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Яндекс.Навигатор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.07.2026
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«Авилон» запустил брендированную интеграцию в «Яндекс Навигаторе» совместно с ведущими «НАШЕго Радио»
мобилистов. По данным «Яндекса», суммарная уникальная месячная аудитория сервисов «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» составляет 95 млн пользователей. Именно поэтому для автомобильных брендов т
|29.08.2025
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«Яндекс Навигатор» обновил данные о 50 тыс. пешеходных переходов вокруг российских школ
Перед началом учебного года «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты» обновили информацию о 50 тысячах аварийно-опасных участках вокруг школ по всей России. Это поможет сделать поездки вокруг школ более безопасными как для водит
|17.02.2024
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Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM
Навигация: Яндекс Навигатор Бесплатное приложение для автомагнитол на Android, сочетающее точность и пр
|05.09.2023
|2ГИС начал строить маршруты внутри зданий и выпустил большое обновление навигатора
|04.07.2023
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Вышло грандиозное обновление «Яндекс.Навигатора» с защитой от плохих дорог
е: «Обновление для iOS появятся в ближайшее время», – сообщили CNews представители «Яндекса». Фото: Яндекс «Навигатор» получил один из крупнейших апдейтов за 11 лет Основное нововведение – это
|27.10.2021
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2ГИС пережил масштабное обновление. Теперь это копия «Яндекс.навигатора»
енных навигационных систем. Эти элементы давно присутствуют в одном из основных конкурентов 2ГИС – «Яндекс.навигаторе». Сходство нового 2ГИС с «Яндекс.навигатором» более чем очевидно То же каса
|23.03.2021
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«Яндекс.навигатор» научился предупреждать водителей о разных видах опасных участков
«Яндекс.навигатор» теперь предупреждает о том, какие опасные участки есть на маршруте. Он указывает сложные перекрестки, опасные для обгона участки, а также места, где легко не заметить пешеходо
|22.09.2020
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«Яндекс.навигатор» запустил маршруты для грузовиков
В «Яндекс.навигаторе» появилась возможность строить маршруты для грузовиков с учетом их габаритов, веса и других параметров. Новая функция учитывает высоту и максимальную разрешенную массу, длину,
|12.08.2020
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«Сравни.ру» поможет оформить ОСАГО прямо в «Яндекс.навигаторе»
ие прямо в приложении, оформить полис одним нажатием и получить его к указанной дате. Интеграция в «Яндекс.навигатор» сервиса прямого оформления ОСАГО от финансового маркетплейса «Сравни.ру» по
|31.07.2020
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«Яндекс.Навигатор» начинает тестировать грузовую навигацию для водителей и бизнесов
«Яндекс» объявил о том, что в ближайшее время выйдет обновление «Яндекс.Навигатора», в котором водители грузовиков смогут строить маршруты с учётом правил и ограничений, регулирующих движение грузового транспорта. Новая технология грузовой навигации также бу
|17.06.2020
|«Яндекс.Музыка» появилась в «Яндекс.Навигаторе»
|11.06.2020
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Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора»
юня 2020 г. его ссора с компанией «Яндекс», которая развивает собственные картографические сервисы «Яндекс.навигатор» и «Яндекс.карты». Как сообщал CNews, компании готовы прекратить многолетнее
|06.11.2019
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В «Яндекс.Навигаторе» в Турции появилась Алиса
пециально для Турции, а озвучивает Алису в турецкой версии профессиональный диктор Селяй Ташдоген. «Яндекс.Навигатор» работает в Турции с 2013 года. Ежемесячная аудитория приложения в стране —
|11.10.2019
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Голосовой помощник «Алиса» в «Яндекс.навигаторе» научилась узнавать песни
Голосовой помощник «Алиса», который «живет» внутри «Яндекс.навигатора», теперь умеет распознавать песни. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса». «Алиса» расскажет, какой трек играет, и сохранит его в отдельный плейлист. Раньше «Алиса» у
|27.09.2019
|Garmin начинает российские продажи ручного навигатора GPSMAP 86s
|13.06.2018
|«Яндекс.Навигатор» расскажет о перекрытиях улиц в дни ЧМ-2018
|28.04.2018
|Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic
|08.11.2017
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«Яндекс.Навигатор» заговорил голосами Йоды и Дарта Вейдера
для своего автомобиля — стрелка превращается в истребитель повстанцев или имперский корабль.Когда «Яндекс.Навигатор» только появился, пользователи приложения могли выбирать из двух штурманов —
|25.10.2017
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«Яндекс.Навигатор» предупредит о камерах и дорожных событиях без построения маршрута
Яндекс объявил о том, что онлайн-сервис «Яндекс.Навигатор» теперь предупреждает о камерах и дорожных событиях всегда, а не только в режиме ведения по маршруту. Подсказки могут работать в фоновом режиме — когда приложение свернуто или
|02.10.2017
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«Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин
«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость движения машин в разных потоках магистрали. Это поз
|10.07.2017
|Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России
|03.07.2017
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«Яндекс.Навигатор» научился вызывать техпомощь по всей России
агрегатор эвакуаторов и автосервисов, к которому подключено в общей сложности около 7500 техслужб. «Яндекс.Навигатор» позволяет решать разные задачи, с которыми сталкиваются автомобилисты. Он с
|06.06.2017
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«Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках
ость «Яндекс.Навигатора» Компания «Яндекс» расширила функциональность своего мобильного приложения «Яндекс.Навигатор». Теперь приложение умеет показывать информацию о свободных местах на автомо
|06.06.2017
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«Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места
«Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Навигатор» начало показывать парковочные места, которые только что освободились. Тепер
|24.04.2017
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«Билайн» обнулил трафик в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС
«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил об обнулении интернет-трафика в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС на месяц. Предложение действительно для тех клиентов, кто в период с 3 апреля до 15 июня 2017 года подключит на своих мобильных устройс
|19.04.2017
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«Яндекс.Навигатор» научился строить парковочные маршруты
карту» стоянки, расположенные на специально выделенных территориях. Парковочный маршрут доступен в «Яндекс.Навигаторе» для Android и скоро появится в приложении для iOS. Помимо Москвы и Санкт-П
|11.01.2017
|В России стартовали продажи навигатора Navitel E500 с расширенным пакетом карт
|01.12.2016
|2ГИС представил большое обновление навигатора
|26.10.2016
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«Яндекс.Навигатор» научился искать парковки
В «Яндекс.Навигаторе» появилась карта парковок Москвы. Теперь водители могут в любой момент посмотреть, где оставить машину, сообщили CNews в компании «Яндекс». «Внутри Третьего транспортного коль
|04.08.2016
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«Яндекс.Навигатор» заговорил голосом Василия Уткина
«Здравствуйте, вас приветствует Василий Уткин!» — такой фразой встретит водителей обновленный «Яндекс.Навигатор». В преддверии Олимпийских игр в приложении появилось голосовое сопровождение в исполнении популярного спортивного комментатора. По словам Василия Уткина, его версия озвучки в
|19.07.2016
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«Яндекс.Навигатор» предупредит водителей о превышении скорости
«Яндекс.Навигатор» начал предупреждать водителей о превышении скорости. Приложение «знает» о скоростных ограничениях не только на разных дорогах, но и на разных участках одной дороги и предупреж
|23.03.2016
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В «Яндекс.Навигаторе» появились голосовые оповещения о камерах
водители: они могут подтвердить сообщение или указать на ошибку, и тогда отметка исчезнет с карты. «Яндекс.Навигатор» — бесплатное мобильное приложение для автолюбителей, доступное на устройств
|16.12.2015
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Вышел обновлённый «Яндекс.Навигатор» для Android
появилась история поездок, с помощью которой легко заново построить маршрут в уже знакомое место. «Яндекс.Навигатор» работает на платформах Android, iOS и Windows Phone. Приложение строит марш
|08.12.2015
|Обзор автонавигатора Garmin nuviCam
|07.09.2015
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В «Яндекс.Навигаторе» появилась голосовая активация
риложение для iOS можно загрузить в App Store, a для Android — в Google Play. По данным «Яндекса», «Яндекс.Навигатор» установили более 30 млн раз. Около трети пользователей приложения вводят ко
|30.12.2014
|Обзор автомобильного навигатора Garmin nuvi 2689LMT
|19.05.2014
|ZOOM.CNews в тайге: полевой тест туристического навигатора Garmin Monterra
|28.02.2014
|Обзор навигатора Explay N1: универсальное решение для заграничных и местных поездок
|31.10.2013
|Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея
|07.10.2013
|Обзор планшета-навигатора Treelogic Gravis 97 3G GPS: мастер на все руки
Яндекс.Навигатор и организации, системы, технологии, персоны:
|Василевский Андрей 20 6
|Сысоев Александр 50 5
|Худавердян Тигран 94 4
|Волож Аркадий 268 3
|Богуславский Леонид 38 3
|Высоковский Михаил 3 3
|Литвинова Рената 3 3
|Решетин Олег 49 2
|Глазачев Иван 27 2
|Лаптев Максим 20 2
|Гуськов Антон 44 2
|Орлова Мария 9 2
|Александров Леонид 3 2
|Прудников Артём 8 2
|Уткин Василий 7 2
|Петухов Степан 1 1
|Петров Михаил 139 1
|Парахин Михаил 17 1
|Макаров Валентин 251 1
|Бунина Елена 35 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Круглов Константин 28 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Агузумцян Ара 20 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Аксельрод Илья 18 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Лебедева Ирина 65 1
|Шульгин Александр 25 1
|Колесников Алексей 26 1
|Патока Андрей 110 1
|Белугин Владимир 1 1
|Полищук Дмитрий 14 1
|Серебрянников Дмитрий 10 1
|Левчук Олег 6 1
|Грачева Мария 10 1
|Исаенко Иван 5 1
|Аксерод Илья 1 1
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