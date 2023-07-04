Вышло грандиозное обновление «Яндекс.Навигатора» с защитой от плохих дорог

В «Яндекс навигаторе» крупное обновление. Он научился избегать разбитых и грунтовых дорог, оптимизировать протяженные маршруты, оплачивать парковки и пр. Часть функций он позаимствовал у «Карт», своего предшественника, которому скоро исполнится 20 лет.

Улучшенный «Навигатор» «Яндекса»

«Яндекс» сообщил CNews о выпуске новой версии «Навигатора» – мобильного приложения для автомобилистов, заменяющего им бумажные карты. Сервис обрел несколько новых возможностей, в том числе и те, которые пригодятся владельцам машин, повышенной проходимостью не отличающихся.

К моменту выхода материала все заявленные новшества могли опробовать только адепты Android – обновленная версия «Навигатора» доступна некоторым пользователям. Сборка для iOS выйдет позже – редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом о более точных сроках релиза под iOS и допуска до нового «Навигатора» всех пользователей Android и ожидает ответа.

Фото: Яндекс «Навигатор» получил один из крупнейших апдейтов за 11 лет

Основное нововведение – это возможность строить маршрут исключительно по дорогам с качественным покрытием, чтобы не попасть в яму и не увязнуть в грязи. Для этого нужно активировать опцию «Избегать плохих и грунтовых дорог» в параметрах маршрута, после чего за подвеску и резину можно будет не волноваться. Однако работает эта функция исключительно там, где качественные дороги имеются – в местах, где только грунтовые дороги, и где давно не было видно ремонтных бригад, придется довольствоваться тем покрытием, которое есть.

Приложение больше не нужно

Пользоваться навигатором «Яндекса» после обновления можно будет без необходимости открывать приложение. Разработчики встроили в него новые виджеты, которые можно поместить на главный экран смартфона. Они позволяют быстро оценить уровень пробок по маршруту следования и при необходимости построить новый, например, до дома или работы.

Поддержка виджетов появилась в Android еще на заре развития этой операционной системы, в начале предыдущего десятилетия. До iOS они добрались много позже – лишь к 2020 г.

Также «Навигатор» теперь умеет оптимизировать маршруты из четырех-десяти точек. Делается это для максимального сокращения времени в пути, и при оптимизации учитывается не только общая протяженность, но и внешние факторы – пробки и пр.

Вечер утра мудренее

Еще одно нововведение в «Яндекс навигаторе» – прогноз времени, которое придется потратить на дорогу до точки назначения в то или иное время суток – утром, днем или вечером. Также можно составить прогноз на определенный день. Эта опция пригодится, например, при поездке на вокзал – приложение поможет рассчитать, сколько времени займет дорога, чтобы не опоздать на поезд.

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Дополнительно «Навигатор» научился оплачивать парковки – деньги переводятся непосредственно в приложении без необходимости установки или запуска дополнительных программ.

Фото: Яндекс Все эти новшества скоро доберутся и до iOS-версии «Навигатора»

Но оценить это новшество смогут только лишь жители и гости Москвы – к моменту выпуска материала оно было доступно только им, хотя платные парковки очень быстро захватывают крупные города России. Разработчики обещают запустить функцию оплаты парковок за пределами МКАДа, но сроки не сообщают.

В самой Москве тоже действуют ограничения – оплатить можно лишь открытые парковки. Те, въезд на которые заблокирован шлагбаумом, придется оплачивать старыми привычными методами.

Наследник «Карт»

Свой «Навигатор» «Яндекс» развивает более 10 лет – как сообщал CNews, его первая стабильная сборка увидела свет в марте 2012 г. По словам разработчиков, к середине лета 2023 г. ежемесячная аудитория сервиса достигла 24 млн человек.

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Но «Навигатор» – лишь третий по счету картографический сервис «Яндекса». За четыре года до него, в сентябре 2008 г., интернет-гигант выпустил «Метро» для навигации по подземкам Москвы и Санкт-Петербурга. В числе функций – помощь в выборе вагона, ближайшего к нужному выходу на целевой станции метро.

Еще раньше, в августе 2004 г., начал работу сервис «Карты», который теперь делится с «Навигатором» некоторыми ключевыми возможностями. Через год он отметит свой 20-летний юбилей.