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Картография и навигация навигатор электронно-картографические сервисы навигационный сервис электронная картография

Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография


01.02.2023 Интегрированная навигационная система для целей е-навигации от Sitronics KT допущена к использованию на судах

ского морского регистра. Применение системы повышает безопасность судоходства, его эффективность и информационную осведомлённость экипажа», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов. Навигационная система Е-ИНС поддерживает как стандартные протоколы обмена информацией и форматы данных, принятые международными организациями (обмен маршрутами, получение метеопрогнозов и ледов
20.01.2022 Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов

сийский морской регистр судоходства электронную картографическую навигационную систему. Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» (ЭКНИС «Беринг») — программно-
11.08.2021 Sitronics KT разрабатывает российскую навигационную систему «Беринг» для судов

й картографической навигационной системы для импортозамещения иностранных аналогов. Интегрированная навигационная система (ИНС) «Беринг» – это программно- аппаратный комплекс для установки на с
11.06.2020 Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка

нированием в медиа. Компания будет развивать удобные инструменты для разработчиков, желающих создавать лучший опыт локального поиска, картографии и навигации в цифровых продуктах. Наличие собственной картографической платформы позволит компаниям экосистемы Сбербанка создавать уникальные продукты и сервисы, обеспечивая лучший клиентский опыт. Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных напр
25.12.2018 Росреестр начал создание Единой электронной картографической основы c Дальнего Востока

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала создание и обновление Единой электронной картографической основы (ЕЭКО) на территорию Российской Федерации. На первом этапе Росреестр приступил к созданию цифровой картографической основы на территорию Дальневосточного Федераль
26.07.2017 Garmin представила носимые навигаторы Foretrex 601 и 701

и тактический функционал и даже предсказывают погоду. Новинки предназначены для приверженцев экстремальных видов спорта и туризма, а также охотников.По ударным температурным нагрузкам и водостойкости навигаторы нового поколения соответствуют военным стандартам MIL-STD-810GMIL, что позволяет использовать оборудование в самых сложных полевых условиях. Устройства весом чуть менее 90 граммов им
22.05.2017 «Кронштадт» завершил первый этап создания единой картографической системы для Минобороны РФ

омплексами, и, таким образом, сдала заказчику полноценную систему создания и обновления электронной картографической информации.Шесть программно-аппаратных комплексов для создания и обновления

11.04.2017 Объединенная «Росэлектроника» разработала «умную» навигационную аппаратуру для военной бронетехники

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал комплексную навигационную аппаратуру (КНА) нового поколения для боевой бронетехники и командно-штабных машин. Изделие позволяет непрерывно определять местоположение военной техники в условиях радиотехничес
09.07.2015 «Кронштадт Технологии» и Panasonic и представили навигационную систему на базе планшета Toughpad FZ-M1 Value

и космоснимками, ледовыми картами, прогнозом погоды и картами, введёнными оператором вручную. «Наша картографическая система предоставляет достоверную информацию в удобной форме, и мы уверены в
19.06.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Русские машины» договорились о совместном развитии навигационных технологий

ользованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС») на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместную работу в сфере применения навигационных технологий в России и за рубежом. Соглашение подписали Президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко и генеральный директор «Русских машин» Манфред Айбек. Согласно документу, стороны буд
28.08.2014 Navitel выпустил навигационную карту Филиппин

Navitel выпустил навигационную карту Филиппин релиза Q2 2014. Карта охватывает 100% территории страны и содержит 68 818 км дорог. На карту нанесено 1 453 города и населенных пункта, из которых 301 имеют детализ
04.07.2014 НП ГЛОНАСС будет координировать взаимодействие России и Китая в сфере применения навигационных технологий

НП ГЛОНАСС будет отвечать за развитие сотрудничества России и Китая в сфере применения навигационных технологий ГЛОНАСС и BeiDou на транспортном комплексе. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов во время выступления на сессии «Практический опыт использо
11.09.2013 В Москве представили новый картографический сервис What3Words

11 сентября, в Москве был представлен новый картографический сервис What3Words, призванный вытеснить традиционные почтовые адреса, индексы и географические координаты. В этот же день начала работу полностью русифицированная версия сервис
27.02.2013 Как выбрать автомобильный навигатор. Советы ZOOM.CNews

я с этой задачей. Часто используемые маршруты можно сохранять в памяти устройства. Кроме того, если навигационная система устройства поддерживает функцию Track-Back, то маршруты можно формирова
28.11.2012 Apple уволила разработчика картографического сервиса

e по интернет-ПО и сервисам Эдди Кью (Eddy Cue), который недавно вошел в совет директоров Ferrari, уволил Ричарда Уильямсона (Richard Williamson), руководителя команды, которая занималась разработкой картографического сервиса и приложения Apple Maps. Об этом сообщает Bloomberg. Уволив Уильямсона, Кью намерен собрать новую команду, которой предстоит доработать продукт, сообщает осведомленный
14.08.2012 МТС и «ВымпелКом» вступили в НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий»

Операторы сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «ВымпелКом» присоединились к некоммерческому партнерству «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», созданному в мае 2012 г. «Некоммерческое партнерство объединило усилия компаний-лидеров российского рынка — сотовых операторов, информационных и специализированных на
29.06.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI5: путеводитель по галактике

С другой стороны, сказать, что все современные навигаторы мало в чём различаются между собой нельзя: косвенно это отрицает хотя бы существов
17.04.2012 К 2020 г. Китай полностью развернет собственную глобальную навигационную спутниковую систему «Бэйдоу»

К 2020 г. Китай полностью развернет собственную глобальную навигационную спутниковую систему (ГНСС) «Бэйдоу» («Компас»), сообщает «ТАСС-Телеком» со ссылкой на слова главного инженера Китайской национальной администрации по ГНСС и приложениям Чэна Хунду
26.03.2012 «НИС ГЛОНАСС» совместно с японскими разработчиками создаст автоматизированную систему для развития транспортного комплекса РФ

но-исследовательский и проектный институт развития транспортной инфраструктуры» и «Исследовательский институт Номура» подписали трехсторонне соглашение о сотрудничестве в сфере применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС для решения задач развития транспортного комплекса РФ. Соглашение предполагает создание автоматизированной информационно-навигационной системы управления логист
25.01.2012 «НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий

«НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» подписали меморандум о взаимопонимании в целях расширения и укрепления сотрудничества в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий с учетом имеющегося у обеих компаний научно-технического и производственного потенциала, а также опыта в разработке, внедрении и применении этих технологий. Соглашение

18.10.2011 В Башкортостане подписано соглашение по внедрению навигационных технологий на базе ГЛОНАСС

ние по развитию транспортной инфраструктуры республики. По словам Игоря Левитина предметом соглашения является взаимодействие сторон по развитию транспортных инфраструктуры и безопасности и внедрению навигационных технологий на базе ГЛОНАСС в республике. Рустэм Хамитов сообщил, что из республиканского бюджета в 2012 г. будет направлено 8 млрд руб. на развитие дорожного строительства. Сейчас
26.09.2011 Навигационная система «Прогород» стала доступна для бюджетных смартфонов Samsung Bada

ми процессорами. Разработчики «Прогорода» переработали интерфейс программы для отображения на дисплеях с указанным разрешением и оптимизировали ее код для обработки процессорами «младших» Bada-фонов. Навигационная система «Прогород» на смартфоне Samsung Wave525 Версия навигационной системы «Прогород» для бюджетных Bada-смартфонов Samsung доступна в каталоге приложений Samsung Apps. Установи
12.09.2011 Mio Technology показала в России новые автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистраторы MiVue

Компания Mio Technology вывела на российский рынок автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистраторы MiVue. Речь идет о Mio Cruiser 3160, Mio Cruiser 5160 и 5165 Mio Cruiser – это эволюционное развитие линейки автомобильных навигаторов компании. На вс
20.05.2011 Treelogic представил новые 6-дюймовые GPS-навигаторы

тор», пользователь может самостоятельно добавить во внутреннюю память или на карту памяти одновременно до 3-х навигационных программ, приобретаемых отдельно. Treelogic представил новые 6-дюймовые GPS-навигаторы Корпус навигатора Treelogic TL-6003BGF AV 2Gb выполнен из глянцевого черного пластика и декорирован тонкой рамкой «под серебро». Treelogic TL-6004BGF AV 2Gb выполнен в корпусе из про
21.04.2011 Treelogic представила GPS-навигаторы со встроенным видеорегистратором

а предусмотрен дополнительный слот для карты памяти SD/MMC объемом до 32 ГБ, а также отдельный высокочувствительный микрофон. Treelogic представила два GPS-навигатора со встроенным видеорегистратором Навигаторы оснащены процессором Mediatek 3351 с тактовой частотой 468 МГц, 2 ГБ встроенной памяти и 128 МБ оперативной памяти. В устройствах используется платформа Windows CE 5.0 Core Version,

11.04.2011 Навигаторы наступают: Самые интересные способы применения ГЛОНАСС/GPS

ближайшего к пользователю места в Нью-Йорке, где в данный момент можно поймать такси. Что в России? В России использование навигации пока только набирает обороты. Основная часть проектов по внедрению навигационных технологий для гражданского применения приходится на автотранспорт, следует из отчетов фирм-разработчиков. Впрочем, и россияне находят навигаторам оригинальное применение. Водител
17.03.2011 Новые навигаторы Ritmix с поддержкой пробок появятся в России в апреле

. Ritmix RGP-485 оснащен высококонтрастным сенсорным дисплеем, толщина корпуса составляет 12 мм. Навигатор Ritmix RGP-585 оборудован широким 5-дюймовым экраном с разрешением 800 x 480 пикселей. Новые навигаторы Ritmix будут доступны для приобретения в России в апреле 2011 г.
28.12.2010 Сервис «Рамблер-Карты» получил новые карты, «пробки» и функцию маршрутизации

отором используются карты, «пробочный» сервис и маршрутизация компании «Сидиком Навигация» (бренд – навигационная система «Прогород»). Сервис «Рамблер-Карты» приходит на смену сервису «Рамблер-
16.12.2010 Портативные навигаторы Prology iMap

модели широким спектром мультимедийных функций. Навигационные системы Prology iMap – это не просто навигаторы в привычном виде, это настоящие миниатюрные центры развлечений для автопутешествен
26.11.2010 Анонсирована первая российская навигационная система для Samsung Galaxy Tab

», адаптированную для работы на 7-дюймовом Android-планшете Samsung Galaxy Tab. Это первая в России навигационная система для данного планшета и уже вторая версия «Прогорода» для планшетных ком
15.11.2010 Консолидированная выручка «Русских Навигационных Технологий» за 9 месяцев 2010 г. увеличилась на 72,2%

омежуточные (неаудированные) финансовые результаты за первые 9 месяцев 2010 г., подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Консолидированная выручка «Русских Навигационных Технологий» (включающая в себя выручку 100% дочерней компании «НоваТех») за 9 месяцев 2010 г. составила 231,881 млн руб. по сравнению с 134,693 млн руб. за аналогичный период 2009
27.10.2010 Новые навигаторы Lexand предлагают на 20% более высокую скорость работы

2 ГБ и поддерживают карты памяти. Разрешение экранов во всех случаях составляет 272 х 480 точек. Дисплеи находятся на одном уровне с лицевой панелью, так что мешающих пальцевому управлению «бортиков» навигаторы лишены. Кроме того, на экраны нанесено антибликовое покрытие, а за автоматическую регулировку яркости подсветки отвечает встроенный датчик освещенности. Модели Si-512+ (plus) A5 и Si
03.09.2010 Navteq научила навигаторы говорить по-человечески

они звучали из уст другого человека. NAVTEQ Natural Guidance оставляет в прошлом характерные машинные команды о смене направления движения, такие как «поверните направо через 50 метров». Вместо этого навигаторы будут сообщать, куда двигаться дальше, пользуясь знакомыми пользователю ориентирами, например: «поверните направо за желтым магазином» или «поверните налево за дорожным знаком». По р
26.08.2010 Первые ГЛОНАСС-навигаторы должны появиться в 2010 г.

«М2М Телематика» уже в этом году планирует оснастить свои автомобильные навигаторы Shturmann двухсистемными модулями ГЛОНАСС/GPS собственного производства (ГеоC-1М), а в конце декабря 2010 г. запустить их продажи, сообщил Алексей Смятских, исполнительный директор к
22.07.2010 Неогеография vs. картография. Часть 2

е того она используется для большого числа приложений: хозяйственных, промышленных, поисковых и др. Картография и навигация относятся к числу уже ставших классическими примеров применения космо
22.07.2010 Неогеография и картография: Google Earth уточнил госграницы

стороны, и векторного слоя государственных границ, полученного из стандартных картографических материалов. Низкая точность картографических материалов, являющаяся неизбежным следствием использования картографического метода, становится особо явной при наложении их на реальные изображения поверхности Земли. Несоответствие воспринимается зачастую как намеренное - особенно в тех случаях, когд
15.07.2010 Навигационная система ПРОГОРОД: лучший друг водителя

Друзья по интересам Новая навигационная система ПРОГОРОД предназначена как для карманных компьютеров и смартфонов на оп
15.06.2010 IV Международный форум по спутниковой навигации: официальные итоги

нке навигационным и навигационно-связным оборудованием ведущих российских и зарубежных производителей, с разнообразными отраслевыми приложениями и опытом ведущих компаний по практической эксплуатации навигационных технологий, включая бизнес-кейсы использования спутниковой навигации от представителей российского бизнеса. На секционных заседаниях и круглых столах была представлена самая актуа
02.06.2010 Потребительские ГЛОНАСС-навигаторы появятся в 2011 году

ергей Иванов заявил, что АФК «Система» до конца года начнет производство новых наборов микросхем — приемников сигнала навигационной системы ГЛОНАСС, которыми можно будет оснащать мобильные телефоны и навигаторы для легковых автомобилей. Александр Гурко, генеральный директор оператора НИС-ГЛОНАСС (контролируется АФК «Системой»), заявил CNews, что производство модулей-приемников сигналов ГЛОН
31.05.2010 Неогеография vs. картография. Часть I

быть удобны для открытий», — говорил создатель математическиго анализа Г. Лейбниц. Неогеография vs. Картография: комментарии Выделим для поочерёдного рассмотрения отдельные элементы текста проф

Публикаций - 1365, упоминаний - 1567

Картография и навигация замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Google LLC 11258 151
Microsoft Corporation 23942 92
Yandex - Яндекс 6210 90
Apple Inc 11504 88
Samsung Electronics 9894 69
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 63
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 60
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 234 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10244 56
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6520 52
М2М телематика 231 51
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 48
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 232 43
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10492 40
Garmin - Гармин 196 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7469 38
Intel Corporation 11814 37
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 123 36
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 130 35
VK - Mail.ru Group 3265 34
HTC Corporation 1492 34
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 150 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8282 33
Ситроникс - Sitronics 1147 29
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 28
Mio Technology 86 27
Fly - Explay - Эксплей 240 25
Meta Platforms - Facebook 4359 24
Sony 6497 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 1982 21
АФК Система ПАО 1757 21
Qualcomm Technologies 1741 21
Huawei 3640 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4407 19
X Corp - Twitter 2773 19
РНТ - Русские Навигационные Технологии 129 18
Esri 165 18
ASBIS Prestigio Solutions 224 17
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 63 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3091 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6765 36
Связной ГК 1354 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6281 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5814 28
Россети Ленэнерго 2259 22
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 307 18
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 18
BMW Group 422 17
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 15
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 15
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 14
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 13
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 13
Honda Motor Company 230 12
Volkswagen Audi Group 198 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1966 10
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 257 10
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 574 10
Восток-Запад - EWS Holding 40 10
Открытие ФК - Банк Открытие 520 9
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 166 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2553 9
Ситимобил - Служба такси 151 8
Евросеть 1402 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 183 8
X5 Group - Перекрёсток 475 8
Volvo Cars 250 8
Hyundai Motor Company 356 8
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 242 8
Jaguar Cars 123 7
О2О Холдинг 52 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 297 7
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 260 7
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 641 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 7
Toyota - Lexus 63 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1344 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 6
Почта России ПАО 1965 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5440 89
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9973 73
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 70
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 561 61
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4802 55
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4731 50
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2524 47
Президент Российской Федерации 3960 46
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2895 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1274 30
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1235 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3128 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2117 24
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 24
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 23
Правительство Москвы 2135 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2079 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2855 16
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 100 14
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4007 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1722 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1647 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1242 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2481 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1093 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1690 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 696 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 572 11
Федеральное казначейство России 1627 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 869 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1284 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 10
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 89 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2584 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1002 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 39
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 36
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 8
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 498 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 614 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 6
ЛДПР 100 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 114 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 35 4
4CIO 753 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 260 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 80 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 2
Единая Россия - Политическая партия 277 2
Linux Foundation 176 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 104 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 19 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Электрокабель 8 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
ICA - International Cartographic Association - Международная картографическая ассоциация - Международный союз геодезии и картографии 2 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6670 340
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56918 335
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42416 277
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22284 235
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2653 173
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23031 170
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26215 162
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17915 155
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11572 127
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12051 125
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27389 123
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19684 122
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23024 119
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 962 118
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14194 114
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 848 113
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6862 110
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13774 104
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6735 102
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13097 101
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11865 101
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4015 98
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8951 95
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5781 95
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5845 94
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15387 90
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9811 80
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9523 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27007 75
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8670 74
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5538 73
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10676 73
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9582 69
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8069 68
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13574 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18441 64
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4579 63
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9678 63
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14099 56
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8527 56
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4432 327
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2562 314
Google Android 13132 127
Яндекс.Навигатор 521 108
Google Maps - Карты Google 778 104
Apple iOS 7168 85
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2341 76
Microsoft Windows 2000 12494 70
Google Earth - Google Планета Земля 455 69
Apple iPhone - серия смартфонов 6784 69
Microsoft Windows 14860 68
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 368 65
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 430 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4433 50
Apple iPad 3775 36
Яндекс.Карты и Транспорт 422 31
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 201 30
Google Play - Google Store - Android Market 3095 29
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 27
Linux OS 8791 27
Nokia Symbian OS 1397 26
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 197 25
Apple iPhone 6 6020 24
Apple - App Store 2718 24
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 21
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 151 20
Apple iPhone 4 781 20
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 25 19
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 19
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 18
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 18
Oracle Java - язык программирования 2835 17
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 46 17
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 18 17
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 431 16
Microsoft Windows BitLocker 1234 16
GeoEye IKONOS 110 16
NNG iGO 48 16
OpenStreetMap 49 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1097 16
Путин Владимир 2870 56
Гурко Александр 136 48
Иванов Сергей 373 19
Медведев Дмитрий 1638 18
Урличич Юрий 52 16
Родионов Андрей 29 10
Перминов Анатолий 130 10
Миллер Сергей 43 10
Смятских Алексей 47 9
Ксенин Алекс 311 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 8
Сысоев Александр 35 7
Рогозин Дмитрий 97 7
Казаков Александр 46 7
Белянко Евгений 21 7
Фадеев Михаил 56 6
Нечаев Иван 60 6
Козлов Павел 21 6
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 5
Левитин Игорь 34 5
Мельничек Юрий 11 5
Лисовский Евгений 20 5
Жигарев Сергей 16 5
Демидов Михаил 133 5
Кучейко Алексей 22 5
Клименко Станислав 11 5
Forstall Scott - Форстолл Скотт 38 5
Еремченко Евгений 17 5
Гершензон Владимир 22 5
Андронов Алексей 28 4
Сурков Владислав 73 4
Завьялова Светлана 21 4
Шалманов Сергей 201 4
Соколов Максим 25 4
Исаакян Армен 5 4
Никифоров Николай 1173 4
Краус Олег 11 4
Волож Аркадий 235 4
Сапельников Сергей 109 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 4
Россия - РФ - Российская федерация 129455 833
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40440 317
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50919 266
Земля - планета Солнечной системы 10051 189
Европа 21565 166
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15719 123
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15861 107
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13889 96
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6642 75
Украина 7419 70
Германия - Федеративная Республика 12324 67
Беларусь - Белоруссия 4798 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13537 64
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13132 58
Солнце - звезда Солнечной системы 4976 56
Южная Корея - Республика 6391 54
Франция - Французская Республика 7651 54
Япония 13066 54
Индия - Bharat 5202 54
Финляндия - Финляндская Республика 3513 52
Казахстан - Республика 5167 51
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 33
Китай - Тайвань 3839 31
Канада 4758 28
Италия - Итальянская Республика 4263 27
Азия - Азиатский регион 5227 27
Россия - СФО - Новосибирск 3886 25
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2129 25
Солнечная система - Solar system 2469 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2491 24
Америка Северная 3131 21
Бразилия - Федеративная Республика 2267 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2417 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2450 19
Турция - Турецкая республика 2166 19
США - Калифорния 4677 19
Израиль 2654 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3494 18
Испания - Королевство 3635 18
Россия - ПФО - Нижегородская область 1625 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16070 461
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46578 371
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9501 188
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4030 184
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25556 129
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8189 110
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9132 102
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43927 94
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4831 86
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21739 83
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4899 83
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3641 62
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10275 62
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5862 59
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3191 57
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8761 54
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7469 54
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4318 54
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1103 53
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6843 53
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5193 51
POI - points of interest 165 50
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4593 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14689 49
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11660 49
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4081 47
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2438 47
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2777 46
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1166 46
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6831 46
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5356 45
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1324 44
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1784 42
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6317 41
Страхование - Страховое дело - Insurance 5357 39
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 112 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5353 37
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 709 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9780 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3363 34
CNews RND - R&D.CNews 2273 91
CNews - ZOOM.CNews 1801 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11061 20
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5813 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 12
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РИА Новости 835 8
Bloomberg 1164 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1448 7
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Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 4
CNews - Auto.CNews 51 4
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9to5Mac 70 3
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AppleInsider 388 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 586 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 301 2
TAdviser - Центр выбора технологий 328 2
China Daily 65 2
FT - Financial Times 1183 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 2
AP - Associated Press 1994 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7635 42
IDC - International Data Corporation 4881 9
Gartner - Гартнер 3512 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2569 5
GfK Rus - ГФК-Русь 210 4
SmartMarketing 73 4
ABI Research 233 4
Berg Insight 19 3
Strategy Analytics 283 3
IHS iSuppli 397 3
Mobile Research Group 69 3
NPD DisplaySearch 282 2
comScore 394 2
Frost & Sullivan 201 2
HitWise 69 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 1
Moody's Investors Service 135 1
Datamonitor 83 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 63 1
In-Stat/MDR 64 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 168 1
DigiTimes Research 23 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
MForum Analytics 20 1
Harbor Research 3 1
R2G - Research2Guidance 7 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Gartner - Dataquest 348 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 1
CNews Tenders 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 553 1
Recorded Future 13 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Synergy Research Group 41 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
IHS Markit 22 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
Markets&Markets Research 107 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 1
РАН - Российская академия наук 1815 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 714 9
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 636 7
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 42 6
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 6
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 5
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 4
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 64 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 208 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 264 3
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 10 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 476 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 46 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 774 3
МГПУ - Московский городской педагогический университет 29 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 91 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 27 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 32 2
НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 22 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 513 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 192 2
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 515 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 39 2
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