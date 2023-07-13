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Генпрокуратура РФ СКР РФ Следственный комитет Российской Федерации Генпрокуратура РФ СКР РФ ГСУ Главное следственное управление Следственного комитета РФ

Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ


13.07.2023 Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан Следственным комитетом

Задержан замглавы Минцифры Максим Паршин Главное следственное управление Следственного комитета России просит Басманный суд Москвы избрать заместителю министра цифров
26.01.2023 Сорваны поставки «железа» для взлома iPhone в МВД. Поставщику грозит 10 лет тюрьмы

Украл у МВД – привлек внимание СКР Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего основателя и генди
18.01.2023 Несостоявшихся захватчиков «Мерлиона» обвинили в грехах, за которые сажают на 20 лет

правления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР. Во главе группы стоит следователь по особо важным делам Виталий Гуськов. Вячеслав Си
26.12.2022 Следственный комитет России откажется от зарубежных ИТ

СК займется хакерами и интернет-мошенниками В Следственном комитете России (СКР) появится программа развития ведомства в ИТ-сфере с использованием исключительно отечеств
20.06.2022 ФСБ арестовала сотрудников налоговой, сливавших за границу данные российских силовиков

Утечки данных и человеческий фактор Федеральная служба безопасности (ФСБ) России при участии Следственного комитета (СК) России, и Комитета госбезопасности Белоруссии при поддержке сотру
25.05.2022 Хозяева Merlion требуют с бывшего гендиректора 40 миллиардов за клевету

Жертвы клеветы Совладельцы крупного дистрибутора на рынке ИТ-компании Merlion обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с заявлением на бывшего директора компании Вячеслава Симоненко, пиш
15.12.2021 Сотрудника «Билайна» арестовали за кражу данных корреспондента CNews

к тому времени с момента преступления прошел год. Почему кражей данных об абонентах заинтересовался Следственный комитет Стоит отметить и один юридический нюанс. До недавнего времени в Уголовно
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву

компании Merlion Олега Карчева, Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета России о продлении срока действия меры пресечения в виде запрета опред
05.10.2021 Российскому полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте

Майнинговая ферма в здании ГИБДД Следственный отдел следственного управления следственного комитета России по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении сотр
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео

Имущество под арестом Следственный комитет России (СК) арестовал имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых, бизнесменов
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР

Ананьев «купил» ПФР Следственный комитет России (СК) возбудил дело против Алексея Ананьева, основателя и бывшего

09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита»

Официальное обвинение Следственный комитет России (СКР) задержал Анатолия Тихонова, заместителя главы Минэнерго Рос
13.12.2019 Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов

Суровое наказание Следственный комитет России (СК) предъявил обвинение двум хакерам в грабеже банков путем взло
16.07.2019 Российский участковый познакомился по интернету с иностранкой и украл у нее миллионы

лся по интернету с иностранкой и сумел мошенническим образом украсть у нее более 2 млн руб. Об этом Следственный комитет сообщает на своем сайте. Пара познакомилась в интернете в 2015 г. Подозр
02.04.2019 Руководство сверхсекретного управления «Т» МВД арестовано за взятку при закупках ПК

и для оперативно-поискового бюро (ОПБ), которое является наиболее засекреченным подразделением МВД, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ установили факты коррупции. По итогам расследования а
27.03.2019 Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика

Дело ИСОД развалилось Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела о возможных
10.10.2018 Следственный комитет обвинил в мошенничестве поставщика ПО для взлома iPhone и Android

Мошенничество в Ester Solutions Следственный комитет обвинил в мошенничестве в крупном размере главу компании Ester Solutions
05.10.2018 Экс-глава ИТ-центра ФСИН взят под стражу за многомиллионный сговор с НТЦ «Атлас»

ие по ней — 10 лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Два соучастника дела — Красюнков и Шайков — в настоя
03.08.2018 В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы

а них данные, которые не касались непосредственно уголовного дела, следствием не изучались, уверяет Следственный комитет. В марте 2018 г. ряд СМИ действительно привлекал внимание общественности
01.02.2018 В Подмосковье школьница погибла от удара током при зарядке мобильника

воохранительные органы выясняют подробности произошедшего, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области.Следствие установило, что вечер
13.01.2018 Снят арест с астрономической премии экс-главы «Почты России»

Экс-главе «Почта России» разблокировали банковские счета Следственный комитет России (СКР) не стал продлевать срок ареста 95 млн руб., находящихся на

07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР»

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в сентябре 2017 года начало работу в системе «НАД
03.03.2017 «Мегафон» обеспечит мобильной связью следователей Воронежской области и Ставропольского края

ъявил о получении статуса официального поставщика услуг мобильной связи для следственных управлений Следственного комитета РФ по Воронежской области и Ставропольскому краю. Как рассказали CNews
22.12.2016 АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой

давать в электронном формате различные материалы уголовных дел и судебные акты в Главное управление Следственного комитета, столичные управления Федеральной службы исполнения наказаний и Прокур
17.06.2016 «Мегафон» предоставит услуги связи Следственному комитету РФ по Воронежской области

«Мегафон» в очередной раз одержал победу в тендере на оказание услуг связи Следственному комитету РФ по Воронежской области, продлив договор, подписанный в 2015 г. По результатам тендера «Мегафон» предложил ведомству эксклюзивные условия по обеспечению голосовыми услу
26.02.2016 Снижение ИТ-затрат и рост производительности сервисов – следствие оптимизации инфраструктуры

11.11.2015 Арестован первый замминистра информации и связи Крыма

дусматривает наказание штрафом, арестом, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Как сообщает следственный комитет, по данным следствия, в результате злоупотребления Сергеем Доценко его д
23.09.2015 Завершено внедрение АИК «Надзор» в подразделениях Следственного комитета в Крыму и Севастополе

В подразделениях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных на территории Республики Крым, зав
03.08.2015 АИК «Надзор» развернут в Следственном управлении СК РФ по Республике Коми

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Коми развернут автоматизированный информационный комп
05.03.2015 «МегаФон» подключил к сети Следственный комитет в Воронеже

Компания «МегаФон» выиграла тендер на обеспечение услугами мобильной связи Следственного комитета РФ по Воронежской области. В рамках нового контракта «МегаФон» предост
05.02.2015 Начато внедрение АИК «Надзор» в Следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан

Следственные управления Следственного комитета Российской Федерации продолжают внедрение автоматизированного информац
04.02.2015 Замгендиректора компании-подрядчика ФТС посадили за «откаты» при ИТ-закупке

ндиректора компании «СБЛ-Техноложис» Станислав Сорокин, обвиняемый Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве в мошенничестве в особо крупном размере и п
06.05.2014 Завершается внедрение АИК «Надзор» в следственном управлении СК РФ по Томской области

по внедрению автоматизированного информационного комплекса (АИК) «Надзор» в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Томской области. Проектом охвачен аппарат упра
26.03.2014 АИК «Надзор» в Следственном управлении по Оренбургской области запущен в эксплуатацию

в автоматизированном информационном комплексе (АИК) «Надзор». В их числе – Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. Программный комплекс «На
18.03.2014 Северо-Западное следственное управление на транспорте 3 года работает с программным комплексом АИК «Надзор»

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, одним из первых среди следственных органов в 201
17.03.2014 АИК «Надзор» внедрен в Следственном управлении по Ульяновской области

Еще одно региональное управление Следственного комитета Российской Федерации начало работу в автоматизированном информационном
06.03.2014 Следственный комитет выпустил мобильное приложение для iOS и Android

ал версию официального сайта для мобильных устройств. Благодаря официальному мобильному приложению «Следственный комитет Российской Федерации», разработанному для операционных систем iOS и Andr
10.02.2014 Следственное управление по Саратовской области начало работу в АИК «Надзор»

вершении внедрения автоматизированного информационного комплекса «Надзор» в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области. Работы по проекту началис
27.01.2014 В Следственном управлении по Удмуртской Республике запущен в промышленную эксплуатацию АИК «Надзор»

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике с декабря 2013 года веде
25.12.2013 Следственное управление по Пермскому краю начнет 2014 г. с новой системой – АИК «Надзор»

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершается развертывание автом

Публикаций - 586, упоминаний - 1043

Генпрокуратура РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10037 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10387 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8221 31
Крок - Croc 1738 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7330 28
Microsoft Corporation 23834 28
ЭОС - Электронные офисные системы 1156 25
АФК Система ПАО 1754 23
Merlion - Мерлион 605 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4351 22
IBM - International Business Machines Corp 9277 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1920 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2998 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1380 18
NVision Group - Энвижн Груп 674 18
Apple Inc 11440 17
Yandex - Яндекс 6073 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 972 15
Telegram Group 1268 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2928 14
Восход ФГБУ НИИ 610 13
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 496 12
X Corp - Twitter 2764 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 646 12
7334 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 689 11
Meta Platforms - Facebook 4358 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1553 10
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 150 10
Lenovo Motorola 3506 9
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 116 9
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 56 9
RedSys - РедСис 73 8
Cellebrite 17 8
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 171 8
VK - Mail.ru Group 3254 8
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 969 8
ГКС - Группа компаний Систематика 350 8
Google LLC 11188 8
Oracle Corporation 6415 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6170 53
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6355 27
Евросеть 1402 26
Почта России ПАО 2059 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 18
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 375 13
РЖД - Российские железные дороги 1692 13
ПСБ - Промсвязьбанк 756 13
Роснефть НК - нефтяная компания 490 12
Familia - Фамилия - Торговая сеть 240 11
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 122 11
Альфа-Банк 1637 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1001 10
ПромСвязьКапитал 81 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 730 9
Assist - Ассист 205 8
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 151 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6742 7
Россети Ленэнерго 2410 7
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 118 6
Альфа-Групп 671 6
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 135 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 6
Резонанс НПП 349 6
Серверы и компоненты 6 6
Возрождение - Коммерческий банк 333 6
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 103 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 5
Сколково ТФК - Таможенно-финансовая корпорация 5 5
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 407 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 5
Наукоград - технопарк 113 5
Iberdrola 17 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 312 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1929 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 598 4
Gett 73 4
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ФПА - Федеральная палата адвокатов 2 1
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ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
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