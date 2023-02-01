Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография

Интегрированная навигационная система для целей е-навигации от Sitronics KT допущена к использованию на судах ского морского регистра. Применение системы повышает безопасность судоходства, его эффективность и информационную осведомлённость экипажа», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов. Навигационная система Е-ИНС поддерживает как стандартные протоколы обмена информацией и форматы данных, принятые международными организациями (обмен маршрутами, получение метеопрогнозов и ледов

Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов сийский морской регистр судоходства электронную картографическую навигационную систему. Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» (ЭКНИС «Беринг») — программно-

Географы МГУ создали картографический веб-сервис, который показывает развитие электросетей в России нные снимки Keyhole за 1965-1976 гг. В качестве источников информации также использовались архивные схемы сетей, топографические карты, исторические фотографии и множество других материалов. «Создать картографический веб-сервис сегодня не так сложно. В нашем случае основная проблема заключалась в том, как структурировать данные в базе данных и какие запросы необходимо к ней осуществлять для

Sitronics KT разрабатывает российскую навигационную систему «Беринг» для судов й картографической навигационной системы для импортозамещения иностранных аналогов. Интегрированная навигационная система (ИНС) «Беринг» – это программно- аппаратный комплекс для установки на с

Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка нированием в медиа. Компания будет развивать удобные инструменты для разработчиков, желающих создавать лучший опыт локального поиска, картографии и навигации в цифровых продуктах. Наличие собственной картографической платформы позволит компаниям экосистемы Сбербанка создавать уникальные продукты и сервисы, обеспечивая лучший клиентский опыт. Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных напр

Росреестр начал создание Единой электронной картографической основы c Дальнего Востока Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала создание и обновление Единой электронной картографической основы (ЕЭКО) на территорию Российской Федерации. На первом этапе Росреестр приступил к созданию цифровой картографической основы на территорию Дальневосточного Федераль

Garmin представила носимые навигаторы Foretrex 601 и 701 и тактический функционал и даже предсказывают погоду. Новинки предназначены для приверженцев экстремальных видов спорта и туризма, а также охотников.По ударным температурным нагрузкам и водостойкости навигаторы нового поколения соответствуют военным стандартам MIL-STD-810GMIL, что позволяет использовать оборудование в самых сложных полевых условиях. Устройства весом чуть менее 90 граммов им

«Кронштадт» завершил первый этап создания единой картографической системы для Минобороны РФ омплексами, и, таким образом, сдала заказчику полноценную систему создания и обновления электронной картографической информации.Шесть программно-аппаратных комплексов для создания и обновления

Объединенная «Росэлектроника» разработала «умную» навигационную аппаратуру для военной бронетехники Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал комплексную навигационную аппаратуру (КНА) нового поколения для боевой бронетехники и командно-штабных машин. Изделие позволяет непрерывно определять местоположение военной техники в условиях радиотехничес

«Кронштадт Технологии» и Panasonic и представили навигационную систему на базе планшета Toughpad FZ-M1 Value и космоснимками, ледовыми картами, прогнозом погоды и картами, введёнными оператором вручную. «Наша картографическая система предоставляет достоверную информацию в удобной форме, и мы уверены в

НП «ГЛОНАСС» и «Русские машины» договорились о совместном развитии навигационных технологий ользованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС») на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместную работу в сфере применения навигационных технологий в России и за рубежом. Соглашение подписали Президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко и генеральный директор «Русских машин» Манфред Айбек. Согласно документу, стороны буд

Navitel выпустил навигационную карту Филиппин Navitel выпустил навигационную карту Филиппин релиза Q2 2014. Карта охватывает 100% территории страны и содержит 68 818 км дорог. На карту нанесено 1 453 города и населенных пункта, из которых 301 имеют детализ

НП ГЛОНАСС будет координировать взаимодействие России и Китая в сфере применения навигационных технологий НП ГЛОНАСС будет отвечать за развитие сотрудничества России и Китая в сфере применения навигационных технологий ГЛОНАСС и BeiDou на транспортном комплексе. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов во время выступления на сессии «Практический опыт использо

В Москве представили новый картографический сервис What3Words 11 сентября, в Москве был представлен новый картографический сервис What3Words, призванный вытеснить традиционные почтовые адреса, индексы и географические координаты. В этот же день начала работу полностью русифицированная версия сервис

Как выбрать автомобильный навигатор. Советы ZOOM.CNews я с этой задачей. Часто используемые маршруты можно сохранять в памяти устройства. Кроме того, если навигационная система устройства поддерживает функцию Track-Back, то маршруты можно формирова

Apple уволила разработчика картографического сервиса e по интернет-ПО и сервисам Эдди Кью (Eddy Cue), который недавно вошел в совет директоров Ferrari, уволил Ричарда Уильямсона (Richard Williamson), руководителя команды, которая занималась разработкой картографического сервиса и приложения Apple Maps. Об этом сообщает Bloomberg. Уволив Уильямсона, Кью намерен собрать новую команду, которой предстоит доработать продукт, сообщает осведомленный

МТС и «ВымпелКом» вступили в НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» Операторы сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «ВымпелКом» присоединились к некоммерческому партнерству «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», созданному в мае 2012 г. «Некоммерческое партнерство объединило усилия компаний-лидеров российского рынка — сотовых операторов, информационных и специализированных на

Обзор GPS-навигатора Explay GTI5: путеводитель по галактике С другой стороны, сказать, что все современные навигаторы мало в чём различаются между собой нельзя: косвенно это отрицает хотя бы существов

«НИС ГЛОНАСС» совместно с японскими разработчиками создаст автоматизированную систему для развития транспортного комплекса РФ но-исследовательский и проектный институт развития транспортной инфраструктуры» и «Исследовательский институт Номура» подписали трехсторонне соглашение о сотрудничестве в сфере применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС для решения задач развития транспортного комплекса РФ. Соглашение предполагает создание автоматизированной информационно-навигационной системы управления логист

«НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий «НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» подписали меморандум о взаимопонимании в целях расширения и укрепления сотрудничества в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий с учетом имеющегося у обеих компаний научно-технического и производственного потенциала, а также опыта в разработке, внедрении и применении этих технологий. Соглашение

В Башкортостане подписано соглашение по внедрению навигационных технологий на базе ГЛОНАСС ние по развитию транспортной инфраструктуры республики. По словам Игоря Левитина предметом соглашения является взаимодействие сторон по развитию транспортных инфраструктуры и безопасности и внедрению навигационных технологий на базе ГЛОНАСС в республике. Рустэм Хамитов сообщил, что из республиканского бюджета в 2012 г. будет направлено 8 млрд руб. на развитие дорожного строительства. Сейчас

Навигационная система «Прогород» стала доступна для бюджетных смартфонов Samsung Bada ми процессорами. Разработчики «Прогорода» переработали интерфейс программы для отображения на дисплеях с указанным разрешением и оптимизировали ее код для обработки процессорами «младших» Bada-фонов. Навигационная система «Прогород» на смартфоне Samsung Wave525 Версия навигационной системы «Прогород» для бюджетных Bada-смартфонов Samsung доступна в каталоге приложений Samsung Apps. Установи

Mio Technology показала в России новые автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистраторы MiVue Компания Mio Technology вывела на российский рынок автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистраторы MiVue. Речь идет о Mio Cruiser 3160, Mio Cruiser 5160 и 5165 Mio Cruiser – это эволюционное развитие линейки автомобильных навигаторов компании. На вс

Treelogic представил новые 6-дюймовые GPS-навигаторы тор», пользователь может самостоятельно добавить во внутреннюю память или на карту памяти одновременно до 3-х навигационных программ, приобретаемых отдельно. Treelogic представил новые 6-дюймовые GPS-навигаторы Корпус навигатора Treelogic TL-6003BGF AV 2Gb выполнен из глянцевого черного пластика и декорирован тонкой рамкой «под серебро». Treelogic TL-6004BGF AV 2Gb выполнен в корпусе из про

Treelogic представила GPS-навигаторы со встроенным видеорегистратором а предусмотрен дополнительный слот для карты памяти SD/MMC объемом до 32 ГБ, а также отдельный высокочувствительный микрофон. Treelogic представила два GPS-навигатора со встроенным видеорегистратором Навигаторы оснащены процессором Mediatek 3351 с тактовой частотой 468 МГц, 2 ГБ встроенной памяти и 128 МБ оперативной памяти. В устройствах используется платформа Windows CE 5.0 Core Version,

Навигаторы наступают: Самые интересные способы применения ГЛОНАСС/GPS ближайшего к пользователю места в Нью-Йорке, где в данный момент можно поймать такси. Что в России? В России использование навигации пока только набирает обороты. Основная часть проектов по внедрению навигационных технологий для гражданского применения приходится на автотранспорт, следует из отчетов фирм-разработчиков. Впрочем, и россияне находят навигаторам оригинальное применение. Водител

Новые навигаторы Ritmix с поддержкой пробок появятся в России в апреле . Ritmix RGP-485 оснащен высококонтрастным сенсорным дисплеем, толщина корпуса составляет 12 мм. Навигатор Ritmix RGP-585 оборудован широким 5-дюймовым экраном с разрешением 800 x 480 пикселей. Новые навигаторы Ritmix будут доступны для приобретения в России в апреле 2011 г.

Сервис «Рамблер-Карты» получил новые карты, «пробки» и функцию маршрутизации отором используются карты, «пробочный» сервис и маршрутизация компании «Сидиком Навигация» (бренд – навигационная система «Прогород»). Сервис «Рамблер-Карты» приходит на смену сервису «Рамблер-

Портативные навигаторы Prology iMap модели широким спектром мультимедийных функций. Навигационные системы Prology iMap – это не просто навигаторы в привычном виде, это настоящие миниатюрные центры развлечений для автопутешествен

Анонсирована первая российская навигационная система для Samsung Galaxy Tab », адаптированную для работы на 7-дюймовом Android-планшете Samsung Galaxy Tab. Это первая в России навигационная система для данного планшета и уже вторая версия «Прогорода» для планшетных ком

Консолидированная выручка «Русских Навигационных Технологий» за 9 месяцев 2010 г. увеличилась на 72,2% омежуточные (неаудированные) финансовые результаты за первые 9 месяцев 2010 г., подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Консолидированная выручка «Русских Навигационных Технологий» (включающая в себя выручку 100% дочерней компании «НоваТех») за 9 месяцев 2010 г. составила 231,881 млн руб. по сравнению с 134,693 млн руб. за аналогичный период 2009

Новые навигаторы Lexand предлагают на 20% более высокую скорость работы 2 ГБ и поддерживают карты памяти. Разрешение экранов во всех случаях составляет 272 х 480 точек. Дисплеи находятся на одном уровне с лицевой панелью, так что мешающих пальцевому управлению «бортиков» навигаторы лишены. Кроме того, на экраны нанесено антибликовое покрытие, а за автоматическую регулировку яркости подсветки отвечает встроенный датчик освещенности. Модели Si-512+ (plus) A5 и Si

Navteq научила навигаторы говорить по-человечески они звучали из уст другого человека. NAVTEQ Natural Guidance оставляет в прошлом характерные машинные команды о смене направления движения, такие как «поверните направо через 50 метров». Вместо этого навигаторы будут сообщать, куда двигаться дальше, пользуясь знакомыми пользователю ориентирами, например: «поверните направо за желтым магазином» или «поверните налево за дорожным знаком». По р

Первые ГЛОНАСС-навигаторы должны появиться в 2010 г. «М2М Телематика» уже в этом году планирует оснастить свои автомобильные навигаторы Shturmann двухсистемными модулями ГЛОНАСС/GPS собственного производства (ГеоC-1М), а в конце декабря 2010 г. запустить их продажи, сообщил Алексей Смятских, исполнительный директор к

Неогеография vs. картография. Часть 2 е того она используется для большого числа приложений: хозяйственных, промышленных, поисковых и др. Картография и навигация относятся к числу уже ставших классическими примеров применения космо

Неогеография и картография: Google Earth уточнил госграницы стороны, и векторного слоя государственных границ, полученного из стандартных картографических материалов. Низкая точность картографических материалов, являющаяся неизбежным следствием использования картографического метода, становится особо явной при наложении их на реальные изображения поверхности Земли. Несоответствие воспринимается зачастую как намеренное - особенно в тех случаях, когд

Навигационная система ПРОГОРОД: лучший друг водителя Друзья по интересам Новая навигационная система ПРОГОРОД предназначена как для карманных компьютеров и смартфонов на оп

IV Международный форум по спутниковой навигации: официальные итоги нке навигационным и навигационно-связным оборудованием ведущих российских и зарубежных производителей, с разнообразными отраслевыми приложениями и опытом ведущих компаний по практической эксплуатации навигационных технологий, включая бизнес-кейсы использования спутниковой навигации от представителей российского бизнеса. На секционных заседаниях и круглых столах была представлена самая актуа