Nissan Nissan Motor Jidosha-Seizo

УПОМИНАНИЯ


13.05.2025 Электромобиль Nissan Leaf уязвим для кибератак. Хакерам удалось удаленно перехватить рулевое управление

Испытание на проникновение «Белым хакерам» удалось дистанционно перехватить рулевое управление электромобилем Nissan Leaf, пишет Electrek. Эксперты по кибербезопасности PCAutomotive из Будапешта смогли воспользоваться рядом уязвимостей в Nissan Leaf 2020 г. Это позволило команде «белых хакеров»

17.01.2023 Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti

Никакого дистанционного управления На территории России перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов – Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Автоспеццентр». Предварительно чешские, южнокорейские и японские производители направили пользователям предупреждение о скором отключен
11.10.2022 Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка

В рамках объявления о неминуемом уходе с рынка Исполнительный комитет компании Nissan сегодня одобрил продажу своего российского бизнеса Центральному научно-исследовательск
08.04.2022 Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов

по производству ламинированных, полностью твердотельных аккумуляторных элементов, старт работы которого компания планирует в 2028 г. Этот прототип установки, расположенный в исследовательском центре Nissan в префектуре Канагава, создан для дальнейшего развития полностью твердотельных аккумуляторов. В соответствии со своей стратегией Nissan Ambition 2030 компания намерена вывести на

11.01.2021 Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов

ать объемы производства новых авто, а в некоторых случаях – полностью останавливать свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др. Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортного средства. Они могут использоваться для выполнения как самых простых операций вроде открывания багажника, так и обе
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure

Oracle объявила, что Nissan Motor Co., Ltd переносит высокопроизводительные вычисления из локальной инфраструктуры
10.02.2020 Softline помогла автоматизировать процесс ежегодной оценки персонала на заводе Nissan

Softline завершила проект по внедрению подсистемы поддержки процесса ежегодной оценки персонала на заводе Nissan. Она позволит проводить планирование развития и оценку профессиональных компетенций сотрудников в автоматизированном режиме. Подсистема разработана на базе портального решения на платфор
29.01.2020 Nissan запустила сервис для поиска автомобилей в дилерских центрах России

Nissan запустила онлайн-сервис «Автомобили в наличии», который позволяет клиенту подобрать интересующую модель Nissan в удобном дилерском центре. Следуя глобальной стратегии, важный элемент которой забота о клиенте, компания стремится сделать выбор автомобиля максимально комфортным, и новый сервис — важ
22.01.2020 Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии

тываем методы квантовой химии с использованием машинного обучения и квантовые оптимизации. Разработанные методы мы планируем интегрировать в систему дизайна материалов, которая используется сегодня в Nissan. Сегодня это позволит Nissan полностью раскрыть потенциал квантовых вычислений для своих задач, а в будущем достигнуть технологического лидерства», — отметил Алексей Федоров, руко
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза»

«Яндекс» стал официальным поставщиком программного обеспечения (ПО) для мультимедиа-систем автомобильных компаний Renault, Nissan и «Автоваз». По условиям соглашения с компанией-закупщиком этих брендов, «Яндекс» будет устанавливать на автомобили мультимедийную систему «Яндекс.авто». «Мы получим возможность встроить
02.04.2019 Фрэнк Торрес назначен вице-президентом российского подразделения Nissan

«Nissan Европа» объявила сразу о двух изменениях в составе высшего руководства компании. Фрэнк
22.03.2019 Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure

Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с Microsoft объявили о запуске The Alliance Intelligent Cloud – новой облачной платформы на базе Microsoft Azure. Она позволит устанавливать подключенные сервисы в а
12.01.2018 Nissan научился управлять автомобилем силой мысли. Видео

Разработка NissanЯпонский автопроизводитель Nissan представил на Выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе, США, технологию
26.10.2017 Nissan представила концепты новых электромобилей и анонсировала участия в Формуле Е

ли на токийском автосалоне Tokyo Motor Show. Вслед за прошедшей в сентябре мировой премьерой нового Nissan Leaf и презентацией на Nissan Futures 3.0 электрической экосистемы, разработанн
06.09.2017 Самый массовый в мире электромобиль превратился в почти беспилотник

Представлен новый Nissan Leaf Компания Nissan 6 сентября 2017 г. объявила о кардинальном обновлении своего электромобиля Leaf, который его производители называют «первым по-настоящему массовым электромоби
20.07.2017 Новый Nissan LEAF с системой e-Pedal будет представлен 6 сентября

Nissan объявила о том, что новый Nissan LEAF будет оборудован революционной системой помощи при вождении – e-Pedal, которая выводит привычный способ управления автомобилем на новый уровень.Достаточно нажать кнопку на центральн
13.01.2017 В автомобили Nissan проникла Microsoft Cortana

Nissan нужен искусственный интеллект от Microsoft Президент альянса Nissan-Renault Карлос Гон (Carlos Ghosn) объявил о том, что входящий в альянс Nissan расширяет свое сотрудничество с Microsoft. В частности, Nissan намерен использовать виртуально
11.01.2017 На Nissan поставят автопилот от марсоходов

Интеллектуальная система от Nissan Японский автомобильный производитель Nissan на прошедшей в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronic Show (CES) представил ряд разработок в области интеллектуальных систем управлени
08.12.2016 Nissan начал революцию в «умной энергетике»

Устройство для хранения электроэнергии Японская автомобильная корпорация Nissan представила свое решение xStorage, предназначенное для хранения электроэнергии. Партнером корпорации в данном проекте выступила компания Eaton, специализирующаяся на решениях в области у
24.06.2015 «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перешла на ЭДО с 97% дилеров

и, по отзыву заказчика, составляет i7,6 млн. «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — официальный представитель Nissan в России. В его дилерскую сеть входит более 200 центров. Ежегодно компания формирует п
12.08.2014 Nissan и Mitsubishi собрались выпустить самый дешевый электромобиль

Японские автопроизводители Nissan Motor и Mitsubishi Motors объединились в разработке компактных электрических автомобил
18.07.2014 Nissan научит автомобили самостоятельно проезжать перекрестки

В ближайшие несколько лет японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor собирается выпустить ряд технологий автоматического управления транспортным сред
05.03.2014 Nissan подключила видеокамеру к зеркалу заднего вида

Японский автопроизводитель Nissan разработал цифровое зеркало заднего вида. В отличие от классических салонных зеркал, новинка отображает водителю дорожную обстановку позади транспортного средства, даже если обзор закрыт
03.03.2014 Nissan Maxima для Алтая

Группа алтайский конструкторов-любителей превратила автомобиль Nissan Maxima в биг-фут. Интересно, что процесс переделки машины был просчитан и смоделирован на компьютере, после чего претворён в жизнь. Получившийся автомобиль сохранил салон Nissan M
31.01.2014 Nissan установила в Европе тысячную станцию быстрой подзарядки электромобилей

Компания Nissan сообщила о том, что в Европе установлена тысячная зарядная станция стандарта CHAdeMO. Она располагается в сервисной зоне Roadchef Clacket Lane в Сюррее. Станция быстрой подзарядки может

13.11.2013 Nissan не дают покоя лавры Google. На очереди «умные очки»

Японский автопроизводитель Nissan продолжает проявлять интерес к носимой электронике. Вслед за компьютеризированными часами Nismo Watch, о которых уже писал Auto.CNews, были анонсированы «умные» очки, напоминающие Google
13.11.2013 Nissan обгоняет Google

На Токийском автошоу компания Nissan обещала показать разработанные ею смарт-очки Nissan 3E. Подробности разработки пока не раскрываются, но представитель Nissan говорят, что с помощью их очков водители смогут
27.09.2013 Первый беспилотный Nissan получил госномер

Японский автопроизводитель Nissan продолжает развивать концепцию транспортных средств без водителей Autonomous Drive. На этот раз компания объявила о готовности начать тестирование автомобиля, способного без водителя пер
10.09.2013 Nissan анонсировал «умные» часы для автомобилистов

Японский автопроизводитель Nissan анонсировал компьютеризированные часы Nismo, способные подключаться к бортовому компьютеру автомобиля и получать данные о работе узлов и агрегатов машины, в частности, выводить на экран

17.07.2013 Nissan ставит люксовую электронику на «народные» автомобили

Японская автомобилестроительная компания Nissan собирается использовать высокотехнологичные опции от дорогих моделей в своих бюджетных автомобилях. По словам директора по планированию выпуска продукции Nissan Тони Бэнера (Baehn
15.05.2013 Nissan разрешил писать приложения для электромобиля

Компания Nissan планирует открыть доступ к телеметрическим данным электрокара Leaf для сторонних разработчиков. Это позволит им создавать собственные мобильные приложения, взаимодействующие с электроник
29.04.2013 Schneider Electric обеспечит комплексное обслуживание завода Nissan Motors Manufacturing Rus

ксперт в области управления электроэнергией — заключила контракт на комплексное обслуживание завода Nissan Motors Manufacturing Rus при строительстве второй очереди производства. Общая сумма ко
10.04.2013 Nissan представит концепт-кар для тех, кто любит общение онлайн

Компания Nissan, следуя мировому тренду по активному внедрению социальных сетей в повседневную жизнь, представит на автосалоне в Шанхае Nissan Friend-Me — концепт-кар для тех, кто любит общаться

09.04.2013 Nissan собирает идеи для проектирования высокотехнологичного спортивного автомобиля

Компания Nissan объявила о старте проекта Nismo #Jukeride, в рамках которого при поддержке бывшего пил
28.03.2013 Nissan запустила производство улучшенных электромобилей Nissan Leaf в Великобритании

Компания Nissan объявила о старте производства улучшенного электромобиля Nissan Leaf и открытии нового завода по производству литий-ионных батарей в Сандерленде, Великобритания. Инвестиции компан
18.02.2013 Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров

Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров, это рекордный показатель в истории электромобилей, сообщают в компании Nissan. Владельцы Nissan Leaf во всем мире в совокупности проехал
30.01.2013 Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan

высказывание, что автомобили на топливных элементах являются технологией будущего, и так будет всегда. К счастью, есть надежда, что эта шутка устареет уже через несколько лет. Компании Ford, Renault-Nissan и Daimler объявили о намерении совместно разрабатывать технологии, которые к 2017 году сделают автомобили на топливных элементах "доступными для широкого сегмента рынка". Данное партнерс
25.01.2013 Количество «заправок» для электромобилей быстро растет

, чем год назад, включая: 601 заправку в Европе, 1371 - в США и 154 - в Японии, сообщили в компании Nissan Motor. В России по данным на конец 2012 г. насчитывалось 5 станций стандарта CHAdeMO -
21.01.2013 Nissan пытается забрать бренд Infiniti у российских ИТ-компаний

Крупный японский автопроизводитель Nissan Motor потребовал в Арбитражном суде Москвы досрочного прекращения прав трех российских
08.11.2012 Softline защитила данные Nissan Motor в России с помощью решений NetApp

становления предыдущих копий документов и настроена дедупликация файлов, сообщили CNews в Softline. Nissan Motor — мировой автопроизводитель, штаб-квартира которого расположена в г. Иокогама в


Публикаций - 278, упоминаний - 302

Nissan и организации, системы, технологии, персоны:

