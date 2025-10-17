Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Garmin Гармин

Garmin - Гармин

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.10.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в фитнес-приложении Garmin Connect

Производитель умных часов и навигационной техники Garmin устранил уязвимость в приложении для отслеживания физической активности Garmin Connect, обнаруженную экспертом PT SWARM Артемом Кулаковым. Под угрозой могли оказаться владельцы по
04.07.2025 Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Garmin Tactix 8  Новинка от Garmin, Tactix 8, выпускается в двух вариантах корпуса — 47 и 51 мм, также более крупная модель имеет версию с зарядкой от солнца. Устройство представлено в ударопрочном корпусе с титановым без
30.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Garmin Fenix 8

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Garmin Fenix 8 – умных часов, разработанных специально для любителей экстремального спорта. Стоимость продукта в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет от 189,99 тыс. руб. Об этом CN
09.02.2022 Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin

Компания Garmin International Inc., подразделение Garmin Ltd., объявила о выпуске устройств Ins
04.09.2020 Garmin выводит на рынок РФ «цифрового тренера» для автоспортcменов

ия на основе данных от нескольких спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) и обрабатывает изображения для автоматического генерирования гоночной траектории вашей машины на трассе. Во время вождения Garmin Catalyst автоматически интерпретирует полученные данные и определяет, какие параметры следует улучшать, а результаты отображает прямо на дисплее (компьютер не требуется). Зная лучшее вре
06.08.2020 Шифровальщик, поставивший на колени Garmin, невидим для антивирусов. Он использует внутренние механизмы Windows

ствует ли он в кэше, и если да, то загружает его оттуда. Это занимает куда меньше времени, чем считывание файла с диска. Чтобы избежать обнаружения, вредонос WastedLocker, использованный при атаке на Garmin, использует диспетчер кэша Windows WastedLocker использует эту особенность: открыв тот или иной файл, он записывает его содержимое в кэш, а затем закрывает. Изменению (шифрованию) подвер
28.07.2020 В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет

Без русских хакеров опять не обошлось В крупном взломе компании Garmin, произошедшем в конце июля 2020 г. и повлекшем за собой даже остановку производства, обнаружен русский след. Как пишет Daily Mail, за всем этим стоит 33-летний россиянин Максим Якубец, в
24.07.2020 Тысячи устройств Garmin превратились в «кирпичи». Хакеры взломали ее системы и требуют миллионы долларов выкупа

Общемировой сбой В системе Garmin Connect, использующейся для синхронизации данных носимых устройств Garmin с серверами компании, на протяжении нескольких часов наблюдается серьезный сбой. Пользователи не могут по
11.03.2020 Банк «Открытие» при поддержке Mastercard запустил сервис Garmin Pay

Банк «Открытие» совместно с Mastercard и американским производителем навигационной техники и спортивных часов запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay. Теперь держателям карт Mastercard банка «Открытие» для оплаты любых покупок достаточно просто поднести часы Garmin к платежному терминалу. Сервис поддерживают модели часов, о
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

стоящее время в России можно использовать для оплаты только мобильные устройства, поддерживающие Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Около 15 российских банков позволяют оплачивать покупки с помощью Garmin Pay. Всем, кто собирается купить смарт-часы не только из-за их спортивных и умных функций, но и для замены банковской карты, стоит убедиться, что у них есть поддержка одной из работающих
27.09.2019 Garmin начинает российские продажи ручного навигатора GPSMAP 86s

мимо этого, навигатор можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для автопилота Garmin и для продукции бренда FUSION. Гаджет поддерживает wi-fi, bluetooth и ANT+, при наличи
30.08.2019 Garmin выпустила линейку часов fenix 6

Компания Garmin International, Inc. объявила о выпуске линейки fenix 6, следующего поколения мультиспо
23.01.2019 Часы Garmin отправили своего хозяина в тюрьму на пожизненный срок

Фитнес и пули Фитнес-часы Garmin стали ключевой уликой в деле британского наемного убийцы, которого суд на прошлой неделе приговорил к пожизненному заключению. Марк Феллоуз (Mark Fellows), известный в криминальном мире

21.01.2019 Garmin обновила линейку навигаторов Drive

Garmin объявила об обновлении линейки продуктов Garmin Drive с новой волной портативных навигационных устройств (PND), предназначенных для автомобилистов. Линейка представлена моделями Garmin Drive 52, Garmin DriveSmart 55 и

30.08.2018 Гаджеты для спорта и здорового образа жизни

о, хорошо. Но те, кто по-настоящему увлечен бегом, знают, что не столь важны разные бонусы и стильный дизайн — важнее подобрать часы для бега с хорошим пульсометром и GPS. Флагманские спортивные часы Garmin Forerunner 935 подходят как раз для бегунов, но понравятся также и тем, кто хочет контролировать другие свои тренировки. При этом часы выглядят очень классически и весят всего 49 г, чем

28.12.2017 Garmin представила новый трекер активности vívofit 4

оз погоды и поиск телефона. Устройство дает возможность сохранять данные тренировок, просматривать и обмениваться ими, включаясь при этом в виртуальные соревнования в онлайновом спортивном сообществе Garmin Connect.Немаловажным является контроль не только активностей за день, но и отдыха. Vívofit 4 мониторит и сохраняет в памяти также параметры сна.Vívofit 4 будет доступен для покупки во вт
27.12.2017 ВТБ запускает Garmin Pay для своих клиентов

ВТБ объявил о том, что держатели карт розничного бизнеса банка с 27 декабря получили возможность совершать транзакции с помощью Garmin Pay. Сервис позволяет оплачивать покупки с помощью часов Garmin Vivoactive 3, без физического присутствия банковской карты и мобильного телефона. Технологическую реализацию проект
19.12.2017 Райффайзенбанк запускает Garmin Pay для держателей банковских карт

Райффайзенбанк объявил о том, что с 19 декабря 2017 года клиенты банка одними из первых в России смогут добавить свои платежные карты в сервис Garmin Pay и оплачивать покупки с помощью спортивных часов бренда Garmin Vivoactive 3.Garmin Pay – четвертый электронный кошелек, выходящий на российский рынок платежей с использо
19.12.2017 «Тинькофф Банк» запускает Garmin Pay

«Тинькофф Банк» объявил о предоставлении для своих клиентов доступа к системе бесконтактной оплаты Garmin Pay. Garmin Pay — безопасный способ оплаты для владельцев часов Garmin. Сервис разработан для людей, которые ведут активный образ жизни, и спортсменов — им будет особенно у
16.11.2017 Garmin начала российские продажи интеллектуального трекера активности Vivosport

отдохнуть.Vivosport постоянно отслеживает количество пройденных шагов, считает этажи подъема, сожженные калории, минуты интенсивной нагрузки, определяет параметры сна и пр. Новый трекер активности от Garmin можно не снимать в душе - его водостойкость 5ATM.С помощью мобильного приложения Garmin Connect можно просматривать записанные данные активности, анализировать тренировки. Устройс
05.09.2017 Время для спорта и новых технологий

Славящаяся своими спортивными устройствами и аксессуарами компания Garmin представила смарт-часы vívomove HR. Garmin vívomove HR объединяют в себе класси
05.09.2017 Garmin представила смарт-часы со спорт-приложениями, платежной функцией, пульсометром и GPS

Garmin объявила о выпуске смарт-часов Vivoactive 3 для активной жизни. Это первая модель спортивных смарт-часов Garmin с функцией Garmin Pay. Найти список стран, где поддерживается функция, данные о платежных сетях и банках-эмитентах можно на этой странице.Смарт-часы Vivoactive 3 от Garmin

26.07.2017 Garmin представила носимые навигаторы Foretrex 601 и 701

совместимы со смартфонами — на экране устройства могут отображаться электронные письма, текстовые сообщения и уведомления. Пользователь может воспользоваться функцией автоматической передачи данных в Garmin Connect и интеллектуальной системой обмена информацией между устройствами. Возможно подключение через смартфон и Bluetooth функции слежения в реальном времени — LiveTrack. Так же, как и

07.07.2017 «Навиком» поддержит разработчиков приложений для устройств Garmin

«Навиком», официальный представитель Garmin в России, объявила о готовности поддержать всех желающих принять участие в разработках. Российские программисты смогут создавать виджеты и приложения для умных носимых устройств на платф
02.06.2017 Garmin представила часы премиум-класса Approach S60 с GPS для гольфа. Фото

ном свете. В устройство предзагружено более 40 тыс. полей для гольфа по всему миру. Автоматически обновляются карты полей, на которых владелец часов играет чаще всего (требуется синхронизация часов с Garmin Connect). Пользователю достаточно коснуться любой точки на карте для определения точного расстояния до нее в ярдах. Чтобы узнать расстояние до лунки, пользователю достаточно просто косну
24.05.2017 Garmin выпустила камеру с обзором 360 градусов

ые неопытные пользователи почувствуют себя экспертами, - сказал Дэн Бартел, вице-президент компании Garmin по международным продажам. – С помощью VIRB 360 вы можете снова пережить свои приключе
12.05.2017 Garmin выпустила видеорегистратор с углом обзора 180 градусов

ски, используя входящую в комплект сменную карту памяти microSD. С целью повышения безопасности движения в модели Dash Cam 65W доступны голосовые команды для управления видеорегистратором. Фразу «OK, Garmin» можно использовать для сохранения видео, выполнения фотоснимка, запуска и остановки записи аудио и режима Travelapse - функции, которая позволит записать всю поездку и поделиться приклю
11.05.2017 Garmin выпустила морские смарт-часы нового поколения

портивный, так и в деловой стиль одежды.«С выходом Quatix 5 мы предлагаем нашим пользователям наиболее продвинутые многофункциональные морские смарт-часы, - сказал Дэн Бартел, вице-президент компании Garmin по международным пользовательским продажам. - Это устройство сочетает возможности и конструктивные параметры наших популярных часов fenix 5, которые уже поступили в продажу в России, с ф
28.04.2017 Garmin представила интеллектуальную велосипедную фару

Компания Garmin представила интеллектуальную велосипедную фару Varia UT800 Smart мощностью 800 люменов
13.04.2017 Garmin представила компактный трекер vívosmart 3. Фото

ещения от совместимого с устройством смартфона будут приходить сразу на браслет. «vívosmart 3 – это новое слово на рынке трекеров активности, – отметил Эндрю Сильвер, менеджер по спортивной продукции Garmin в регионах Европа, Ближний Восток и Африка. – Пользователи, следящие за своим здоровьем, хотят не только видеть на дисплее данные о своих занятиях, но и сразу понимать, что они означают.
30.03.2017 Garmin представила спортивные часы Forerunner 935 и датчик Running Dynamics Pod. Фото

ассказали CNews в компании, с выходом устройства на рынок поклонники триатлона и других видов спорта получат электронного помощника для тренировок любой интенсивности. У новой модели спортивных часов Garmin расширен спектр сопровождения занятий по роду деятельности: это могут быть бег, велоспорт, плавание, беговые лыжи, туризм, кроссовый бег, паддлбординг, гребля, силовые/ кардиотренировки

27.03.2017 BMW выбрала Garmin в качестве поставщика интеллектуальных модулей для своих автомобилей

али CNews в компании, речь о создании инновационного автоматизированного компьютерного оборудования Garmin для будущих моделей BMW. Первым обновлением Garmin стала улучшенная версия нави
07.03.2017 Garmin представила итоги работы в 2016 финансовом году

м, морском и авиационном сегментах, - сказал Клифф Пембл, президент и генеральный директор компании Garmin Ltd. – Вступая в 2017 год, мы видим перед собой дополнительные возможности для роста.

15.02.2017 Garmin начала российские продажи новых морских приборов

редлагает ночные цветовые режимы экрана для читаемости при низкой освещённости. Модель FF 350 Plus характеризуется универсальностью и доступной ценой. Она имеет два сонара. Первый, традиционный сонар Garmin, работает на малой и большой глубине на частотах 50/77/200 кГц и использует экстрачувствительную технологию слежения за целями Garmin HD-IDTM. Второй сонар – сканирующий ClearVü –
18.01.2017 Garmin представила новые приложения для пользователей Connect IQ Store

бъявила о том, что в магазине Connect IQ Store появилось сразу несколько новых приложений, полей данных и циферблатов для пользователей наручных часов, велокомпьютеров и приборов для активного отдыха Garmin. Как рассказали CNews в компании, новинки контента представлены компаниями Uber, Trek, GU Energy Labs, nuun Active Hydration International Inc. и другими.Магазин приложений Connect IQ пр
28.11.2016 В ТРЦ «Авиапарк» открылся флагманский магазин Garmin

Как стало известно CNews, в ТРЦ «Авиапарк» на 3 этаже 24 ноября 2016 года состоялась официальная презентация пятого фирменного магазина Garmin в Москве.  В мероприятии приняли участие руководители компании «Навиком» - эксклюзивного официального дистрибутора марки Garmin в России: Илья Гуреев, генеральный директор компани
21.11.2016 Garmin превращает дисциплину в игру

Vívofit jr – первый трекер активности для детей от компании Garmin, способный из самых скучных обязанностей сделать игру. С помощью одноименного приложения vívofit jr можно ставить ребенку интересные задачи, выбирать последовательность их выполнения и о
15.01.2016 Garmin расширила линейку часов с GPS

На выставке CES 2016 компания Garmin представила три новые модели спортивных часов с модулем GPS: fēnix 3 Sapphire, fēnix 3
08.12.2015 Обзор автонавигатора Garmin nuviCam

игатор оснащен встроенный камерой видеорегистратора, да и не одной. Ярким представителем этого сегмента устройств как раз и является герой нашего обзора — автонавигатор-видеорегистратор «два-в-одном» Garmin nuviCam. Выглядит Garmin nuviCam просто шикарно. Широкая передняя панель 182 на 94 мм, большую часть которой занимает шестидюймовый дисплей. Никаких кнопок на передней панели нет.
01.12.2015 Смарт-часы Garmin vivoactive: На земле, на воде и в воздухе

смог засунуть в очередную модель смарт-часов, не в наборе модулей, а в том, что это за часы, зачем они мне, делают ли они мою жизнь лучше, насыщенней, интересней? Сегодня у нас в редакции смарт-часы Garmin vívoactive. Вот они. Разработчики компании Garmin, в отличии от других производителей, похоже, не выдумывают из головы какие-нибудь необычные функции для своих смарт-часов. В G

Публикаций - 233, упоминаний - 287

Garmin и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 63
Samsung Electronics 11064 58
Xiaomi - Сяоми 2231 45
Huawei 4676 37
Google LLC 12688 34
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 28
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 23
Yandex - Яндекс 9216 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Fitbit 63 15
TomTom 54 15
Microsoft Corporation 25775 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Sony 6739 13
Навиком - Navicom 17 10
Jawbone 37 8
MiTAC - Mio Technology 89 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
HTC Corporation 1512 8
Fly - Explay - Эксплей 243 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 7
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 7
Lenovo Group 2446 7
Lenovo Motorola 3566 7
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 6
Polar - Полар 116 6
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 6
TomTom - Tele Atlas 46 6
LG Electronics 3735 6
Intel Corporation 12811 6
HP Inc. 5883 6
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 6
Evil Corp - Хакерская группировка 13 5
TeXet 56 5
GNOME Foundation 23 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
Fossil 21 4
BMW Group 482 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 4
Volkswagen Audi Group 232 4
Mazda Motor Corporation 73 4
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Hyundai Motor Company 436 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
Ford 434 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
Nike 195 2
Uber 357 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Diesel 15 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Skagen Designs 3 2
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 2
Shearman & Sterling 13 2
Белый Ветер 365 2
101Hotels.com 456 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Альфа-Банк 1979 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Carl Zeiss AG 307 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
ФСБ РФ ЦСН - Центр специального назначения ФСБ России (спецназ) 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
OIN - Open Invention Network 24 3
OSI - Open Source Initiative 80 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 126
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 69
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 68
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 68
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 48
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 45
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 43
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 38
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 32
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 32
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 31
Оповещение и уведомление - Notification 5943 30
Часы - Watch 1059 29
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 29
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 28
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 26
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 23
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 23
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 121 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 21
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 20
Умные платформы 1988 20
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 20
Аксессуары 4282 19
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 189 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 16
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 15
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 122 15
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 14
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 14
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 287 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 114
Google Android 15243 51
Garmin Connect 36 35
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 34 29
Apple iOS 8583 29
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 28
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Huawei Watch - Умные часы 145 15
Garmin Pay 23 13
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 13
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 85 12
Linux OS 11533 12
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Samsung Galaxy 1035 10
Google Android Wear OS 111 10
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 9
Garmin Forerunner 19 9
Microsoft Windows 16882 8
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 7
Fenix 15 7
Samsung Galaxy Gear 154 7
Garmin-Asus 8 7
Garmin GPSMAP 14 7
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 6
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 6
Apple - App Store 3109 6
Apple Siri - Голосовой помощник 441 6
Apple Pay 519 6
Samsung Pay 296 6
Honor Band - Фитнес-трекер 46 5
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 74 5
Garmin Venu 5 5
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 5
Garmin Fenix 9 5
Barthel Dan - Бартел Дэн 6 6
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 4
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 3
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 3
Завьялова Светлана 21 3
Гуреев Илья 3 3
Гуцериев Михаил 114 2
Якубец Максим 4 2
Рахманов Максим 47 2
Фадеев Михаил 57 2
Ващенко Эдуард 6 2
Зенин Владимир 3 2
Robinson Richard - Робинсон Ричард 4 2
Rahman Hosain - Раман Хосейн 2 2
Кулаков Артем 2 2
Чайка Владимир 29 2
Соловьев Алексей 97 1
Бондаренко Александр 39 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Помозов Алексей 88 1
Деменюк Юлия 11 1
Казаков Александр 72 1
Губанов Андрей 117 1
Крючков Андрей 41 1
Бочеров Дмитрий 5 1
Егошин Сергей 117 1
Экшенгер Наталья 81 1
Белов Андрей 135 1
Турашев Игорь 2 1
Сысоева Евгения 129 1
Kinsella Paul - Кинселла Пол 1 1
Massey Paul - Мэсси Пол 1 1
Кайгородова Оксана 102 1
Fellows Mark - Феллоуз Марк 1 1
Boyle Steven - Бойл Стивен 1 1
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 1
Ерёмин Вадим 9 1
Чернышов Михаил 45 1
Быков Алексей 91 1
Ксенин Алекс 311 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 53
Европа 24964 33
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Китай - Тайвань 4245 10
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Япония 13807 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
США - Калифорния 4829 6
Нидерланды 3746 6
Европа Западная 1496 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Америка - Американский регион 2206 5
Украина 7928 5
Казахстан - Республика 6048 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Германия - Берлин 732 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 3
Россия - ДФО - Магаданская область 533 3
США - Калифорния - Саннивейл 89 3
Сатурн - Титан (спутник) 533 3
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Польша - Республика 2031 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 64
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 50
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 38
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 36
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 24
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 17
Сон - Somnus 483 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Трейд-ин - Trade-in 233 10
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 10
POI - points of interest 173 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 9
VO2 max - maximal oxygen consumption - Максимальное потребление кислорода (МПК) 16 9
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 9
Спорт - Ходьба 61 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 8
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 6
Спорт - Гольф 101 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Engadget - Блог о технологиях 429 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
ZDnet 663 3
BleepingComputer - Издание 458 2
DigiTimes - Издание 1331 2
Gizmodo 133 2
AP - Associated Press 2007 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
MacRumors 148 1
PhoneArena 75 1
Медуза - Meduza 48 1
9to5Google 60 1
The Information 83 1
Fortune 211 1
TechRadar 97 1
De Correspondent 1 1
AppleInsider 400 1
Daily Mail 58 1
Mashable 372 1
9to5Mac 70 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
RCR News 107 1
InfoSync 35 1
Phone Scoop 5 1
Tech Insider 4 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Reddit 398 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
IDC - International Data Corporation 4975 6
SmartMarketing 74 5
Strategy Analytics 285 2
Mobile Research Group 87 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 2
ABI Research 236 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
AV-Test Institute 41 1
CNews Инновация года - награда 155 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
University of Mississippi - Университет Миссисипи - Миссисипский университет 4 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Red Dot Design Award 57 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
CEATEC 45 1
Ланит - Онланта Tech 2 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще