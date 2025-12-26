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Германия Гессен Франкфурт-на-Майне

Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне

СОБЫТИЯ


26.12.2025 «Раском» и НЦОТ запустили новую DWDM-магистраль Москва-Минск-Варшава-Франкфурт

Компания «Раском» совместно с белорусским партнером НЦОТ осуществила монтаж и подключение оборудования на всех узлах новой DWDM-магистрали, связывающей Москву, Минск, Варшаву и Франкфурт. Теперь в распоряжении компании появился новый уникальный маршрут, который обеспечивает минимальную задержку на востребованном направлении. Суммарная пропускная способность системы бо
26.11.2021 Sita модернизирует работу аэропорта Франкфурта с помощью новых киосков самообслуживания TS6

SITA, глобальный ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта, объявила о масштабном внедрении технологий в аэропорту Франкфурта, позволяющих повысить качество обслуживания пассажиров и эффективность работы воздушной гавани. Проект подразумевает установку 87 киосков SITA TS6 с технологией считывания биометриче
27.02.2018 DEAC запустил облачный дата-центр во Франкфурте

DEAC, европейский оператор Private Data Centers, запустил облачный дата-центр во Франкфурте, объединив под одним облаком Европу и Россию. Он предоставляет заказчикам широкий географический охват с быстрым обменом данных, большой выбор различных каналов передачи данных с ком
24.10.2017 Мобильное приложение ускорит возврат багажа в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Fraport, эксплуатирующая международный аэропорт Франкфурта-на-Майне, ускорила процесс возврата пассажирам запаздывающего и неправильно обработанного багажа, благодаря внедрению решения WorldTracer Tablet, которое разработано компанией SITA.

26.09.2016 Selectel установил прямое соединение с Лондоном и Франкфуртом

Selectel объявил о подключении к двум новым точкам обмена трафиком: DE-CIX во Франкфурте и LINX в Лондоне. Расширение пиринговой сети ускоряет доступ к размещенным на платформах провайдера ресурсам из любой точки планеты.Подключения к DE-CIX (German Internet Exchange) и 
15.02.2016 «Раском» разместил узел связи на территории дата-центра Interxion во Франкфурте

тории дата-центра Interxion во Франкфурте (Weismuellerstrasse, 19). До настоящего времени, в городе Франкфурт у компании «Раском» было 2 узла связи, которые были установлены на технических площ
11.02.2013 Пользователям YouMagic стала доступна городская телефонная нумерация Парижа и Франкфурта-на-Майне

а Франции и Германии. Пользователям YouMagic стала доступна городская телефонная нумерация Парижа и Франкфурта-на-Майне. Номера этих городов размещены на официальном сайте YouMagic. Нумерация о
30.07.2012 «Ростелеком» организовал канал передачи данных Калининград — Франкфурт-на-Майне

адок по обмену трафиком. По данным оператора, организация прямого канала из Калининграда в немецкий Франкфурт-на-Майне, минуя центры обработки данных Москвы и Санкт-Петербурга, обеспечила значи
08.02.2012 ТТК построил новый узел доступа во Франкфурте

Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной сети IP/MPLS в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия ancotel GmbH во Франкфурте. Наличие собственного узла IP/MPLS будет способствовать улучшению связности европейского сегмента сети ТТК с сетями ведущих глобальных операторов. В планах ТТК – организация на базе

05.04.2010 «Старт Телеком» расширил пропускную способность канала Москва-Франкфурт

«Старт Телеком» произвел расширение пропускной способности канала Москва-Франкфурт. Канал Москва-Франкфурт организован компанией «Старт Телеком» осенью 2009 г.
18.02.2010 «Комстар-ОТС» расширил пропускную способность узла дальней связи во Франкфурте-на-Майне

омстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») завершил работы по модернизации оборудования для организации междугородной и международной связи в центре межсетевого взаимодействия ancotel GmbH во Франкфурте-на-Майне. Этот узел стал первой зарубежной точкой присутствия междугородной и международной сети связи «Комстар-ОТС». На данной площадке «Комстар-ОТС» установил свое оборудование еще
12.10.2009 «Старт Телеком» подключился к европейской точке обмена трафиком DE-CIX

(канал обладает зарезервированной инфраструктурой для обеспечения работы узла: прямой канал Москва-Франкфурт и канал через Санкт-Петербург) и отказоустойчивость. Включение в международные точк
18.03.2009 «Комстар-ОТС» открыл магистраль Москва-Киев-Франкфурт

р – Объединенные ТелеСистемы» объявила о вводе в эксплуатацию магистральной линии связи Москва-Киев-Франкфурт с пропускной способностью 10 Гбит/с. Новая магистральная линия связывает украинский
07.04.2008 KDE e.V и Wikimedia Deutschland открыли совместный офис во Франкфурте

нансовых и юридических вопросах, совместно с филиалом фонда Wikimedia в Германии, занимающимся развитием национального раздела онлайн-энциклопедии Wikipedia, объявили об открытии совместного офиса во Франкфурте. Помимо очевидной экономической выгоды за счет экономии ресурсов для обеих организаций, их представители надеются, что этот опыт взаимодействия между разработчиками свободного ПО и с
13.02.2008 «Топ НЕТ» ввел в эксплуатацию участок магистральной сети Киев-Франкфурт

Компания «Топ НЕТ» ввела в эксплуатацию участок транспортной опорной магистральной сети Киев-Франкфурт пропускной способностью 2,4 Гбит/сек. Строительство производилось в соответствии со
29.05.2007 Скоростные поезда связали Францию и Германию

а конечную станцию в Париже (Paris' Gare de l'Est) с отставанием от графика всего на 35 минут. Рейс Франкфурт – Париж знаменует начало создания общеевропейской скоростной железнодорожной сети -
04.12.2006 "РТКомм" планирует открыть точки обмена трафиком во Франкфурте и Нью-Йорке

Компания «РТКомм.РУ» планирует в 2007 г. открыть точки обмена трафиком во Франкфурте и Нью-Йорке, сообщил сегодня на пресс-конференции в Гонконге гендиректор компании Павел Терещенко. Он напомнил, что в данный момент «РТКомм» имеет точки обмена трафиком в Лондоне и А
19.10.2006 "МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт

Компания "МТУ-Интел" до конца 2006 г. планирует увеличить протяженность собственной магистральной сети, построив кольцо Стокгольм - Лондон - Амстердам - Франкфурт. Об этом РБК сообщил технический директор компании Виктор Белов. По его словам, пропускная способность достроенного кольца составит 2,5 Гбит/с. Сейчас "МТУ-Интел" имеет собственную ма
06.05.2000 Франкфурт, Лондон и Nasdaq создают объединенную биржу

р Зайферт (Werner Seifert) Председатель правления LSE Дон Крюкшанк (Don Cruickshank) станет председателем правления iX. Также подписано соглашение о намерениях с Nasdaq, предусматривающее создание во Франкфурте европейского рынка акций высокотехнологичных компаний.
21.05.1999 AT&T-Unisource создала новый канал сети Интернет между Франкфуртом и Нью-Йорком

Компания AT&T-Unisource Communications Services объявила об открытии нового канала сети Интернет между Франкфуртом и Нью-Йорком. Канал обеспечит доступ к Интернет пользователей в Германии, Австрии и Восточной Европы. Новая трансатлантическая магистраль поддерживает скорость передачи 155 Мбит/с и

Публикаций - 448, упоминаний - 511

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 32
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 29
Microsoft Corporation 25775 24
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 24 21
Deutsche Telekom 954 20
SAP SE 5601 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 17
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 17
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 16
Google LLC 12690 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 13
МегаФон 10742 13
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 13
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 13
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
Equinix 48 11
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 23 11
Cisco Systems 5372 11
Intel Corporation 12811 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Samsung Electronics 11065 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Apple Inc 13156 8
Oracle Corporation 7074 8
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 8
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
HP Inc. 5883 7
Linx - Связь ВСД 163 7
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
Alpari - Альпари 67 12
Deutsche Lufthansa AG 121 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
BMW Group 482 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
Volkswagen Audi Group 232 5
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Boeing 1031 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Volkswagen Group - VW 308 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Visa International 1993 4
Альфа-Групп 745 4
Airbus Group - Airbus Industries 249 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
British Airways - British Midland International 127 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 3
Империя-Фарма 91 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Газпром ПАО 1493 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 4
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 2
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
SEIA - Solar Energy Industries Association - Ассоциация солнечной энергетики 2 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
е-АРЕНА - Национальная ассоциация исследовательских и научно-образовательных электронных инфраструктур 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 101
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 87
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 48
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 47
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 31
Пропускная способность - Bandwidth 1907 30
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Apple iPhone 6 4861 19
Microsoft Windows 2000 8678 14
Google Cloud Platform - GCP 383 7
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 6
Google Android 15244 6
SAP - mySAP.com 38 5
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 5
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 4
Equinix Platform - Equinix Carrier Ethernet Exchange - Equinix IX - Equinix Internet Exchange - Equinix IBX - Equinix International Business Exchange - Equinix Fabric - Equinix Cloud Exchange 8 4
ТТК IP-MPLS-сеть 34 4
Linx Safe - Linx Protect 5 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iPad 4012 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Microsoft Windows 16882 4
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 3
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 3
Ciena WaveLogic 12 3
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Apache Hadoop 470 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 2
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 2
Гайлитис Андрис 17 7
Котов Виталий 41 7
Рейман Леонид 1065 7
Белов Виктор 60 6
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 5
Слизень Виталий 244 4
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Москалев Евгений 9 4
Thomas William - Томас Уильям 4 4
Brauer Jurgen - Брауер Юрген 4 4
Ostling Kristen - Остлинг Кристен 4 4
Кельшев Игорь 5 3
Путин Владимир 3454 3
Яковлев Сергей 47 3
Кравцов Роман 89 3
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Мельников Александр 98 3
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Андреева Екатерина 54 2
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Баранова Ольга 7 2
Морозов Евгений 18 2
Юрченко Евгений 133 2
Приданцев Сергей 149 2
Яшин Валерий 80 2
Щебетов Сергей 34 2
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Шилов Борис 18 2
Макарьин Евгений 12 2
Киреев Виталий 7 2
Summer Ron - Зоммер Рон 41 2
Ковальчук Владислав 4 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Wilhelm Jan - Вильгельм Жан 2 2
Vancovich Valdis - Ванцович Валдис 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 225
Европа 24964 203
Германия - Федеративная Республика 13221 169
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 137
Великобритания - Лондон 2432 137
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 110
Нидерланды - Амстердам 630 104
Швеция - Стокгольм 410 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 59
США - Нью-Йорк 3180 59
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 58
Азия - Азиатский регион 5920 50
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 47
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 32
Германия - Бавария - Мюнхен 485 29
Нидерланды 3746 29
Украина 7928 27
Франция - Французская Республика 8177 23
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Италия - Милан 166 21
Германия - Берлин 732 21
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 18
Германия - Гамбург 185 16
Казахстан - Республика 6048 16
Япония 13807 16
Польша - Республика 2031 16
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 16
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
AP - Associated Press 2007 5
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Total Telecom 613 4
Washington Profile 142 4
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
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Царьград - телеканал 29 1
Regnum - Регнум 114 1
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Vnunet 224 1
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Dow Jones Business News 88 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
PhysicsWeb 184 1
PhysicsWorld 90 1
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MSNBC - телеканал 89 1
Die Welt 80 1
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Gartner - Гартнер 3658 6
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
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Informa - Ovum - Omdia 156 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
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Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
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Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Рустелеком ТК 305 1
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Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
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Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CeBIT 614 3
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РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
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Международный женский день - 8 марта 418 1
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FBM - Frankfurter Buchmesse - Frankfurt Book Fair - Франкфуртская книжная ярмарка 3 1
Formnext 3 1
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