Лучшие проекторы для дома. Выбор ZOOM звития: одни производители стараются добиться наилучшего качества картинки, предлагая проекторы для домашнего кинотеатра, другие же упаковывают существующие технологии в максимально миниатюрный

Как выбрать проектор для домашнего кинотеатра: советы ZOOM ислом сменной оптики и т.д. Примером может служить модель BenQ W5000. Проектор отлично подходит для домашнего кинотеатра. Яркость его лампы — 1200 ANSI люмен, а максимальное разрешение картинки

Лучшие саундбары для домашнего кинотеатра: выбор ZOOM В своем руководстве по обустройству домашнего кинотеатра мы обещали подробнее рассказать о наиболее интересных моделях саундбаров. Этим сейчас и займемся. Звуковая панель, называемая чаще англицизмом «саундбар» — сравнительно но

Начались продажи российского крохотного домашнего кинотеатра. Видео детям помогает развиваться. Команда проекта имеет все шансы стать лидером рынка мультимедийных устройств».Технические подробностиМини-кинотеатр CINEMOOD представляет собой компактный DLP-проектор для домашнего кинотеатра, способный генерировать широкоформатное изображение с реальным разрешением 640x360 пикселей на поверхность диагональю до 2 м на расстояние до 3 м. Мини-кинотеатр CINEMOODУс

Домашний кинотеатр начинается со звука JBL Ассортимент хорошей акустики для домашних кинотеатров расширился за счёт выхода на российский рынок системы JBL Cinema SB450. JBL Cinema SB450 создана компанией HARMAN. В систему входит беспроводной сабвуфер, благодаря свободн

Philips представил домашний кинотеатр с 3D-направленными динамиками мощи приложения Philips MyRemote можно использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ домашнего кинотеатра. Philips HTB7590 Новый домашний кинотеатр HTB7590 с поддержкой Skype отк

LG представила топовый домашний кинотеатр BH9530TW Компания LG Electronics представила топовую модель домашнего кинотеатра - BH9530TW. Это 9.1-канальная система мощностью 1460 Вт, которая обеспеч

LG анонсировала домашние кинотеатры формата 9.1 и 5.1 t TV и док-станцией для подключения iPod. Функция Private Sound Mode позволяет транслировать звук с домашнего кинотеатра через Wi-Fi на смартфон пользователя. Она будет полезна вечером или ночь

Epson представил проекторы EH-TW9100 и EH-TW8100 для домашних кинотеатров х 3D-очков, которые можно заряжать по USB. Новые 3D-очки Epson соответствуют промышленному стандарту и работают на расстоянии до 10 м. Все это делает EH-TW9100 и EH-TW8100 подходящими проекторами для домашних кинотеатров. Epson EH-TW9100 Стоимость проекторов составляет 136 тыс. руб. и 90 тыс. руб. за EH-TW9100 и EH-TW8100 соответственно.

Panasonic выпустила новые модели домашних кинотеатров формата 3D Blu-ray Panasonic приступила к продажам в России линейки систем домашних кинотеатров 2012 г. Хедлайнеры модельного ряда - Full HD 3D Blu-ray-системы DMP-BTT790 и DMP-BTT195, которые отличаются кинематографическим изображением и звуком, широкими сетевыми воз

Sony выпустила первый в мире проектор формата 4K для домашних кинотеатров Sony объявила о выпуске проектора для домашних кинотеатров VPL-VW1000ES, поддерживающего разрешение 4096 x 2160, что соответствует 8,8 млн пикселей и вчетверо превышает разрешение формата Full HD. По информации ресурса SlashGear, к

LG BH9520TW: флагманский домашний кинотеатр с Blu-ray 3D LG Electronics представил в России новую флагманскую модель домашнего кинотеатра BH9520TW. Мировая премьера модели состоялась на CES в январе 2012 г. Нов

Портал Omlet.ru появится в телевизорах, BluRay-плеерах и домашних кинотеатрах Philips и о запуске портала Omlet.ru на всех моделях телевизоров Philips Smart TV, а также BluRay-плеерах и домашних кинотеатрах с возможностью подключения к интернету, как новых, так и уже проданных в

LG выпустила новое поколение 9.1-канальный домашний кинотеатр Компания LG Electronics вывела на российский рынок новую флагманскую модель домашнего кинотеатра LG HX906TX. Технологии звуковоспроизведения, внедренные в HX906TX, обесп

Epson представила новые модели Full HD-проекторов для домашних кинотеатров Компания Epson анонсировала выход новой линейки видеопроекторов для показа 2D/3D-картинки в Full HD-разрешении для домашних кинотеатров. Устройства имеют высокую частоту обновления изображения и повышенную яркость для обеспечения качественного просмотра телевидения. В списке моделей значатся Home Cinema 501

JVC анонсировала 4K 3D-проекторы для домашнего кинотеатра Компания JVC анонсировала первые в мире проекторы для домашнего кинотеатра с 4K разрешением 2D-изображения с поддержкой 3D. Речь идет об устройствах DLA-X90R, DLA-X70R и DLA-X30. Новая технология преобразования e-shift позволяет масштабировать 2D

Panasonic создала Full HD 3D-видеопроектор для домашних кинотеатров Компания Panasonic представила новый видеопроектор для домашних кинотеатров. Устройство получило название PT-AE7000U. Он имеет полноценное FullHD-разрешение и может выводить 3D-картинку на прозрачные LCD-панели на частоте 480 Гц. Картинка может ото

Philips показала новые модели домашних кинотеатров Компания Philips представила в России новые домашние кинотеатры HTS5131 и HTS3551. Новинки воспроизводят с компакт-дисков и USB-устройств

LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D Компания LG Electronics представила на российском рынке новый домашний кинотеатр с поддержкой стандарта Blu-ray 3D - модель LG HB906TA. Выходная мощность новой модели формата 5.1 составляет 1100 Вт. При этом присутствует возможность настенного крепления к

Новые домашние кинотеатры Philips с поддержкой Blu-ray 3D Компания Philips представила домашние кинотеатры HTS5561, HTS5562 и HTS5591 с 3D-направленными динамиками. Особенность 3D-направленных динамиков состоит в том, что они проецируют звук не только перед собой, но и в стороны,

LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D LG Electronics представил на российском рынке новую модель Blu-ray 3D-домашнего кинотеатра - LG HB976TZW. Новинка оснащена функцией LG Smart TV, обеспечивающей удо

Panasonic расширила предложение устройств для домашних кинотеатров Компания Panasonic анонсировала на российском рынке новые системы домашнего кинотеатра (SC-BTT775, SC-BTT270) и саундбар (SC-BFT800). Новинки поддерживают систему 2D-3D преобразования (2D-3D Conversion), опцию беспроводного (Wi-Fi) подключения к медиасети (кр

Pioneer предлагает комплексное решение для домашнего кинотеатра: 3D Blu-ray плеер + ресивер Компания Pioneer предлагает комплексное решение для создания домашнего кинотеатра — Blu-ray плеер, поддерживающий воспроизведение 3D-видео, и ресивер, призванные вывести привычные домашние развлечения на новый современный уровень. Воспроизведение 24 кадр

Harman представила новую акустическую систему для домашнего кинотеатра Компания Harman International Industries представила новую модель акустической системы 2.1 для домашнего кинотеатра. Harman Kardon® SB 16 представляет собой компактное решение для малогабаритных квартир, состоящее из одного усилителя, который подключается к телевизору, а также одному бес

Новые Full HD-проекторы Epson для домашних кинотеатров Компания Epson представила новые модели проекторов - EH-TW3200 и EH-TW3600, обе с разрешением 1080p. Простые в установке и эксплуатации они подходят тем, кто создает домашний кинотеатр впервые и хочет получить качественное решение для просмотра фильмов, спортивных трансляций и компьютерных игр на большом экране. В проекторах используются 3LCD-панели D7 C²Fi

