Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Philips

Philips

Philips - это нидерландская компания Koninklijke Philips N.V., основанная в 1891 году в Эйндховене. В настоящее время она является частью группы компаний и работает в двух основных направлениях: медицинское оборудование и бытовая техника. В медицинской сфере Philips специализируется на производстве диагностического оборудования, включая системы УЗИ, МРТ (например, Philips Ingenia 1.5T, производимый в России), рентгеновские аппараты (DigitalDiagnost С90). Компания  внедряет цифровые технологии в здравоохранение, разрабатывает программное обеспечение для медицинских учреждений и телемедицинские решения. В сегменте потребительской электроники и бытовой техники Philips известна ассортиментом продукции: от телевизоров и мониторов до пылесосов и устройств для умного дома (Philips Hue). Для линейки мобильных телефонов Xenium запатентованна энергосберегающая технология.

В России компания столкнулась с рядом сложностей в последние годы. В 2022 году Philips, наряду с другими западными производителями медицинского оборудования, ограничила свою деятельность на российском рынке. Это привело к проблемам с работой умных устройств Philips Hue и прекращению официальных поставок медицинского оборудования.

Основные конкуренты Philips на мировом рынке включают:

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.02.2026 Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массового аннулирования сертификатов соответствия, пишет Mash. Хоть в феврале 2026 г. поставки полностью и не остановятся, но возможны задержки и рост сроков ло
18.04.2025 Компания «Ванэнерджи» выводит на российский рынок многофункциональный USB-хаб Philips SWV6115G/59

В России стартовали продажи 5-в-1 USB-хаба Philips SWV6115G/59 — многофункционального решения для пользователей, которым важно удобство, надежность и универсальность при подключении устройств. Благодаря сочетанию разъёмов USB-A, USB-C,

27.12.2024 В России перестали корректно работать умные гаджеты знаменитого зарубежного бренда

Не такие уж и умные лампы Россияне больше не могут пользоваться умными лампами Hue компании Philips. Это очень популярные устройства в своем классе, появившиеся на рынке России задолго

08.07.2024 TPV CIS и S3: В России начались продажи батареек Philips

Компания TPV CIS, обладающая правами лицензиата бренда Philips в категории теле- аудиотехники и аксессуаров, запустила официальные продажи батареек Philips на территории России и СНГ на базе федерального дистрибьютора S3. Об этом CNews сообщ
26.01.2024 В diHouse доступна техника для красоты и здоровья Philips

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила свой портфель товарами для красоты и ухода от Philips. Бренд с многолетней историей создает и внедряет множество запатентованных технологий
13.11.2023 Philips Xenium E6808: компактный телефон с доступом в интернет

На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E6808. Модель Philips E6808 принадлежит к линейке с запатентованной энергосберегающей технологией Xenium, которая за счет сочетания оптимальных заводских настроек и емкого
31.10.2023 Телефон Philips Xenium E2125 в России

На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E2125. Она сочетает компактные габариты и длительное время автономной работы. Об этом CNews сообщили представители Philips. Модель относится к линейке Xenium — свое назван
09.10.2023 Новые модели телевизоров Philips OLED и The One европейской сборки уже в продаже в России

В России в продажу поступили новые телевизоры Philips с технологией умной подсветки Ambilight. На смену моделям телевизоров Performance серии The One 8507 пришла усовершенствованная модель The One 8808/8848, а в линейке Philips OLED
03.08.2023 Philips Xenium E2317 вышел в России

На российском рынке в продажу поступил мобильный телефон Philips Xenium E2317 с улучшенной автономностью и защищенным корпусом. Одна из отличительных черт телефона Е2317 — возможность крепления телефона к руке с помощью идущего в комплекте ремешка за
01.08.2023 Детские смарт-часы Philips W6610

На российском рынке выходит новинка — детские умные смарт-часы Philips W6610 с возможностью передачи местоположения и внушительной автономностью. Модель предназначена для совместного использования с мобильным приложением для устройств на базе операционных

14.03.2023 Телефон Philips Xenium E125 возвращается в Россию

На российский рынок возвращается мобильный телефон Philips Xenium E125. Миниатюрный моноблок имеет габариты 117х48,5х15,6 мм и весит 91 г, так что его можно без особых проблем поместить в нагрудный карман пиджака или компактную сумочку. Об этом
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России

