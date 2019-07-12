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Бельгия Брюссель

Бельгия - Брюссель

СОБЫТИЯ


12.07.2019 ZTE открыла Европейскую лабораторию по вопросам кибербезопасности в Брюсселе

ZTE, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, открыла Европейскую лабораторию по вопросам кибербезопасности в Брюсселе, Бельгия. Расположенная в административном и политическом центре Европейского союза, Европейская лаборатория по вопросам кибербезопасности предоставит расширенный доступ к внешней пров
06.03.2019 Huawei создала центр информационной безопасности и открытости в Брюсселе

Huawei создала центр информационной безопасности и открытости (Cyber Security Transparency Centre), который начинает свою работу в Брюсселе. На церемонии открытия присутствовали более 200 представителей регуляторов, операторов связи, бизнеса и СМИ, прошли выступления от имени руководства GSMA и организаторов Всемирного эко
26.03.2018 Fujitsu открывает центр блокчейн-инноваций в Брюсселе

еждународный центр разработки блокчейн-инноваций (Blockchain Innovation Center), расположенный в г. Брюсселе. Его открытие подтверждает намерение компании продвигать технологии блокчейн и распр
17.04.2012 17 мая в Брюсселе начнет работу IX Банковский саммит по инновациям и развитию

17 мая 2012 г. в Брюсселе, начнет свою работу IX Банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе Группы компаний «Центр финансовых техно
10.04.2012 17 мая в Брюсселе начнет работу IX Банковский саммит по инновациям и развитию

17 мая 2012 г. в Брюсселе, начнет свою работу IX Банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе Группы компаний «Центр финансовых техно
03.04.2012 В Брюсселе пройдет IX банковский саммит по инновациям и развитию

17 мая 2012 г. в деловой столице Европы — Брюсселе — начнет свою работу Девятый банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе группы компаний «Центр Финансовых
27.03.2012 В Брюсселе пройдет IX банковский саммит по инновациям и развитию

17 мая 2012 г. в деловой столице Европы — Брюсселе — начнет свою работу Девятый банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе группы компаний «Центр Финансовых
20.03.2012 В Брюсселе пройдет IX банковский саммит по инновациям и развитию

17 мая 2012 г. в деловой столице Европы — Брюсселе — начнет свою работу Девятый банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе группы компаний «Центр Финансовых
13.03.2012 В Брюсселе пройдет IX банковский саммит по инновациям и развитию

17 мая 2012 г. в деловой столице Европы — Брюсселе — начнет свою работу Девятый банковский саммит по инновациям и развитию. Банковский саммит по инновациям и развитию проводится с 2004 г. по инициативе группы компаний «Центр Финансовых
12.03.2008 В Брюсселе разбирается антимонопольное дело против Intel

В Брюсселе начались слушания по антимонопольному разбирательству в отношении компании Intel. Расследование в отношении корпорации Intel на территории стран ЕС продолжалось около шести лет. Intel

31.10.2006 РКК "Энергия" примет участие в салоне инноваций "Эврика" в Брюсселе

Как сообщает Space Daily, в Брюсселе объявлено об участии РКК «Энергия» в работе международного салона инноваций «Эврика» (Eureka) в Брюсселе. Он пройдет 23 — 27 ноября 2006 года. Российская ракетно-космическа
31.10.2006 РКК "Энергия" примет участие в салоне инноваций "Эврика" в Брюсселе

Как сообщает Space Daily, в Брюсселе объявлено об участии РКК «Энергия» в работе международного салона инноваций «Эврика» (Eureka) в Брюсселе. Он пройдет 23 — 27 ноября 2006 года. Российская ракетно-космическа
22.11.1999 Процессорное ядро NeroMatrix отмечено золотой медалью на выставке Eureka'99 в Брюсселе

С 10 по 17 ноября в Брюсселе проходил 48-й Всемирный салон Изобретений, научных исследований и промышленных инноваций Eureka'99 в котором принимали участие 925 изобретателей из 32 стран мира. В течение всей выстав
18.02.1999 PC DOCS/Fulcrum станет основным поставщиком решений по управлению документами для штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Решение по управлению документами PC DOCS/Fulcrum будет внедрено в информационную систему штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, Бельгия. Работы по инсталляции и настройке модулей PowerDOCS, CyberDOCS и DOCS Routing уже начаты, их запуск намечен на лето.

Публикаций - 243, упоминаний - 258

Бельгия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 34
Google LLC 12690 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
Intel Corporation 12811 11
Apple Inc 13156 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Meta Platforms - Facebook 4621 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Cisco Systems 5372 5
Huawei 4677 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Fujitsu 2105 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 4
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Samsung Electronics 11065 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 3
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 3
Verizon - WorldCom 501 3
KPN - KPNQwest 53 3
Meta Platforms 180 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 3
WaveCrest Group 9 3
SAP SE 5601 3
Qualcomm Technologies 1974 3
LG Electronics 3735 3
HP Inc. 5883 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Toshiba Corporation 2980 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
Levi Strauss & Co - Dockers 5 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Газпром ПАО 1493 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Boeing 1031 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 2
Империя-Фарма 91 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
NEF - New Economics Foundation 2 2
African Development Bank - Африканский банк развития 10 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 2
Saab AB - Saab Automobile AB 44 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Visa International 1993 2
Volvo Cars 262 2
Renault Groupe 166 2
American Express - Amex 338 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Ford 435 2
JCB International 146 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 9
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ОБР - Общество биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова 2 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
European Metalworkers' Federation - Европейская федерация металлистов 1 1
IAAPA - International Association of Amusement Parks and Attractions - Международная ассоциация парков развлечений и аттракционов 1 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 20
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 15
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 6
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 6
Microsoft Windows 16882 14
Microsoft Windows 2000 8678 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 7
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 6
Google Android 15244 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iOS 8583 3
Apple - App Store 3109 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Microsoft Office 365 1042 3
Microsoft Outlook 1506 3
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
НСПК - ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 10 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 2
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 2
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 2
FreePik 1841 2
Евросоюз - EU eIDAS - electronic IDentification, Authentication and trust Services - регламент электронной идентификации и услуг 5 2
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 2
NRAO - VLBA - Very Long Baseline Array - Антенная решётка со сверхдлинными базами 20 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 2
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