Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массового аннулирования сертификатов соответствия, пишет Mash. Хоть в феврале 2026 г. поставки полностью и не остановятся, но возможны задержки и рост сроков ло

Компания «Ванэнерджи» выводит на российский рынок многофункциональный USB-хаб Philips SWV6115G/59 В России стартовали продажи 5-в-1 USB-хаба Philips SWV6115G/59 — многофункционального решения для пользователей, которым важно удобство, надежность и универсальность при подключении устройств. Благодаря сочетанию разъёмов USB-A, USB-C,

В России перестали корректно работать умные гаджеты знаменитого зарубежного бренда Не такие уж и умные лампы Россияне больше не могут пользоваться умными лампами Hue компании Philips. Это очень популярные устройства в своем классе, появившиеся на рынке России задолго

TPV CIS и S3: В России начались продажи батареек Philips Компания TPV CIS, обладающая правами лицензиата бренда Philips в категории теле- аудиотехники и аксессуаров, запустила официальные продажи батареек Philips на территории России и СНГ на базе федерального дистрибьютора S3. Об этом CNews сообщ

В diHouse доступна техника для красоты и здоровья Philips Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила свой портфель товарами для красоты и ухода от Philips. Бренд с многолетней историей создает и внедряет множество запатентованных технологий

Philips Xenium E6808: компактный телефон с доступом в интернет На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E6808. Модель Philips E6808 принадлежит к линейке с запатентованной энергосберегающей технологией Xenium, которая за счет сочетания оптимальных заводских настроек и емкого

Телефон Philips Xenium E2125 в России На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E2125. Она сочетает компактные габариты и длительное время автономной работы. Об этом CNews сообщили представители Philips. Модель относится к линейке Xenium — свое назван

Новые модели телевизоров Philips OLED и The One европейской сборки уже в продаже в России В России в продажу поступили новые телевизоры Philips с технологией умной подсветки Ambilight. На смену моделям телевизоров Performance серии The One 8507 пришла усовершенствованная модель The One 8808/8848, а в линейке Philips OLED

Philips Xenium E2317 вышел в России На российском рынке в продажу поступил мобильный телефон Philips Xenium E2317 с улучшенной автономностью и защищенным корпусом. Одна из отличительных черт телефона Е2317 — возможность крепления телефона к руке с помощью идущего в комплекте ремешка за

Детские смарт-часы Philips W6610 На российском рынке выходит новинка — детские умные смарт-часы Philips W6610 с возможностью передачи местоположения и внушительной автономностью. Модель предназначена для совместного использования с мобильным приложением для устройств на базе операционных

Телефон Philips Xenium E125 возвращается в Россию На российский рынок возвращается мобильный телефон Philips Xenium E125. Миниатюрный моноблок имеет габариты 117х48,5х15,6 мм и весит 91 г, так что его можно без особых проблем поместить в нагрудный карман пиджака или компактную сумочку. Об этом

Какие системы умного дома работают в России нейшая российская ИТ-корпорация Яндекс поддерживает собственную систему умного дома. В нее можно интегрировать не только продукты компании, но и смарт-устройства других производителей: Xiaomi, Aqara, Philips, Sibling, LG и пр. Основной плюс экосистемы — возможность управления при помощи русскоговорящего голосового ассистента Алисы. На сегодняшний день ассортимент собственных устройств Яндек

Раскладушка Philips Xenium E2602 готовится к релизу в России В продажу на российском рынке поступит новинка — выполненный в форм-факторе раскладушки мобильный телефон Philips Xenium E2602, оснащенный большими внутренним и внешним дисплеями и емким аккумулятором. Об этом CNews сообщили представители Philips. За счет компактных габаритов и небольшого ве

Телефон Philips Xenium E2101 появился в России Новая модель на российском рынке — компактный моноблок Philips Xenium E2101. Устройство имеет габариты 110х46,2х15 мм и вес всего 73 грамма — так что легко поместится в небольшой нагрудный карман и не будет занимать много места в сумке. Об этом CNe

Philips Xenium E2601: компактная раскладушка с высокой автономностью На российском рынке представлена новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2601 — компактная раскладушка с высокой автономностью. Об этом CNews сообщили представители Philips. В Philips Xenium E2601 установлена батарея объемом 1000 мАч. У

Philips Xenium E2301 представлен в России На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2301 с укрепленным корпусом, большим экраном и возможностью долгой автономной работы. Philips Xenium E2301 оснащен батареей объемом 3000 мАч и имеет запатентованную энерг

Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок. Мобильный телефон Philips E227 относится к линейке Xenium. Запатентованная энергосберегающая технология за счет сочетания заводских настроек и емкого аккумулятора 1700 мАч позволяет телефону работать без подзаря

«Медси» открыла многофункциональный медицинский центр с гибридной операционной Philips удут реализованы новые стандарты оказания медицинской помощи, в том числе в рентгенхирургии. Например, в медучреждении установлена гибридная операционная, оборудованная высокотехнологичными решениями Philips. «В реализации этого проекта нашла свое отражение основная миссия компании – делать достижения медицинской науки и качественную помощь доступной как можно большему числу пациентов. Мы в

Philips Monitors представляет три новых игровых монитора для ПК в линейке M3000 В конце 2021 г. Philips Monitors расширила каталог игровых мониторов для ПК своего флагманского бренда Moment

Новый монитор Philips 243S1 Под брендом Philips анонсирован монитор 243S1, созданный для повседневной работы. Устройство получило IPS-панель (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см) с разрешением Full HD, возможность подключения USB-C и многие

Philips получила грант на разработку пакета приложений для ультразвуковых исследований в акушерстве Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставил Philips грант в размере $15,4 млн на разработку пакета приложений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Программное обеспечение призвано повысить качество и доступность акушерской помощи в

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight Одной из главных особенностей телевизоров Philips является светодиодная подсветка Ambilight, которая уже много лет становится причиной выбора именно ТВ от Philips. Однако это не единственное качество новинки, которое нас удивило

Philips. Индекс здоровья будущего 2021 Компания Philips опубликовала результаты исследования «Индекс здоровья будущего 2021. Устойчивое будущее: лидеры в сфере здравоохранения оценивают будущее медицинской помощи после кризиса системы». Иссл

Philips завершила сделку по продаже подразделения Domestic Appliances глобальной инвестиционной компании Hillhouse Capital Компания Royal Philips объявила о закрытии сделки по продаже подразделения Domestic Appliances глобальной инвестиционной компании Hillhouse Capital. Результаты транзакции, о которой было объявлено 25 марта 20

Первый серийный МРТ 1.5Т Philips, произведенный в России, готов к поставке в лечебные учреждения томограф, произведенный на базе предприятия АО «Рентгенпром» (подразделение НПАО «АМИКО»). Система Philips Ingenia 1.5T стала первым МРТ с напряженностью поля 1,5 Тесла, который начали серийно

Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue Владельцы устройств, входящих в экосистему умного дома Philips Hue, теперь могут управлять ими с помощью голосового помощника «Маруся» от Mail.ru Group на умных колонках «Капсула» и «Капсула мини». «Маруся» совместима с умными лампами, светильникам

Philips Xenium E590: надежный телефон с премиальным дизайном Philips представляет новинку на российском рынке — мобильный телефон Philips Xenium E590. Philips Xenium E590 — это мобильный телефон в линейке Philips, который также относится к линейке Xenium. Xenium – это запатентованная энергосберегающая технол

Philips Momentum — первый в мире монитор, созданный для Xbox Компания MMD, и лицензионный партнер Philips по выпуску мониторов, объявляет о релизе первой в мире линейки игровых мониторов, разработанных специально для консолей Xbox. Серия Philips создана с нуля, чтобы обеспечить макси

Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight Дизайн и дисплей 55-дюймовая модель Philips OLED 805 с шириной экрана 132 см имеет довольно приличную массу - почти 22 кг. В комплекте с устройством идет два типа ножек с T-образной конструкцией. Первые – высотой около 4 см, поз

Philips Xenium E172 – новая модель телефона на российском рынке Philips представляет на российском рынке новую модель телефона — Philips Xenium E172. Как и все телефоны из линейки Xenium, модель E172 имеет одноименную запатентованную энергосберегающую технологию, позволяющую обеспечить максимальное время работы на одном

Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM 30 Series 3000 Если вам нужна надежная бюджетная машинка для стрижки, советуем обратить внимание на Philips QC5130 Series 3000. Ее стоимость — всего 3060 рублей, но при этом она компактная и уд

Philips начинает производить МРТ в Московской области «Рентгенпром» в подмосковной Истре. Соответствующее соглашение с «Рентгенпром», который входит в группу компаний «Амико», было подписано 16 марта 2021 г. Первый произведенный в Московской области МРТ Philips Ingenia 1.5T планируется к выпуску с завода в III-IV квартале 2021 г. Проект по производству медицинского оборудования Philips в России детально планировался и обсуждался с Минис

Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM Philips S5100/06 Philips была первой компанией, которая представила миру роторную бритву (до этого они были только сеточными). С тех пор прошло почти 100 лет: устройства менялись, внедрялись новые технологии, к

Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ Philips объявила о назначении Максима Кузнецова на должность главы Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ. На этой позиции Максим будет р

MMD представила новый 28-дюймовый монитор Philips с разрешением 4K. Цена. Фото MMD представила новый монитор Philips 288E2UAE (28 дюймов/71,1 см), который отображает 1,07 миллиарда цветов, оснащен возможностью сверхскоростной передачи данных по стандарту USB 3.2 и обладает привлекательным стильным диз

Philips зарегистрировала в России новую цифровую рентгеновскую систему Philips зарегистрировала в России премиальную цифровую рентгеновскую систему Philips DigitalDiagnost С90. Система Philips DigitalDiagnost С90 оптимизирует рабочий

Philips представила «Индекс здоровья будущего 2020» через 5, 10, 15 лет, – отмечает Роман Сабиров, управляющий партнер, член совета директоров компании Philips в России и СНГ. – Новое поколение врачей в России обладает большим потенциалом: оно б

Philips поставит экспертные ультразвуковые системы в клиники Москвы и ЯНАО Компания Philips установит в клиниках Москвы и ЯНАО передовые модели универсальных и портативных ультр