нейшая российская ИТ-корпорация Яндекс поддерживает собственную систему умного дома. В нее можно интегрировать не только продукты компании, но и смарт-устройства других производителей: Xiaomi, Aqara, Philips, Sibling, LG и пр. Основной плюс экосистемы — возможность управления при помощи русскоговорящего голосового ассистента Алисы. На сегодняшний день ассортимент собственных устройств Яндек
30.11.2022 Раскладушка Philips Xenium E2602 готовится к релизу в России

В продажу на российском рынке поступит новинка — выполненный в форм-факторе раскладушки мобильный телефон Philips Xenium E2602, оснащенный большими внутренним и внешним дисплеями и емким аккумулятором. Об этом CNews сообщили представители Philips. За счет компактных габаритов и небольшого ве
26.10.2022 Телефон Philips Xenium E2101 появился в России

Новая модель на российском рынке — компактный моноблок Philips Xenium E2101. Устройство имеет габариты 110х46,2х15 мм и вес всего 73 грамма — так что легко поместится в небольшой нагрудный карман и не будет занимать много места в сумке. Об этом CNe
04.08.2022 Philips Xenium E2601: компактная раскладушка с высокой автономностью

На российском рынке представлена новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2601 — компактная раскладушка с высокой автономностью. Об этом CNews сообщили представители Philips. В Philips Xenium E2601 установлена батарея объемом 1000 мАч. У
30.06.2022 Philips Xenium E2301 представлен в России

На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2301 с укрепленным корпусом, большим экраном и возможностью долгой автономной работы. Philips Xenium E2301 оснащен батареей объемом 3000 мАч и имеет запатентованную энерг
30.05.2022 Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок.

Мобильный телефон Philips E227 относится к линейке Xenium. Запатентованная энергосберегающая технология за счет сочетания заводских настроек и емкого аккумулятора 1700 мАч позволяет телефону работать без подзаря
18.02.2022 «Медси» открыла многофункциональный медицинский центр с гибридной операционной Philips

удут реализованы новые стандарты оказания медицинской помощи, в том числе в рентгенхирургии. Например, в медучреждении установлена гибридная операционная, оборудованная высокотехнологичными решениями Philips. «В реализации этого проекта нашла свое отражение основная миссия компании – делать достижения медицинской науки и качественную помощь доступной как можно большему числу пациентов. Мы в
16.02.2022 Philips Monitors представляет три новых игровых монитора для ПК в линейке M3000

В конце 2021 г. Philips Monitors расширила каталог игровых мониторов для ПК своего флагманского бренда Moment
24.01.2022 Новый монитор Philips 243S1

Под брендом Philips анонсирован монитор 243S1, созданный для повседневной работы. Устройство получило IPS-панель (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см) с разрешением Full HD, возможность подключения USB-C и многие
24.11.2021 Philips получила грант на разработку пакета приложений для ультразвуковых исследований в акушерстве

Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставил Philips грант в размере $15,4 млн на разработку пакета приложений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Программное обеспечение призвано повысить качество и доступность акушерской помощи в

12.11.2021 Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Одной из главных особенностей телевизоров Philips является светодиодная подсветка Ambilight, которая уже много лет становится причиной выбора именно ТВ от Philips. Однако это не единственное качество новинки, которое нас удивило
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021

Компания Philips опубликовала результаты исследования «Индекс здоровья будущего 2021. Устойчивое будущее: лидеры в сфере здравоохранения оценивают будущее медицинской помощи после кризиса системы». Иссл
15.09.2021 Philips завершила сделку по продаже подразделения Domestic Appliances глобальной инвестиционной компании Hillhouse Capital

Компания Royal Philips объявила о закрытии сделки по продаже подразделения Domestic Appliances глобальной инвестиционной компании Hillhouse Capital. Результаты транзакции, о которой было объявлено 25 марта 20
26.08.2021 Первый серийный МРТ 1.5Т Philips, произведенный в России, готов к поставке в лечебные учреждения

