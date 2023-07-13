Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан Следственным комитетом

Следственный комитет просит заключить под стражу замглавы Минцифры Максима Паршина, которому инкриминирует получение взятки в особо крупном размере.

Задержан замглавы Минцифры Максим Паршин

Главное следственное управление Следственного комитета России просит Басманный суд Москвы избрать заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием, министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам», - заявила CNews представитель ведомства.

Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи написал в своем телеграм-канале, что Максим Паршин был взят с поличным при получении взятки в 3,5 млн руб. в московском ресторане 12 июля 2023 г.

«Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», пишет Хинштейн, уточняя, что задержание Паршина «стало полной неожиданностью для его коллег из Минцифры».

По данным источников «Коммерсанта», замглавы Минцифры подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Обязанности и полномочия Паршина в Минцифры

Максим Паршин был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России распоряжением Правительства 16 августа 2018 г.

18 ноября 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев подписал приказ, в котором прописал зоны ответственности каждого своего заместителя.

Максим Паршин был назначен ответственным за развитие ИТ-отрасли, включая меры поддержки разработчиков ПО, переход на отечественное ПО, а также развитие инфраструктуры центров обработки данных и облачных сервисов, экспорт ИТ-продукции и спортивное программирование.

Он также курирует деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), фонда Бортника по поддержке разработки и внедрения российского ПО, а также Центра экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), НИИ «Восход» и НИИ «Интеграл».

Он руководит федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».

До прихода в Минкомсвязи в ноябре 2018 г. Максим Паршин с января 2016 г. занимал должность директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития.

До этого в 2014-2015 гг. работал на посту заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости. Еще ранее в 2013 г. был заместителем гендиректора ФГУП «Почта России», где занимался тематикой госуслуг. До 2013 г. работал в Минэкономразвития, куда пришел в 2002 г.