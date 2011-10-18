U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника

Telit представила новые ультракомпактные автономные A-GPS модули Компания Telit Wireless Solutions сообщила о выходе на рынок двух модулей SE868 и SL868, автономных 48-канальных A-GPS модулей для GSM/GPRS решений от компании Telit. Они отличаются высокой чувствительностью, низким энергопотреблением и использованием технологии расширенных эфемерид (Extended Ephemeris, E

Telit представила 2G модуль со встроенным A-GPS приемником в корпусе BGA ми. Новый модуль GE864-GPS выполнен в BGA-корпусе и полностью совместим с линейкой продуктов GE864. Это позволило ему стать самым миниатюрным GSM/GPRS модулем на рынке, обладающим полной 48-канальной A-GPS технологией. Он сочетает в себе высокую производительность GSM/GPRS технологий компании Telit и новейшую аппаратную архитектуру SiRFstarIV с высокочувствительным однокристальным A-GPS<

Nokia начинает внедрять A-GPS в телефоны Основным преимуществом сервиса спутниковой навигации A-GPS является более высокая скорость работы — для обнаружения спутником координат пользователя требуется меньше времени. В качестве примера: время обнаружения координат в N95 со встроенным мод

Nokia начинает внедрять A-GPS в свои телефоны компания Nokia приступила к реализации в своих телефонах улучшенного сервиса спутниковой навигации A-GPS (Assisted GPS). Данная технология работает через сеть оператора сотовой связи. Основным