томограф, произведенный на базе предприятия АО «Рентгенпром» (подразделение НПАО «АМИКО»). Система Philips Ingenia 1.5T стала первым МРТ с напряженностью поля 1,5 Тесла, который начали серийно
14.07.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue

Владельцы устройств, входящих в экосистему умного дома Philips Hue, теперь могут управлять ими с помощью голосового помощника «Маруся» от Mail.ru Group на умных колонках «Капсула» и «Капсула мини». «Маруся» совместима с умными лампами, светильникам
23.06.2021 Philips Xenium E590: надежный телефон с премиальным дизайном

Philips представляет новинку на российском рынке — мобильный телефон Philips Xenium E590. Philips Xenium E590 — это мобильный телефон в линейке Philips, который также относится к линейке Xenium. Xenium – это запатентованная энергосберегающая технол
22.06.2021 Philips Momentum — первый в мире монитор, созданный для Xbox

Компания MMD, и лицензионный партнер Philips по выпуску мониторов, объявляет о релизе первой в мире линейки игровых мониторов, разработанных специально для консолей Xbox. Серия Philips создана с нуля, чтобы обеспечить макси
01.06.2021 Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

Дизайн и дисплей 55-дюймовая модель Philips OLED 805 с шириной экрана 132 см имеет довольно приличную массу - почти 22 кг.  В комплекте с устройством идет два типа ножек с T-образной конструкцией. Первые – высотой около 4 см, поз
27.05.2021 Philips Xenium E172 – новая модель телефона на российском рынке

Philips представляет на российском рынке новую модель телефона — Philips Xenium E172. Как и все телефоны из линейки Xenium, модель E172 имеет одноименную запатентованную энергосберегающую технологию, позволяющую обеспечить максимальное время работы на одном

08.04.2021 Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM

30 Series 3000 Если вам нужна надежная бюджетная машинка для стрижки, советуем обратить внимание на Philips QC5130 Series 3000. Ее стоимость — всего 3060 рублей, но при этом она компактная и уд
29.03.2021 Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM
17.03.2021 Philips начинает производить МРТ в Московской области

«Рентгенпром» в подмосковной Истре. Соответствующее соглашение с «Рентгенпром», который входит в группу компаний «Амико», было подписано 16 марта 2021 г. Первый произведенный в Московской области МРТ Philips Ingenia 1.5T планируется к выпуску с завода в III-IV квартале 2021 г. Проект по производству медицинского оборудования Philips в России детально планировался и обсуждался с Минис
16.02.2021 Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Philips S5100/06 Philips была первой компанией, которая представила миру роторную бритву (до этого они были только сеточными). С тех пор прошло почти 100 лет: устройства менялись, внедрялись новые технологии, к
09.02.2021 Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ

Philips объявила о назначении Максима Кузнецова на должность главы Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ. На этой позиции Максим будет р
21.01.2021 MMD представила новый 28-дюймовый монитор Philips с разрешением 4K. Цена. Фото

MMD представила новый монитор Philips 288E2UAE (28 дюймов/71,1 см), который отображает 1,07 миллиарда цветов, оснащен возможностью сверхскоростной передачи данных по стандарту USB 3.2 и обладает привлекательным стильным диз
15.12.2020 Philips зарегистрировала в России новую цифровую рентгеновскую систему

Philips зарегистрировала в России премиальную цифровую рентгеновскую систему Philips DigitalDiagnost С90. Система Philips DigitalDiagnost С90 оптимизирует рабочий

14.12.2020 Philips представила «Индекс здоровья будущего 2020»

через 5, 10, 15 лет, – отмечает Роман Сабиров, управляющий партнер, член совета директоров компании Philips в России и СНГ. – Новое поколение врачей в России обладает большим потенциалом: оно б
20.11.2020 Philips поставит экспертные ультразвуковые системы в клиники Москвы и ЯНАО

Компания Philips установит в клиниках Москвы и ЯНАО передовые модели универсальных и портативных ультр
18.11.2020 MMD представила два новых игровых монитора Philips из серии E Line. Цены. Фото

MMD представила две новые модели в линейке Philips E Line, предназначенные для игр на ПК: Philips 242E1GAEZ (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см) и Philips 272E1GAEZ (68,6 см). Новинки последуют за запуском мониторов Philips


