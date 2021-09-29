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Яндекс.Навигатор


29.09.2021 Сервис «Яндекс.заправки» заработал за рубежом 2
22.09.2021 Илья Лагутенко стал новым голосом «Яндекс.карт» 1
03.09.2021 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
18.08.2021 Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз 1
04.08.2021 Водители смогут использовать «Яндекс.карты» и «Навигатор» в Apple CarPlay и Android Auto 1
22.06.2021 Краудфандинговая платформа Boomstarter запустила голосовой помощник 1
27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса 1
19.05.2021 Участники группы «Каста» озвучили автомобильные маршруты в «Яндекс.картах» 1
15.04.2021 «Яндекс.карты» заговорили голосом Ренаты Литвиновой 1
23.03.2021 «Яндекс.навигатор» научился предупреждать водителей о разных видах опасных участков 3
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
11.02.2021 «Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены 1
04.02.2021 В «Яндекс.Заправках» появилась оплата стеклоомывающей жидкости 1
08.12.2020 «Яндекс» добавил «Навигатор» в «Карты» 1
20.11.2020 За заправки в приложениях «Яндекса» теперь можно получать баллы «Плюса» 1
06.11.2020 Водители заправляются через «Яндекс.Заправки» 100 тысяч раз в день 1
29.09.2020 «Яндекс» закрывает офис в Турции 2
22.09.2020 «Яндекс.навигатор» запустил маршруты для грузовиков 3
21.09.2020 App Annie: летом россияне потратили в приложениях для путешествий $2,1 миллиона 1
12.08.2020 «Сравни.ру» поможет оформить ОСАГО прямо в «Яндекс.навигаторе» 2
31.07.2020 «Яндекс.Навигатор» начинает тестировать грузовую навигацию для водителей и бизнесов 2
10.07.2020 Во всем мире в одночасье сломались миллионы iPhone и iPad. Кто виноват? 1
03.07.2020 «Яндекс» «научил» плавучие заправки в Санкт-Петербурге принимать оплату дистанционно 1
17.06.2020 «Яндекс.Музыка» появилась в «Яндекс.Навигаторе» 5
09.06.2020 Алиса» появилась в умных колонках JBL 1
14.05.2020 Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти» 1
14.04.2020 «Перекрёсток» запустил сервис онлайн-контроля количества человек у касс 2
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
06.03.2020 Продажи топлива через «Яндекс.Заправки» достигли миллиарда рублей в месяц 1
12.02.2020 «Алиса» научилась оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках» 1
21.01.2020 Умные колонки с Алисой научились вызывать такси 1
14.01.2020 «Яндекс.Деньги» ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД 1
13.12.2019 «Барс груп» внедрила решение для дополнительного образования в Ненецком автономном округе 2
29.11.2019 В мобильных «Яндекс.Картах» появилась оплата заправок 1
08.11.2019 «Яндекс» запустил навигацию по грузовому каркасу в Москве 4
06.11.2019 В «Яндекс.Навигаторе» в Турции появилась Алиса 4
24.10.2019 Как в умных городах решат проблемы с парковками 1
11.10.2019 Голосовой помощник «Алиса» в «Яндекс.навигаторе» научилась узнавать песни 1
24.09.2019 «Яндекс» научил «Почту» для iOS писать письма под диктовку и читать их вслух 1
09.09.2019 В Москве стартовали продажи бортового компьютера «МТС I Яндекс Авто» 1

Публикаций - 108, упоминаний - 174

Яндекс.Навигатор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 73
Google LLC 7154 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Microsoft Corporation 11095 5
Samsung Electronics 5677 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Facebook 3766 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
SAP SE 3215 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
Астерос - Asteros 531 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
App Annie 73 1
Горпарковки 6 1
Harman Kardon 167 1
Neurotrend - Нейротренд 3 1
JBL 100 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Transas - Транзас ГК 57 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Nvidia Corp 2024 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима 50 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Navteq 110 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Twitter 2204 1
Huawei 2730 1
Acer Group 1363 1
Acronis - Акронис 364 1
IBM 3544 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 3
Нефтьмагистраль 7 3
Татнефть 112 3
Яндекс.Такси 271 3
ЕКА Топливная компания 11 3
Роснефть НК 367 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
АвтоВАЗ 119 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 105 2
Renault - Рено Россия 88 2
Skoda - Škoda Auto 24 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Nissan - Японский автопроизводитель 137 2
Hyundai Motor 145 2
KIA Motors 72 2
ПТК - Петербургская топливная компания 3 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 2
Joom - маркетплейс 13 1
Uber 257 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 4 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Русский стандарт Банк 302 1
BP - British Petroleum 48 1
Avito - Авито 171 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Яндекс.Еда 93 1
Tesla Motors 241 1
Uber Technologies 258 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Связной ГК 878 1
Почта России ПАО 1574 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
Правительство РФ 2205 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Руссофт - Russoft 250 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 3
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
MarTech - Нейромаркетинг 1 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Оцифровка - Digitization 49 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
2D - 2-Dimensional 297 1
Google Android 10751 32
Apple iOS 5742 26
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Яндекс.Карты и Транспорт 293 9
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 7
Яндекс.Заправки 22 7
Яндекс.Авто 33 6
WhatsApp Messenger 654 6
VK - Mail.ru Одноклассники 857 5
Яндекс.Музыка 131 4
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Samsung Electronics Bada 171 2
Яндекс.Народная карта 28 2
Яндекс.Почта 85 2
МТС ТВ 37 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
Apple CarPlay 28 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Яндекс.Новости 29 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Яндекс.Едадил 13 1
Яндекс.Метро 15 1
Apple iPad 3263 1
Linux OS 4260 1
Samsung SmartThings 24 1
Яндекс.Толока 12 1
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 1
Яндекс.Переводчик 20 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 8 1
Яндекс.Расписания 25 1
Яндекс.Погода 9 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 12 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Apple - App Store 2198 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Волож Аркадий 181 4
Василевский Андрей 18 3
Прудников Роман 3 3
Александров Леонид 3 2
Орлова Мария 8 2
Conroy Avril - Конрой Аврил 2 2
Гуськов Антон 10 1
Мещеряков Николай 1 1
Балмфорт Мария 1 1
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 4 1
Yalçındağ Mehmet Ali - Ялчиндаг Мехмет Али 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Филиппов Денис 12 1
Бахмутова Анна 1 1
Демин Иван 4 1
Грачева Мария 8 1
Левчук Олег 6 1
Рязанов Антон 10 1
Белугин Владимир 1 1
Высоковский Михаил 3 1
Стрелков Андрей 4 1
Гевак Андрей 4 1
Колесников Алексей 13 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Полухин Александр 7 1
Худавердян Тигран 66 1
Макаров Валентин 111 1
Петухов Степан 1 1
Акимов Максим 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 16
Казахстан - Республика 2632 13
Беларусь - Белоруссия 2090 12
Украина 3372 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 6
Россия - ПФО - Самара 1289 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 4
Турция - Турецкая республика 952 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Европа 3759 3
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Россия - Волгоград 540 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - Краснодарский край 914 1
Москва - Парк культуры 15 1
Турция - Стамбул 51 1
Россия - Калуга 295 1
Россия - Саранск 197 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Красноярск 848 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Европа Западная 614 1
Россия - Калининград 669 1
Россия - Сочи 912 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - Краснодар 1040 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Россия - Тюмень 497 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
CNews - Auto.CNews 50 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Frost & Sullivan 101 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
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