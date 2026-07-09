Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Яндекс.Навигатор

Яндекс.Навигатор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.07.2026 «Авилон» запустил брендированную интеграцию в «Яндекс Навигаторе» совместно с ведущими «НАШЕго Радио»

мобилистов. По данным «Яндекса», суммарная уникальная месячная аудитория сервисов «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» составляет 95 млн пользователей. Именно поэтому для автомобильных брендов т
29.08.2025 «Яндекс Навигатор» обновил данные о 50 тыс. пешеходных переходов вокруг российских школ

Перед началом учебного года «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты» обновили информацию о 50 тысячах аварийно-опасных участках вокруг школ по всей России. Это поможет сделать поездки вокруг школ более безопасными как для водит
17.02.2024 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Навигация: Яндекс Навигатор  Бесплатное приложение для автомагнитол на Android, сочетающее точность и пр
05.09.2023 2ГИС начал строить маршруты внутри зданий и выпустил большое обновление навигатора
04.07.2023 Вышло грандиозное обновление «Яндекс.Навигатора» с защитой от плохих дорог

е: «Обновление для iOS появятся в ближайшее время», – сообщили CNews представители «Яндекса». Фото: Яндекс «Навигатор» получил один из крупнейших апдейтов за 11 лет Основное нововведение – это

27.10.2021 2ГИС пережил масштабное обновление. Теперь это копия «Яндекс.навигатора»

енных навигационных систем. Эти элементы давно присутствуют в одном из основных конкурентов 2ГИС – «Яндекс.навигаторе». Сходство нового 2ГИС с «Яндекс.навигатором» более чем очевидно То же каса
23.03.2021 «Яндекс.навигатор» научился предупреждать водителей о разных видах опасных участков

«Яндекс.навигатор» теперь предупреждает о том, какие опасные участки есть на маршруте. Он указывает сложные перекрестки, опасные для обгона участки, а также места, где легко не заметить пешеходо
22.09.2020 «Яндекс.навигатор» запустил маршруты для грузовиков

В «Яндекс.навигаторе» появилась возможность строить маршруты для грузовиков с учетом их габаритов, веса и других параметров. Новая функция учитывает высоту и максимальную разрешенную массу, длину,
12.08.2020 «Сравни.ру» поможет оформить ОСАГО прямо в «Яндекс.навигаторе»

ие прямо в приложении, оформить полис одним нажатием и получить его к указанной дате. Интеграция в «Яндекс.навигатор» сервиса прямого оформления ОСАГО от финансового маркетплейса «Сравни.ру» по
31.07.2020 «Яндекс.Навигатор» начинает тестировать грузовую навигацию для водителей и бизнесов

«Яндекс» объявил о том, что в ближайшее время выйдет обновление «Яндекс.Навигатора», в котором водители грузовиков смогут строить маршруты с учётом правил и ограничений, регулирующих движение грузового транспорта. Новая технология грузовой навигации также бу
17.06.2020 «Яндекс.Музыка» появилась в «Яндекс.Навигаторе»
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора»

юня 2020 г. его ссора с компанией «Яндекс», которая развивает собственные картографические сервисы «Яндекс.навигатор» и «Яндекс.карты». Как сообщал CNews, компании готовы прекратить многолетнее
06.11.2019 В «Яндекс.Навигаторе» в Турции появилась Алиса

пециально для Турции, а озвучивает Алису в турецкой версии профессиональный диктор Селяй Ташдоген. «Яндекс.Навигатор» работает в Турции с 2013 года. Ежемесячная аудитория приложения в стране —

11.10.2019 Голосовой помощник «Алиса» в «Яндекс.навигаторе» научилась узнавать песни

Голосовой помощник «Алиса», который «живет» внутри «Яндекс.навигатора», теперь умеет распознавать песни. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса». «Алиса» расскажет, какой трек играет, и сохранит его в отдельный плейлист. Раньше «Алиса» у
27.09.2019 Garmin начинает российские продажи ручного навигатора GPSMAP 86s
13.06.2018 «Яндекс.Навигатор» расскажет о перекрытиях улиц в дни ЧМ-2018
28.04.2018 Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic
08.11.2017 «Яндекс.Навигатор» заговорил голосами Йоды и Дарта Вейдера

для своего автомобиля — стрелка превращается в истребитель повстанцев или имперский корабль.Когда «Яндекс.Навигатор» только появился, пользователи приложения могли выбирать из двух штурманов —
25.10.2017 «Яндекс.Навигатор» предупредит о камерах и дорожных событиях без построения маршрута

Яндекс объявил о том, что онлайн-сервис «Яндекс.Навигатор» теперь предупреждает о камерах и дорожных событиях всегда, а не только в режиме ведения по маршруту. Подсказки могут работать в фоновом режиме — когда приложение свернуто или

02.10.2017 «Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин

«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость движения машин в разных потоках магистрали. Это поз
10.07.2017 Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России
03.07.2017 «Яндекс.Навигатор» научился вызывать техпомощь по всей России

агрегатор эвакуаторов и автосервисов, к которому подключено в общей сложности около 7500 техслужб. «Яндекс.Навигатор» позволяет решать разные задачи, с которыми сталкиваются автомобилисты. Он с
06.06.2017 «Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках

ость «Яндекс.Навигатора» Компания «Яндекс» расширила функциональность своего мобильного приложения «Яндекс.Навигатор». Теперь приложение умеет показывать информацию о свободных местах на автомо
06.06.2017 «Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места

«Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Навигатор» начало показывать парковочные места, которые только что освободились. Тепер
24.04.2017 «Билайн» обнулил трафик в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил об обнулении интернет-трафика в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС на месяц. Предложение действительно для тех клиентов, кто в период с 3 апреля до 15 июня 2017 года подключит на своих мобильных устройс
19.04.2017 «Яндекс.Навигатор» научился строить парковочные маршруты

карту» стоянки, расположенные на специально выделенных территориях. Парковочный маршрут доступен в «Яндекс.Навигаторе» для Android и скоро появится в приложении для iOS. Помимо Москвы и Санкт-П
11.01.2017 В России стартовали продажи навигатора Navitel E500 с расширенным пакетом карт
01.12.2016 2ГИС представил большое обновление навигатора
26.10.2016 «Яндекс.Навигатор» научился искать парковки

В «Яндекс.Навигаторе» появилась карта парковок Москвы. Теперь водители могут в любой момент посмотреть, где оставить машину, сообщили CNews в компании «Яндекс». «Внутри Третьего транспортного коль
04.08.2016 «Яндекс.Навигатор» заговорил голосом Василия Уткина

«Здравствуйте, вас приветствует Василий Уткин!» — такой фразой встретит водителей обновленный «Яндекс.Навигатор». В преддверии Олимпийских игр в приложении появилось голосовое сопровождение в исполнении популярного спортивного комментатора. По словам Василия Уткина, его версия озвучки в 
19.07.2016 «Яндекс.Навигатор» предупредит водителей о превышении скорости

«Яндекс.Навигатор» начал предупреждать водителей о превышении скорости. Приложение «знает» о скоростных ограничениях не только на разных дорогах, но и на разных участках одной дороги и предупреж
23.03.2016 В «Яндекс.Навигаторе» появились голосовые оповещения о камерах

водители: они могут подтвердить сообщение или указать на ошибку, и тогда отметка исчезнет с карты. «Яндекс.Навигатор» — бесплатное мобильное приложение для автолюбителей, доступное на устройств
16.12.2015 Вышел обновлённый «Яндекс.Навигатор» для Android

появилась история поездок, с помощью которой легко заново построить маршрут в уже знакомое место. «Яндекс.Навигатор» работает на платформах Android, iOS и Windows Phone. Приложение строит марш
08.12.2015 Обзор автонавигатора Garmin nuviCam
07.09.2015 В «Яндекс.Навигаторе» появилась голосовая активация

