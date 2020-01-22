Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии

Nissan и Проект по квантовому машинному обучению Российского квантового центра (РКЦ) объявили о старте совместного научно-технологического проекта в области применения квантовых вычислений для решения моделирования химических соединений. В рамках партнерства предполагается создать новые методы моделирования квантовых систем и протестировать их с использованием существующих квантовых процессоров. Данный проект является одним из первых коммерческих проектов в области квантовых вычислений в России. Сумма и сроки выполнения контракта сторонами не раскрываются.

Моделирование сложных систем, таких как материалы, аккумуляторы, лекарства, чрезвычайно сложны для существующих компьютеров. Новое поколение вычислительных устройств — квантовые компьютеры — смогут решать такие задачи гораздо более эффективно. В результате чего бизнес сможет найти практическое решение — моделирование новых материалов, производство устройств нового класса, изготовленных из таких материалов, подобрать оптимальные характеристики или реакции внутри этих материалов необходимых для увеличения последующей эффективности. Одна из наиболее актуальных задач для индустрии и бизнеса - моделирование химических соединений, которые используются при производстве аккумуляторных батарей.

«В рамках проекта мы разрабатываем методы квантовой химии с использованием машинного обучения и квантовые оптимизации. Разработанные методы мы планируем интегрировать в систему дизайна материалов, которая используется сегодня в Nissan. Сегодня это позволит Nissan полностью раскрыть потенциал квантовых вычислений для своих задач, а в будущем достигнуть технологического лидерства», — отметил Алексей Федоров, руководитель группы квантовых информационных технологий РКЦ, PhD по теоретической физике.

«Квантовые технологии чрезвычайно перспективны для решения ряда индустриальных задач. Материалы, которые можно будет создать с помощью квантовых компьютеров, существенно увеличат энергоемкость и мощность батарей. В итоге мы получим возможность создавать высокоэффективный и экологичный транспорт, а также новые решения. Именно за этими технологиями - будущее. Nissan вместе со своим партнёром, Российским квантовым центром, стремится стать пионерами в этой отрасли», — сказал Сигео Ибука, глава исследовательского центра Nissan в России, PhD по физике.

В перспективе, использование квантовых технологий значительно сократит время на разработку новых материалов, а также позволит прогнозировать их соответствие запросам индустрии и бизнеса. Исследования группы РКЦ будут проводиться как с помощью существующих квантовых компьютеров, так и с использованием квантово-вдохновленных алгоритмов собственной разработки.