Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro

Холдинг «ГС-инвест», основанный Газпромбанком и Сергеем Мацоцким, получил 20% в «Облачной платформе». Последняя создана «Ростелекомом» и Yadro (входит в «ИКС холдинг»). В рамках договоренностей холдинг внес 100% долей «Скала софтвер» в капитал «Облачной платформы». В «Ростелекоме» благодаря сделке рассчитывают усилить позиции оператора на рынке облачных сервисов и создать «национального чемпиона» в области предоставления PaaS и IaaS-услуг.

Вхождение в долю

Холдинг Газпромбанка и ИТ-предпринимателя Сергея Мацоцкого «ГС-инвест» получил долю в созданной «Ростелекомом» и Yadro(входит в «ИКС холдинг») «Облачной платформе». Согласно сделке, доля «ГС-инвест» в «Облачной платформе» составит 20%, доля Yadro —29,697%, а «Ростелеком» получит 50,303% долей, сохранив за собой контроль и управление. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Так, согласно договоренностям, группа «ГС-инвест» (в лице «Рубитех интеграция» — 95% долей принадлежит АО «ГС-инвест», 5% — Игорю Ведехину) войдет в состав участников «Облачная платформа» путем внесения 100% ООО «Скала софтвер» (95% долей принадлежит АО «ГС-инвест», 5% — Ведехину).

Вхождение компании в состав участников, по мнению представителей «Ростелекома», является логичным шагом для усиления компетенций компании на рынке облачных сервисов. «Продукты “Облачной платформы” будут особенно актуальны для удовлетворения возрастающей потребности органов государственной власти и государственных корпораций в отечественных ИТ-системах», — рассказала первый вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.

Подробнее об участниках сделки

«Облачная платформа» предоставляет комплекс PaaS и IaaS-услуг. После вхождения нового участника компания планирует существенно расширить продуктовую линейку компании, особенно в области терминальных и VDI-решений, а также получить дополнительный потенциал в сфере разработки новых комплементарных существующих программных продуктов, говорится в сообщении компании.

Холдинг Мацоцкого и Газпромбанка получил долю в «Облачной платформе»

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Облачная платформа» образована 21 сентября 2020 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Давид Мартиросов. Учредителями выступают — ООО «КНС групп» (49%), ООО «Центр технологий взаимодействия сетей» (34%) и «Центр хранения данных» (17%). Управляющая доля последних двух компаний принадлежит «Ростелекому».

«ГС-Инвест» является холдингом, который объединяет и развивает российские ИТ-компании. О создании совместного предприятия Мацоцкого и Газпромбанка CNews писал в июле 2020 г. Так, в группу входят системный интегратор «Рубитех», группа компаний IT_ONE, специализирующаяся на заказной разработке высоконагруженных технологичных систем, «Аренадата» — разработчик ПО для хранения, управления и анализа больших данных, «Скала-Р» — разработчик программно-аппаратных комплексов для корпоративных и государственных информационных систем и разработчик систем идентификации и управления доступом Avanpost.

Компании Мацоцкого

Что касается Сергея Мацоцкого, то после того как он в апреле 2020 г. покинул свое детище — интегратора IBS, он в июне того же года организовал компанию «Рубитех». Напомним, в данном случае речь идет не об учреждении для выделившегося из IBS бизнеса нового юридического лица, а о переименовании действующего: ООО «ИБС консалтинг» в ООО «Рубитех».

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Кадровая основа «Рубитеха» — бывший дивизион ИТ-инфраструктуры IBS. Поэтому компания себя позиционирует в качестве системного интегратора с экспертизой в построении ИТ-инфраструктуры, проектировании ЦОДов, создании сетевых решений и технологий в сфере информационной безопасности.

С 3 февраля 2021 г. ООО «Рубитех» на 100% принадлежит зарегистрированному 12 января 2021 г. ООО «Рубитех холдинг». В данной структуре доля в 5% записана на гендиректора «Рубитеха» Игоря Ведехина, а 95% — на АО «ГС-инвест». Так, согласно «Контур.фокусу», по итогам 2020 г. выручка компании составила 25 млрд руб., а чистая прибыль достигла 2,7 млрд руб.

Помимо этого, Мацоцкому принадлежит 15,7% компании «Медиалогия», где его партнерами выступают «ВТБ капитал финанс» с долей в 72,3% и Александр Волков с долей в 12%. Также за Мацоцким числится 18% в софтверной компании «Настоящий электронный полис», зарегистрированной в Москве в апреле 2013 г. Порядка 49,2% принадлежит Александру Моносову и по 16,4% — за Александром и Юрием Туровскими.

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