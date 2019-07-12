Бельгия - Брюссель

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Huawei создала центр информационной безопасности и открытости в Брюсселе Huawei создала центр информационной безопасности и открытости (Cyber Security Transparency Centre), который начинает свою работу в Брюсселе. На церемонии открытия присутствовали более 200 представителей регуляторов, операторов связи, бизнеса и СМИ, прошли выступления от имени руководства GSMA и организаторов Всемирного эко

Fujitsu открывает центр блокчейн-инноваций в Брюсселе еждународный центр разработки блокчейн-инноваций (Blockchain Innovation Center), расположенный в г. Брюсселе. Его открытие подтверждает намерение компании продвигать технологии блокчейн и распр

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В Брюсселе разбирается антимонопольное дело против Intel В Брюсселе начались слушания по антимонопольному разбирательству в отношении компании Intel. Расследование в отношении корпорации Intel на территории стран ЕС продолжалось около шести лет. Intel

РКК "Энергия" примет участие в салоне инноваций "Эврика" в Брюсселе Как сообщает Space Daily, в Брюсселе объявлено об участии РКК «Энергия» в работе международного салона инноваций «Эврика» (Eureka) в Брюсселе. Он пройдет 23 — 27 ноября 2006 года. Российская ракетно-космическа

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Процессорное ядро NeroMatrix отмечено золотой медалью на выставке Eureka'99 в Брюсселе С 10 по 17 ноября в Брюсселе проходил 48-й Всемирный салон Изобретений, научных исследований и промышленных инноваций Eureka'99 в котором принимали участие 925 изобретателей из 32 стран мира. В течение всей выстав