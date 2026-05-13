Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ

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СОБЫТИЯ
|13.05.2026
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Подтверждена совместимость СКЗИ «Квазар-СКР» с системой квантового распределения ключей ККС ВРК QKD312
явили об успешном завершении испытаний сопряжения квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей (ККС ВРК) QKD312 со средством криптографической защиты информации (СКЗИ) «Квазар-СКР». Испытания проводились на стенде, моделирующем распределённую корпоративную сеть. Система продемонстрировала стабильную работу при высокой скорости генерации квантовых ключей и скорости за
|27.01.2026
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Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion
Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве Рустам Юсупов, работники СУ по СЗАД (Северо-западный административный округ
|10.02.2025
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Следственный комитет купил ПАК для криминалистических исследований
ПАКи для Следственного комитета Как выяснил CNews, Следственный комитет России закупает программно-аппаратные комплексы (ПАК) для проведения кри
|04.09.2024
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Начался суд над экс-сотрудником Следственного комитета за участие в вымогательстве 15 миллиардов у хозяев Merlion
лся суд над бывшим заместителем руководителя восьмого отдела (служебных проверок) управления кадров Следственного комитета России (СКР) Александром Киреевым, обвиняемым в участии в крупном моше
|20.02.2024
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Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС
Заявление в СК и ГВП Руководитель ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ, «дочки» «Ростеха») Константин Солодухин написал в Следственный комитет (СК) и в Главную военную прокуратуру (ГВП) заявление. Солодухин попросил проверить действия заместителя директора департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса
|13.07.2023
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Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан Следственным комитетом
Задержан замглавы Минцифры Максим Паршин Главное следственное управление Следственного комитета России просит Басманный суд Москвы избрать заместителю министра цифров
|26.01.2023
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Сорваны поставки «железа» для взлома iPhone в МВД. Поставщику грозит 10 лет тюрьмы
Украл у МВД – привлек внимание СКР Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего основателя и генди
|26.12.2022
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Следственный комитет России откажется от зарубежных ИТ
СК займется хакерами и интернет-мошенниками В Следственном комитете России (СКР) появится программа развития ведомства в ИТ-сфере с использованием исключительно отечеств
|20.06.2022
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ФСБ арестовала сотрудников налоговой, сливавших за границу данные российских силовиков
Утечки данных и человеческий фактор Федеральная служба безопасности (ФСБ) России при участии Следственного комитета (СК) России, и Комитета госбезопасности Белоруссии при поддержке сотру
|08.10.2021
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Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву
стке Вячеслава Симоненко вообще имел место. Уголовное дело было незаконно возбуждено СУ по СЗАО ГСУ СК России по городу Москве 6 февраля 2020 г. в отношении неустановленных лиц по факту покушен
|07.10.2020
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Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео
Имущество под арестом Следственный комитет России (СК) арестовал имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых, бизнесменов
|05.10.2020
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Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР
Ананьев «купил» ПФР Следственный комитет России (СК) возбудил дело против Алексея Ананьева, основателя и бывшего
|09.09.2020
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Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита»
Официальное обвинение Следственный комитет России (СКР) задержал Анатолия Тихонова, заместителя главы Минэнерго Рос
|10.10.2018
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Следственный комитет обвинил в мошенничестве поставщика ПО для взлома iPhone и Android
Мошенничество в Ester Solutions Следственный комитет обвинил в мошенничестве в крупном размере главу компании Ester Solutions
|07.11.2017
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Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР»
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в сентябре 2017 года начало работу в системе «НАД
|22.12.2016
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АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой
давать в электронном формате различные материалы уголовных дел и судебные акты в Главное управление Следственного комитета, столичные управления Федеральной службы исполнения наказаний и Прокур
|17.06.2016
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«Мегафон» предоставит услуги связи Следственному комитету РФ по Воронежской области
«Мегафон» в очередной раз одержал победу в тендере на оказание услуг связи Следственному комитету РФ по Воронежской области, продлив договор, подписанный в 2015 г. По результатам тендера «Мегафон» предложил ведомству эксклюзивные условия по обеспечению голосовыми услу
|26.02.2016
|Снижение ИТ-затрат и рост производительности сервисов – следствие оптимизации инфраструктуры
|23.09.2015
