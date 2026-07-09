«Авилон» запустил брендированную интеграцию в «Яндекс Навигаторе» совместно с ведущими «НАШЕго Радио» мобилистов. По данным «Яндекса», суммарная уникальная месячная аудитория сервисов «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» составляет 95 млн пользователей. Именно поэтому для автомобильных брендов т

«Яндекс Навигатор» обновил данные о 50 тыс. пешеходных переходов вокруг российских школ Перед началом учебного года «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты» обновили информацию о 50 тысячах аварийно-опасных участках вокруг школ по всей России. Это поможет сделать поездки вокруг школ более безопасными как для водит

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM Навигация: Яндекс Навигатор Бесплатное приложение для автомагнитол на Android, сочетающее точность и пр

Вышло грандиозное обновление «Яндекс.Навигатора» с защитой от плохих дорог е: «Обновление для iOS появятся в ближайшее время», – сообщили CNews представители «Яндекса». Фото: Яндекс «Навигатор» получил один из крупнейших апдейтов за 11 лет Основное нововведение – это

2ГИС пережил масштабное обновление. Теперь это копия «Яндекс.навигатора» енных навигационных систем. Эти элементы давно присутствуют в одном из основных конкурентов 2ГИС – «Яндекс.навигаторе». Сходство нового 2ГИС с «Яндекс.навигатором» более чем очевидно То же каса

«Яндекс.навигатор» научился предупреждать водителей о разных видах опасных участков «Яндекс.навигатор» теперь предупреждает о том, какие опасные участки есть на маршруте. Он указывает сложные перекрестки, опасные для обгона участки, а также места, где легко не заметить пешеходо

«Яндекс.навигатор» запустил маршруты для грузовиков В «Яндекс.навигаторе» появилась возможность строить маршруты для грузовиков с учетом их габаритов, веса и других параметров. Новая функция учитывает высоту и максимальную разрешенную массу, длину,

«Сравни.ру» поможет оформить ОСАГО прямо в «Яндекс.навигаторе» ие прямо в приложении, оформить полис одним нажатием и получить его к указанной дате. Интеграция в «Яндекс.навигатор» сервиса прямого оформления ОСАГО от финансового маркетплейса «Сравни.ру» по

«Яндекс.Навигатор» начинает тестировать грузовую навигацию для водителей и бизнесов «Яндекс» объявил о том, что в ближайшее время выйдет обновление «Яндекс.Навигатора», в котором водители грузовиков смогут строить маршруты с учётом правил и ограничений, регулирующих движение грузового транспорта. Новая технология грузовой навигации также бу

Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» юня 2020 г. его ссора с компанией «Яндекс», которая развивает собственные картографические сервисы «Яндекс.навигатор» и «Яндекс.карты». Как сообщал CNews, компании готовы прекратить многолетнее

В «Яндекс.Навигаторе» в Турции появилась Алиса пециально для Турции, а озвучивает Алису в турецкой версии профессиональный диктор Селяй Ташдоген. «Яндекс.Навигатор» работает в Турции с 2013 года. Ежемесячная аудитория приложения в стране —

Голосовой помощник «Алиса» в «Яндекс.навигаторе» научилась узнавать песни Голосовой помощник «Алиса», который «живет» внутри «Яндекс.навигатора», теперь умеет распознавать песни. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса». «Алиса» расскажет, какой трек играет, и сохранит его в отдельный плейлист. Раньше «Алиса» у

«Яндекс.Навигатор» заговорил голосами Йоды и Дарта Вейдера для своего автомобиля — стрелка превращается в истребитель повстанцев или имперский корабль.Когда «Яндекс.Навигатор» только появился, пользователи приложения могли выбирать из двух штурманов —

«Яндекс.Навигатор» предупредит о камерах и дорожных событиях без построения маршрута Яндекс объявил о том, что онлайн-сервис «Яндекс.Навигатор» теперь предупреждает о камерах и дорожных событиях всегда, а не только в режиме ведения по маршруту. Подсказки могут работать в фоновом режиме — когда приложение свернуто или

«Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин «Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость движения машин в разных потоках магистрали. Это поз

«Яндекс.Навигатор» научился вызывать техпомощь по всей России агрегатор эвакуаторов и автосервисов, к которому подключено в общей сложности около 7500 техслужб. «Яндекс.Навигатор» позволяет решать разные задачи, с которыми сталкиваются автомобилисты. Он с

«Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках ость «Яндекс.Навигатора» Компания «Яндекс» расширила функциональность своего мобильного приложения «Яндекс.Навигатор». Теперь приложение умеет показывать информацию о свободных местах на автомо

«Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места «Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Навигатор» начало показывать парковочные места, которые только что освободились. Тепер

«Билайн» обнулил трафик в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил об обнулении интернет-трафика в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС на месяц. Предложение действительно для тех клиентов, кто в период с 3 апреля до 15 июня 2017 года подключит на своих мобильных устройс

«Яндекс.Навигатор» научился строить парковочные маршруты карту» стоянки, расположенные на специально выделенных территориях. Парковочный маршрут доступен в «Яндекс.Навигаторе» для Android и скоро появится в приложении для iOS. Помимо Москвы и Санкт-П

«Яндекс.Навигатор» научился искать парковки В «Яндекс.Навигаторе» появилась карта парковок Москвы. Теперь водители могут в любой момент посмотреть, где оставить машину, сообщили CNews в компании «Яндекс». «Внутри Третьего транспортного коль

«Яндекс.Навигатор» заговорил голосом Василия Уткина «Здравствуйте, вас приветствует Василий Уткин!» — такой фразой встретит водителей обновленный «Яндекс.Навигатор». В преддверии Олимпийских игр в приложении появилось голосовое сопровождение в исполнении популярного спортивного комментатора. По словам Василия Уткина, его версия озвучки в

«Яндекс.Навигатор» предупредит водителей о превышении скорости «Яндекс.Навигатор» начал предупреждать водителей о превышении скорости. Приложение «знает» о скоростных ограничениях не только на разных дорогах, но и на разных участках одной дороги и предупреж

В «Яндекс.Навигаторе» появились голосовые оповещения о камерах водители: они могут подтвердить сообщение или указать на ошибку, и тогда отметка исчезнет с карты. «Яндекс.Навигатор» — бесплатное мобильное приложение для автолюбителей, доступное на устройств

Вышел обновлённый «Яндекс.Навигатор» для Android появилась история поездок, с помощью которой легко заново построить маршрут в уже знакомое место. «Яндекс.Навигатор» работает на платформах Android, iOS и Windows Phone. Приложение строит марш