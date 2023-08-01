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Детские смарт-часы Philips W6610

На российском рынке выходит новинка — детские умные смарт-часы Philips W6610 с возможностью передачи местоположения и внушительной автономностью.

Модель предназначена для совместного использования с мобильным приложением для устройств на базе операционных систем iOS и Android. За счет поддержки сетей поколения 2G, 3G и 4G, а также GPS, A-GPS и LBS-позиционирования устройство способно в режиме реального времени передавать свою геопозицию.

Детские умные часы оснащены слотом для SIM-карты формата nano. Она позволяет гаджету принимать и совершать звонки (с возможностью указать список разрешенных контактов), переписываться с помощью SMS и голосовых сообщений. Родители могут не переживать, что ребенок находится без контроля, когда их нет рядом. А наличие камеры с разрешением 0,3 МП позволяет использовать устройство для видеозвонков.

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Детские смарт-часы Philips W6610

Аккумулятор часов имеет емкость 700 мАч — вкупе с запатентованной энергосберегающей технологией Xenium он позволяет устройству проработать до 188 часов в режиме ожидания.

Устройство оснащено экраном диагональю 1,69 дюйма и разрешением 240х280 точек. Корпус модели имеет габариты 56х43,5х16 мм, часы весят 53 г, так что ношение на протяжении целого дня не вызовет дискомфорта. При этом устройство оснащено пылевлагозащитой по стандарту IP67 — ему не страшны дождь или кратковременное погружение в воду на глубину до метра.

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Часы доступны в трех цветах: темно-сером, розовом и желтом.

Модель появится в продаже в июле 2023 г. Рекомендованная розничная цена — 5990 руб.

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