риложение для iOS можно загрузить в App Store, a для Android — в Google Play. По данным «Яндекса», «Яндекс.Навигатор» установили более 30 млн раз. Около трети пользователей приложения вводят ко
30.12.2014 Обзор автомобильного навигатора Garmin nuvi 2689LMT
19.05.2014 ZOOM.CNews в тайге: полевой тест туристического навигатора Garmin Monterra
28.02.2014 Обзор навигатора Explay N1: универсальное решение для заграничных и местных поездок
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея
07.10.2013 Обзор планшета-навигатора Treelogic Gravis 97 3G GPS: мастер на все руки

Публикаций - 121, упоминаний - 148

Яндекс.Навигатор и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 99
Google LLC 12688 21
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 19
VK - Mail.ru Group 3602 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Apple Inc 13154 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Microsoft Corporation 25775 6
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 5
МегаФон 10742 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Google - Waze - Waze Mobile - FreeMap Israel 18 4
Samsung Electronics 11064 4
Huawei 4676 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
data.ai - App Annie 85 3
TomTom 54 3
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
Xiaomi - Сяоми 2231 3
Telegram Group 2940 2
Garmin - Гармин 233 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
HERE Technologies 113 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 2
Sygic 12 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
SAP SE 5601 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
Philips 2099 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 5
Hyundai Motor Company 436 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 4
Volkswagen Group - VW 308 4
Renault Groupe 166 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
RTP Global 11 3
Volvo Cars 262 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
О2О Холдинг 61 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Сбер - СберЛогистика 74 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Нефтьмагистраль ТД 12 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
BMW Group 482 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
U.S. FHA - Federal Highway Administration - Федеральное управление шоссейных дорог США 2 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
4CIO 20 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 58
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 30
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 20
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 17
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 11
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 8
Оповещение и уведомление - Notification 5943 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 7
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 57
Google Android 15243 45
Apple iOS 8583 36
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 17
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 15
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 14
Apple - App Store 3109 13
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 11
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Яндекс.Авто 49 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 6
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 6
Яндекс.Маршрутизация 39 6
Яндекс.Заправки 41 6
Rakuten Viber 665 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Яндекс.Штрафы 7 5
Microsoft Windows 16882 5
Google Android Package Kit - APK 295 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 89 4
Яндекс Метро - Yandex Metro 24 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 4
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 63 4
Yandex.Store - Яндекс.Store 53 4
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Apple Siri - Голосовой помощник 441 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Google Android Auto 51 3
Apple iPhone 6 4861 3
Василевский Андрей 20 6
Сысоев Александр 50 5
Худавердян Тигран 94 4
Волож Аркадий 268 3
Богуславский Леонид 38 3
Высоковский Михаил 3 3
Литвинова Рената 3 3
Решетин Олег 49 2
Глазачев Иван 27 2
Лаптев Максим 20 2
Гуськов Антон 44 2
Орлова Мария 9 2
Александров Леонид 3 2
Прудников Артём 8 2
Уткин Василий 7 2
Петухов Степан 1 1
Петров Михаил 139 1
Парахин Михаил 17 1
Макаров Валентин 251 1
Бунина Елена 35 1
Кириенко Владимир 148 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Круглов Константин 28 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Агузумцян Ара 20 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Аксельрод Илья 18 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Лебедева Ирина 65 1
Шульгин Александр 25 1
Колесников Алексей 26 1
Патока Андрей 110 1
Белугин Владимир 1 1
Полищук Дмитрий 14 1
Серебрянников Дмитрий 10 1
Левчук Олег 6 1
Грачева Мария 10 1
Исаенко Иван 5 1
Аксерод Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Турция - Турецкая республика 2620 15
Казахстан - Республика 6048 15
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Украина 7928 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
Европа 24964 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
Кипр - Республика 636 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Грузия 1332 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 53
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 35
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 8
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 7
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Forbes - Форбс 1002 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Cosmopolitan 25 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
CNews - Auto.CNews 51 1
CNews TV 747 1
Популярная механика 10 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ABI Research 236 2
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Инновация года - награда 155 1
IoT Analytics 5 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Автостат 55 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще