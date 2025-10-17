Garmin - Гармин

Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в фитнес-приложении Garmin Connect Производитель умных часов и навигационной техники Garmin устранил уязвимость в приложении для отслеживания физической активности Garmin Connect, обнаруженную экспертом PT SWARM Артемом Кулаковым. Под угрозой могли оказаться владельцы по

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM Garmin Tactix 8 Новинка от Garmin, Tactix 8, выпускается в двух вариантах корпуса — 47 и 51 мм, также более крупная модель имеет версию с зарядкой от солнца. Устройство представлено в ударопрочном корпусе с титановым без

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Garmin Fenix 8 Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Garmin Fenix 8 – умных часов, разработанных специально для любителей экстремального спорта. Стоимость продукта в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет от 189,99 тыс. руб. Об этом CN

Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin Компания Garmin International Inc., подразделение Garmin Ltd., объявила о выпуске устройств Ins

Garmin выводит на рынок РФ «цифрового тренера» для автоспортcменов ия на основе данных от нескольких спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) и обрабатывает изображения для автоматического генерирования гоночной траектории вашей машины на трассе. Во время вождения Garmin Catalyst автоматически интерпретирует полученные данные и определяет, какие параметры следует улучшать, а результаты отображает прямо на дисплее (компьютер не требуется). Зная лучшее вре

Шифровальщик, поставивший на колени Garmin, невидим для антивирусов. Он использует внутренние механизмы Windows ствует ли он в кэше, и если да, то загружает его оттуда. Это занимает куда меньше времени, чем считывание файла с диска. Чтобы избежать обнаружения, вредонос WastedLocker, использованный при атаке на Garmin, использует диспетчер кэша Windows WastedLocker использует эту особенность: открыв тот или иной файл, он записывает его содержимое в кэш, а затем закрывает. Изменению (шифрованию) подвер

В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет Без русских хакеров опять не обошлось В крупном взломе компании Garmin, произошедшем в конце июля 2020 г. и повлекшем за собой даже остановку производства, обнаружен русский след. Как пишет Daily Mail, за всем этим стоит 33-летний россиянин Максим Якубец, в

Тысячи устройств Garmin превратились в «кирпичи». Хакеры взломали ее системы и требуют миллионы долларов выкупа Общемировой сбой В системе Garmin Connect, использующейся для синхронизации данных носимых устройств Garmin с серверами компании, на протяжении нескольких часов наблюдается серьезный сбой. Пользователи не могут по

Банк «Открытие» при поддержке Mastercard запустил сервис Garmin Pay Банк «Открытие» совместно с Mastercard и американским производителем навигационной техники и спортивных часов запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay. Теперь держателям карт Mastercard банка «Открытие» для оплаты любых покупок достаточно просто поднести часы Garmin к платежному терминалу. Сервис поддерживают модели часов, о

Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM стоящее время в России можно использовать для оплаты только мобильные устройства, поддерживающие Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Около 15 российских банков позволяют оплачивать покупки с помощью Garmin Pay. Всем, кто собирается купить смарт-часы не только из-за их спортивных и умных функций, но и для замены банковской карты, стоит убедиться, что у них есть поддержка одной из работающих

Garmin начинает российские продажи ручного навигатора GPSMAP 86s мимо этого, навигатор можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для автопилота Garmin и для продукции бренда FUSION. Гаджет поддерживает wi-fi, bluetooth и ANT+, при наличи

Garmin выпустила линейку часов fenix 6 Компания Garmin International, Inc. объявила о выпуске линейки fenix 6, следующего поколения мультиспо

Часы Garmin отправили своего хозяина в тюрьму на пожизненный срок Фитнес и пули Фитнес-часы Garmin стали ключевой уликой в деле британского наемного убийцы, которого суд на прошлой неделе приговорил к пожизненному заключению. Марк Феллоуз (Mark Fellows), известный в криминальном мире

Garmin обновила линейку навигаторов Drive Garmin объявила об обновлении линейки продуктов Garmin Drive с новой волной портативных навигационных устройств (PND), предназначенных для автомобилистов. Линейка представлена моделями Garmin Drive 52, Garmin DriveSmart 55 и

Гаджеты для спорта и здорового образа жизни о, хорошо. Но те, кто по-настоящему увлечен бегом, знают, что не столь важны разные бонусы и стильный дизайн — важнее подобрать часы для бега с хорошим пульсометром и GPS. Флагманские спортивные часы Garmin Forerunner 935 подходят как раз для бегунов, но понравятся также и тем, кто хочет контролировать другие свои тренировки. При этом часы выглядят очень классически и весят всего 49 г, чем

Garmin представила новый трекер активности vívofit 4 оз погоды и поиск телефона. Устройство дает возможность сохранять данные тренировок, просматривать и обмениваться ими, включаясь при этом в виртуальные соревнования в онлайновом спортивном сообществе Garmin Connect.Немаловажным является контроль не только активностей за день, но и отдыха. Vívofit 4 мониторит и сохраняет в памяти также параметры сна.Vívofit 4 будет доступен для покупки во вт

ВТБ запускает Garmin Pay для своих клиентов ВТБ объявил о том, что держатели карт розничного бизнеса банка с 27 декабря получили возможность совершать транзакции с помощью Garmin Pay. Сервис позволяет оплачивать покупки с помощью часов Garmin Vivoactive 3, без физического присутствия банковской карты и мобильного телефона. Технологическую реализацию проект

Райффайзенбанк запускает Garmin Pay для держателей банковских карт Райффайзенбанк объявил о том, что с 19 декабря 2017 года клиенты банка одними из первых в России смогут добавить свои платежные карты в сервис Garmin Pay и оплачивать покупки с помощью спортивных часов бренда Garmin Vivoactive 3.Garmin Pay – четвертый электронный кошелек, выходящий на российский рынок платежей с использо

«Тинькофф Банк» запускает Garmin Pay «Тинькофф Банк» объявил о предоставлении для своих клиентов доступа к системе бесконтактной оплаты Garmin Pay. Garmin Pay — безопасный способ оплаты для владельцев часов Garmin. Сервис разработан для людей, которые ведут активный образ жизни, и спортсменов — им будет особенно у

Garmin начала российские продажи интеллектуального трекера активности Vivosport отдохнуть.Vivosport постоянно отслеживает количество пройденных шагов, считает этажи подъема, сожженные калории, минуты интенсивной нагрузки, определяет параметры сна и пр. Новый трекер активности от Garmin можно не снимать в душе - его водостойкость 5ATM.С помощью мобильного приложения Garmin Connect можно просматривать записанные данные активности, анализировать тренировки. Устройс

Время для спорта и новых технологий Славящаяся своими спортивными устройствами и аксессуарами компания Garmin представила смарт-часы vívomove HR. Garmin vívomove HR объединяют в себе класси

Garmin представила смарт-часы со спорт-приложениями, платежной функцией, пульсометром и GPS Garmin объявила о выпуске смарт-часов Vivoactive 3 для активной жизни. Это первая модель спортивных смарт-часов Garmin с функцией Garmin Pay. Найти список стран, где поддерживается функция, данные о платежных сетях и банках-эмитентах можно на этой странице.Смарт-часы Vivoactive 3 от Garmin

Garmin представила носимые навигаторы Foretrex 601 и 701 совместимы со смартфонами — на экране устройства могут отображаться электронные письма, текстовые сообщения и уведомления. Пользователь может воспользоваться функцией автоматической передачи данных в Garmin Connect и интеллектуальной системой обмена информацией между устройствами. Возможно подключение через смартфон и Bluetooth функции слежения в реальном времени — LiveTrack. Так же, как и

«Навиком» поддержит разработчиков приложений для устройств Garmin «Навиком», официальный представитель Garmin в России, объявила о готовности поддержать всех желающих принять участие в разработках. Российские программисты смогут создавать виджеты и приложения для умных носимых устройств на платф

Garmin представила часы премиум-класса Approach S60 с GPS для гольфа. Фото ном свете. В устройство предзагружено более 40 тыс. полей для гольфа по всему миру. Автоматически обновляются карты полей, на которых владелец часов играет чаще всего (требуется синхронизация часов с Garmin Connect). Пользователю достаточно коснуться любой точки на карте для определения точного расстояния до нее в ярдах. Чтобы узнать расстояние до лунки, пользователю достаточно просто косну

Garmin выпустила камеру с обзором 360 градусов ые неопытные пользователи почувствуют себя экспертами, - сказал Дэн Бартел, вице-президент компании Garmin по международным продажам. – С помощью VIRB 360 вы можете снова пережить свои приключе

Garmin выпустила видеорегистратор с углом обзора 180 градусов ски, используя входящую в комплект сменную карту памяти microSD. С целью повышения безопасности движения в модели Dash Cam 65W доступны голосовые команды для управления видеорегистратором. Фразу «OK, Garmin» можно использовать для сохранения видео, выполнения фотоснимка, запуска и остановки записи аудио и режима Travelapse - функции, которая позволит записать всю поездку и поделиться приклю

Garmin выпустила морские смарт-часы нового поколения портивный, так и в деловой стиль одежды.«С выходом Quatix 5 мы предлагаем нашим пользователям наиболее продвинутые многофункциональные морские смарт-часы, - сказал Дэн Бартел, вице-президент компании Garmin по международным пользовательским продажам. - Это устройство сочетает возможности и конструктивные параметры наших популярных часов fenix 5, которые уже поступили в продажу в России, с ф

Garmin представила интеллектуальную велосипедную фару Компания Garmin представила интеллектуальную велосипедную фару Varia UT800 Smart мощностью 800 люменов

Garmin представила компактный трекер vívosmart 3. Фото ещения от совместимого с устройством смартфона будут приходить сразу на браслет. «vívosmart 3 – это новое слово на рынке трекеров активности, – отметил Эндрю Сильвер, менеджер по спортивной продукции Garmin в регионах Европа, Ближний Восток и Африка. – Пользователи, следящие за своим здоровьем, хотят не только видеть на дисплее данные о своих занятиях, но и сразу понимать, что они означают.

Garmin представила спортивные часы Forerunner 935 и датчик Running Dynamics Pod. Фото ассказали CNews в компании, с выходом устройства на рынок поклонники триатлона и других видов спорта получат электронного помощника для тренировок любой интенсивности. У новой модели спортивных часов Garmin расширен спектр сопровождения занятий по роду деятельности: это могут быть бег, велоспорт, плавание, беговые лыжи, туризм, кроссовый бег, паддлбординг, гребля, силовые/ кардиотренировки

BMW выбрала Garmin в качестве поставщика интеллектуальных модулей для своих автомобилей али CNews в компании, речь о создании инновационного автоматизированного компьютерного оборудования Garmin для будущих моделей BMW. Первым обновлением Garmin стала улучшенная версия нави

Garmin представила итоги работы в 2016 финансовом году м, морском и авиационном сегментах, - сказал Клифф Пембл, президент и генеральный директор компании Garmin Ltd. – Вступая в 2017 год, мы видим перед собой дополнительные возможности для роста.

Garmin начала российские продажи новых морских приборов редлагает ночные цветовые режимы экрана для читаемости при низкой освещённости. Модель FF 350 Plus характеризуется универсальностью и доступной ценой. Она имеет два сонара. Первый, традиционный сонар Garmin, работает на малой и большой глубине на частотах 50/77/200 кГц и использует экстрачувствительную технологию слежения за целями Garmin HD-IDTM. Второй сонар – сканирующий ClearVü –

Garmin представила новые приложения для пользователей Connect IQ Store бъявила о том, что в магазине Connect IQ Store появилось сразу несколько новых приложений, полей данных и циферблатов для пользователей наручных часов, велокомпьютеров и приборов для активного отдыха Garmin. Как рассказали CNews в компании, новинки контента представлены компаниями Uber, Trek, GU Energy Labs, nuun Active Hydration International Inc. и другими.Магазин приложений Connect IQ пр

В ТРЦ «Авиапарк» открылся флагманский магазин Garmin Как стало известно CNews, в ТРЦ «Авиапарк» на 3 этаже 24 ноября 2016 года состоялась официальная презентация пятого фирменного магазина Garmin в Москве. В мероприятии приняли участие руководители компании «Навиком» - эксклюзивного официального дистрибутора марки Garmin в России: Илья Гуреев, генеральный директор компани

Garmin превращает дисциплину в игру Vívofit jr – первый трекер активности для детей от компании Garmin, способный из самых скучных обязанностей сделать игру. С помощью одноименного приложения vívofit jr можно ставить ребенку интересные задачи, выбирать последовательность их выполнения и о

Garmin расширила линейку часов с GPS На выставке CES 2016 компания Garmin представила три новые модели спортивных часов с модулем GPS: fēnix 3 Sapphire, fēnix 3

Обзор автонавигатора Garmin nuviCam игатор оснащен встроенный камерой видеорегистратора, да и не одной. Ярким представителем этого сегмента устройств как раз и является герой нашего обзора — автонавигатор-видеорегистратор «два-в-одном» Garmin nuviCam. Выглядит Garmin nuviCam просто шикарно. Широкая передняя панель 182 на 94 мм, большую часть которой занимает шестидюймовый дисплей. Никаких кнопок на передней панели нет.