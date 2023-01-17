Nissan Motor Ниссан Мотор Рус Ниссан Россия Ниссан Мануфэкчуринг Рус японский автопроизводитель

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|17.01.2023
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Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti
Никакого дистанционного управления На территории России перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов – Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Автоспеццентр». Предварительно чешские, южнокорейские и японские производители направили пользователям предупреждение о скором отключен
|11.10.2022
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Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка
В рамках объявления о неминуемом уходе с рынка Исполнительный комитет компании Nissan сегодня одобрил продажу своего российского бизнеса Центральному научно-исследовательск
|08.04.2022
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Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов
по производству ламинированных, полностью твердотельных аккумуляторных элементов, старт работы которого компания планирует в 2028 г. Этот прототип установки, расположенный в исследовательском центре Nissan в префектуре Канагава, создан для дальнейшего развития полностью твердотельных аккумуляторов. В соответствии со своей стратегией Nissan Ambition 2030 компания намерена вывести на
|11.01.2021
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Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов
ать объемы производства новых авто, а в некоторых случаях – полностью останавливать свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др. Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортного средства. Они могут использоваться для выполнения как самых простых операций вроде открывания багажника, так и обе
|31.08.2020
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Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure
Oracle объявила, что Nissan Motor Co., Ltd переносит высокопроизводительные вычисления из локальной инфраструктуры
|10.02.2020
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Softline помогла автоматизировать процесс ежегодной оценки персонала на заводе Nissan
Softline завершила проект по внедрению подсистемы поддержки процесса ежегодной оценки персонала на заводе Nissan. Она позволит проводить планирование развития и оценку профессиональных компетенций сотрудников в автоматизированном режиме. Подсистема разработана на базе портального решения на платфор
|29.01.2020
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Nissan запустила сервис для поиска автомобилей в дилерских центрах России
Nissan запустила онлайн-сервис «Автомобили в наличии», который позволяет клиенту подобрать интересующую модель Nissan в удобном дилерском центре. Следуя глобальной стратегии, важный элемент которой забота о клиенте, компания стремится сделать выбор автомобиля максимально комфортным, и новый сервис — важ
|22.01.2020
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Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии
тываем методы квантовой химии с использованием машинного обучения и квантовые оптимизации. Разработанные методы мы планируем интегрировать в систему дизайна материалов, которая используется сегодня в Nissan. Сегодня это позволит Nissan полностью раскрыть потенциал квантовых вычислений для своих задач, а в будущем достигнуть технологического лидерства», — отметил Алексей Федоров, руко
|21.05.2019
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«Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза»
«Яндекс» стал официальным поставщиком программного обеспечения (ПО) для мультимедиа-систем автомобильных компаний Renault, Nissan и «Автоваз». По условиям соглашения с компанией-закупщиком этих брендов, «Яндекс» будет устанавливать на автомобили мультимедийную систему «Яндекс.авто». «Мы получим возможность встроить
|02.04.2019
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Фрэнк Торрес назначен вице-президентом российского подразделения Nissan
«Nissan Европа» объявила сразу о двух изменениях в составе высшего руководства компании. Фрэнк
|22.03.2019
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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure
Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с Microsoft объявили о запуске The Alliance Intelligent Cloud – новой облачной платформы на базе Microsoft Azure. Она позволит устанавливать подключенные сервисы в а
|12.01.2018
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Nissan научился управлять автомобилем силой мысли. Видео
Разработка NissanЯпонский автопроизводитель Nissan представил на Выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе, США, технологию
|26.10.2017
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Nissan представила концепты новых электромобилей и анонсировала участия в Формуле Е
ли на токийском автосалоне Tokyo Motor Show. Вслед за прошедшей в сентябре мировой премьерой нового Nissan Leaf и презентацией на Nissan Futures 3.0 электрической экосистемы, разработанн
|06.09.2017
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Самый массовый в мире электромобиль превратился в почти беспилотник
Представлен новый Nissan Leaf Компания Nissan 6 сентября 2017 г. объявила о кардинальном обновлении своего электромобиля Leaf, который его производители называют «первым по-настоящему массовым электромоби
|20.07.2017
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Новый Nissan LEAF с системой e-Pedal будет представлен 6 сентября
Nissan объявила о том, что новый Nissan LEAF будет оборудован революционной системой помощи при вождении – e-Pedal, которая выводит привычный способ управления автомобилем на новый уровень.Достаточно нажать кнопку на центральн
|13.01.2017
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В автомобили Nissan проникла Microsoft Cortana
Nissan нужен искусственный интеллект от Microsoft Президент альянса Nissan-Renault Карлос Гон (Carlos Ghosn) объявил о том, что входящий в альянс Nissan расширяет свое сотрудничество с Microsoft. В частности, Nissan намерен использовать виртуально
|11.01.2017
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На Nissan поставят автопилот от марсоходов
Интеллектуальная система от Nissan Японский автомобильный производитель Nissan на прошедшей в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronic Show (CES) представил ряд разработок в области интеллектуальных систем управлени
|08.12.2016
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Nissan начал революцию в «умной энергетике»
Устройство для хранения электроэнергии Японская автомобильная корпорация Nissan представила свое решение xStorage, предназначенное для хранения электроэнергии. Партнером корпорации в данном проекте выступила компания Eaton, специализирующаяся на решениях в области у
|24.06.2015
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«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перешла на ЭДО с 97% дилеров
и, по отзыву заказчика, составляет i7,6 млн. «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — официальный представитель Nissan в России. В его дилерскую сеть входит более 200 центров. Ежегодно компания формирует п
|12.08.2014
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Nissan и Mitsubishi собрались выпустить самый дешевый электромобиль
Японские автопроизводители Nissan Motor и Mitsubishi Motors объединились в разработке компактных электрических автомобил
|18.07.2014
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Nissan научит автомобили самостоятельно проезжать перекрестки
В ближайшие несколько лет японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor собирается выпустить ряд технологий автоматического управления транспортным сред
|05.03.2014
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Nissan подключила видеокамеру к зеркалу заднего вида
Японский автопроизводитель Nissan разработал цифровое зеркало заднего вида. В отличие от классических салонных зеркал, новинка отображает водителю дорожную обстановку позади транспортного средства, даже если обзор закрыт
|03.03.2014
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Nissan Maxima для Алтая
Группа алтайский конструкторов-любителей превратила автомобиль Nissan Maxima в биг-фут. Интересно, что процесс переделки машины был просчитан и смоделирован на компьютере, после чего претворён в жизнь. Получившийся автомобиль сохранил салон Nissan M
|31.01.2014
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Nissan установила в Европе тысячную станцию быстрой подзарядки электромобилей
Компания Nissan сообщила о том, что в Европе установлена тысячная зарядная станция стандарта CHAdeMO. Она располагается в сервисной зоне Roadchef Clacket Lane в Сюррее. Станция быстрой подзарядки может
|13.11.2013
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Nissan не дают покоя лавры Google. На очереди «умные очки»
Японский автопроизводитель Nissan продолжает проявлять интерес к носимой электронике. Вслед за компьютеризированными часами Nismo Watch, о которых уже писал Auto.CNews, были анонсированы «умные» очки, напоминающие Google
|13.11.2013
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Nissan обгоняет Google
На Токийском автошоу компания Nissan обещала показать разработанные ею смарт-очки Nissan 3E. Подробности разработки пока не раскрываются, но представитель Nissan говорят, что с помощью их очков водители смогут
|27.09.2013
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Первый беспилотный Nissan получил госномер
Японский автопроизводитель Nissan продолжает развивать концепцию транспортных средств без водителей Autonomous Drive. На этот раз компания объявила о готовности начать тестирование автомобиля, способного без водителя пер
|10.09.2013
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Nissan анонсировал «умные» часы для автомобилистов
Японский автопроизводитель Nissan анонсировал компьютеризированные часы Nismo, способные подключаться к бортовому компьютеру автомобиля и получать данные о работе узлов и агрегатов машины, в частности, выводить на экран
|17.07.2013
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Nissan ставит люксовую электронику на «народные» автомобили
Японская автомобилестроительная компания Nissan собирается использовать высокотехнологичные опции от дорогих моделей в своих бюджетных автомобилях. По словам директора по планированию выпуска продукции Nissan Тони Бэнера (Baehn
|15.05.2013
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Nissan разрешил писать приложения для электромобиля
Компания Nissan планирует открыть доступ к телеметрическим данным электрокара Leaf для сторонних разработчиков. Это позволит им создавать собственные мобильные приложения, взаимодействующие с электроник
|29.04.2013
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Schneider Electric обеспечит комплексное обслуживание завода Nissan Motors Manufacturing Rus
ксперт в области управления электроэнергией — заключила контракт на комплексное обслуживание завода Nissan Motors Manufacturing Rus при строительстве второй очереди производства. Общая сумма ко
|10.04.2013
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Nissan представит концепт-кар для тех, кто любит общение онлайн
Компания Nissan, следуя мировому тренду по активному внедрению социальных сетей в повседневную жизнь, представит на автосалоне в Шанхае Nissan Friend-Me — концепт-кар для тех, кто любит общаться
|09.04.2013
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Nissan собирает идеи для проектирования высокотехнологичного спортивного автомобиля
Компания Nissan объявила о старте проекта Nismo #Jukeride, в рамках которого при поддержке бывшего пил
|28.03.2013
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Nissan запустила производство улучшенных электромобилей Nissan Leaf в Великобритании
Компания Nissan объявила о старте производства улучшенного электромобиля Nissan Leaf и открытии нового завода по производству литий-ионных батарей в Сандерленде, Великобритания. Инвестиции компан
|18.02.2013
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Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров
Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров, это рекордный показатель в истории электромобилей, сообщают в компании Nissan. Владельцы Nissan Leaf во всем мире в совокупности проехал
|30.01.2013
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Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan
высказывание, что автомобили на топливных элементах являются технологией будущего, и так будет всегда. К счастью, есть надежда, что эта шутка устареет уже через несколько лет. Компании Ford, Renault-Nissan и Daimler объявили о намерении совместно разрабатывать технологии, которые к 2017 году сделают автомобили на топливных элементах "доступными для широкого сегмента рынка". Данное партнерс
|25.01.2013
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Количество «заправок» для электромобилей быстро растет
, чем год назад, включая: 601 заправку в Европе, 1371 - в США и 154 - в Японии, сообщили в компании Nissan Motor. В России по данным на конец 2012 г. насчитывалось 5 станций стандарта CHAdeMO -
|21.01.2013
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Nissan пытается забрать бренд Infiniti у российских ИТ-компаний
Крупный японский автопроизводитель Nissan Motor потребовал в Арбитражном суде Москвы досрочного прекращения прав трех российских
|08.11.2012
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Softline защитила данные Nissan Motor в России с помощью решений NetApp
м хранения данных NetApp FAS2040 и NetApp FAS2240 в дочернюю компанию мирового автопроизводителя — «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». По итогам проекта подготовлена платформа для миграции данных польз
|20.09.2012
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Toyota, Nissan и Land Rover создают автомобильный Linux
Японские компании Toyota Motor и Nissan Motor и британские Jaguar и Land Rover вошли в состав новой рабочей группы под названием Automotive Grade Linux (AGL), говорится в сообщении организации The Linux Foundation, занимающейс
Nissan Motor замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Василевский Андрей 20 5
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 279 4
|Путин Владимир 2896 4
|Сивуха Дмитрий 3 3
|Мишустин Михаил 564 3
|Шепшелева Валерия 2 2
|Омигов Антон 2 2
|Лаптев Максим 6 2
|Якимишин Андрей 2 2
|Цыганков Дмитрий 6 2
|Рашкин Илья 4 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 80 2
|Канафин Байжан 4 2
|Алифанов Кирилл 64 2
|Ананьев Денис 6 2
|Pitofsky Robert - Питофски Роберт 5 2
|Гирдин Игорь 3 2
|Одинцова Оксана 2 2
|Панин Денис 5 2
|Медведев Дмитрий 1639 2
|Ивутин Дмитрий 3 2
|Софонов Андрей 4 2
|Brisson Cyrille - Бриссон Сирилл 4 2
|Абрамочкин Анатолий 1 1
|Павлов Евгений 17 1
|Как Исаако 1 1
|de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
|Акулова Валерия 1 1
|Шепелева Валерия 1 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Крестьянова Татьяна 14 1
|Чирков Андрей 6 1
|Федоров Алексей 74 1
|Водясов Алексей 207 1
|Арлазаров Владимир 195 1
|Шадаев Максут 797 1
|Носков Константин 232 1
|Опанасенко Всеволод 131 1
|Курочкин Юрий 15 1
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