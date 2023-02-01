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Картография и навигация навигатор электронно-картографические сервисы навигационный сервис электронная картография

Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография

СОБЫТИЯ

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01.02.2023 Интегрированная навигационная система для целей е-навигации от Sitronics KT допущена к использованию на судах

ского морского регистра. Применение системы повышает безопасность судоходства, его эффективность и информационную осведомлённость экипажа», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов. Навигационная система Е-ИНС поддерживает как стандартные протоколы обмена информацией и форматы данных, принятые международными организациями (обмен маршрутами, получение метеопрогнозов и ледов
20.01.2022 Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов

сийский морской регистр судоходства электронную картографическую навигационную систему. Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» (ЭКНИС «Беринг») — программно-
18.01.2022 Географы МГУ создали картографический веб-сервис, который показывает развитие электросетей в России

нные снимки Keyhole за 1965-1976 гг. В качестве источников информации также использовались архивные схемы сетей, топографические карты, исторические фотографии и множество других материалов. «Создать картографический веб-сервис сегодня не так сложно. В нашем случае основная проблема заключалась в том, как структурировать данные в базе данных и какие запросы необходимо к ней осуществлять для
11.08.2021 Sitronics KT разрабатывает российскую навигационную систему «Беринг» для судов

й картографической навигационной системы для импортозамещения иностранных аналогов. Интегрированная навигационная система (ИНС) «Беринг» – это программно- аппаратный комплекс для установки на с
11.06.2020 Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка

нированием в медиа. Компания будет развивать удобные инструменты для разработчиков, желающих создавать лучший опыт локального поиска, картографии и навигации в цифровых продуктах. Наличие собственной картографической платформы позволит компаниям экосистемы Сбербанка создавать уникальные продукты и сервисы, обеспечивая лучший клиентский опыт. Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных напр
25.12.2018 Росреестр начал создание Единой электронной картографической основы c Дальнего Востока

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала создание и обновление Единой электронной картографической основы (ЕЭКО) на территорию Российской Федерации. На первом этапе Росреестр приступил к созданию цифровой картографической основы на территорию Дальневосточного Федераль
26.07.2017 Garmin представила носимые навигаторы Foretrex 601 и 701

и тактический функционал и даже предсказывают погоду. Новинки предназначены для приверженцев экстремальных видов спорта и туризма, а также охотников.По ударным температурным нагрузкам и водостойкости навигаторы нового поколения соответствуют военным стандартам MIL-STD-810GMIL, что позволяет использовать оборудование в самых сложных полевых условиях. Устройства весом чуть менее 90 граммов им
22.05.2017 «Кронштадт» завершил первый этап создания единой картографической системы для Минобороны РФ

омплексами, и, таким образом, сдала заказчику полноценную систему создания и обновления электронной картографической информации.Шесть программно-аппаратных комплексов для создания и обновления

11.04.2017 Объединенная «Росэлектроника» разработала «умную» навигационную аппаратуру для военной бронетехники

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал комплексную навигационную аппаратуру (КНА) нового поколения для боевой бронетехники и командно-штабных машин. Изделие позволяет непрерывно определять местоположение военной техники в условиях радиотехничес
09.07.2015 «Кронштадт Технологии» и Panasonic и представили навигационную систему на базе планшета Toughpad FZ-M1 Value

и космоснимками, ледовыми картами, прогнозом погоды и картами, введёнными оператором вручную. «Наша картографическая система предоставляет достоверную информацию в удобной форме, и мы уверены в
19.06.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Русские машины» договорились о совместном развитии навигационных технологий

ользованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС») на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместную работу в сфере применения навигационных технологий в России и за рубежом. Соглашение подписали Президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко и генеральный директор «Русских машин» Манфред Айбек. Согласно документу, стороны буд
28.08.2014 Navitel выпустил навигационную карту Филиппин

Navitel выпустил навигационную карту Филиппин релиза Q2 2014. Карта охватывает 100% территории страны и содержит 68 818 км дорог. На карту нанесено 1 453 города и населенных пункта, из которых 301 имеют детализ
04.07.2014 НП ГЛОНАСС будет координировать взаимодействие России и Китая в сфере применения навигационных технологий

НП ГЛОНАСС будет отвечать за развитие сотрудничества России и Китая в сфере применения навигационных технологий ГЛОНАСС и BeiDou на транспортном комплексе. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов во время выступления на сессии «Практический опыт использо
11.09.2013 В Москве представили новый картографический сервис What3Words

11 сентября, в Москве был представлен новый картографический сервис What3Words, призванный вытеснить традиционные почтовые адреса, индексы и географические координаты. В этот же день начала работу полностью русифицированная версия сервис
27.02.2013 Как выбрать автомобильный навигатор. Советы ZOOM.CNews

я с этой задачей. Часто используемые маршруты можно сохранять в памяти устройства. Кроме того, если навигационная система устройства поддерживает функцию Track-Back, то маршруты можно формирова
28.11.2012 Apple уволила разработчика картографического сервиса

e по интернет-ПО и сервисам Эдди Кью (Eddy Cue), который недавно вошел в совет директоров Ferrari, уволил Ричарда Уильямсона (Richard Williamson), руководителя команды, которая занималась разработкой картографического сервиса и приложения Apple Maps. Об этом сообщает Bloomberg. Уволив Уильямсона, Кью намерен собрать новую команду, которой предстоит доработать продукт, сообщает осведомленный
14.08.2012 МТС и «ВымпелКом» вступили в НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий»

Операторы сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «ВымпелКом» присоединились к некоммерческому партнерству «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», созданному в мае 2012 г. «Некоммерческое партнерство объединило усилия компаний-лидеров российского рынка — сотовых операторов, информационных и специализированных на
29.06.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI5: путеводитель по галактике

С другой стороны, сказать, что все современные навигаторы мало в чём различаются между собой нельзя: косвенно это отрицает хотя бы существов
17.04.2012 К 2020 г. Китай полностью развернет собственную глобальную навигационную спутниковую систему «Бэйдоу»
26.03.2012 «НИС ГЛОНАСС» совместно с японскими разработчиками создаст автоматизированную систему для развития транспортного комплекса РФ

но-исследовательский и проектный институт развития транспортной инфраструктуры» и «Исследовательский институт Номура» подписали трехсторонне соглашение о сотрудничестве в сфере применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС для решения задач развития транспортного комплекса РФ. Соглашение предполагает создание автоматизированной информационно-навигационной системы управления логист
25.01.2012 «НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий

«НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» подписали меморандум о взаимопонимании в целях расширения и укрепления сотрудничества в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий с учетом имеющегося у обеих компаний научно-технического и производственного потенциала, а также опыта в разработке, внедрении и применении этих технологий. Соглашение

18.10.2011 В Башкортостане подписано соглашение по внедрению навигационных технологий на базе ГЛОНАСС

ние по развитию транспортной инфраструктуры республики. По словам Игоря Левитина предметом соглашения является взаимодействие сторон по развитию транспортных инфраструктуры и безопасности и внедрению навигационных технологий на базе ГЛОНАСС в республике. Рустэм Хамитов сообщил, что из республиканского бюджета в 2012 г. будет направлено 8 млрд руб. на развитие дорожного строительства. Сейчас
26.09.2011 Навигационная система «Прогород» стала доступна для бюджетных смартфонов Samsung Bada

ми процессорами. Разработчики «Прогорода» переработали интерфейс программы для отображения на дисплеях с указанным разрешением и оптимизировали ее код для обработки процессорами «младших» Bada-фонов. Навигационная система «Прогород» на смартфоне Samsung Wave525 Версия навигационной системы «Прогород» для бюджетных Bada-смартфонов Samsung доступна в каталоге приложений Samsung Apps. Установи
12.09.2011 Mio Technology показала в России новые автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистраторы MiVue

Компания Mio Technology вывела на российский рынок автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистраторы MiVue. Речь идет о Mio Cruiser 3160, Mio Cruiser 5160 и 5165 Mio Cruiser – это эволюционное развитие линейки автомобильных навигаторов компании. На вс
20.05.2011 Treelogic представил новые 6-дюймовые GPS-навигаторы

тор», пользователь может самостоятельно добавить во внутреннюю память или на карту памяти одновременно до 3-х навигационных программ, приобретаемых отдельно. Treelogic представил новые 6-дюймовые GPS-навигаторы Корпус навигатора Treelogic TL-6003BGF AV 2Gb выполнен из глянцевого черного пластика и декорирован тонкой рамкой «под серебро». Treelogic TL-6004BGF AV 2Gb выполнен в корпусе из про
21.04.2011 Treelogic представила GPS-навигаторы со встроенным видеорегистратором

а предусмотрен дополнительный слот для карты памяти SD/MMC объемом до 32 ГБ, а также отдельный высокочувствительный микрофон. Treelogic представила два GPS-навигатора со встроенным видеорегистратором Навигаторы оснащены процессором Mediatek 3351 с тактовой частотой 468 МГц, 2 ГБ встроенной памяти и 128 МБ оперативной памяти. В устройствах используется платформа Windows CE 5.0 Core Version,

11.04.2011 Навигаторы наступают: Самые интересные способы применения ГЛОНАСС/GPS

ближайшего к пользователю места в Нью-Йорке, где в данный момент можно поймать такси. Что в России? В России использование навигации пока только набирает обороты. Основная часть проектов по внедрению навигационных технологий для гражданского применения приходится на автотранспорт, следует из отчетов фирм-разработчиков. Впрочем, и россияне находят навигаторам оригинальное применение. Водител
17.03.2011 Новые навигаторы Ritmix с поддержкой пробок появятся в России в апреле

. Ritmix RGP-485 оснащен высококонтрастным сенсорным дисплеем, толщина корпуса составляет 12 мм. Навигатор Ritmix RGP-585 оборудован широким 5-дюймовым экраном с разрешением 800 x 480 пикселей. Новые навигаторы Ritmix будут доступны для приобретения в России в апреле 2011 г.
28.12.2010 Сервис «Рамблер-Карты» получил новые карты, «пробки» и функцию маршрутизации

отором используются карты, «пробочный» сервис и маршрутизация компании «Сидиком Навигация» (бренд – навигационная система «Прогород»). Сервис «Рамблер-Карты» приходит на смену сервису «Рамблер-
16.12.2010 Портативные навигаторы Prology iMap

модели широким спектром мультимедийных функций. Навигационные системы Prology iMap – это не просто навигаторы в привычном виде, это настоящие миниатюрные центры развлечений для автопутешествен
26.11.2010 Анонсирована первая российская навигационная система для Samsung Galaxy Tab

», адаптированную для работы на 7-дюймовом Android-планшете Samsung Galaxy Tab. Это первая в России навигационная система для данного планшета и уже вторая версия «Прогорода» для планшетных ком
15.11.2010 Консолидированная выручка «Русских Навигационных Технологий» за 9 месяцев 2010 г. увеличилась на 72,2%

омежуточные (неаудированные) финансовые результаты за первые 9 месяцев 2010 г., подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Консолидированная выручка «Русских Навигационных Технологий» (включающая в себя выручку 100% дочерней компании «НоваТех») за 9 месяцев 2010 г. составила 231,881 млн руб. по сравнению с 134,693 млн руб. за аналогичный период 2009
27.10.2010 Новые навигаторы Lexand предлагают на 20% более высокую скорость работы

2 ГБ и поддерживают карты памяти. Разрешение экранов во всех случаях составляет 272 х 480 точек. Дисплеи находятся на одном уровне с лицевой панелью, так что мешающих пальцевому управлению «бортиков» навигаторы лишены. Кроме того, на экраны нанесено антибликовое покрытие, а за автоматическую регулировку яркости подсветки отвечает встроенный датчик освещенности. Модели Si-512+ (plus) A5 и Si
03.09.2010 Navteq научила навигаторы говорить по-человечески

они звучали из уст другого человека. NAVTEQ Natural Guidance оставляет в прошлом характерные машинные команды о смене направления движения, такие как «поверните направо через 50 метров». Вместо этого навигаторы будут сообщать, куда двигаться дальше, пользуясь знакомыми пользователю ориентирами, например: «поверните направо за желтым магазином» или «поверните налево за дорожным знаком». По р
26.08.2010 Первые ГЛОНАСС-навигаторы должны появиться в 2010 г.

«М2М Телематика» уже в этом году планирует оснастить свои автомобильные навигаторы Shturmann двухсистемными модулями ГЛОНАСС/GPS собственного производства (ГеоC-1М), а в конце декабря 2010 г. запустить их продажи, сообщил Алексей Смятских, исполнительный директор к
22.07.2010 Неогеография vs. картография. Часть 2

е того она используется для большого числа приложений: хозяйственных, промышленных, поисковых и др. Картография и навигация относятся к числу уже ставших классическими примеров применения космо
22.07.2010 Неогеография и картография: Google Earth уточнил госграницы

стороны, и векторного слоя государственных границ, полученного из стандартных картографических материалов. Низкая точность картографических материалов, являющаяся неизбежным следствием использования картографического метода, становится особо явной при наложении их на реальные изображения поверхности Земли. Несоответствие воспринимается зачастую как намеренное - особенно в тех случаях, когд
15.07.2010 Навигационная система ПРОГОРОД: лучший друг водителя

Друзья по интересам Новая навигационная система ПРОГОРОД предназначена как для карманных компьютеров и смартфонов на оп
15.06.2010 IV Международный форум по спутниковой навигации: официальные итоги

нке навигационным и навигационно-связным оборудованием ведущих российских и зарубежных производителей, с разнообразными отраслевыми приложениями и опытом ведущих компаний по практической эксплуатации навигационных технологий, включая бизнес-кейсы использования спутниковой навигации от представителей российского бизнеса. На секционных заседаниях и круглых столах была представлена самая актуа
02.06.2010 Потребительские ГЛОНАСС-навигаторы появятся в 2011 году

ергей Иванов заявил, что АФК «Система» до конца года начнет производство новых наборов микросхем — приемников сигнала навигационной системы ГЛОНАСС, которыми можно будет оснащать мобильные телефоны и навигаторы для легковых автомобилей. Александр Гурко, генеральный директор оператора НИС-ГЛОНАСС (контролируется АФК «Системой»), заявил CNews, что производство модулей-приемников сигналов ГЛОН

Публикаций - 1506, упоминаний - 1713

Картография и навигация и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 163
Yandex - Яндекс 9215 101
Microsoft Corporation 25775 93
Apple Inc 13154 90
Samsung Electronics 11064 73
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 67
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 65
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 63
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 61
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 56
М2М телематика - НИС М2М 236 51
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 48
МегаФон 10742 47
Garmin - Гармин 233 43
Ростелеком 10948 40
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 40
VK - Mail.ru Group 3602 40
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 39
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 38
Intel Corporation 12811 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
HTC Corporation 1512 35
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 34
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 28
MiTAC - Mio Technology 89 27
Meta Platforms - Facebook 4621 26
Fly - Explay - Эксплей 243 26
Huawei 4675 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 126 25
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 23
Qualcomm Technologies 1974 22
Sony 6739 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 21
ГЛОНАСС АО 278 20
X Corp - Twitter 2938 19
Esri 176 19
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
Связной ГК 1401 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 18
BMW Group 482 17
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 16
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 16
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 15
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 15
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 13
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 13
Volkswagen Audi Group 232 12
Honda Motor Company - HND 240 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
X5 Group - Перекрёсток 640 10
Восток-Запад - EWS Holding 47 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 9
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 9
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 9
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 8
Hyundai Motor Company 436 8
Volvo Cars 262 8
Евросеть 1421 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
О2О Холдинг 61 7
Tata Motors - Jaguar Cars 126 7
Toyota - Lexus 83 7
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 95
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 79
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 76
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 69
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 64
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 57
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 56
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 54
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 53
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 32
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 31
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 27
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 25
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 13
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 12
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Федеральное казначейство России 1949 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 10
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 45
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 42
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 36
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
ЛДПР 116 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 3
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ГосИнформСистемы 160 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
ICA - International Cartographic Association - Международная картографическая ассоциация - Международный союз геодезии и картографии 2 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Электрокабель 13 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 352
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 278
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 257
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 227
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 205
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 197
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 183
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 171
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 139
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 132
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 130
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 130
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 129
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 128
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 124
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 119
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 118
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 114
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 113
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 106
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 100
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 98
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 94
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 90
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 89
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 89
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 84
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 79
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 76
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 76
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 76
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 74
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 74
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 71
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 71
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 70
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 70
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 68
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 64
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 370
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 334
Google Android 15243 147
Apple iOS 8583 97
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 87
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 86
Microsoft Windows 16882 75
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 72
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 72
Google Earth - Google Планета Земля 490 71
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 57
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 56
Microsoft Windows 2000 8678 47
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 42
Apple iPad 4011 37
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 34
Linux OS 11533 30
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 29
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 29
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 28
Nokia Symbian OS 1411 27
Apple - App Store 3109 26
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 22
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 21
Яндекс.Навигатор 121 20
Apple iPhone 4 800 20
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 20
OpenStreetMap - OSM 71 19
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 19
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 19
NASA Landsat 83 19
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 31 19
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 18
GeoEye IKONOS 127 18
Oracle Java - язык программирования 3469 17
Microsoft Office 4170 16
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 16
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
Путин Владимир 3454 56
Гурко Александр 139 48
Иванов Сергей 405 19
Медведев Дмитрий 1665 17
Урличич Юрий 52 16
Родионов Андрей 35 10
Перминов Анатолий 131 10
Миллер Сергей 43 10
Смятских Алексей 48 9
Ксенин Алекс 311 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 8
Рогозин Дмитрий 104 7
Сысоев Александр 50 7
Казаков Александр 72 7
Белянко Евгений 21 7
Нечаев Иван 61 6
Фадеев Михаил 57 6
Козлов Павел 21 6
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 5
Williamson Richard - Уильямсон Ричард 7 5
Жигарев Сергей 17 5
Лисовский Евгений 20 5
Недосеков Андрей 25 5
Левитин Игорь 35 5
Клименко Станислав 11 5
Демидов Михаил 134 5
Гершензон Владимир 23 5
Кучейко Алексей 22 5
Еремченко Евгений 17 5
Мельничек Юрий 11 5
Райкевич Алексей 129 4
Шишенин Евгений 30 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Волож Аркадий 268 4
Лысенко Эдуард 317 4
Никифоров Николай 1138 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Ермолаев Артем 379 4
Соколов Максим 27 4
Кузнецова Марина 6 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 926
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 334
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 278
Земля - планета Солнечной системы 10865 197
Европа 24963 181
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 140
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 115
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 75
Украина 7928 74
Германия - Федеративная Республика 13221 71
Беларусь - Белоруссия 6289 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 61
Индия - Bharat 5869 59
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 59
Япония 13807 58
Казахстан - Республика 6047 56
Франция - Французская Республика 8177 55
Южная Корея - Республика 7051 54
Финляндия - Финляндская Республика 3697 54
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 46
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 36
Китай - Тайвань 4245 32
Азия - Азиатский регион 5920 29
Канада 5081 29
Россия - СФО - Новосибирск 4875 29
Италия - Итальянская Республика 4508 28
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 27
Солнечная система - Solar system 2569 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 24
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
Израиль 2856 22
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 21
Бразилия - Федеративная Республика 2520 21
Турция - Турецкая республика 2620 21
США - Калифорния 4829 20
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 19
Испания - Королевство 3839 19
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 511
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 409
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 217
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 158
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 105
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 102
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 97
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 97
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РАН - Российская академия наук 2122 21
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Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 11
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 5
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 4
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 4
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 2
МГУ - Географический факультет 12 2
РАН ДВО - ИВиС - Институт вулканологии и сейсмологии 12 2
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 2
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
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