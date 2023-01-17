Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 133029
ИКТ 10845
Организации 8595
Ведомства 1385
Ассоциации 826
Технологии 3166
Системы 21708
Персоны 52434
География 2168
Статьи 1438
Пресса 1049
ИАА 644
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2236
Мероприятия 820

Nissan Motor Ниссан Мотор Рус Ниссан Россия Ниссан Мануфэкчуринг Рус японский автопроизводитель

Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель


17.01.2023 Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti

Никакого дистанционного управления На территории России перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов – Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Автоспеццентр». Предварительно чешские, южнокорейские и японские производители направили пользователям предупреждение о скором отключен
11.10.2022 Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка

В рамках объявления о неминуемом уходе с рынка Исполнительный комитет компании Nissan сегодня одобрил продажу своего российского бизнеса Центральному научно-исследовательск
08.04.2022 Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов

по производству ламинированных, полностью твердотельных аккумуляторных элементов, старт работы которого компания планирует в 2028 г. Этот прототип установки, расположенный в исследовательском центре Nissan в префектуре Канагава, создан для дальнейшего развития полностью твердотельных аккумуляторов. В соответствии со своей стратегией Nissan Ambition 2030 компания намерена вывести на

11.01.2021 Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов

ать объемы производства новых авто, а в некоторых случаях – полностью останавливать свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др. Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортного средства. Они могут использоваться для выполнения как самых простых операций вроде открывания багажника, так и обе
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure

Oracle объявила, что Nissan Motor Co., Ltd переносит высокопроизводительные вычисления из локальной инфраструктуры
10.02.2020 Softline помогла автоматизировать процесс ежегодной оценки персонала на заводе Nissan

Softline завершила проект по внедрению подсистемы поддержки процесса ежегодной оценки персонала на заводе Nissan. Она позволит проводить планирование развития и оценку профессиональных компетенций сотрудников в автоматизированном режиме. Подсистема разработана на базе портального решения на платфор
29.01.2020 Nissan запустила сервис для поиска автомобилей в дилерских центрах России

Nissan запустила онлайн-сервис «Автомобили в наличии», который позволяет клиенту подобрать интересующую модель Nissan в удобном дилерском центре. Следуя глобальной стратегии, важный элемент которой забота о клиенте, компания стремится сделать выбор автомобиля максимально комфортным, и новый сервис — важ
22.01.2020 Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии

тываем методы квантовой химии с использованием машинного обучения и квантовые оптимизации. Разработанные методы мы планируем интегрировать в систему дизайна материалов, которая используется сегодня в Nissan. Сегодня это позволит Nissan полностью раскрыть потенциал квантовых вычислений для своих задач, а в будущем достигнуть технологического лидерства», — отметил Алексей Федоров, руко
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза»

«Яндекс» стал официальным поставщиком программного обеспечения (ПО) для мультимедиа-систем автомобильных компаний Renault, Nissan и «Автоваз». По условиям соглашения с компанией-закупщиком этих брендов, «Яндекс» будет устанавливать на автомобили мультимедийную систему «Яндекс.авто». «Мы получим возможность встроить
02.04.2019 Фрэнк Торрес назначен вице-президентом российского подразделения Nissan

«Nissan Европа» объявила сразу о двух изменениях в составе высшего руководства компании. Фрэнк
22.03.2019 Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure

Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с Microsoft объявили о запуске The Alliance Intelligent Cloud – новой облачной платформы на базе Microsoft Azure. Она позволит устанавливать подключенные сервисы в а
12.01.2018 Nissan научился управлять автомобилем силой мысли. Видео

Разработка NissanЯпонский автопроизводитель Nissan представил на Выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе, США, технологию
26.10.2017 Nissan представила концепты новых электромобилей и анонсировала участия в Формуле Е

ли на токийском автосалоне Tokyo Motor Show. Вслед за прошедшей в сентябре мировой премьерой нового Nissan Leaf и презентацией на Nissan Futures 3.0 электрической экосистемы, разработанн
06.09.2017 Самый массовый в мире электромобиль превратился в почти беспилотник

Представлен новый Nissan Leaf Компания Nissan 6 сентября 2017 г. объявила о кардинальном обновлении своего электромобиля Leaf, который его производители называют «первым по-настоящему массовым электромоби
20.07.2017 Новый Nissan LEAF с системой e-Pedal будет представлен 6 сентября

Nissan объявила о том, что новый Nissan LEAF будет оборудован революционной системой помощи при вождении – e-Pedal, которая выводит привычный способ управления автомобилем на новый уровень.Достаточно нажать кнопку на центральн
13.01.2017 В автомобили Nissan проникла Microsoft Cortana

Nissan нужен искусственный интеллект от Microsoft Президент альянса Nissan-Renault Карлос Гон (Carlos Ghosn) объявил о том, что входящий в альянс Nissan расширяет свое сотрудничество с Microsoft. В частности, Nissan намерен использовать виртуально
11.01.2017 На Nissan поставят автопилот от марсоходов

Интеллектуальная система от Nissan Японский автомобильный производитель Nissan на прошедшей в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronic Show (CES) представил ряд разработок в области интеллектуальных систем управлени
08.12.2016 Nissan начал революцию в «умной энергетике»

Устройство для хранения электроэнергии Японская автомобильная корпорация Nissan представила свое решение xStorage, предназначенное для хранения электроэнергии. Партнером корпорации в данном проекте выступила компания Eaton, специализирующаяся на решениях в области у
24.06.2015 «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перешла на ЭДО с 97% дилеров

и, по отзыву заказчика, составляет i7,6 млн. «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — официальный представитель Nissan в России. В его дилерскую сеть входит более 200 центров. Ежегодно компания формирует п
12.08.2014 Nissan и Mitsubishi собрались выпустить самый дешевый электромобиль

Японские автопроизводители Nissan Motor и Mitsubishi Motors объединились в разработке компактных электрических автомобил
18.07.2014 Nissan научит автомобили самостоятельно проезжать перекрестки

В ближайшие несколько лет японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor собирается выпустить ряд технологий автоматического управления транспортным сред
05.03.2014 Nissan подключила видеокамеру к зеркалу заднего вида

Японский автопроизводитель Nissan разработал цифровое зеркало заднего вида. В отличие от классических салонных зеркал, новинка отображает водителю дорожную обстановку позади транспортного средства, даже если обзор закрыт
03.03.2014 Nissan Maxima для Алтая

Группа алтайский конструкторов-любителей превратила автомобиль Nissan Maxima в биг-фут. Интересно, что процесс переделки машины был просчитан и смоделирован на компьютере, после чего претворён в жизнь. Получившийся автомобиль сохранил салон Nissan M
31.01.2014 Nissan установила в Европе тысячную станцию быстрой подзарядки электромобилей

Компания Nissan сообщила о том, что в Европе установлена тысячная зарядная станция стандарта CHAdeMO. Она располагается в сервисной зоне Roadchef Clacket Lane в Сюррее. Станция быстрой подзарядки может

13.11.2013 Nissan не дают покоя лавры Google. На очереди «умные очки»

Японский автопроизводитель Nissan продолжает проявлять интерес к носимой электронике. Вслед за компьютеризированными часами Nismo Watch, о которых уже писал Auto.CNews, были анонсированы «умные» очки, напоминающие Google
13.11.2013 Nissan обгоняет Google

На Токийском автошоу компания Nissan обещала показать разработанные ею смарт-очки Nissan 3E. Подробности разработки пока не раскрываются, но представитель Nissan говорят, что с помощью их очков водители смогут
27.09.2013 Первый беспилотный Nissan получил госномер

Японский автопроизводитель Nissan продолжает развивать концепцию транспортных средств без водителей Autonomous Drive. На этот раз компания объявила о готовности начать тестирование автомобиля, способного без водителя пер
10.09.2013 Nissan анонсировал «умные» часы для автомобилистов

Японский автопроизводитель Nissan анонсировал компьютеризированные часы Nismo, способные подключаться к бортовому компьютеру автомобиля и получать данные о работе узлов и агрегатов машины, в частности, выводить на экран

17.07.2013 Nissan ставит люксовую электронику на «народные» автомобили

Японская автомобилестроительная компания Nissan собирается использовать высокотехнологичные опции от дорогих моделей в своих бюджетных автомобилях. По словам директора по планированию выпуска продукции Nissan Тони Бэнера (Baehn
15.05.2013 Nissan разрешил писать приложения для электромобиля

Компания Nissan планирует открыть доступ к телеметрическим данным электрокара Leaf для сторонних разработчиков. Это позволит им создавать собственные мобильные приложения, взаимодействующие с электроник
29.04.2013 Schneider Electric обеспечит комплексное обслуживание завода Nissan Motors Manufacturing Rus

ксперт в области управления электроэнергией — заключила контракт на комплексное обслуживание завода Nissan Motors Manufacturing Rus при строительстве второй очереди производства. Общая сумма ко
10.04.2013 Nissan представит концепт-кар для тех, кто любит общение онлайн

Компания Nissan, следуя мировому тренду по активному внедрению социальных сетей в повседневную жизнь, представит на автосалоне в Шанхае Nissan Friend-Me — концепт-кар для тех, кто любит общаться

09.04.2013 Nissan собирает идеи для проектирования высокотехнологичного спортивного автомобиля

Компания Nissan объявила о старте проекта Nismo #Jukeride, в рамках которого при поддержке бывшего пил
28.03.2013 Nissan запустила производство улучшенных электромобилей Nissan Leaf в Великобритании

Компания Nissan объявила о старте производства улучшенного электромобиля Nissan Leaf и открытии нового завода по производству литий-ионных батарей в Сандерленде, Великобритания. Инвестиции компан
18.02.2013 Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров

Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров, это рекордный показатель в истории электромобилей, сообщают в компании Nissan. Владельцы Nissan Leaf во всем мире в совокупности проехал
30.01.2013 Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan

высказывание, что автомобили на топливных элементах являются технологией будущего, и так будет всегда. К счастью, есть надежда, что эта шутка устареет уже через несколько лет. Компании Ford, Renault-Nissan и Daimler объявили о намерении совместно разрабатывать технологии, которые к 2017 году сделают автомобили на топливных элементах "доступными для широкого сегмента рынка". Данное партнерс
25.01.2013 Количество «заправок» для электромобилей быстро растет

, чем год назад, включая: 601 заправку в Европе, 1371 - в США и 154 - в Японии, сообщили в компании Nissan Motor. В России по данным на конец 2012 г. насчитывалось 5 станций стандарта CHAdeMO -
21.01.2013 Nissan пытается забрать бренд Infiniti у российских ИТ-компаний

Крупный японский автопроизводитель Nissan Motor потребовал в Арбитражном суде Москвы досрочного прекращения прав трех российских
08.11.2012 Softline защитила данные Nissan Motor в России с помощью решений NetApp

м хранения данных NetApp FAS2040 и NetApp FAS2240 в дочернюю компанию мирового автопроизводителя — «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». По итогам проекта подготовлена платформа для миграции данных польз
20.09.2012 Toyota, Nissan и Land Rover создают автомобильный Linux

Японские компании Toyota Motor и Nissan Motor и британские Jaguar и Land Rover вошли в состав новой рабочей группы под названием Automotive Grade Linux (AGL), говорится в сообщении организации The Linux Foundation, занимающейс

Публикаций - 261, упоминаний - 303

Nissan Motor замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Apple Inc 11549 22
Samsung Electronics 9910 19
Google LLC 11307 19
Intel Corporation 11843 13
Yandex - Яндекс 6323 12
Microsoft Corporation 23946 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10439 12
Oracle Corporation 6466 11
Sony 6477 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8346 8
Nvidia Corp 3283 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7587 8
IBM - International Business Machines Corp 9312 8
7516 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 7
Mitsubishi Electric 359 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3170 6
LG Electronics 3559 6
Meta Platforms - Facebook 4363 6
Cisco Systems 4979 5
Qualcomm Technologies 1741 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 5
X Corp - Twitter 2782 5
Hitachi - Хитачи 1453 5
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 25 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 5
TI - Texas Instruments Incorporated 810 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 4
Amazon Inc - Amazon.com 2871 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4451 4
Yahoo! 3687 4
HP Inc. 5607 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 772 3
Vodafone Group 1368 3
HP - Hewlett-Packard 3614 3
Fujitsu 2024 3
VK - Mail.ru Group 3268 3
Softline - Софтлайн 2313 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 76
Ford 399 48
BMW Group 423 47
Renault Groupe 153 47
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 42
Volkswagen Group - VW 265 39
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 257 35
Tesla Motors 363 34
Honda Motor Company 230 34
Hyundai Motor Company 349 32
Volkswagen Audi Group 198 31
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 109 28
Volvo Cars 251 27
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 22
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 22
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 18
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 246 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6731 17
Mazda Motor Corporation 53 15
Skoda - Škoda Auto 46 15
Jaguar Land Rover 91 14
Ford Motor 166 14
Jaguar Cars 122 13
Porsche - Порше Руссланд 98 13
Subaru - Субару Мотор 50 12
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 36 12
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 11
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 113 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 399 7
Unilever - Юнилевер Русь 121 7
Mitsubishi Motors 24 6
Ferrari NV 155 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6374 5
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 76 5
Chevrolet 37 5
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 5
Adidas - Адидас 154 5
ВТБ - ВТБ24 661 5
Toyota - Lexus 62 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5028 7
Президент Российской Федерации 3967 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5390 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2197 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 417 3
Судебная власть - Judicial power 2194 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2677 3
Правительство Москвы 2134 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3383 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 272 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1737 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4637 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2571 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10171 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 919 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1279 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 915 2
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 353 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 112 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 618 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1726 2
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 25 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 59 1
Петербургский метрополитен ГУП 126 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 56 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 725 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 167 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 349 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 301 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 218 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 17 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 55 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 4
Linux Foundation 177 4
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6173 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 633 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
АЮР - Ассоциация юристов России 34 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 242 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Alliance Connected Vehicles 1 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57536 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22443 41
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8978 40
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 321 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43062 27
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 911 23
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 555 21
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5535 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23270 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22446 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23125 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13412 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10771 16
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2068 16
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2730 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11141 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26428 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15319 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9490 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19770 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27623 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9541 14
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12062 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6843 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7245 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4553 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2537 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23153 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7791 12
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1908 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14848 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3794 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11634 11
Транспорт - Автомобилестроение - седан 88 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4449 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6371 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6898 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14327 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13211 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9588 10
Nissan Leaf - электромобиль 49 26
Apple iPhone - серия смартфонов 6810 16
Google Android 13247 14
Linux OS 8919 9
Tesla Model S 68 8
Apple iOS 7242 8
Tesla Model 3 41 7
Яндекс.Авто 39 7
Toyota Prius 46 6
Microsoft Windows 14906 6
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 25 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4831 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 496 5
Google Maps - Карты Google 778 5
GM Cadillac 29 5
Apple CarPlay 39 5
Моторинвест Evolute - электромобиль 16 5
Apple iPad 3786 5
Apple Siri - Голосовой помощник 370 4
Nissan X-Trail 9 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 825 4
Porsche Taycan 8 4
Nissan GT-R - спортивный автомобиль 16 4
Яндекс.Навигатор 97 4
Nissan Qashqai 8 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 237 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 171 4
Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 9 4
Apple - App Store 2741 4
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 342 4
Google Play - Google Store - Android Market 3124 4
Microsoft Azure 1355 4
Ford Focus - Компакт-кар 26 3
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 14 3
Nissan Fairlady Z - спортивный автомобиль 12 3
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 573 3
Nissan Altima Hybrid 4 3
Chevrolet Bolt 4 3
Samsung Galaxy 907 3
Василевский Андрей 20 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 279 4
Путин Владимир 2896 4
Сивуха Дмитрий 3 3
Мишустин Михаил 564 3
Шепшелева Валерия 2 2
Омигов Антон 2 2
Лаптев Максим 6 2
Якимишин Андрей 2 2
Цыганков Дмитрий 6 2
Рашкин Илья 4 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 80 2
Канафин Байжан 4 2
Алифанов Кирилл 64 2
Ананьев Денис 6 2
Pitofsky Robert - Питофски Роберт 5 2
Гирдин Игорь 3 2
Одинцова Оксана 2 2
Панин Денис 5 2
Медведев Дмитрий 1639 2
Ивутин Дмитрий 3 2
Софонов Андрей 4 2
Brisson Cyrille - Бриссон Сирилл 4 2
Абрамочкин Анатолий 1 1
Павлов Евгений 17 1
Как Исаако 1 1
de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
Акулова Валерия 1 1
Шепелева Валерия 1 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Крестьянова Татьяна 14 1
Чирков Андрей 6 1
Федоров Алексей 74 1
Водясов Алексей 207 1
Арлазаров Владимир 195 1
Шадаев Максут 797 1
Носков Константин 232 1
Опанасенко Всеволод 131 1
Курочкин Юрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 130532 99
Япония 13075 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50714 75
Европа 21271 45
Германия - Федеративная Республика 12336 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40082 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15817 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13796 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13079 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15877 24
Франция - Французская Республика 7661 17
Южная Корея - Республика 6406 14
Америка Северная 3127 10
США - Калифорния 4542 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6705 8
Канада 4766 7
Солнце - звезда Солнечной системы 4967 7
Китай - Тайвань 3824 7
Индия - Bharat 5212 7
Азия - Азиатский регион 5223 7
Швеция - Королевство 3568 7
Япония - Токио 988 6
Таиланд - Королевство 743 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 781 6
Израиль 2658 6
Украина 7411 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2444 6
Финляндия - Финляндская Республика 3519 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2422 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13598 5
Италия - Итальянская Республика 4251 5
Испания - Королевство 3644 5
США - Мичиган 263 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 989 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1965 4
Нидерланды 3379 4
Америка 2062 4
Земля - планета Солнечной системы 10074 4
Россия - УФО - Свердловская область 1267 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 379 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4428 131
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16418 113
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46466 36
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3605 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44411 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14961 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21909 20
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 899 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3665 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5156 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25788 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5947 12
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2467 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11950 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1818 11
Литий - Lithium - химический элемент 494 11
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 716 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6378 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4988 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4364 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5321 8
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 397 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4652 8
Энергетика - Energy - Energetically 4592 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5109 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8814 7
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1507 7
Водород - Hydrogenium - химический элемент 962 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11789 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1908 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2405 6
Internet Economy - Интернет-экономика 5618 6
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 501 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4276 6
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1435 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4838 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7120 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5422 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10251 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5619 5
CNews - Auto.CNews 51 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5823 7
Bloomberg 1171 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 6
Ведомости 717 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 884 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11069 4
РИА Новости 841 4
AP - Associated Press 1994 3
NYT - The New York Times 1011 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 2
DigiTimes - Издание 1305 2
Times 601 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 164 2
Mercury Center 309 2
Phys.org 972 2
CNET Networks - CNET News 1641 2
The Guardian - Британская газета 352 2
Известия ИД 535 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 753 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 155 1
The Next Web 84 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 1
Informa - Informa Telecoms & Media 65 1
23ABC News 169 1
Inquirer 463 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1498 1
Dow Jones - MarketWatch 310 1
Kyodo 46 1
RusProfile 7 1
NE Asia Online 313 1
SlashGear 134 1
Quartz 23 1
Korea Times 129 1
Re/code 40 1
Yonhap News Agency 36 1
ComputerWorld 144 1
Korea Herald 42 1
Автостат 20 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7677 5
ABI Research 233 5
IDC - International Data Corporation 4878 4
Gartner - Гартнер 3502 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2654 3
Juniper Research 509 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 951 2
S&P 500 554 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 66 1
Allied Market Research 19 1
Fortune Global 1000 50 1
Moody's Investors Service 135 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 152 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 104 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
TrendForce 93 1
Markets&Markets Research 107 1
Fortune Global 500 284 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 19 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 75 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 50 1
Т1 Цифровая академия 16 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 73 1
Waseda University - Университет Васэда 11 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 29 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 13 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 30 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 929 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 30 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 241 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 1
University of Oxford - Оксфордский университет 195 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 1
Digital October - конференционное пространство 90 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 3
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1143 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 1
IAA - Internationale Automobil-Ausstellung - Frankfurt Motor Show - Международный автосалон во Франкфурте 1 1
Армия - Международный военно-технический форум 36 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
Nissan Futures 3.0 1 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 496 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1261955, в очереди разбора - 826167.
Создано именных указателей - 133029.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще