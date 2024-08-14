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U.S. Department of Defense U.S. Space Command GPS A-GPS Assisted GPS A-GNSS Assisted GNSS Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника
СОБЫТИЯ
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|14.08.2024
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В России создан «ускоренный» ГЛОНАСС для смартфонов - аналог американского A-GPS
оны смогут определять месторасположение с помощью российской технологии не хуже, чем с американской A-GPS Обработка мобильными устройствами координат от глобальных навигационных спутниковых сис
|18.10.2011
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Telit представила новые ультракомпактные автономные A-GPS модули
Компания Telit Wireless Solutions сообщила о выходе на рынок двух модулей SE868 и SL868, автономных 48-канальных A-GPS модулей для GSM/GPRS решений от компании Telit. Они отличаются высокой чувствительностью, низким энергопотреблением и использованием технологии расширенных эфемерид (Extended Ephemeris, E
|27.04.2011
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Telit представила 2G модуль со встроенным A-GPS приемником в корпусе BGA
ми. Новый модуль GE864-GPS выполнен в BGA-корпусе и полностью совместим с линейкой продуктов GE864. Это позволило ему стать самым миниатюрным GSM/GPRS модулем на рынке, обладающим полной 48-канальной A-GPS технологией. Он сочетает в себе высокую производительность GSM/GPRS технологий компании Telit и новейшую аппаратную архитектуру SiRFstarIV с высокочувствительным однокристальным A-GPS<
|19.07.2007
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Nokia начинает внедрять A-GPS в телефоны
Основным преимуществом сервиса спутниковой навигации A-GPS является более высокая скорость работы — для обнаружения спутником координат пользователя требуется меньше времени. В качестве примера: время обнаружения координат в N95 со встроенным мод
|19.07.2007
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Nokia начинает внедрять A-GPS в свои телефоны
компания Nokia приступила к реализации в своих телефонах улучшенного сервиса спутниковой навигации A-GPS (Assisted GPS). Данная технология работает через сеть оператора сотовой связи. Основным
|19.05.2005
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Siemens готовит улучшенный вариант GPS
ons Group анонсировала выпуск в июне системы GPS со вспомогательной навигацией — Assisted GPS (A-GPS) с пользовательским развертыванием. Она основана на протоколе SUPL (Secure User Plane L
U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:
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