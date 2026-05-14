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Индексная книга (каталог) CNews*
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Smith Brad Смит Брэд

СОБЫТИЯ


14.05.2026 Остановлена постройка ЦОДа Microsoft, потому что он грозит оставить без электричества половину крупной страны 2
09.04.2026 Война на Ближнем Востоке заставляет Microsoft создавать бронированные дата-центры 2
22.12.2025 Google и Apple просят своих программистов-иностранцев не выезжать из США. Обратно могут не пустить 2
26.09.2025 Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure 2
15.09.2025 Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакет 2
05.09.2025 Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС 2
25.07.2025 Microsoft отказалась от прав на один из своих товарных знаков в России 2
08.01.2025 Microsoft вложит в создание ЦОДов в 2025 г. больше всех капзатрат за прошлый год 3
09.09.2024 Microsoft откладывает релиз спорной функции Windows Recall 2
17.05.2024 Microsoft ударила исподтишка. Начались веерные отключения россиян от ее облаков. Какие сервисы под ударом? 2
15.05.2024 Госзакупки Microsoft в России почти обнулились: С 2022 г. они сократились более чем в 70 раз 2
13.05.2024 Microsoft внезапно отменил санкции против России. Россиянам вернули доступ к обновлениям Windows, MS Office и облачным сервисам 2
26.04.2024 Почти две трети российских компаний продолжают использовать сервисы Microsoft 2
10.04.2024 Microsoft испугалась или хочет вернуться? Компания не хочет ликвидировать российскую «дочку», которую грозилась уничтожить. Ее выручка рухнула за год почти на 100% 2
10.08.2023 Microsoft вводит драконовские санкции против России. Бизнесу запрещают продлевать лицензии. Спастись можно только пиратством 2
27.04.2023 Windows больше не нужна. Госзаказчики бросились скупать российский Linux 2
24.04.2023 Угрозы Microsoft оказались пустыми. Из России она не уходит, офис не закрывает, деньги текут рекой 2
10.04.2023 Microsoft внезапно нанесла по россиянам новый подлый удар 2
07.04.2023 Microsoft тайком продавала свой софт в Россию, игнорируя санкции. Власти США отомстят 2
31.01.2023 Adobe втихую вернула россиянам доступ к Photoshop: его можно скачать бесплатно. Компания боится российских конкурентов 2
23.01.2023 Глава Microsoft получил огромную прибавку к зарплате на фоне увольнения из корпорации 10 тыс. человек 2
21.12.2022 Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян 2
14.11.2022 Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows 2
20.10.2022 В Microsoft гигантская утечка. Пострадали десятки тысяч компаний по всему миру 2
12.10.2022 Microsoft тайно вернулась в Россию. Ее софт продается со скидкой 2
27.09.2022 Россиян отлучили от обновлений Windows. Как обмануть Microsoft 2
09.09.2022 В российском Microsoft новый президент. Вместо россиянки назначили американца 1
26.07.2022 Microsoft до неприличия упростила и удешевила покупку Windows 11. Для россиян она и дороже, и не продается 2
18.07.2022 Microsoft вернет к жизни любимую миллионами операционную систему 2
06.07.2022 Лицензионная Windows больше не нужна. В России гигантский рост спроса на ноутбуки без ОС 2
05.07.2022 Переход летчиков Путина с Windows на Linux начался с падения цены на переобучение сисадмина 2
29.06.2022 Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams 2
28.06.2022 Microsoft и SAP в августе отключат российские компании от обновлений ПО 2
27.06.2022 Россияне вводят ответные санкции против Microsoft и массово переходят на пиратскую Windows 2
24.06.2022 Microsoft будет «убивать» свой российский бизнес, пока от него не останется камня на камне. Видео 3
23.06.2022 Летчики Путина переходят с Windows на Linux 2
08.06.2022 Более 400 сотрудников Microsoft пострадают от бегства компании из России 2
05.04.2022 Спрос на «Мой офис» вырос в 7 раз 2

Публикаций - 104, упоминаний - 198

Smith Brad и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 102
Google LLC 12688 29
Apple Inc 13154 16
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Yahoo! 3726 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Oracle Corporation 7074 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Sony 6739 5
RealNetworks Products and Services 355 4
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 15 4
SAP SE 5601 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Intel Corporation 12811 4
HP Inc. 5883 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Salesforce 498 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
OpenAI 541 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Cisco Systems 5372 3
Huawei 4676 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
9594 3
Red Hat 1378 3
Adobe Systems 1597 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Nintendo 823 3
Sphere 30 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Microsoft Russia - Майкрософт Пейментс рус 7 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
ESW Capital 7 2
Global Pilots 12 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 2
Warner 540 2
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Транснефть 335 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Верный - торговая сеть 326 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
American Airlines 90 1
Getty Images 29 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Uber 357 1
Los Angeles International Airport - Международный аэропорт Лос-Анджелес - ICAO: KLAX, IATA: LAX 8 1
Capital Research and Management Company 11 1
Alaska Airlines 14 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Байкальская экологическая волна 1 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
AutoZone 7 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
Конституционный суд РФ 112 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
OIN - Open Invention Network 24 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Демократическая политическая партия США 122 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Micorosft Windows Insider 149 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 8
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Microsoft Windows 16882 57
Linux OS 11533 22
Microsoft Windows 10 1938 13
Microsoft Windows 11 827 11
Microsoft Office 4170 10
Microsoft Azure 1526 10
Microsoft Office 365 1042 9
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 8
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Google Android 15243 5
Apple macOS 2419 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Microsoft Teams - MS Teams 670 5
StatCounter 478 5
Apache OpenOffice 490 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
Statista 263 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Microsoft Surface - Планшет 450 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Microsoft Windows XP 2431 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Outlook 1506 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Благоразумов Андрей 26 3
Smith Brad - Смит Бред 3 3
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 3
Путин Владимир 3454 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 2
Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Шершульский Владислав 22 2
Прянишников Николай 316 2
Зеленский Владимир 32 2
Yang Jerry - Янг Джерри 96 2
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
Rogge Philippe - Роже Филипп 5 2
Hood Amy - Гуд Эми 17 2
Бетсис Павел 101 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Рамендик Михаил 19 2
Левина Марина 12 2
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 2
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 2
Betsis Paul - Бетсис Пол 7 2
Gutierrez Horacio - Гутиеррес Горацио 13 2
Зайцев Михаил 345 2
Мылицын Роман 111 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Тихонова Кристина 47 2
Дергунова Ольга 120 2
Панченко Иван 197 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Шпак Василий 279 1
Чайка Юрий 43 1
Попов Александр 55 1
Коротков Александр 13 1
Басов Алексей 117 1
Марков Алексей 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 61
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 28
Европа 24964 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Украина 7928 10
США - Вашингтон - Редмонд 238 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Япония 13807 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Канада 5081 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Бельгия - Брюссель 243 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Ирландия - Республика 1051 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Индия - Bharat 5869 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Ближний Восток 3154 3
Нидерланды 3746 3
США - Вашингтон - Сиэтл 407 3
США - Айова 129 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
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