Экспресс-обзор: домашний кинотеатр Philips HTS9520 возможность воспроизведения контента в формате 3D Как пояснил Геррет Де Портере, разработчик этого домашнего кинотеатра: "Четыре из пяти колонок имеют по три драйвера. Один драйвер направлен н

LG представил новые Blu-ray-плеер и домашние кинотеатры можно использовать смартфон, а поддержка DLNA упрощает передачу файлов на другие устройства в доме. Домашний кинотеатр HB906SB не имеет жесткого диска, но оснащен встроенным Blu-ray-плеером и м

Netgear представил новое решение для беспроводной передачи HD-видео на экран домашнего кинотеатра тизатор или шлюз, через который организовано подключение к интернету, установлен в одной комнате, а домашний кинотеатр, в другой, причем эти две комнаты могут быть отделены друг от друга нескол

Домашний кинотеатр подстраивается под хозяина наты. Экран не мозолит глаза Целью следующего проекта было найти в квартире помещение для установки домашнего кинотеатра, поскольку хозяин не имеет возможности выделить для него отдельную комна

InFocus анонсировала новый Full HD-проектор для «умного» домашнего кинотеатра класса Hi-End Компания InFocus анонсировала в России новый Full HD-проектор для домашнего кинотеатра класса Hi-End – ScreenPlay SP8604. Эта модель - расширение линейки Scree

Philips сворачивает производство пультов для домашнего кинотеатра Pronto его направления производства продуктов Pronto. Под этим брендом выпускались мультимедиа-решения для домашних кинотеатров. Оно было признано убыточным еще в декабре 2009 года, и с тех пор вендор

Optoma Converter 1080p позволит сэкономить на модернизации домашнего кинотеатра м объемного видео. Таким образом, владельцам старых дорогостоящих проекторов, желающих смотреть видео в формате 3D, не потребуется замена самого проекционного аппарата. Инвестиции в обновление своего домашнего кинотеатра можно ограничить покупкой 3D-XL Optoma Converter по цене $399. Цена является предварительной и рекомендованной для дилеров. Производитель обеспечил аппарат однолетней гаран

Новый флагманский домашний кинотеатр LG - на российском рынке Компания LG Electronics анонсировала на российском рынке новую модель флагманского домашнего кинотеатра 5.1 с поддержкой воспроизведения дисков формата Blu-ray 3D - HX995TZ. Ра

Крейсер «Звезда смерти» стал прототипом домашнего кинотеатра «Звездные войны» Вик Верц (Vic Wertz) и Лиза Стивенс (Lisa Stevens), имея в своем арсенале официальный фанклуб «Звездных войн» и журнал Star Wars Insider, не остановились на достигнутом. Они создали домашний кинотеатр в стиле рубки боевой космической станции «Звезда смерти» Для того, кто знает наизусть всех персонажей этих фильмов, такой поступок покажется более чем естественным. В качеств

Parasound предлагает устройство с функцией «обхода» домашнего кинотеатра Компания Parasound выпустила устройство Parasound Halo JC2, в котором реализована функция «обхода» домашнего кинотеатра за счет установки потенциометра для управления аудио потоками на выходе. Для многих меломанов стерео является эталоном звучания аппаратуры. Но в случае, когда заказчик хоче

Новый домашний кинотеатр от Philips с поддержкой 3D Blu-ray Компания Philips объявила о начале продаж в России домашнего кинотеатра HTS9140 класса Full HD с запатентованной технологией Ambisound, поддержк

Новый домашний кинотеатр LG c поддержкой Blu-ray и Wi-Fi Компания LG Electronics объявила о начале продаж на российском рынке домашнего кинотеатра HB965TX. Новая модель представляет собой 5.1-канальную систему, включающую Blu-ray-плеер, две тонкие фронтальные колонки, две колонки объемного звучания и сабвуфер. Общая в

Домашний кинотеатр Samsung с Blu-ray-плеером и беспроводными тыловыми колонками лешки, жесткого диска, MP3-плеера, цифровой камеры). Samsung HT-C7550W Рекомендуемая розничная цена домашнего кинотеатра Samsung HT-C7550W составляет 36990 руб.