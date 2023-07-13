Генпрокуратура РФ СКР РФ Следственный комитет Российской Федерации Генпрокуратура РФ СКР РФ ГСУ Главное следственное управление Следственного комитета РФ
|13.07.2023
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Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан Следственным комитетом
Задержан замглавы Минцифры Максим Паршин Главное следственное управление Следственного комитета России просит Басманный суд Москвы избрать заместителю министра цифров
|26.01.2023
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Сорваны поставки «железа» для взлома iPhone в МВД. Поставщику грозит 10 лет тюрьмы
Украл у МВД – привлек внимание СКР Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего основателя и генди
|18.01.2023
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Несостоявшихся захватчиков «Мерлиона» обвинили в грехах, за которые сажают на 20 лет
правления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР. Во главе группы стоит следователь по особо важным делам Виталий Гуськов. Вячеслав Си
|26.12.2022
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Следственный комитет России откажется от зарубежных ИТ
СК займется хакерами и интернет-мошенниками В Следственном комитете России (СКР) появится программа развития ведомства в ИТ-сфере с использованием исключительно отечеств
|20.06.2022
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ФСБ арестовала сотрудников налоговой, сливавших за границу данные российских силовиков
Утечки данных и человеческий фактор Федеральная служба безопасности (ФСБ) России при участии Следственного комитета (СК) России, и Комитета госбезопасности Белоруссии при поддержке сотру
|25.05.2022
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Хозяева Merlion требуют с бывшего гендиректора 40 миллиардов за клевету
Жертвы клеветы Совладельцы крупного дистрибутора на рынке ИТ-компании Merlion обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с заявлением на бывшего директора компании Вячеслава Симоненко, пиш
|15.12.2021
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Сотрудника «Билайна» арестовали за кражу данных корреспондента CNews
к тому времени с момента преступления прошел год. Почему кражей данных об абонентах заинтересовался Следственный комитет Стоит отметить и один юридический нюанс. До недавнего времени в Уголовно
|08.10.2021
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Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву
компании Merlion Олега Карчева, Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета России о продлении срока действия меры пресечения в виде запрета опред
|05.10.2021
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Российскому полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте
Майнинговая ферма в здании ГИБДД Следственный отдел следственного управления следственного комитета России по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении сотр
|07.10.2020
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Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео
Имущество под арестом Следственный комитет России (СК) арестовал имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых, бизнесменов
|05.10.2020
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Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР
Ананьев «купил» ПФР Следственный комитет России (СК) возбудил дело против Алексея Ананьева, основателя и бывшего
|09.09.2020
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Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита»
Официальное обвинение Следственный комитет России (СКР) задержал Анатолия Тихонова, заместителя главы Минэнерго Рос
|13.12.2019
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Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов
Суровое наказание Следственный комитет России (СК) предъявил обвинение двум хакерам в грабеже банков путем взло
|16.07.2019
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Российский участковый познакомился по интернету с иностранкой и украл у нее миллионы
лся по интернету с иностранкой и сумел мошенническим образом украсть у нее более 2 млн руб. Об этом Следственный комитет сообщает на своем сайте. Пара познакомилась в интернете в 2015 г. Подозр
|02.04.2019
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Руководство сверхсекретного управления «Т» МВД арестовано за взятку при закупках ПК
и для оперативно-поискового бюро (ОПБ), которое является наиболее засекреченным подразделением МВД, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ установили факты коррупции. По итогам расследования а
|27.03.2019
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Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика
Дело ИСОД развалилось Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела о возможных
|10.10.2018
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Следственный комитет обвинил в мошенничестве поставщика ПО для взлома iPhone и Android
Мошенничество в Ester Solutions Следственный комитет обвинил в мошенничестве в крупном размере главу компании Ester Solutions
|05.10.2018
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Экс-глава ИТ-центра ФСИН взят под стражу за многомиллионный сговор с НТЦ «Атлас»
ие по ней — 10 лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Два соучастника дела — Красюнков и Шайков — в настоя
|03.08.2018
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В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы
а них данные, которые не касались непосредственно уголовного дела, следствием не изучались, уверяет Следственный комитет. В марте 2018 г. ряд СМИ действительно привлекал внимание общественности
|01.02.2018
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В Подмосковье школьница погибла от удара током при зарядке мобильника
воохранительные органы выясняют подробности произошедшего, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области.Следствие установило, что вечер
|13.01.2018
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Снят арест с астрономической премии экс-главы «Почты России»
Экс-главе «Почта России» разблокировали банковские счета Следственный комитет России (СКР) не стал продлевать срок ареста 95 млн руб., находящихся на
|07.11.2017
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Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР»
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в сентябре 2017 года начало работу в системе «НАД
|03.03.2017
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«Мегафон» обеспечит мобильной связью следователей Воронежской области и Ставропольского края
ъявил о получении статуса официального поставщика услуг мобильной связи для следственных управлений Следственного комитета РФ по Воронежской области и Ставропольскому краю. Как рассказали CNews
|22.12.2016
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АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой
давать в электронном формате различные материалы уголовных дел и судебные акты в Главное управление Следственного комитета, столичные управления Федеральной службы исполнения наказаний и Прокур
|17.06.2016
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«Мегафон» предоставит услуги связи Следственному комитету РФ по Воронежской области
«Мегафон» в очередной раз одержал победу в тендере на оказание услуг связи Следственному комитету РФ по Воронежской области, продлив договор, подписанный в 2015 г. По результатам тендера «Мегафон» предложил ведомству эксклюзивные условия по обеспечению голосовыми услу
|26.02.2016
|Снижение ИТ-затрат и рост производительности сервисов – следствие оптимизации инфраструктуры
|11.11.2015
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Арестован первый замминистра информации и связи Крыма
дусматривает наказание штрафом, арестом, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Как сообщает следственный комитет, по данным следствия, в результате злоупотребления Сергеем Доценко его д
|23.09.2015
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Завершено внедрение АИК «Надзор» в подразделениях Следственного комитета в Крыму и Севастополе
В подразделениях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных на территории Республики Крым, зав
|03.08.2015
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АИК «Надзор» развернут в Следственном управлении СК РФ по Республике Коми
В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Коми развернут автоматизированный информационный комп
|05.03.2015
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«МегаФон» подключил к сети Следственный комитет в Воронеже
Компания «МегаФон» выиграла тендер на обеспечение услугами мобильной связи Следственного комитета РФ по Воронежской области. В рамках нового контракта «МегаФон» предост
|05.02.2015
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Начато внедрение АИК «Надзор» в Следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан
Следственные управления Следственного комитета Российской Федерации продолжают внедрение автоматизированного информац
|04.02.2015
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Замгендиректора компании-подрядчика ФТС посадили за «откаты» при ИТ-закупке
ндиректора компании «СБЛ-Техноложис» Станислав Сорокин, обвиняемый Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве в мошенничестве в особо крупном размере и п
|06.05.2014
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Завершается внедрение АИК «Надзор» в следственном управлении СК РФ по Томской области
по внедрению автоматизированного информационного комплекса (АИК) «Надзор» в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Томской области. Проектом охвачен аппарат упра
|26.03.2014
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АИК «Надзор» в Следственном управлении по Оренбургской области запущен в эксплуатацию
в автоматизированном информационном комплексе (АИК) «Надзор». В их числе – Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. Программный комплекс «На
|18.03.2014
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Северо-Западное следственное управление на транспорте 3 года работает с программным комплексом АИК «Надзор»
Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, одним из первых среди следственных органов в 201
|17.03.2014
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АИК «Надзор» внедрен в Следственном управлении по Ульяновской области
Еще одно региональное управление Следственного комитета Российской Федерации начало работу в автоматизированном информационном
|06.03.2014
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Следственный комитет выпустил мобильное приложение для iOS и Android
ал версию официального сайта для мобильных устройств. Благодаря официальному мобильному приложению «Следственный комитет Российской Федерации», разработанному для операционных систем iOS и Andr
|10.02.2014
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Следственное управление по Саратовской области начало работу в АИК «Надзор»
вершении внедрения автоматизированного информационного комплекса «Надзор» в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области. Работы по проекту началис
|27.01.2014
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В Следственном управлении по Удмуртской Республике запущен в промышленную эксплуатацию АИК «Надзор»
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике с декабря 2013 года веде
|25.12.2013
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Следственное управление по Пермскому краю начнет 2014 г. с новой системой – АИК «Надзор»
В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершается развертывание автом
Генпрокуратура РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2836 47
|Левин Борис 50 27
|Никифоров Николай 1172 18
|Медведев Дмитрий 1637 16
|Абрамов Алексей 40 16
|Карчев Олег 27 16
|Симоненко Вячеслав 36 16
|Чичваркин Евгений 162 15
|Бастрыкин Александр 15 15
|Ананьев Алексей 109 15
|Мангутов Владислав 26 15
|Ананьев Дмитрий 79 14
|Левин Леонид 127 13
|Маркин Владимир 16 11
|Власкин Андрей 18 10
|Сапельников Сергей 109 10
|Страшнов Дмитрий 111 10
|Евтушенков Владимир 206 9
|Нечаев Андрей 24 9
|Луговцев Кирилл 8 8
|Щеголев Игорь 692 8
|Вексельберг Виктор 153 8
|Давыдов Александр 47 8
|Бобровников Борис 103 8
|Хохлов Владимир 8 8
|Слободин Михаил 56 8
|Врублевский Павел 94 8
|Поспелов Георгий 11 8
|Тамодин Николай 47 8
|Сачков Илья 117 8
|Ермилов Андрей 11 7
|Нащекин Алексей 112 7
|Дуров Павел 260 7
|Малофеев Константин 111 7
|Артимович Игорь 29 7
|Лаптева Ирина 9 7
|Савицкий Олег 10 6
|Шилов Сергей 85 6
|Сечин Игорь 32 6
|Пак Олег 101 6
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