Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне

«Раском» и НЦОТ запустили новую DWDM-магистраль Москва-Минск-Варшава-Франкфурт Компания «Раском» совместно с белорусским партнером НЦОТ осуществила монтаж и подключение оборудования на всех узлах новой DWDM-магистрали, связывающей Москву, Минск, Варшаву и Франкфурт. Теперь в распоряжении компании появился новый уникальный маршрут, который обеспечивает минимальную задержку на востребованном направлении. Суммарная пропускная способность системы бо

Sita модернизирует работу аэропорта Франкфурта с помощью новых киосков самообслуживания TS6 SITA, глобальный ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта, объявила о масштабном внедрении технологий в аэропорту Франкфурта, позволяющих повысить качество обслуживания пассажиров и эффективность работы воздушной гавани. Проект подразумевает установку 87 киосков SITA TS6 с технологией считывания биометриче

DEAC запустил облачный дата-центр во Франкфурте DEAC, европейский оператор Private Data Centers, запустил облачный дата-центр во Франкфурте, объединив под одним облаком Европу и Россию. Он предоставляет заказчикам широкий географический охват с быстрым обменом данных, большой выбор различных каналов передачи данных с ком

Мобильное приложение ускорит возврат багажа в аэропорту Франкфурта-на-Майне Fraport, эксплуатирующая международный аэропорт Франкфурта-на-Майне, ускорила процесс возврата пассажирам запаздывающего и неправильно обработанного багажа, благодаря внедрению решения WorldTracer Tablet, которое разработано компанией SITA.

Selectel установил прямое соединение с Лондоном и Франкфуртом Selectel объявил о подключении к двум новым точкам обмена трафиком: DE-CIX во Франкфурте и LINX в Лондоне. Расширение пиринговой сети ускоряет доступ к размещенным на платформах провайдера ресурсам из любой точки планеты.Подключения к DE-CIX (German Internet Exchange) и

«Раском» разместил узел связи на территории дата-центра Interxion во Франкфурте тории дата-центра Interxion во Франкфурте (Weismuellerstrasse, 19). До настоящего времени, в городе Франкфурт у компании «Раском» было 2 узла связи, которые были установлены на технических площ

Пользователям YouMagic стала доступна городская телефонная нумерация Парижа и Франкфурта-на-Майне а Франции и Германии. Пользователям YouMagic стала доступна городская телефонная нумерация Парижа и Франкфурта-на-Майне. Номера этих городов размещены на официальном сайте YouMagic. Нумерация о

«Ростелеком» организовал канал передачи данных Калининград — Франкфурт-на-Майне адок по обмену трафиком. По данным оператора, организация прямого канала из Калининграда в немецкий Франкфурт-на-Майне, минуя центры обработки данных Москвы и Санкт-Петербурга, обеспечила значи

ТТК построил новый узел доступа во Франкфурте Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной сети IP/MPLS в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия ancotel GmbH во Франкфурте. Наличие собственного узла IP/MPLS будет способствовать улучшению связности европейского сегмента сети ТТК с сетями ведущих глобальных операторов. В планах ТТК – организация на базе

«Старт Телеком» расширил пропускную способность канала Москва-Франкфурт «Старт Телеком» произвел расширение пропускной способности канала Москва-Франкфурт. Канал Москва-Франкфурт организован компанией «Старт Телеком» осенью 2009 г.

«Комстар-ОТС» расширил пропускную способность узла дальней связи во Франкфурте-на-Майне омстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») завершил работы по модернизации оборудования для организации междугородной и международной связи в центре межсетевого взаимодействия ancotel GmbH во Франкфурте-на-Майне. Этот узел стал первой зарубежной точкой присутствия междугородной и международной сети связи «Комстар-ОТС». На данной площадке «Комстар-ОТС» установил свое оборудование еще

«Старт Телеком» подключился к европейской точке обмена трафиком DE-CIX (канал обладает зарезервированной инфраструктурой для обеспечения работы узла: прямой канал Москва-Франкфурт и канал через Санкт-Петербург) и отказоустойчивость. Включение в международные точк

«Комстар-ОТС» открыл магистраль Москва-Киев-Франкфурт р – Объединенные ТелеСистемы» объявила о вводе в эксплуатацию магистральной линии связи Москва-Киев-Франкфурт с пропускной способностью 10 Гбит/с. Новая магистральная линия связывает украинский

KDE e.V и Wikimedia Deutschland открыли совместный офис во Франкфурте нансовых и юридических вопросах, совместно с филиалом фонда Wikimedia в Германии, занимающимся развитием национального раздела онлайн-энциклопедии Wikipedia, объявили об открытии совместного офиса во Франкфурте. Помимо очевидной экономической выгоды за счет экономии ресурсов для обеих организаций, их представители надеются, что этот опыт взаимодействия между разработчиками свободного ПО и с

«Топ НЕТ» ввел в эксплуатацию участок магистральной сети Киев-Франкфурт Компания «Топ НЕТ» ввела в эксплуатацию участок транспортной опорной магистральной сети Киев-Франкфурт пропускной способностью 2,4 Гбит/сек. Строительство производилось в соответствии со

Скоростные поезда связали Францию и Германию а конечную станцию в Париже (Paris' Gare de l'Est) с отставанием от графика всего на 35 минут. Рейс Франкфурт – Париж знаменует начало создания общеевропейской скоростной железнодорожной сети -

"РТКомм" планирует открыть точки обмена трафиком во Франкфурте и Нью-Йорке Компания «РТКомм.РУ» планирует в 2007 г. открыть точки обмена трафиком во Франкфурте и Нью-Йорке, сообщил сегодня на пресс-конференции в Гонконге гендиректор компании Павел Терещенко. Он напомнил, что в данный момент «РТКомм» имеет точки обмена трафиком в Лондоне и А

"МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт Компания "МТУ-Интел" до конца 2006 г. планирует увеличить протяженность собственной магистральной сети, построив кольцо Стокгольм - Лондон - Амстердам - Франкфурт. Об этом РБК сообщил технический директор компании Виктор Белов. По его словам, пропускная способность достроенного кольца составит 2,5 Гбит/с. Сейчас "МТУ-Интел" имеет собственную ма

Франкфурт, Лондон и Nasdaq создают объединенную биржу р Зайферт (Werner Seifert) Председатель правления LSE Дон Крюкшанк (Don Cruickshank) станет председателем правления iX. Также подписано соглашение о намерениях с Nasdaq, предусматривающее создание во Франкфурте европейского рынка акций высокотехнологичных компаний.