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Бельгия Брюссель
СОБЫТИЯ
|12.07.2019
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ZTE открыла Европейскую лабораторию по вопросам кибербезопасности в Брюсселе
ZTE, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, открыла Европейскую лабораторию по вопросам кибербезопасности в Брюсселе, Бельгия. Расположенная в административном и политическом центре Европейского союза, Европейская лаборатория по вопросам кибербезопасности предоставит расширенный доступ к внешней пров
|06.03.2019
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Huawei создала центр информационной безопасности и открытости в Брюсселе
Huawei создала центр информационной безопасности и открытости (Cyber Security Transparency Centre), который начинает свою работу в Брюсселе. На церемонии открытия присутствовали более 200 представителей регуляторов, операторов связи, бизнеса и СМИ, прошли выступления от имени руководства GSMA и организаторов Всемирного эко
|26.03.2018
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Fujitsu открывает центр блокчейн-инноваций в Брюсселе
еждународный центр разработки блокчейн-инноваций (Blockchain Innovation Center), расположенный в г. Брюсселе. Его открытие подтверждает намерение компании продвигать технологии блокчейн и распр
|17.04.2012
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17 мая в Брюсселе начнет работу IX Банковский саммит по инновациям и развитию
17 мая 2012 г. в Брюсселе, начнет свою работу IX Банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе Группы компаний «Центр финансовых техно
|10.04.2012
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17 мая в Брюсселе начнет работу IX Банковский саммит по инновациям и развитию
17 мая 2012 г. в Брюсселе, начнет свою работу IX Банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе Группы компаний «Центр финансовых техно
|03.04.2012
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В Брюсселе пройдет IX банковский саммит по инновациям и развитию
17 мая 2012 г. в деловой столице Европы — Брюсселе — начнет свою работу Девятый банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе группы компаний «Центр Финансовых
|27.03.2012
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В Брюсселе пройдет IX банковский саммит по инновациям и развитию
17 мая 2012 г. в деловой столице Европы — Брюсселе — начнет свою работу Девятый банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе группы компаний «Центр Финансовых
|20.03.2012
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В Брюсселе пройдет IX банковский саммит по инновациям и развитию
17 мая 2012 г. в деловой столице Европы — Брюсселе — начнет свою работу Девятый банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе группы компаний «Центр Финансовых
|13.03.2012
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В Брюсселе пройдет IX банковский саммит по инновациям и развитию
17 мая 2012 г. в деловой столице Европы — Брюсселе — начнет свою работу Девятый банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе группы компаний «Центр Финансовых
|12.03.2008
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В Брюсселе разбирается антимонопольное дело против Intel
В Брюсселе начались слушания по антимонопольному разбирательству в отношении компании Intel. Расследование в отношении корпорации Intel на территории стран ЕС продолжалось около шести лет. Intel
|31.10.2006
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РКК "Энергия" примет участие в салоне инноваций "Эврика" в Брюсселе
Как сообщает Space Daily, в Брюсселе объявлено об участии РКК «Энергия» в работе международного салона инноваций «Эврика» (Eureka) в Брюсселе. Он пройдет 23 — 27 ноября 2006 года. Российская ракетно-космическа
|31.10.2006
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РКК "Энергия" примет участие в салоне инноваций "Эврика" в Брюсселе
Как сообщает Space Daily, в Брюсселе объявлено об участии РКК «Энергия» в работе международного салона инноваций «Эврика» (Eureka) в Брюсселе. Он пройдет 23 — 27 ноября 2006 года. Российская ракетно-космическа
|22.11.1999
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Процессорное ядро NeroMatrix отмечено золотой медалью на выставке Eureka'99 в Брюсселе
С 10 по 17 ноября в Брюсселе проходил 48-й Всемирный салон Изобретений, научных исследований и промышленных инноваций Eureka'99 в котором принимали участие 925 изобретателей из 32 стран мира. В течение всей выстав
|18.02.1999
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PC DOCS/Fulcrum станет основным поставщиком решений по управлению документами для штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Решение по управлению документами PC DOCS/Fulcrum будет внедрено в информационную систему штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, Бельгия. Работы по инсталляции и настройке модулей PowerDOCS, CyberDOCS и DOCS Routing уже начаты, их запуск намечен на лето.
Бельгия и организации, системы, технологии, персоны:
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