Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo

Электромобиль Nissan Leaf уязвим для кибератак. Хакерам удалось удаленно перехватить рулевое управление Испытание на проникновение «Белым хакерам» удалось дистанционно перехватить рулевое управление электромобилем Nissan Leaf, пишет Electrek. Эксперты по кибербезопасности PCAutomotive из Будапешта смогли воспользоваться рядом уязвимостей в Nissan Leaf 2020 г. Это позволило команде «белых хакеров»

Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti Никакого дистанционного управления На территории России перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов – Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Автоспеццентр». Предварительно чешские, южнокорейские и японские производители направили пользователям предупреждение о скором отключен

Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка В рамках объявления о неминуемом уходе с рынка Исполнительный комитет компании Nissan сегодня одобрил продажу своего российского бизнеса Центральному научно-исследовательск

Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов по производству ламинированных, полностью твердотельных аккумуляторных элементов, старт работы которого компания планирует в 2028 г. Этот прототип установки, расположенный в исследовательском центре Nissan в префектуре Канагава, создан для дальнейшего развития полностью твердотельных аккумуляторов. В соответствии со своей стратегией Nissan Ambition 2030 компания намерена вывести на

Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов ать объемы производства новых авто, а в некоторых случаях – полностью останавливать свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др. Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортного средства. Они могут использоваться для выполнения как самых простых операций вроде открывания багажника, так и обе

Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure Oracle объявила, что Nissan Motor Co., Ltd переносит высокопроизводительные вычисления из локальной инфраструктуры

Softline помогла автоматизировать процесс ежегодной оценки персонала на заводе Nissan Softline завершила проект по внедрению подсистемы поддержки процесса ежегодной оценки персонала на заводе Nissan. Она позволит проводить планирование развития и оценку профессиональных компетенций сотрудников в автоматизированном режиме. Подсистема разработана на базе портального решения на платфор

Nissan запустила сервис для поиска автомобилей в дилерских центрах России Nissan запустила онлайн-сервис «Автомобили в наличии», который позволяет клиенту подобрать интересующую модель Nissan в удобном дилерском центре. Следуя глобальной стратегии, важный элемент которой забота о клиенте, компания стремится сделать выбор автомобиля максимально комфортным, и новый сервис — важ

Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии тываем методы квантовой химии с использованием машинного обучения и квантовые оптимизации. Разработанные методы мы планируем интегрировать в систему дизайна материалов, которая используется сегодня в Nissan. Сегодня это позволит Nissan полностью раскрыть потенциал квантовых вычислений для своих задач, а в будущем достигнуть технологического лидерства», — отметил Алексей Федоров, руко

«Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза» «Яндекс» стал официальным поставщиком программного обеспечения (ПО) для мультимедиа-систем автомобильных компаний Renault, Nissan и «Автоваз». По условиям соглашения с компанией-закупщиком этих брендов, «Яндекс» будет устанавливать на автомобили мультимедийную систему «Яндекс.авто». «Мы получим возможность встроить

Фрэнк Торрес назначен вице-президентом российского подразделения Nissan «Nissan Европа» объявила сразу о двух изменениях в составе высшего руководства компании. Фрэнк

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с Microsoft объявили о запуске The Alliance Intelligent Cloud – новой облачной платформы на базе Microsoft Azure. Она позволит устанавливать подключенные сервисы в а

Nissan научился управлять автомобилем силой мысли. Видео Разработка NissanЯпонский автопроизводитель Nissan представил на Выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе, США, технологию

Nissan представила концепты новых электромобилей и анонсировала участия в Формуле Е ли на токийском автосалоне Tokyo Motor Show. Вслед за прошедшей в сентябре мировой премьерой нового Nissan Leaf и презентацией на Nissan Futures 3.0 электрической экосистемы, разработанн

Самый массовый в мире электромобиль превратился в почти беспилотник Представлен новый Nissan Leaf Компания Nissan 6 сентября 2017 г. объявила о кардинальном обновлении своего электромобиля Leaf, который его производители называют «первым по-настоящему массовым электромоби

Новый Nissan LEAF с системой e-Pedal будет представлен 6 сентября Nissan объявила о том, что новый Nissan LEAF будет оборудован революционной системой помощи при вождении – e-Pedal, которая выводит привычный способ управления автомобилем на новый уровень.Достаточно нажать кнопку на центральн

В автомобили Nissan проникла Microsoft Cortana Nissan нужен искусственный интеллект от Microsoft Президент альянса Nissan-Renault Карлос Гон (Carlos Ghosn) объявил о том, что входящий в альянс Nissan расширяет свое сотрудничество с Microsoft. В частности, Nissan намерен использовать виртуально

На Nissan поставят автопилот от марсоходов Интеллектуальная система от Nissan Японский автомобильный производитель Nissan на прошедшей в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronic Show (CES) представил ряд разработок в области интеллектуальных систем управлени

Nissan начал революцию в «умной энергетике» Устройство для хранения электроэнергии Японская автомобильная корпорация Nissan представила свое решение xStorage, предназначенное для хранения электроэнергии. Партнером корпорации в данном проекте выступила компания Eaton, специализирующаяся на решениях в области у

