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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ

СОБЫТИЯ


13.05.2026 Подтверждена совместимость СКЗИ «Квазар-СКР» с системой квантового распределения ключей ККС ВРК QKD312

явили об успешном завершении испытаний сопряжения квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей (ККС ВРК) QKD312 со средством криптографической защиты информации (СКЗИ) «Квазар-СКР». Испытания проводились на стенде, моделирующем распределённую корпоративную сеть. Система продемонстрировала стабильную работу при высокой скорости генерации квантовых ключей и скорости за
27.01.2026 Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion

Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве Рустам Юсупов, работники СУ по СЗАД (Северо-западный административный округ
10.02.2025 Следственный комитет купил ПАК для криминалистических исследований

ПАКи для Следственного комитета Как выяснил CNews, Следственный комитет России закупает программно-аппаратные комплексы (ПАК) для проведения кри
04.09.2024 Начался суд над экс-сотрудником Следственного комитета за участие в вымогательстве 15 миллиардов у хозяев Merlion

лся суд над бывшим заместителем руководителя восьмого отдела (служебных проверок) управления кадров Следственного комитета России (СКР) Александром Киреевым, обвиняемым в участии в крупном моше
20.02.2024 Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС

Заявление в СК и ГВП Руководитель ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ, «дочки» «Ростеха») Константин Солодухин написал в Следственный комитет (СК) и в Главную военную прокуратуру (ГВП) заявление. Солодухин попросил проверить действия заместителя директора департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса

13.07.2023 Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан Следственным комитетом

Задержан замглавы Минцифры Максим Паршин Главное следственное управление Следственного комитета России просит Басманный суд Москвы избрать заместителю министра цифров
26.01.2023 Сорваны поставки «железа» для взлома iPhone в МВД. Поставщику грозит 10 лет тюрьмы

Украл у МВД – привлек внимание СКР Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего основателя и генди
26.12.2022 Следственный комитет России откажется от зарубежных ИТ

СК займется хакерами и интернет-мошенниками В Следственном комитете России (СКР) появится программа развития ведомства в ИТ-сфере с использованием исключительно отечеств
20.06.2022 ФСБ арестовала сотрудников налоговой, сливавших за границу данные российских силовиков

Утечки данных и человеческий фактор Федеральная служба безопасности (ФСБ) России при участии Следственного комитета (СК) России, и Комитета госбезопасности Белоруссии при поддержке сотру
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву

стке Вячеслава Симоненко вообще имел место. Уголовное дело было незаконно возбуждено СУ по СЗАО ГСУ СК России по городу Москве 6 февраля 2020 г. в отношении неустановленных лиц по факту покушен
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео

Имущество под арестом Следственный комитет России (СК) арестовал имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых, бизнесменов
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР

Ананьев «купил» ПФР Следственный комитет России (СК) возбудил дело против Алексея Ананьева, основателя и бывшего

09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита»

Официальное обвинение Следственный комитет России (СКР) задержал Анатолия Тихонова, заместителя главы Минэнерго Рос
10.10.2018 Следственный комитет обвинил в мошенничестве поставщика ПО для взлома iPhone и Android

Мошенничество в Ester Solutions Следственный комитет обвинил в мошенничестве в крупном размере главу компании Ester Solutions
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР»

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в сентябре 2017 года начало работу в системе «НАД
22.12.2016 АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой

давать в электронном формате различные материалы уголовных дел и судебные акты в Главное управление Следственного комитета, столичные управления Федеральной службы исполнения наказаний и Прокур
17.06.2016 «Мегафон» предоставит услуги связи Следственному комитету РФ по Воронежской области

«Мегафон» в очередной раз одержал победу в тендере на оказание услуг связи Следственному комитету РФ по Воронежской области, продлив договор, подписанный в 2015 г. По результатам тендера «Мегафон» предложил ведомству эксклюзивные условия по обеспечению голосовыми услу
26.02.2016 Снижение ИТ-затрат и рост производительности сервисов – следствие оптимизации инфраструктуры
23.09.2015 Завершено внедрение АИК «Надзор» в подразделениях Следственного комитета в Крыму и Севастополе

В подразделениях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных на территории Республики Крым, зав
05.03.2015 «МегаФон» подключил к сети Следственный комитет в Воронеже

Компания «МегаФон» выиграла тендер на обеспечение услугами мобильной связи Следственного комитета РФ по Воронежской области. В рамках нового контракта «МегаФон» предост
05.02.2015 Начато внедрение АИК «Надзор» в Следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан

Следственные управления Следственного комитета Российской Федерации продолжают внедрение автоматизированного информац
26.03.2014 АИК «Надзор» в Следственном управлении по Оренбургской области запущен в эксплуатацию

в автоматизированном информационном комплексе (АИК) «Надзор». В их числе – Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. Программный комплекс «На
18.03.2014 Северо-Западное следственное управление на транспорте 3 года работает с программным комплексом АИК «Надзор»

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, одним из первых среди следственных органов в 201
06.03.2014 Следственный комитет выпустил мобильное приложение для iOS и Android

ал версию официального сайта для мобильных устройств. Благодаря официальному мобильному приложению «Следственный комитет Российской Федерации», разработанному для операционных систем iOS и Andr
10.02.2014 Следственное управление по Саратовской области начало работу в АИК «Надзор»

вершении внедрения автоматизированного информационного комплекса «Надзор» в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области. Работы по проекту началис
27.01.2014 В Следственном управлении по Удмуртской Республике запущен в промышленную эксплуатацию АИК «Надзор»

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике с декабря 2013 года веде
25.12.2013 Следственное управление по Пермскому краю начнет 2014 г. с новой системой – АИК «Надзор»

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершается развертывание автом
12.03.2013 «МегаФон» обеспечил связью Следственное управление Калужской области

е с корпоративными клиентами. Для силовиков качество и надежность связи имеют особое значение, поэтому они уделяют особое внимание выбору поставщиков. И мы гордимся доверием, оказанным нашей компании Следственным комитетом», - прокомментировал директор Калужского отделения компании «МегаФон» Андрей Абрамов. На сегодняшний день «МегаФон» успешно сотрудничает с УМВД по Калужской области, УФСИ
28.02.2013 В Следственном управлении по Алтайскому краю начинается опытная эксплуатация АИК «Надзор»

Еще одно региональное управление Следственного комитета России начинает работу в автоматизированном информационном комплексе (
12.02.2013 В «Сколково» обнаружено многомиллионное хищение

, генерального директора таможенно-финансовой компании «Сколково» Владимира Хохлова и, как сообщает Следственный комитет, «других лиц». В рамках уголовного дела будет проверена деятельность дол
10.01.2013 В автопарк Следственного комитета РФ внедряют технологии ГЛОНАСС

В автопарк Следственного комитета Российской Федерации внедряют технологии ГЛОНАСС. Оснащение осуществля
10.01.2013 Crysis 3 - Семь чудес игры. Эпизод 3: Причина и Следствие
13.12.2012 Следственное управление Хакасии внедряет АИК «Надзор»

Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Хакасия готовится начать эксплуатацию автоматизирован
04.10.2012 Сам себе причина и следствие. Это возможно
15.08.2012 ФАС разрешила Следственному комитету закупать iPad

т в ведомстве. В антимонопольном ведомстве добавили, что под эквивалентом в конкурсной документации Следственный комитет подразумевал не планшеты других производителей, а iPad 2 со схожими хара
10.08.2012 Следственный комитет закупает iPad с 4G
16.07.2012 Следственный комитет подозревает сотрудников МТС и «ВымпелКома» в распространении архивов SMS

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по при
27.01.2012 Следственному комитету недопоставили расходные материалы к оргтехнике на 700 тыс. руб.

Главным следственным управлением Следственного комитета России проводится проверка в отношении руководителей и сотрудников ком
22.03.2011 Следственный комитет проводит проверку по факту утраты трех спутников «ГЛОНАСС-М»

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная провер
22.12.2010 Следственные управления СКП РФ расширяют масштабы системы «Надзор» от ЭОС

Компания «Электронные Офисные Системы» сообщила о том, что в следственных управлениях Следственного комитета при прокуратуре РФ расширяются масштабы применения специализированной


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МегаФон 10742 34
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Microsoft Corporation 25774 29
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Telegram Group 2940 26
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 24
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Apple Inc 13154 20
NVision Group - Энвижн Груп 699 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
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F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 16
Meta Platforms - Facebook 4621 16
VK - Mail.ru Group 3602 15
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 15
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 14
X Corp - Twitter 2938 14
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 12
Google LLC 12687 12
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 10
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Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 9
Lenovo Motorola 3566 9
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 9
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RedSys - РедСис 74 9
Cellebrite 24 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 62
Евросеть 1421 28
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Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 12
Assist - Ассист 218 12
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ПромСвязьКапитал 85 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 9
Альфа-Групп 745 8
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 8
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 8
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 8
Россети Ленэнерго 1699 7
Резонанс НПП 407 7
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FreePik 1841 25
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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