Публикаций - 2099, упоминаний - 2321

Philips и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 432
LG Electronics 3735 370
Sony 6739 332
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 252
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 237
Microsoft Corporation 25775 143
Toshiba Corporation 2980 132
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 129
Intel Corporation 12811 114
Apple Inc 13154 110
Sharp Corporation 1062 107
Siemens AG - Siemens Group 2673 99
IBM - International Business Machines Corp 9699 98
Lenovo Motorola 3566 92
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 92
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 82
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 77
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 74
Hitachi - Хитачи 1501 74
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 73
HP Inc. 5883 72
HP - Hewlett-Packard 3662 70
Dell EMC 5180 70
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 62
Google LLC 12688 61
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 58
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 53
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 49
Xiaomi - Сяоми 2231 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
Acer Group - Acer Inc 2776 47
JVC Kenwood 422 46
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 46
Seiko Epson Corporation 908 44
Canon 1439 44
Fujitsu 2105 39
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 38
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 35
Oracle Corporation 7074 35
Cisco Systems 5372 34
Braun GmbH 79 51
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 49
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 40
Groupe SEB - Tefal 108 38
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 32
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Евросеть 1421 25
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 21
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 18
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 18
Dyson 157 18
Связной ГК 1401 17
Россети Ленэнерго 1699 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Dixis - Диксис - Dиксис 371 15
Kärcher - Karcher - Керхер 74 15
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 14
Yamaha - Ямаха 110 14
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 14
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 12
DuPont - Дюпон 101 12
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 12
Finnair - Авиакомпания 34 12
Газпром ПАО 1493 12
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 11
Nike 195 11
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 11
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 11
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 11
Daewoo 103 11
Hyundai Motor Company 436 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Miele - Миле 139 10
Krups 31 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 9
Hansa - Ханса 114 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Федеральное казначейство России 1949 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 6
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 5
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 64
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 14
OIN - Open Invention Network 24 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 8
Greenpeace - Гринпис 130 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 2
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
OIPF - Open IPTV Forum 5 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 512
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 385
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 365
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 252
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 250
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 242
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 241
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 221
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 213
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 199
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 196
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 194
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 185
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 183
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 181
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 170
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 163
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 156
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 155
Контрастность 3042 151
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 151
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 138
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 137
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 136
Наушники - Headphones 4478 127
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 125
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 123
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 118
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 115
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 114
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 113
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 112
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 108
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 101
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 101
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 98
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 97
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 96
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 96
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 96
Google Android 15243 109
Philips Ambilight 103 99
Microsoft Windows 2000 8678 77
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 77
Philips ЖК-телевизоры 63 59
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 85 57
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 57
Microsoft Windows 16882 55
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 48
Apple iPod 1553 47
Philips PUS - серия телевизоров 48 47
Apple iOS 8583 47
Apple iPhone 6 4861 41
Google YouTube - Видеохостинг 3002 41
Linux OS 11533 41
Philips Pixel Plus Ultra HD 40 40
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 37
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 36
Philips Perfect Picture - Philips Perfect Pixel HD - Perfect Natural Motion - процессор 34 34
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 34
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 32
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 27
Google Android TV 381 24
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 24
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 23
Oracle Java - язык программирования 3469 23
Apple iPad 4011 22
Groupe SEB - Moulinex ME 55 21
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 21
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 19
Sony Bravia 251 19
Philips GoGear 21 19
Microsoft Windows XP 2431 19
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 18
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Philips Hue - Умные лампы и светильники 30 16
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 15
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 15
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 15
Kleisterlee Gerard - Кляйстерли Жерар 15 15
Кузнецов Максим 22 14
Путин Владимир 3454 13
van Houten Frans - ван Хаутен Франс 16 12
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 11
Бровкин Дмитрий 55 11
Галактионова Инесса 120 9
Ширшов Павел 76 9
Наумов Максим 100 8
Ксенин Алекс 311 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 7
Сергеев Иван 74 7
Хоменко Артем 7 7
Страшнов Дмитрий 111 6
Кузовкин Алексей 155 6
Шпаковский Андрей 6 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Чубайс Анатолий 222 5
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 5
Гусков Антон 5 5
Гончаров Михаил 10 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Симонов Игорь 103 5
Михеев Владимир 14 5
Hommen Jan - Хоммен Ян 5 5
Вексельберг Виктор 155 4
Лебедев Артемий 110 4
Савин Сергей 97 4
Муртазин Эльдар 74 4
Головин Даниил 34 4
Борушевский Денис 37 4
Гуляева Татьяна 39 4
Покушалова Ольга 15 4
Богуш Анастасия 4 4
Аверкин Алексей 4 4
Provoost Rudy - Провуст Руди 4 4
Макарочкина Наталия 8 3
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 827
Европа 24964 326
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 295
Нидерланды 3746 184
Япония 13807 179
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 173
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 160
Южная Корея - Республика 7052 153
Германия - Федеративная Республика 13221 145
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 94
Франция - Французская Республика 8177 90
Азия - Азиатский регион 5920 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 67
Китай - Тайвань 4245 67
Италия - Итальянская Республика 4508 54
Украина 7928 40
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 40
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 35
Беларусь - Белоруссия 6289 33
Германия - Берлин 732 32
Индия - Bharat 5869 30
США - Нью-Йорк 3180 30
Нидерланды - Амстердам 630 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 29
Европа Восточная 3138 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 27
Финляндия - Финляндская Республика 3697 27
Испания - Королевство 3840 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 26
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 26
Швеция - Королевство 3782 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 22
США - Калифорния 4829 20
Сингапур - Республика 1953 20
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 20
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 19
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 19
Европа Западная 1496 18
Польша - Республика 2031 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 290
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 214
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 136
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 130
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 114
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 112
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 103
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 96
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 89
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 82
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 76
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 72
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 71
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 70
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 52
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 47
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 46
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 45
Английский язык 7030 43
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 42
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 41
Ergonomics - Эргономика 1755 41
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 40
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 37
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 36
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 36
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 34
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 34
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 32
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 31
Зоология - наука о животных 2887 31
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 30
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 27
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 27
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 27
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 27
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 86
CNews - ZOOM.CNews 1866 77
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 61
DigiTimes - Издание 1331 29
New Scientist 1448 20
NE Asia Online 313 14
FT - Financial Times 1296 14
The Register - The Register Hardware 1784 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 9
AP - Associated Press 2007 8
CNET Networks - CNET News 1643 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
Bloomberg 1627 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
Silicon 494 6
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 6
Engadget - Блог о технологиях 429 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
ZDnet 663 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Чудо техники 60 4
Inquirer 463 4
EE Times 160 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 4
VNUNet.com 214 4
Maeil Business Newspaper 90 4
Optics 143 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
РИА Новости 1033 3
NYT - The New York Times 1100 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
TechRadar 97 3
Известия ИД 770 3
Nature 832 3
Yahoo! Finance 122 3
CNews TV 747 3
Commercial Times 110 3
Korea Times 132 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 62
NPD DisplaySearch 285 33
ITResearch 123 20
IDC - International Data Corporation 4975 20
Philips Research 19 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 12
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
Gartner - Гартнер 3658 10
Gartner - Dataquest 353 7
Mobile Research Group 87 6
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 4
IC Insights 24 3
In-Stat/MDR 74 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Juniper Research 131 3
Forrester Research 834 3
TrendForce 187 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
IBM Research 111 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
NPD Group 140 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
In-Stat 115 2
Nikkei Market Access (NMA) 53 2
Consumer Reports 40 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Displaybank 15 2
ABI Research 236 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
WitsView Technology Coperation 7 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
РАН - Российская академия наук 2122 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 4
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 37
CeBIT 614 32
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 30
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 24
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 12
Международный женский день - 8 марта 418 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
Red Dot Design Award 57 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Связь-Экспокомм 276 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
Фотофорум 48 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Oracle OpenWorld 65 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Defcon 45 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
iF Design Awards 26 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
IPTV Forum 17 2
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
Siemens Westinghouse 6 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
FPD International 17 2
Битва роботов 14 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Black Hat - Конференция 120 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще