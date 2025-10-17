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Garmin Гармин
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|17.10.2025
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Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в фитнес-приложении Garmin Connect
Производитель умных часов и навигационной техники Garmin устранил уязвимость в приложении для отслеживания физической активности Garmin Connect, обнаруженную экспертом PT SWARM Артемом Кулаковым. Под угрозой могли оказаться владельцы по
|04.07.2025
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Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM
Garmin Tactix 8 Новинка от Garmin, Tactix 8, выпускается в двух вариантах корпуса — 47 и 51 мм, также более крупная модель имеет версию с зарядкой от солнца. Устройство представлено в ударопрочном корпусе с титановым без
|30.09.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Garmin Fenix 8
Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Garmin Fenix 8 – умных часов, разработанных специально для любителей экстремального спорта. Стоимость продукта в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет от 189,99 тыс. руб. Об этом CN
|09.02.2022
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Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin
Компания Garmin International Inc., подразделение Garmin Ltd., объявила о выпуске устройств Ins
|04.09.2020
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Garmin выводит на рынок РФ «цифрового тренера» для автоспортcменов
ия на основе данных от нескольких спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) и обрабатывает изображения для автоматического генерирования гоночной траектории вашей машины на трассе. Во время вождения Garmin Catalyst автоматически интерпретирует полученные данные и определяет, какие параметры следует улучшать, а результаты отображает прямо на дисплее (компьютер не требуется). Зная лучшее вре
|06.08.2020
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Шифровальщик, поставивший на колени Garmin, невидим для антивирусов. Он использует внутренние механизмы Windows
ствует ли он в кэше, и если да, то загружает его оттуда. Это занимает куда меньше времени, чем считывание файла с диска. Чтобы избежать обнаружения, вредонос WastedLocker, использованный при атаке на Garmin, использует диспетчер кэша Windows WastedLocker использует эту особенность: открыв тот или иной файл, он записывает его содержимое в кэш, а затем закрывает. Изменению (шифрованию) подвер
|28.07.2020
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В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет
Без русских хакеров опять не обошлось В крупном взломе компании Garmin, произошедшем в конце июля 2020 г. и повлекшем за собой даже остановку производства, обнаружен русский след. Как пишет Daily Mail, за всем этим стоит 33-летний россиянин Максим Якубец, в
|24.07.2020
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Тысячи устройств Garmin превратились в «кирпичи». Хакеры взломали ее системы и требуют миллионы долларов выкупа
Общемировой сбой В системе Garmin Connect, использующейся для синхронизации данных носимых устройств Garmin с серверами компании, на протяжении нескольких часов наблюдается серьезный сбой. Пользователи не могут по
|11.03.2020
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Банк «Открытие» при поддержке Mastercard запустил сервис Garmin Pay
Банк «Открытие» совместно с Mastercard и американским производителем навигационной техники и спортивных часов запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay. Теперь держателям карт Mastercard банка «Открытие» для оплаты любых покупок достаточно просто поднести часы Garmin к платежному терминалу. Сервис поддерживают модели часов, о
|18.11.2019
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Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM
стоящее время в России можно использовать для оплаты только мобильные устройства, поддерживающие Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Около 15 российских банков позволяют оплачивать покупки с помощью Garmin Pay. Всем, кто собирается купить смарт-часы не только из-за их спортивных и умных функций, но и для замены банковской карты, стоит убедиться, что у них есть поддержка одной из работающих
|27.09.2019
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Garmin начинает российские продажи ручного навигатора GPSMAP 86s
мимо этого, навигатор можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для автопилота Garmin и для продукции бренда FUSION. Гаджет поддерживает wi-fi, bluetooth и ANT+, при наличи
|30.08.2019
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Garmin выпустила линейку часов fenix 6
Компания Garmin International, Inc. объявила о выпуске линейки fenix 6, следующего поколения мультиспо
|23.01.2019
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Часы Garmin отправили своего хозяина в тюрьму на пожизненный срок
Фитнес и пули Фитнес-часы Garmin стали ключевой уликой в деле британского наемного убийцы, которого суд на прошлой неделе приговорил к пожизненному заключению. Марк Феллоуз (Mark Fellows), известный в криминальном мире
|21.01.2019
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Garmin обновила линейку навигаторов Drive
Garmin объявила об обновлении линейки продуктов Garmin Drive с новой волной портативных навигационных устройств (PND), предназначенных для автомобилистов. Линейка представлена моделями Garmin Drive 52, Garmin DriveSmart 55 и
|30.08.2018
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Гаджеты для спорта и здорового образа жизни
о, хорошо. Но те, кто по-настоящему увлечен бегом, знают, что не столь важны разные бонусы и стильный дизайн — важнее подобрать часы для бега с хорошим пульсометром и GPS. Флагманские спортивные часы Garmin Forerunner 935 подходят как раз для бегунов, но понравятся также и тем, кто хочет контролировать другие свои тренировки. При этом часы выглядят очень классически и весят всего 49 г, чем
|28.12.2017
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Garmin представила новый трекер активности vívofit 4
оз погоды и поиск телефона. Устройство дает возможность сохранять данные тренировок, просматривать и обмениваться ими, включаясь при этом в виртуальные соревнования в онлайновом спортивном сообществе Garmin Connect.Немаловажным является контроль не только активностей за день, но и отдыха. Vívofit 4 мониторит и сохраняет в памяти также параметры сна.Vívofit 4 будет доступен для покупки во вт
|27.12.2017
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ВТБ запускает Garmin Pay для своих клиентов
ВТБ объявил о том, что держатели карт розничного бизнеса банка с 27 декабря получили возможность совершать транзакции с помощью Garmin Pay. Сервис позволяет оплачивать покупки с помощью часов Garmin Vivoactive 3, без физического присутствия банковской карты и мобильного телефона. Технологическую реализацию проект
|19.12.2017
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Райффайзенбанк запускает Garmin Pay для держателей банковских карт
Райффайзенбанк объявил о том, что с 19 декабря 2017 года клиенты банка одними из первых в России смогут добавить свои платежные карты в сервис Garmin Pay и оплачивать покупки с помощью спортивных часов бренда Garmin Vivoactive 3.Garmin Pay – четвертый электронный кошелек, выходящий на российский рынок платежей с использо
|19.12.2017
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«Тинькофф Банк» запускает Garmin Pay
«Тинькофф Банк» объявил о предоставлении для своих клиентов доступа к системе бесконтактной оплаты Garmin Pay. Garmin Pay — безопасный способ оплаты для владельцев часов Garmin. Сервис разработан для людей, которые ведут активный образ жизни, и спортсменов — им будет особенно у
|16.11.2017
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Garmin начала российские продажи интеллектуального трекера активности Vivosport
отдохнуть.Vivosport постоянно отслеживает количество пройденных шагов, считает этажи подъема, сожженные калории, минуты интенсивной нагрузки, определяет параметры сна и пр. Новый трекер активности от Garmin можно не снимать в душе - его водостойкость 5ATM.С помощью мобильного приложения Garmin Connect можно просматривать записанные данные активности, анализировать тренировки. Устройс
|05.09.2017
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Время для спорта и новых технологий
Славящаяся своими спортивными устройствами и аксессуарами компания Garmin представила смарт-часы vívomove HR. Garmin vívomove HR объединяют в себе класси
|05.09.2017
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Garmin представила смарт-часы со спорт-приложениями, платежной функцией, пульсометром и GPS
Garmin объявила о выпуске смарт-часов Vivoactive 3 для активной жизни. Это первая модель спортивных смарт-часов Garmin с функцией Garmin Pay. Найти список стран, где поддерживается функция, данные о платежных сетях и банках-эмитентах можно на этой странице.Смарт-часы Vivoactive 3 от Garmin
|26.07.2017
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Garmin представила носимые навигаторы Foretrex 601 и 701
совместимы со смартфонами — на экране устройства могут отображаться электронные письма, текстовые сообщения и уведомления. Пользователь может воспользоваться функцией автоматической передачи данных в Garmin Connect и интеллектуальной системой обмена информацией между устройствами. Возможно подключение через смартфон и Bluetooth функции слежения в реальном времени — LiveTrack. Так же, как и
|07.07.2017
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«Навиком» поддержит разработчиков приложений для устройств Garmin
«Навиком», официальный представитель Garmin в России, объявила о готовности поддержать всех желающих принять участие в разработках. Российские программисты смогут создавать виджеты и приложения для умных носимых устройств на платф
|02.06.2017
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Garmin представила часы премиум-класса Approach S60 с GPS для гольфа. Фото
ном свете. В устройство предзагружено более 40 тыс. полей для гольфа по всему миру. Автоматически обновляются карты полей, на которых владелец часов играет чаще всего (требуется синхронизация часов с Garmin Connect). Пользователю достаточно коснуться любой точки на карте для определения точного расстояния до нее в ярдах. Чтобы узнать расстояние до лунки, пользователю достаточно просто косну
|24.05.2017
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Garmin выпустила камеру с обзором 360 градусов
ые неопытные пользователи почувствуют себя экспертами, - сказал Дэн Бартел, вице-президент компании Garmin по международным продажам. – С помощью VIRB 360 вы можете снова пережить свои приключе
|12.05.2017
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Garmin выпустила видеорегистратор с углом обзора 180 градусов
ски, используя входящую в комплект сменную карту памяти microSD. С целью повышения безопасности движения в модели Dash Cam 65W доступны голосовые команды для управления видеорегистратором. Фразу «OK, Garmin» можно использовать для сохранения видео, выполнения фотоснимка, запуска и остановки записи аудио и режима Travelapse - функции, которая позволит записать всю поездку и поделиться приклю
|11.05.2017
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Garmin выпустила морские смарт-часы нового поколения
портивный, так и в деловой стиль одежды.«С выходом Quatix 5 мы предлагаем нашим пользователям наиболее продвинутые многофункциональные морские смарт-часы, - сказал Дэн Бартел, вице-президент компании Garmin по международным пользовательским продажам. - Это устройство сочетает возможности и конструктивные параметры наших популярных часов fenix 5, которые уже поступили в продажу в России, с ф
|28.04.2017
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Garmin представила интеллектуальную велосипедную фару
Компания Garmin представила интеллектуальную велосипедную фару Varia UT800 Smart мощностью 800 люменов
|13.04.2017
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Garmin представила компактный трекер vívosmart 3. Фото
ещения от совместимого с устройством смартфона будут приходить сразу на браслет. «vívosmart 3 – это новое слово на рынке трекеров активности, – отметил Эндрю Сильвер, менеджер по спортивной продукции Garmin в регионах Европа, Ближний Восток и Африка. – Пользователи, следящие за своим здоровьем, хотят не только видеть на дисплее данные о своих занятиях, но и сразу понимать, что они означают.
|30.03.2017
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Garmin представила спортивные часы Forerunner 935 и датчик Running Dynamics Pod. Фото
ассказали CNews в компании, с выходом устройства на рынок поклонники триатлона и других видов спорта получат электронного помощника для тренировок любой интенсивности. У новой модели спортивных часов Garmin расширен спектр сопровождения занятий по роду деятельности: это могут быть бег, велоспорт, плавание, беговые лыжи, туризм, кроссовый бег, паддлбординг, гребля, силовые/ кардиотренировки
|27.03.2017
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BMW выбрала Garmin в качестве поставщика интеллектуальных модулей для своих автомобилей
али CNews в компании, речь о создании инновационного автоматизированного компьютерного оборудования Garmin для будущих моделей BMW. Первым обновлением Garmin стала улучшенная версия нави
|07.03.2017
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Garmin представила итоги работы в 2016 финансовом году
м, морском и авиационном сегментах, - сказал Клифф Пембл, президент и генеральный директор компании Garmin Ltd. – Вступая в 2017 год, мы видим перед собой дополнительные возможности для роста.
|15.02.2017
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Garmin начала российские продажи новых морских приборов
редлагает ночные цветовые режимы экрана для читаемости при низкой освещённости. Модель FF 350 Plus характеризуется универсальностью и доступной ценой. Она имеет два сонара. Первый, традиционный сонар Garmin, работает на малой и большой глубине на частотах 50/77/200 кГц и использует экстрачувствительную технологию слежения за целями Garmin HD-IDTM. Второй сонар – сканирующий ClearVü –
|18.01.2017
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Garmin представила новые приложения для пользователей Connect IQ Store
бъявила о том, что в магазине Connect IQ Store появилось сразу несколько новых приложений, полей данных и циферблатов для пользователей наручных часов, велокомпьютеров и приборов для активного отдыха Garmin. Как рассказали CNews в компании, новинки контента представлены компаниями Uber, Trek, GU Energy Labs, nuun Active Hydration International Inc. и другими.Магазин приложений Connect IQ пр
|28.11.2016
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В ТРЦ «Авиапарк» открылся флагманский магазин Garmin
Как стало известно CNews, в ТРЦ «Авиапарк» на 3 этаже 24 ноября 2016 года состоялась официальная презентация пятого фирменного магазина Garmin в Москве. В мероприятии приняли участие руководители компании «Навиком» - эксклюзивного официального дистрибутора марки Garmin в России: Илья Гуреев, генеральный директор компани
|21.11.2016
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Garmin превращает дисциплину в игру
Vívofit jr – первый трекер активности для детей от компании Garmin, способный из самых скучных обязанностей сделать игру. С помощью одноименного приложения vívofit jr можно ставить ребенку интересные задачи, выбирать последовательность их выполнения и о
|15.01.2016
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Garmin расширила линейку часов с GPS
На выставке CES 2016 компания Garmin представила три новые модели спортивных часов с модулем GPS: fēnix 3 Sapphire, fēnix 3
|08.12.2015
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Обзор автонавигатора Garmin nuviCam
игатор оснащен встроенный камерой видеорегистратора, да и не одной. Ярким представителем этого сегмента устройств как раз и является герой нашего обзора — автонавигатор-видеорегистратор «два-в-одном» Garmin nuviCam. Выглядит Garmin nuviCam просто шикарно. Широкая передняя панель 182 на 94 мм, большую часть которой занимает шестидюймовый дисплей. Никаких кнопок на передней панели нет.
|01.12.2015
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Смарт-часы Garmin vivoactive: На земле, на воде и в воздухе
смог засунуть в очередную модель смарт-часов, не в наборе модулей, а в том, что это за часы, зачем они мне, делают ли они мою жизнь лучше, насыщенней, интересней? Сегодня у нас в редакции смарт-часы Garmin vívoactive. Вот они. Разработчики компании Garmin, в отличии от других производителей, похоже, не выдумывают из головы какие-нибудь необычные функции для своих смарт-часов. В G
Garmin и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 18
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
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|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
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|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
|MacRumors 148 1
|PhoneArena 75 1
|Медуза - Meduza 48 1
|9to5Google 60 1
|The Information 83 1
|Fortune 211 1
|TechRadar 97 1
|De Correspondent 1 1
|AppleInsider 400 1
|Daily Mail 58 1
|Mashable 372 1
|9to5Mac 70 1
|CNews - Auto.CNews 51 1
|Dow Jones - MarketWatch 334 1
|RCR News 107 1
|InfoSync 35 1
|Phone Scoop 5 1
|Tech Insider 4 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|Reddit 398 1
|Bloomberg 1627 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
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