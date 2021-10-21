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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Германия
Гессен
Франкфурт-на-Майне

Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне


21.10.2021 G-Core Labs объявила о выходе на рынок Германии 1
14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
31.08.2021 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 2
18.03.2021 Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы 3
02.02.2021 DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе 1
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 1
09.11.2020 RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
17.06.2020 В крупнейшем взломе ЦРУ виноваты его сотрудники: Они строили кибероружие вместо того, чтобы заниматься ИБ 1
05.12.2019 «Юнидата» приняла участие в крупнейшей мировой конференции по управлению данными 2
25.11.2019 G-Core Labs представила мультифункциональный виртуальный ЦОД 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
09.08.2019 Atos модернизирует ЦОДы Google Cloud для поддержки СУБД Oracle 1
07.08.2019 Atos установит в дата-центрах Google Cloud серверы Bullsequana S 1
26.06.2019 «Акадо телеком» модернизировал сеть 2
28.05.2019 Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
13.12.2018 Российское ПО готово конкурировать с зарубежными системами управления данными 2
20.11.2018 «Юнидата» приняла участие в крупнейшем мероприятии в области управления данными 2
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
01.11.2018 NetApp обновила решение Trident для автоматизированного выделения ресурсов 1
19.09.2018 Самая быстрая оптоволоконная магистраль соединила Азию и Европу 3
17.09.2018 «Юнидата» стала первым российским спонсором мероприятия Gartner 2
10.07.2018 DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012 1
25.06.2018 Stack Group представила защищенные облачные сервисы для международных компаний 2
27.04.2018 Физически разгромлен крупнейший DDoS-сервис в мире 1
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1
21.03.2018 Минкомсвязи: половину паспортов болельщика ЧМ2018 заказали иностранные граждане 1
27.02.2018 DEAC запустил облачный дата-центр во Франкфурте 2
19.02.2018 Stack Group получила награду от HPE по итогам 2017 года 1
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 2
01.02.2018 «Лаборатория Касперского» поможет разработать российский солнцемобиль 1
12.12.2017 Россию и Европу связали сверхбыстрым каналом передачи данных 1

Публикаций - 257, упоминаний - 320

Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1703 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7182 20
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 19 16
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1002 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7287 13
Deutsche Telekom 306 12
Синтерра - Synterra 723 11
Telia Company 449 10
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 609 10
Equinix 32 10
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 40 8
Microsoft Corporation 14059 8
Yandex - Яндекс 4281 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6352 8
Google LLC 8521 8
Cisco Systems 2556 7
Apple Inc - Эппл Рус 8542 6
Акадо Телеком - Комкор 715 6
Oracle Corporation 3994 6
Stack Group - Стек Групп 114 6
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 153 6
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 77 6
Казахтелеком 263 5
АФК Система ПАО 1340 5
China Telecom 118 5
G-Core Labs 65 5
Tet - Lattelecom - Латтелеком 30 5
Intel Corporation 5430 5
VMware 1886 5
Samsung Electronics 6845 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 411 4
SAP SE 3626 4
RETN - Ретннет 11 4
Юнидата - Unidata 32 4
Раском - Rascom 21 4
IBM 4589 4
Amazon Inc - Amazon.com 1626 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 437 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5291 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3143 4
Alpari - Альпари 50 12
РЖД - Российские железные дороги 1191 6
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 173 6
BMW 279 6
Audi 137 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 540 3
РТС - Фондовая биржа 247 3
GM - General Motors 174 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1719 3
Tesla Motors 243 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 98 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 197 2
Евросеть 1206 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 174 2
Qiwi 783 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 734 2
Daimler AG 72 2
Аэрофлот 525 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4439 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1489 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 648 2
Mazda Motor Corporation 37 1
Силовые машины 45 1
JCB International 121 1
Рольф 44 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 108 1
Deutsche Lufthansa AG 52 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
PSA Peugeot Citroën 36 1
РАО ЕЭС России ПАО 148 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 117 1
Porsche 43 1
VFS Global 9 1
Lexus 43 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 228 1
Фонд информационной демократии 27 1
DST - Digital Sky Technologies 84 1
American Airlines 26 1
Citibank - Ситибанк 188 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 47 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1780 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1779 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 659 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1315 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6301 2
Роснано 457 2
Рособоронэкспорт 42 2
Пентагон - Министерство обороны США 498 2
Президент Российской Федерации 1514 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 59 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 1
Управление делами президента Российской Федерации 41 1
World Bank Group - Всемирный банк 166 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 134 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 26 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
USDOT, DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 7 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 373 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 293 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 223 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 172 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1655 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 820 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1015 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 988 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2378 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1832 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 244 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1040 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 345 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 178 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 82 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 187 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 32 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11060 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2339 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1375 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1448 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 612 8
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 293 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 986 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5595 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2278 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3453 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1231 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1357 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 994 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2018 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1654 4
Kubernetes 308 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 601 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 666 3
DQ - Data Quality - Качество данных 14 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1799 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 367 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 3
ИТ-аутсорсинг 738 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 604 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4694 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 753 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 205 3
Data Governance - Руководство данными 52 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1151 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 206 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 547 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1729 2
DevOps - Development и Operations 299 2
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 78 2
Gigabit Ethernet 503 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 252 2
Stack Group - M1Cloud 76 5
Google Cloud Platform - GCP 194 4
Microsoft Azure 1173 4
Google Android 10778 4
AWS - Amazon Web Services 571 4
Apache Hadoop 339 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 3
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 68 3
Apple iPad 3263 3
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 29 2
Alpari Invest 10 2
Google Marketplace 4 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1339 2
Java - Язык программирования 1416 2
Equinix Cloud Exchange 3 2
Atos BullSequana S 16 2
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 2
Intel x86 - Архитектура процессора 1077 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Nvidia GeForce GTX 2409 2
Microsoft SQL Server 884 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 106 2
Google YouTube - Видеохостинг 2053 2
Apple iOS 5755 2
Linux OS 4941 2
VMware vCloud Air Network 34 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 99 2
Tesla Model S 59 2
Apple - App Store 2206 2
Docker - Платформа распределённых приложений 147 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 170 1
Apple iPhone 3 383 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Nvidia Tesla GPU 118 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 413 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 188 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 56 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Red Hat Ansible 57 1
Гайлитис Андрис 17 7
Котов Виталий 39 7
Белов Виктор 30 5
Вайнер Всеволод 24 3
Кузнецов Сергей 101 3
Kurian Thomas - Куриан Томас 43 3
Мельников Александр 66 3
Кравцов Роман 77 3
Слизень Виталий 202 3
Галушкин Олег 168 2
Breton Thierry - Бретон Тьерри 12 2
Путин Владимир 2024 2
Рейман Леонид 737 2
Щеголев Игорь 676 2
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Солодухин Константин 109 2
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
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Никифоров Николай 1127 1
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Малофеев Константин 98 1
Самойлов Юрий 58 1
Сергунина Наталья 166 1
Чубайс Анатолий 111 1
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Ефимов Владимир 33 1
Прохоров Александр 86 1
Бородов Герман 8 1
Мартынов Владислав 89 1
Массух Илья 193 1
Петров Дмитрий 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 66331 132
Великобритания - Лондон 1119 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20846 90
Нидерланды - Амстердам 313 72
Германия - Федеративная Республика 4606 66
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7055 62
Европа 4640 53
Швеция - Стокгольм 209 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18303 51
Китай - Гонконг - Специальный административный район 705 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9211 35
США - Нью-Йорк 1396 35
Азия - Азиатский регион 1888 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9449 29
Япония - Токио 407 28
Франция - Иль-де-Франс - Париж 463 23
Украина 4221 19
Украина - Киев 637 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6941 19
Финляндия - Хельсинки 171 15
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 232 15
Китай - Шанхай 303 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5360 14
Сингапур - Республика 921 13
Польша - Республика 1015 12
Европа Восточная 2091 11
Казахстан - Республика 3178 11
Беларусь - Белоруссия 2430 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2414 10
Швеция - Королевство 974 9
Финляндия - Финляндская Республика 989 9
Нидерланды 1165 9
Бразилия - Федеративная Республика 1316 9
Индия - Республика 2663 9
Россия - СФО - Новосибирск 2361 9
Латвия - Рига 70 9
Германия - Бавария - Мюнхен 207 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1575 8
Европа Северная - Скандинавия 315 8
Африка - Африканский регион 1782 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4492 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3261 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1741 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1375 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 686 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 252 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 890 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 98 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1251 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Информационное общество - Государственная программа 287 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 22 1
Марс - планета Солнечной системы 1 114 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3643 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 231 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 56 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 147 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 102 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 335 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 151 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 380 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 784 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 461 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1078 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4840 11
Thomson Reuters - Рейтер 2975 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 648 1
Forbes - Форбс 461 1
WikiLeaks 106 1
Wikipedia - Википедия 351 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 266 1
Коммерсантъ - Издательский дом 552 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 465 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 63 1
Yonhap News Agency 24 1
Regnum - Регнум 95 1
Стрим-ТВ - телекомпания 110 1
Gartner 2464 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 97 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 26 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 687 2
IDC - International Data Corporation 3200 1
Juniper Research 311 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
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