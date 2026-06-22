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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196430
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ISF Imaging Science Foundation Научная организация в области качества изображения

СОБЫТИЯ


22.06.2026 Проектор Acer H6518STi: 100-дюймовый экран с расстояния вытянутой руки 1
09.08.2024 В России создадут ИТ-систему для управления переработкой семян и элеваторами 1
23.03.2023 Intel больше года не может купить желанного чипмейкера из-за тихого саботажа Китая 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
01.10.2021 JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с 1
18.08.2021 Acer представила в России «умный» 4K-проектор H6800BDa 1
30.04.2014 Обзор лучших телевизоров с разрешением Ultra HD (4K). Выбор ZOOM 2
27.09.2013 Техника Олимпиады. ZOOM.CNews побывал в предолимпийском Сочи 1
12.10.2012 Обзор Panasonic VIERA TX-LR47WT50: лучший телевизор 2012 года 1
10.12.2010 Выбор ZOOM: лучшие телевизоры 2010 года 1
06.12.2010 Телевизор LG 60PK960: тест старшей "плазмы" 1
16.11.2010 Panasonic VIERA TX-PR50VT20: тест лучшей 3D-плазмы для дома 1
05.10.2010 Топовый проектор Epson EH-TW5500: лучше и дешевле большого телевизора 1
03.09.2010 Onkyo выпустила новый 3-компонентный медиаблок 1
31.08.2010 Panasonic VIERA TX-PR65VT20: тест лучшего плазменного 3D-телевизора 1
20.07.2010 Panasonic VIERA TX-PR42G20: плазменный ТВ нового поколения 2
12.10.2009 42-дюймовый FullHD ЖК-ТВ от LG: на звуке не сэкономили 1
06.12.2008 Panasonic VIERA модели 2011 1
05.12.2008 LG выпустил на российском рынке 32-дюймовый ЖК-ТВ 2
04.06.2008 LG выпустил новые серии ЖК-телевизоров 1
12.05.2008 Pioneer PDP-LX6090: «девятая плазма» 1
14.03.2008 InFocus представил новый Full HD-проектор PlayBig IN83 1
30.07.2007 США: Pioneer начал продавать плазмы восьмого поколения 1
22.05.2007 Новинки от Pioneer: обновления по всем фронтам 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

ISF и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 10
LG Electronics 3724 6
X Corp - Twitter 2929 5
Samsung Electronics 10981 4
Meta Platforms - Facebook 4603 3
Sony 6717 3
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 3
Ростех - Автоматика Концерн 1816 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 2
Philips 2096 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 2
Монолит-Инфо 137 2
Technip 7 1
ITOREX - ТОРЭКС 5 1
Нацпроектстрой - С-Инфо - S-Info 2 1
Фармстандарт АО - Миг диджитал 3 1
Ростелеком 10848 1
МегаФон 10573 1
SAP SE 5571 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 1
Yandex - Яндекс 9068 1
Microsoft Corporation 25678 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15498 1
Intel Corporation 12762 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 1
Toshiba Corporation 2978 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 595 1
Acer Group - Acer Inc 2753 1
Hitachi - Хитачи 1498 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
Logitech 437 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 102 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 1
GlobalFoundries - GF 103 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 385 1
Сател 184 1
Миранда-Медиа 76 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 2
Русагро Группа Компаний 364 2
Композит 99 2
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
Ситиматик 5 1
Русвьетпетро СК 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Газпром ПАО 1480 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2889 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 608 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 904 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1047 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 106 1
Северсталь ПАО - Severstal 616 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 112 1
Роснефть НК - нефтяная компания 554 1
Татнефть 241 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 478 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 505 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Возрождение - Коммерческий банк 353 1
ФосАгро 171 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 149 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3404 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6432 16
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4176 15
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7495 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10534 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4975 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 12
Контрастность 3013 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6248 10
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1523 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27079 10
DLNA - Digital Living Network Alliance 469 9
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 983 9
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4755 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9632 9
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1888 7
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 518 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2032 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6601 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3395 6
DivX - видеокодек 431 6
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2022 6
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 396 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22365 5
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 832 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4168 5
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1155 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2084 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18187 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5890 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6324 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13147 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9777 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3871 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4167 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1565 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 4
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1288 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9153 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3118 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 8
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 8
Google YouTube - Видеохостинг 2980 6
Google Picasa Web Albums 167 5
Panasonic NeoPDP 11 4
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 3
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 3
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 2
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 137 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 2
Philips Ambilight 103 2
Innolux Corporation - Pioneer BDP - Pioneer BDR - Blu-ray-плеер 23 2
Скала^р - Скейлер - операционная система 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Panasonic NeoPlasma 6 1
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 5 1
Брусника - Сделка.РФ 4 1
Apple iPad 3983 1
Google Android 15132 1
Apple iOS 8527 1
Microsoft Windows 7 2006 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 423 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3521 1
Нанософт - nanoCAD 141 1
Apple - App Store 3076 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1950 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 193 1
Aspen aspenONE 28 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 260 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 735 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
Acer DynamicBlack 17 1
Siemens Teamcenter 73 1
Sony Bravia 251 1
Intel RealSense 31 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 2
Чернышенко Дмитрий 578 1
Массух Илья 239 1
Кузнецов Владимир 46 1
Наумов Максим 100 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Ширшов Павел 76 1
Сокольский Алексей 1 1
Pann Stuart - Панн Стюарт 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 12
Япония 13747 7
Европа 24893 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 2
Земля - планета Солнечной системы 10825 2
США - Нью-Йорк 3172 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1758 2
Италия - Рим 208 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Имеретинская низменность 21 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 1
Южная Корея - Республика 7005 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1404 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3306 1
Израиль 2846 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 666 1
Бразилия - Федеративная Республика 2498 1
Германия - Берлин 731 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 163 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 133 1
Гватемала - Республика 60 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6652 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3307 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21340 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4468 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1697 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4394 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2120 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5536 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2012 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1888 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 471 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 337 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 347 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6985 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11367 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3919 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7691 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12150 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10175 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5694 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5505 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6103 1
Экономический эффект 1310 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2632 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2297 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 816 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3007 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 97 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1508 1
Цифровое право - Цифровые права 136 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7459 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 6
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 3
Euronews - телеканал 52 2
vTuner Internet Radio 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11532 1
Tom’s Hardware 585 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8535 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 263 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 577 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 68 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 59 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 125 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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