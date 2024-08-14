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U.S. Department of Defense U.S. Space Command GPS A-GPS Assisted GPS A-GNSS Assisted GNSS Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника

U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника

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14.08.2024 В России создан «ускоренный» ГЛОНАСС для смартфонов - аналог американского A-GPS

оны смогут определять месторасположение с помощью российской технологии не хуже, чем с американской A-GPS Обработка мобильными устройствами координат от глобальных навигационных спутниковых сис
18.10.2011 Telit представила новые ультракомпактные автономные A-GPS модули

Компания Telit Wireless Solutions сообщила о выходе на рынок двух модулей SE868 и SL868, автономных 48-канальных A-GPS модулей для GSM/GPRS решений от компании Telit. Они отличаются высокой чувствительностью, низким энергопотреблением и использованием технологии расширенных эфемерид (Extended Ephemeris, E
27.04.2011 Telit представила 2G модуль со встроенным A-GPS приемником в корпусе BGA

ми. Новый модуль GE864-GPS выполнен в BGA-корпусе и полностью совместим с линейкой продуктов GE864. Это позволило ему стать самым миниатюрным GSM/GPRS модулем на рынке, обладающим полной 48-канальной A-GPS технологией. Он сочетает в себе высокую производительность GSM/GPRS технологий компании Telit и новейшую аппаратную архитектуру SiRFstarIV с высокочувствительным однокристальным A-GPS<
19.07.2007 Nokia начинает внедрять A-GPS в телефоны

Основным преимуществом сервиса спутниковой навигации A-GPS является более высокая скорость работы — для обнаружения спутником координат пользователя требуется меньше времени. В качестве примера: время обнаружения координат в N95 со встроенным мод
19.07.2007 Nokia начинает внедрять A-GPS в свои телефоны

компания Nokia приступила к реализации в своих телефонах улучшенного сервиса спутниковой навигации A-GPS (Assisted GPS). Данная технология работает через сеть оператора сотовой связи. Основным
19.05.2005 Siemens готовит улучшенный вариант GPS

ons Group анонсировала выпуск в июне системы GPS со вспомогательной навигацией — Assisted GPS (A-GPS) с пользовательским развертыванием. Она основана на протоколе SUPL (Secure User Plane L

Публикаций - 378, упоминаний - 397

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 116
Google LLC 12688 93
HTC Corporation 1512 71
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 70
Apple Inc 13154 60
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 40
LG Electronics 3735 40
Microsoft Corporation 25775 36
Huawei 4676 34
Qualcomm Technologies 1974 33
Sony 6739 33
Acer Group - Acer Inc 2776 29
Nvidia Corp 4002 28
X Corp - Twitter 2938 28
Meta Platforms - Facebook 4621 25
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 24
Lenovo Group 2446 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
Lenovo Motorola 3566 19
MediaTek - Ralink 595 18
Yandex - Яндекс 9216 17
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 16
Intel Corporation 12811 15
Wexler 61 14
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 13
Philips 2099 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Fly 214 12
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Motorola Inc 1156 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
ZTE Corporation 800 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 7
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 7
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 6
Rover - RoverComputers 423 6
Carl Zeiss AG 307 16
Россети Ленэнерго 1699 9
Евросеть 1421 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Совкомбанк Совесть 279 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Связной ГК 1401 4
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Верный - торговая сеть 326 2
uBank 21 2
Iberdrola 17 2
101Hotels.com 456 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
UMA - United Music Agency 40 2
Nike 195 1
E100 13 1
ЕКА Топливная компания 148 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Гранит 57 1
Caterpillar - 93 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Родник 91 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Белый Ветер 365 1
Barnes & Noble 171 1
Tesco 84 1
TuneIn Radio 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 87
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Symbian Foundation 38 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 298
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 293
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 278
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 222
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 221
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 220
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 220
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 217
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 212
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 185
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 166
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 158
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Америка - Американский регион 2206 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 82
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