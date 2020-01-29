Nissan запустила сервис для поиска автомобилей в дилерских центрах России

Nissan запустила онлайн-сервис «Автомобили в наличии», который позволяет клиенту подобрать интересующую модель Nissan в удобном дилерском центре. Следуя глобальной стратегии, важный элемент которой забота о клиенте, компания стремится сделать выбор автомобиля максимально комфортным, и новый сервис — важный шаг на пути к этой цели. Кроме того, это современное и технологичное решение, которое уже сегодня воплощает будущее в реальность.

Каталог объединяет данные по новым автомобилям в наличии во всех 126 дилерских центрах Nissan на территории России, и позволяет подобрать модель и комплектацию по заданным параметрам. На странице сервиса отображаются только доступные на российском рынке модели: Nissan Qashqai – городской кроссовер, который входит в ТОП-25 самых популярных моделей на российском рынке; Nissan X-Trail – стильный внедорожник, прекрасный спутник в семейных путешествиях; Nissan Murano – статусный кроссовер с ярким уникальным дизайном, флагман линейки кроссоверов Nissan на российском рынке; Nissan Terrano – комфортный и практичный внедорожник на все случаи жизни. Для удобства клиента город определяется автоматически, но дополнительно также есть функция выбора нескольких городов — это позволяет получить более широкую выдачу по интересующей модели и комплектации.

Подобрав нужный автомобиль, клиент может оставить заявку на покупку или тест-драйв выбранной модели в дилерском центре, в котором она есть в наличии. Сервис также дает возможность рассчитать стоимость нового автомобиля с учетом скидок по программам «В кругу Nissan» для лояльных клиентов и трейд-ин: заполнив простую форму онлайн-оценки текущего автомобиля, клиент узнает, на какую сумму скидки он может рассчитывать. Оценка происходит на основе данных популярной онлайн-площадки по продаже автомобилей – Авто.ру. В 2018 году Nissan стал первым брендом, предоставляющим подобную возможность клиентам. Данные с Авто.ру позволяют рассчитать максимально близкую к рыночной стоимость автомобиля.

В базу данных сервиса внесена информация из всех официальных дилерских центров Nissan на территории России, а обновляется она при каждом изменении на складах дилеров — это означает, что весь ассортимент, представленный в сервисе, всегда актуален.

В феврале 2020 года компания планирует расширить функционал каталога «Автомобили в наличии», добавив возможность внесения предоплаты онлайн. Первое время нововведение будет доступно у 26 дилеров, которые уже имеют опыт оплаты через сайт, а в течение 2020 года будут подключены все дилерские центры Nissan в России. Это сделает использование сервиса удобнее для клиента и позволит зарезервировать автомобиль до визита в офис продаж.

«Мы рады запустить новый современный и технологичный сервис, который призван экономить время наших клиентов и делать процесс выбора автомобиля удобнее и эффективнее, — отметил Андрей Чирков, директор по маркетингу Nissan в России. — Мы уверены, что онлайн-каталог «Автомобили в наличии» обеспечит лучший опыт взаимодействия с брендом для тех, кто планирует приобрести новый автомобиль Nissan».