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Завершено внедрение АИК «Надзор» в подразделениях Следственного комитета в Крыму и Севастополе
В подразделениях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных на территории Республики Крым, зав
|05.03.2015
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«МегаФон» подключил к сети Следственный комитет в Воронеже
Компания «МегаФон» выиграла тендер на обеспечение услугами мобильной связи Следственного комитета РФ по Воронежской области. В рамках нового контракта «МегаФон» предост
|05.02.2015
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Начато внедрение АИК «Надзор» в Следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан
Следственные управления Следственного комитета Российской Федерации продолжают внедрение автоматизированного информац
|26.03.2014
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АИК «Надзор» в Следственном управлении по Оренбургской области запущен в эксплуатацию
в автоматизированном информационном комплексе (АИК) «Надзор». В их числе – Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. Программный комплекс «На
|18.03.2014
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Северо-Западное следственное управление на транспорте 3 года работает с программным комплексом АИК «Надзор»
Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, одним из первых среди следственных органов в 201
|06.03.2014
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Следственный комитет выпустил мобильное приложение для iOS и Android
ал версию официального сайта для мобильных устройств. Благодаря официальному мобильному приложению «Следственный комитет Российской Федерации», разработанному для операционных систем iOS и Andr
|10.02.2014
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Следственное управление по Саратовской области начало работу в АИК «Надзор»
вершении внедрения автоматизированного информационного комплекса «Надзор» в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области. Работы по проекту началис
|27.01.2014
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В Следственном управлении по Удмуртской Республике запущен в промышленную эксплуатацию АИК «Надзор»
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике с декабря 2013 года веде
|25.12.2013
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Следственное управление по Пермскому краю начнет 2014 г. с новой системой – АИК «Надзор»
В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершается развертывание автом
|12.03.2013
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«МегаФон» обеспечил связью Следственное управление Калужской области
е с корпоративными клиентами. Для силовиков качество и надежность связи имеют особое значение, поэтому они уделяют особое внимание выбору поставщиков. И мы гордимся доверием, оказанным нашей компании Следственным комитетом», - прокомментировал директор Калужского отделения компании «МегаФон» Андрей Абрамов. На сегодняшний день «МегаФон» успешно сотрудничает с УМВД по Калужской области, УФСИ
|28.02.2013
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В Следственном управлении по Алтайскому краю начинается опытная эксплуатация АИК «Надзор»
Еще одно региональное управление Следственного комитета России начинает работу в автоматизированном информационном комплексе (
|12.02.2013
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В «Сколково» обнаружено многомиллионное хищение
, генерального директора таможенно-финансовой компании «Сколково» Владимира Хохлова и, как сообщает Следственный комитет, «других лиц». В рамках уголовного дела будет проверена деятельность дол
|10.01.2013
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В автопарк Следственного комитета РФ внедряют технологии ГЛОНАСС
В автопарк Следственного комитета Российской Федерации внедряют технологии ГЛОНАСС. Оснащение осуществля
|10.01.2013
|Crysis 3 - Семь чудес игры. Эпизод 3: Причина и Следствие
|13.12.2012
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Следственное управление Хакасии внедряет АИК «Надзор»
Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Хакасия готовится начать эксплуатацию автоматизирован
|04.10.2012
|Сам себе причина и следствие. Это возможно
|15.08.2012
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ФАС разрешила Следственному комитету закупать iPad
т в ведомстве. В антимонопольном ведомстве добавили, что под эквивалентом в конкурсной документации Следственный комитет подразумевал не планшеты других производителей, а iPad 2 со схожими хара
|10.08.2012
|Следственный комитет закупает iPad с 4G
|16.07.2012
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Следственный комитет подозревает сотрудников МТС и «ВымпелКома» в распространении архивов SMS
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по при
|27.01.2012
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Следственному комитету недопоставили расходные материалы к оргтехнике на 700 тыс. руб.
Главным следственным управлением Следственного комитета России проводится проверка в отношении руководителей и сотрудников ком
|22.03.2011
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Следственный комитет проводит проверку по факту утраты трех спутников «ГЛОНАСС-М»
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная провер
|22.12.2010
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Следственные управления СКП РФ расширяют масштабы системы «Надзор» от ЭОС
Компания «Электронные Офисные Системы» сообщила о том, что в следственных управлениях Следственного комитета при прокуратуре РФ расширяются масштабы применения специализированной
Генпрокуратура РФ и организации, системы, технологии, персоны:
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