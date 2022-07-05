Переход летчиков Путина с Windows на Linux начался с падения цены на переобучение сисадмина

На тендере, который по всей видимости ознаменовал переход с Windows на Linux организации при Управлении делами Президента, занимающейся авиаперевозками главы государства и других немногочисленных высших чинов России, победитель сбил цену образовательных курсов для сисадмина более чем в два раза.

Скидка для сисадмина «России»

Как выяснил CNews, ФГБУ «Специальный летный отряд “Россия”» Управления делами Президента, который осуществляет авиационные перевозки главы государства Владимира Путина и других высших должностных лиц нашей страны, потратит на ликбез своего системного администратора по линии Linuxв два раза меньше денег, чем было готово.

По данным сайта госзакупок, победитель тендера организации на предоставление услуг по очному обучению сисадмина по программе «Основы работы в операционной системе Linux» сбил начальную цену лота более чем на 50%.

Напомним, этот тендер был запущен 17 июня 2022 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой контракта в 117 тыс. руб. По всей видимости, он знаменует начало перехода летного отряда «Россия» на ОС Linux с Microsoft Windows.

Анализ сайта госзакупок показывает, что в предыдущие годы отряд «Россия» покупал пакеты ОС и офисных приложений именно этой американской компании. В частности, в 2011 г. организация потратила 2,46 млн руб. на 330 пакетов лицензий. В 2011 г. — 10,8 млн руб. на 550 пакетов. После запуска тендера организация не ответила на вопрос CNews о возможных сроках миграции с Windows и ее полноте.

Победитель тендера на обучение сисадмина летного отряда Президента России сбил цену лота более чем в два раза

В новом Linux-тендере заявки от претендентов принимались до 30 июня. Торги происходили относительно начальной суммы условной единицы услуги, определенной на уровне 19,5 тыс. руб.

Как следует из протокола подведения итогов аукциона, на торги вышло четыре участника. Имена трех из них — проигравших — в публичных документах не представлены. Один участник снизил цену единицы услуг до 19,3 тыс. руб., второй — до 10 тыс. руб., третий — до 9,9 тыс. руб.

Четвертый участник остановился на отметке в 9,3 тыс. руб. То есть в пересчете на весь фронт работ он выразил готовность провести курсы за 56 тыс. руб. Этим участником-победителем стала автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр РРС».

Редакция направила в этот центр запрос относительно того, соответствует ли сниженная цена тарифам организации, или она готова сработать себе в убыток для достижения каких-либо некоммерческих или отложенных коммерческих целей.

Напомним на фоне спецоперации на Украине и введения в отношении России западных санкции, в начале марта компания Microsoft официально ушла из нашей страны. Однако в начале апреля стало известно, что вендор принял решение продолжить работу в России, о чем сообщил президент компании Брэд Смит (Brad Smith). С его слов, корпорация будет сотрудничать с клиентами, которых пока минули международные антироссийские санкции. В качестве примера он привел ряд бюджетных учреждений, включая школы и больницы.

Что включают курсы

По условиям тендера, образовательные курсы для сисадмина должны включать 15 тематических модулей. В частности, в рамках первого модуля обучаемый должен познакомиться с историей создания Linux.

Второй модуль должен включать описание процесса поиска информации в документации, поставляемой системой и приложениями, а также ответить на вопрос, что такое терминал и выполнение команд.

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Название последнего модуля: «Программы для работы в сети. Офисные продукты. Дополнительные сведения о работе в графической среде».

Параметры бизнеса «Учебного центра РРС»

По данным ЕГРЮЛ, АНО ДПО «Учебный центр РРС» была зарегистрирована в Москве 10 марта 2005 г. Учредителями организации выступили гендиректор центра Андрей Сапрыкин, Анастасия Ларионова и ООО «РРСи+» (на данный момент прекратило деятельность).

Как следует из базы «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка компании составила 27,6 млн руб. с приростом этого показателя на 10% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 2,6 млн руб.

В базе «Контур.фокуса» содержится информация о 195 госконтрактах центра на общую сумму в 99,9 млн руб. Среди заказчиков — вузы, Пенсионный фонд, структуры МВД, ФСИН, Счетной палаты.

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Центр сообщает на своем сайте, что на коммерческой основе занимается повышением квалификации по программам дополнительного профессионального образования. Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. Также образовательные услуги оказываются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Языки, на которых осуществляется обучение: русский, английский (по запросу, если обусловлено образовательной программой).

«Обучающимися в организации являются руководители предприятий, инженерно-технические работники, имеющие средне-профессиональное или высшее образование, предприятий и организаций», — говорится на сайте центра.

Кого перевозит «Россия»

Специальный летный отряд “Россия” ведет свою историю с 23 июня 1941 г. Сегодня он базируется в московском аэропорту «Внуково» в специальном правительственном терминале «Внуково-2».

Помимо Президента, отряд перевозит премьер-министра, председателя Совета Федерации, председателя Госдумы, председателя Конституционного суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя Следственного комитета, руководителя Администрации Президента и министра иностранных дел.