«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перешла на ЭДО с 97% дилеров и, по отзыву заказчика, составляет i7,6 млн. «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — официальный представитель Nissan в России. В его дилерскую сеть входит более 200 центров. Ежегодно компания формирует п

Nissan и Mitsubishi собрались выпустить самый дешевый электромобиль Японские автопроизводители Nissan Motor и Mitsubishi Motors объединились в разработке компактных электрических автомобил

Nissan научит автомобили самостоятельно проезжать перекрестки В ближайшие несколько лет японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor собирается выпустить ряд технологий автоматического управления транспортным сред

Nissan подключила видеокамеру к зеркалу заднего вида Японский автопроизводитель Nissan разработал цифровое зеркало заднего вида. В отличие от классических салонных зеркал, новинка отображает водителю дорожную обстановку позади транспортного средства, даже если обзор закрыт

Nissan Maxima для Алтая Группа алтайский конструкторов-любителей превратила автомобиль Nissan Maxima в биг-фут. Интересно, что процесс переделки машины был просчитан и смоделирован на компьютере, после чего претворён в жизнь. Получившийся автомобиль сохранил салон Nissan M

Nissan установила в Европе тысячную станцию быстрой подзарядки электромобилей Компания Nissan сообщила о том, что в Европе установлена тысячная зарядная станция стандарта CHAdeMO. Она располагается в сервисной зоне Roadchef Clacket Lane в Сюррее. Станция быстрой подзарядки может

Nissan не дают покоя лавры Google. На очереди «умные очки» Японский автопроизводитель Nissan продолжает проявлять интерес к носимой электронике. Вслед за компьютеризированными часами Nismo Watch, о которых уже писал Auto.CNews, были анонсированы «умные» очки, напоминающие Google

Nissan обгоняет Google На Токийском автошоу компания Nissan обещала показать разработанные ею смарт-очки Nissan 3E. Подробности разработки пока не раскрываются, но представитель Nissan говорят, что с помощью их очков водители смогут

Первый беспилотный Nissan получил госномер Японский автопроизводитель Nissan продолжает развивать концепцию транспортных средств без водителей Autonomous Drive. На этот раз компания объявила о готовности начать тестирование автомобиля, способного без водителя пер

Nissan анонсировал «умные» часы для автомобилистов Японский автопроизводитель Nissan анонсировал компьютеризированные часы Nismo, способные подключаться к бортовому компьютеру автомобиля и получать данные о работе узлов и агрегатов машины, в частности, выводить на экран

Nissan ставит люксовую электронику на «народные» автомобили Японская автомобилестроительная компания Nissan собирается использовать высокотехнологичные опции от дорогих моделей в своих бюджетных автомобилях. По словам директора по планированию выпуска продукции Nissan Тони Бэнера (Baehn

Nissan разрешил писать приложения для электромобиля Компания Nissan планирует открыть доступ к телеметрическим данным электрокара Leaf для сторонних разработчиков. Это позволит им создавать собственные мобильные приложения, взаимодействующие с электроник

Schneider Electric обеспечит комплексное обслуживание завода Nissan Motors Manufacturing Rus ксперт в области управления электроэнергией — заключила контракт на комплексное обслуживание завода Nissan Motors Manufacturing Rus при строительстве второй очереди производства. Общая сумма ко

Nissan представит концепт-кар для тех, кто любит общение онлайн Компания Nissan, следуя мировому тренду по активному внедрению социальных сетей в повседневную жизнь, представит на автосалоне в Шанхае Nissan Friend-Me — концепт-кар для тех, кто любит общаться

Nissan собирает идеи для проектирования высокотехнологичного спортивного автомобиля Компания Nissan объявила о старте проекта Nismo #Jukeride, в рамках которого при поддержке бывшего пил

Nissan запустила производство улучшенных электромобилей Nissan Leaf в Великобритании Компания Nissan объявила о старте производства улучшенного электромобиля Nissan Leaf и открытии нового завода по производству литий-ионных батарей в Сандерленде, Великобритания. Инвестиции компан

Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров, это рекордный показатель в истории электромобилей, сообщают в компании Nissan. Владельцы Nissan Leaf во всем мире в совокупности проехал

Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan высказывание, что автомобили на топливных элементах являются технологией будущего, и так будет всегда. К счастью, есть надежда, что эта шутка устареет уже через несколько лет. Компании Ford, Renault-Nissan и Daimler объявили о намерении совместно разрабатывать технологии, которые к 2017 году сделают автомобили на топливных элементах "доступными для широкого сегмента рынка". Данное партнерс

Количество «заправок» для электромобилей быстро растет , чем год назад, включая: 601 заправку в Европе, 1371 - в США и 154 - в Японии, сообщили в компании Nissan Motor. В России по данным на конец 2012 г. насчитывалось 5 станций стандарта CHAdeMO -

Nissan пытается забрать бренд Infiniti у российских ИТ-компаний Крупный японский автопроизводитель Nissan Motor потребовал в Арбитражном суде Москвы досрочного прекращения прав трех российских