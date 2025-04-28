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Моносов Александр



28.04.2025 Бывший замглавы Минцифры отправлен в тюрьму на девять лет за многомиллионную взятку 1
13.02.2024 У арестованного экс-замминистра главы Минцифры Паршина нашли криптовалюту и деньги за рубежом 1
31.01.2024 ИТ-разработчики попросили для себя меры поддержки как в автопроме 1
20.12.2023 Выходец из Ozon и «Яндекса» стал замглавы Минцифры, курирующим ИТ-отрасль 1
16.11.2023 Власти хотят урезать гранты для ИT-компаний и повысить их уровень софинансирования 1
01.11.2023 Власти прекращают выделять гранты ИТ-разработчикам. Будут другие пути поддержки 1
15.08.2023 Арестованный за взятку ИТ-бизнесмен Александр Моносов начал сдавать гендиректорские посты 1
17.07.2023 Минцифры приостановит выдачу грантов и проверит уже выданные. «Не чистые» проекты будут отменены 1
14.07.2023 Замглавы Минцифры Паршин отправлен под домашний арест 1
13.07.2023 Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан Следственным комитетом 1
04.07.2023 ИТ-стартап Sellty привлек частные инвестиции 1
29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro 1
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
23.06.2017 Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти 1
01.11.2013 Топ-менеджер IBS Group получил премию акциями со скидкой $1,3 млн 3
11.09.2013 IBS профинансировала стартап своего топ-менеджера 1
18.01.2010 БФТ и КЦ «Система» объединятся для работы на рынке консалтинга и ИТ 1
30.09.2009 В БФТ сменился генеральный директор 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Моносов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 343 15
Ростелеком 9875 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 5
НЭП - Настоящий Электронный Полис 6 5
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 3
Новые облачные технологии (НОТ) 455 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 2
Восход ФГБУ НИИ 655 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 2
Telegram Group 2155 2
Бюджетный процесс 4 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 164 1
Сервис Плюс 184 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
БАРС Груп 550 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 388 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 176 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 518 1
Basis - Скала софтвер 11 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1102 1
ИКС 327 1
Ладога Телеком 1 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 677 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 141 1
Астрей софт 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 1
Ростелеком - РТЛабс - Датамарт 3 1
NtechLab - НтехЛаб 132 1
Цифра ГК 2460 1
Эпиона софт 1 1
Yandex - Яндекс 7633 1
Haulmont - Хоулмонт 118 1
Финансист 64 1
Ред Софт - Red Soft 774 1
Базальт СПО - BaseALT 687 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1093 3
Почта России ПАО 2148 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1100 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 2
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Croyton 4 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 1 1
Интурбанк КБ 2 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1414 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 320 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 794 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 692 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3195 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 188 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3101 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2016 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 93 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 9 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4604 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5407 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11289 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 5
InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 28 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16061 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1474 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1881 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 2
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1515 1
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SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 780 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3100 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20994 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1554 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 760 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5391 3
Новые облачные технологии - МойОфис 804 2
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ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 128 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3282 1
Корус Консалтинг - Sellty 32 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
Ломоносов Александр 25 6
Хинштейн Александр 142 6
Шадаев Максут 1037 6
Мацоцкий Сергей 177 4
Туровский Юрий 4 4
Паршин Максим 318 4
Ведехин Игорь 30 3
Волков Александр 26 2
Чеглаков Андрей 57 2
Клягин Максим 29 2
Козлов Михаил 175 1
Басов Александр 2 1
Лощинин Дмитрий 39 1
Яскевич Сергей 6 1
Кривенко Виталий 23 1
Шумейко Анна 20 1
Емелин Александр 45 1
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Журавлев Дмитрий 13 1
Ишутинов Денис 1 1
Бар-Бирюкова Мария 98 1
Калинкин Роман 14 1
Кривцова Галина 1 1
Бурдюгов Игорь 2 1
Пак Олег 112 1
Мишустин Михаил 692 1
Макаров Валентин 230 1
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Кучушев Сергей 5 1
Ленская Елена 1 1
Абакумов Евгений 206 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Бочаров Михаил 15 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Радина Вера 3 1
Райзнер Анна 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147876 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17736 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 388 3
Великобритания - Виргинские Острова 232 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2493 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14223 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3132 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 767 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 46 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1039 1
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 10
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 634 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6306 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8943 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5198 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7873 3
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Кредитование - Сrediting - Заём 6826 3
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7058 3
Аудит - аудиторский услуги 2777 3
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Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 2
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НКО - Некоммерческая организация 512 1
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Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 571 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 223 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2547 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7970 1
Паспорт - Паспортные данные 2572 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 515 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1198 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1194 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 270 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1946 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1001 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
TAdviser - Центр выбора технологий 406 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1015 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 3
НМГ - Медиалогия 31 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1554 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1132 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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