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Моносов Александр
Моносов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ломоносов Александр 25 6
|Хинштейн Александр 142 6
|Шадаев Максут 1037 6
|Мацоцкий Сергей 177 4
|Туровский Юрий 4 4
|Паршин Максим 318 4
|Ведехин Игорь 30 3
|Волков Александр 26 2
|Чеглаков Андрей 57 2
|Клягин Максим 29 2
|Козлов Михаил 175 1
|Басов Александр 2 1
|Лощинин Дмитрий 39 1
|Яскевич Сергей 6 1
|Кривенко Виталий 23 1
|Шумейко Анна 20 1
|Емелин Александр 45 1
|Мартиросов Давид 63 1
|Журавлев Дмитрий 13 1
|Ишутинов Денис 1 1
|Бар-Бирюкова Мария 98 1
|Калинкин Роман 14 1
|Кривцова Галина 1 1
|Бурдюгов Игорь 2 1
|Пак Олег 112 1
|Мишустин Михаил 692 1
|Макаров Валентин 230 1
|Рустамов Рустам 429 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Крошин Федор 1 1
|Руденко Алена 5 1
|Кучушев Сергей 5 1
|Ленская Елена 1 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Бочаров Михаил 15 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Радина Вера 3 1
|Райзнер Анна 1 1
|Адрианова Анна 1 1
|МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1554 1
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