но оснащен встроенным Blu-ray-плеером и м
|25.11.2010
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Netgear представил новое решение для беспроводной передачи HD-видео на экран домашнего кинотеатра
тизатор или шлюз, через который организовано подключение к интернету, установлен в одной комнате, а домашний кинотеатр, в другой, причем эти две комнаты могут быть отделены друг от друга нескол
|13.11.2010
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Домашний кинотеатр подстраивается под хозяина
наты. Экран не мозолит глаза Целью следующего проекта было найти в квартире помещение для установки домашнего кинотеатра, поскольку хозяин не имеет возможности выделить для него отдельную комна
|03.11.2010
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InFocus анонсировала новый Full HD-проектор для «умного» домашнего кинотеатра класса Hi-End
Компания InFocus анонсировала в России новый Full HD-проектор для домашнего кинотеатра класса Hi-End – ScreenPlay SP8604. Эта модель - расширение линейки Scree
|01.11.2010
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Philips сворачивает производство пультов для домашнего кинотеатра Pronto
его направления производства продуктов Pronto. Под этим брендом выпускались мультимедиа-решения для домашних кинотеатров. Оно было признано убыточным еще в декабре 2009 года, и с тех пор вендор
|14.10.2010
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Optoma Converter 1080p позволит сэкономить на модернизации домашнего кинотеатра
м объемного видео. Таким образом, владельцам старых дорогостоящих проекторов, желающих смотреть видео в формате 3D, не потребуется замена самого проекционного аппарата. Инвестиции в обновление своего домашнего кинотеатра можно ограничить покупкой 3D-XL Optoma Converter по цене $399. Цена является предварительной и рекомендованной для дилеров. Производитель обеспечил аппарат однолетней гаран
|05.10.2010
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Новый флагманский домашний кинотеатр LG - на российском рынке
Компания LG Electronics анонсировала на российском рынке новую модель флагманского домашнего кинотеатра 5.1 с поддержкой воспроизведения дисков формата Blu-ray 3D - HX995TZ. Ра
|08.09.2010
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Крейсер «Звезда смерти» стал прототипом домашнего кинотеатра
«Звездные войны» Вик Верц (Vic Wertz) и Лиза Стивенс (Lisa Stevens), имея в своем арсенале официальный фанклуб «Звездных войн» и журнал Star Wars Insider, не остановились на достигнутом. Они создали домашний кинотеатр в стиле рубки боевой космической станции «Звезда смерти» Для того, кто знает наизусть всех персонажей этих фильмов, такой поступок покажется более чем естественным. В качеств
|08.09.2010
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Parasound предлагает устройство с функцией «обхода» домашнего кинотеатра
Компания Parasound выпустила устройство Parasound Halo JC2, в котором реализована функция «обхода» домашнего кинотеатра за счет установки потенциометра для управления аудио потоками на выходе. Для многих меломанов стерео является эталоном звучания аппаратуры. Но в случае, когда заказчик хоче
|10.08.2010
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Новый домашний кинотеатр от Philips с поддержкой 3D Blu-ray
Компания Philips объявила о начале продаж в России домашнего кинотеатра HTS9140 класса Full HD с запатентованной технологией Ambisound, поддержк
|06.08.2010
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Новый домашний кинотеатр LG c поддержкой Blu-ray и Wi-Fi
Компания LG Electronics объявила о начале продаж на российском рынке домашнего кинотеатра HB965TX. Новая модель представляет собой 5.1-канальную систему, включающую Blu-ray-плеер, две тонкие фронтальные колонки, две колонки объемного звучания и сабвуфер. Общая в
|26.07.2010
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Домашний кинотеатр Samsung с Blu-ray-плеером и беспроводными тыловыми колонками
лешки, жесткого диска, MP3-плеера, цифровой камеры). Samsung HT-C7550W Рекомендуемая розничная цена домашнего кинотеатра Samsung HT-C7550W составляет 36990 руб.
|15.06.2010
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7.1-канальный кинотеатр Samsung со встроенным 3D Blu-ray-плеером
Компания Samsung Electronics представила на российском рынке новую модель 7.1-канального домашнего кинотеатра – Samsung HT-C6950W, – оснащенную фирменной технологией Crystal Amplifer
Домашний кинотеатр и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 98 39
|Ширшов Павел 76 30
|Сергеев Иван 74 12
|Ксенин Алекс 311 9
|Князева Мария 15 6
|Бровкин Дмитрий 55 6
|Лахова Олеся 35 5
|Беляева Татьяна 24 5
|Речменский Игорь 20 4
|Тиманов Дмитрий 5 3
|Эшкинд Борис 3 3
|Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 115 3
|Levinson Mark - Левинсон Марк 6 3
|Лебединский Алексей 3 3
|Сахаров Игорь 5 3
|Адров Дмитрий 34 3
|Ерофеева Мария 31 3
|Гутман Виктор 17 3
|Лебедев Артемий 98 3
|Лаврентьев Павел 9 3
|Потапкин Никита 14 2
|Чернов Александр 13 2
|Римский Александр 5 2
|Коротков Андрей 85 2
|Овчаров Евгений 12 2
|Кудрявцев Алексей 39 2
|Катьянов Юрий 3 2
|Чебатко Алексей 7 2
|Дергунова Ольга 119 2
|Сенюк Надежда 33 2
|Пасеков Владимир 24 2
|Левантовский Александр 7 2
|Вершинин Сергей 3 2
|Баранов Андрей 9 2
|Корчагин Олег 9 2
|Виноградов Андрей 6 2
|Назарук Станислав 3 2
|Захаров Андрей 37 2
|Шевченко Андрей 16 2
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