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U.S. Department of Defense U.S. Space Command GPS A-GPS Assisted GPS A-GNSS Assisted GNSS Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника

U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника


18.10.2011 Telit представила новые ультракомпактные автономные A-GPS модули

Компания Telit Wireless Solutions сообщила о выходе на рынок двух модулей SE868 и SL868, автономных 48-канальных A-GPS модулей для GSM/GPRS решений от компании Telit. Они отличаются высокой чувствительностью, низким энергопотреблением и использованием технологии расширенных эфемерид (Extended Ephemeris, E
27.04.2011 Telit представила 2G модуль со встроенным A-GPS приемником в корпусе BGA

ми. Новый модуль GE864-GPS выполнен в BGA-корпусе и полностью совместим с линейкой продуктов GE864. Это позволило ему стать самым миниатюрным GSM/GPRS модулем на рынке, обладающим полной 48-канальной A-GPS технологией. Он сочетает в себе высокую производительность GSM/GPRS технологий компании Telit и новейшую аппаратную архитектуру SiRFstarIV с высокочувствительным однокристальным A-GPS<
19.07.2007 Nokia начинает внедрять A-GPS в телефоны

Основным преимуществом сервиса спутниковой навигации A-GPS является более высокая скорость работы — для обнаружения спутником координат пользователя требуется меньше времени. В качестве примера: время обнаружения координат в N95 со встроенным мод
19.07.2007 Nokia начинает внедрять A-GPS в свои телефоны

компания Nokia приступила к реализации в своих телефонах улучшенного сервиса спутниковой навигации A-GPS (Assisted GPS). Данная технология работает через сеть оператора сотовой связи. Основным
19.05.2005 Siemens готовит улучшенный вариант GPS

ons Group анонсировала выпуск в июне системы GPS со вспомогательной навигацией — Assisted GPS (A-GPS) с пользовательским развертыванием. Она основана на протоколе SUPL (Secure User Plane L

Публикаций - 338, упоминаний - 356

U.S. Department of Defense замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Samsung Electronics 9894 110
Google LLC 11258 79
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 67
HTC Corporation 1492 67
Apple Inc 11504 55
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6520 52
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1262 37
LG Electronics 3564 35
Microsoft Corporation 23942 34
Sony 6497 32
Qualcomm Technologies 1741 30
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2459 27
Nvidia Corp 3278 27
X Corp - Twitter 2773 27
Huawei 3640 24
Meta Platforms - Facebook 4359 24
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 23
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 23
Lenovo Group 2221 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 1982 19
Lenovo Motorola 3499 17
NeXus 325 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 15
ДОК 785 15
Yandex - Яндекс 6210 15
Wexler 60 14
MediaTek 482 13
Intel Corporation 11814 13
Philips 2058 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1348 12
Fly 203 11
Цифра ГК 2226 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3091 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10244 9
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 9
Motorola Inc 1135 8
Siemens AG - Siemens Group 2556 8
4A Games 786 8
ZTE Corporation 731 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8282 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6765 21
Carl Zeiss AG 294 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5814 11
Россети Ленэнерго 2259 9
Евросеть 1402 6
Лента - Сеть розничной торговли 1831 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1966 5
Совкомбанк Совесть 269 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 212 3
101Hotels.com 649 3
Связной ГК 1354 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 2
Верный - торговая сеть 267 2
Jaguar Land Rover 91 2
Открытие ФК - Банк Открытие 520 2
Почта России ПАО 1965 2
Iberdrola 17 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 409 2
UMA - United Music Agency 39 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 890 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1033 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 534 1
TuneIn Radio 8 1
Caterpillar - Катерпиллар 88 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 144 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 66 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 25 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 388 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 1
uBank 21 1
LinkedIn 602 1
Родник 86 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 77 1
E100 13 1
Вотрон 20 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4731 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9973 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2855 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1274 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5440 1
Президент Российской Федерации 3960 1
Правительство Москвы 2135 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1093 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 80
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 9
4CIO 753 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Symbian Foundation 38 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11865 271
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22284 266
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6862 252
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5845 206
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19684 206
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23031 202
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8670 200
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8951 195
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12051 194
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2745 171
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17915 160
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6248 141
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1867 141
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5781 129
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6735 128
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2259 128
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4289 113
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5751 113
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26215 107
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23024 105
Наушники - Headphones 3677 105
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9523 105
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2504 102
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9582 98
USB micro 949 91
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7251 88
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11572 86
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 437 82
Карты памяти - Запоминающее устройство 2209 79
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1976 76
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2694 71
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3307 71
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3288 70
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6223 67
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13097 65
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 645 64
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1089 62
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2394 61
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6762 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42416 61
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4432 202
Google Android 13132 178
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Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 933 73
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 72
Apple iPhone - серия смартфонов 6784 58
Microsoft Windows 14860 55
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 54
Samsung Galaxy 919 49
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2341 45
Samsung Galaxy Note 683 41
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 40
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 470 40
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 474 36
Google Play - Google Store - Android Market 3095 36
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 35
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 579 33
Nvidia Tegra - серия процессоров 442 33
Nokia Symbian OS 1397 31
Google Maps - Карты Google 778 30
Samsung Electronics TouchWiz 194 30
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 422 29
Microsoft Skype 2002 28
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 649 28
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 197 27
Apple iPad 3775 27
Google YouTube - Видеохостинг 2527 26
Nokia Nseries 538 25
Microsoft Windows Mobile 6 250 25
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 297 24
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 431 24
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 23
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 230 23
HTC Sense 188 23
Microsoft Windows BitLocker 1234 22
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HTC Desire - серия смартфонов 153 20
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 326 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 10
Ксенин Алекс 311 7
Bond James - Бонд Джеймс 48 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
Путин Владимир 2870 2
Демидов Михаил 133 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 903 2
Blass Evan - Бласс Эван 33 2
Fiennes Ranulph - Файнес Рэнальф 2 2
Медведев Дмитрий 1638 2
Кантаржи Сергей 4 1
Чайковский Пётр 9 1
Лебедев Артемий 98 1
Малевич Казимир 6 1
Второв Дмитрий 1 1
Сорокина Инна 6 1
Цой Виктор 6 1
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Карцев Роман 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 10 1
Киселев Евгений 12 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд 26 1
Исинбаева Елена 4 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 1
Вьюков Павел 1 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Кузнецова Елена 7 1
Осеевский Михаил 291 1
Савин Сергей 94 1
Носков Константин 232 1
Катаев Александр 40 1
Zhao George - Чжао Джордж 13 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
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Бахур Владимир 11 1
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Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 1
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Франция - Французская Республика 7651 7
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2196 4
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GITEX Technology Week - Выставка 23 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 1
CeBIT 460 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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