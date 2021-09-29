Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Навигатор
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Публикаций - 108, упоминаний - 174
Яндекс.Навигатор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 1
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Roem.ru - Роем.ру 32 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru