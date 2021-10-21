Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Германия
Гессен
Франкфурт-на-Майне
Публикаций - 257, упоминаний - 320
Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гайлитис Андрис 17 7
|Котов Виталий 39 7
|Белов Виктор 30 5
|Вайнер Всеволод 24 3
|Кузнецов Сергей 101 3
|Kurian Thomas - Куриан Томас 43 3
|Мельников Александр 66 3
|Кравцов Роман 77 3
|Слизень Виталий 202 3
|Галушкин Олег 168 2
|Breton Thierry - Бретон Тьерри 12 2
|Путин Владимир 2024 2
|Рейман Леонид 737 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Яковлев Сергей 28 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 821 2
|Солодухин Константин 109 2
|Васильев Евгений 106 2
|Лебедев Владимир 41 2
|Чичваркин Евгений 121 2
|Кириллов Александр 28 2
|Андреева Екатерина 43 2
|Соловьев Дмитрий 52 2
|Баранова Ольга 5 2
|Цырюльников Алексей 7 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
|Есекеев Куанышбек 35 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Хасьянова Гульнара 111 1
|Малофеев Константин 98 1
|Самойлов Юрий 58 1
|Сергунина Наталья 166 1
|Чубайс Анатолий 111 1
|Попов Сергей 75 1
|Ефимов Владимир 33 1
|Прохоров Александр 86 1
|Бородов Герман 8 1
|Мартынов Владислав 89 1
|Массух Илья 193 1
|Петров Дмитрий 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898167, в очереди разбора - 801323.
Создано именных указателей - 46931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898167, в очереди разбора - 801323.
Создано именных указателей - 46931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru