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Мацоцкий Сергей

СОБЫТИЯ


03.03.2023 Сергей Мацоцкий продал свою долю в «ГС-Инвест» менеджменту холдинга

а «ГС-Инвест», управляющего ИТ-компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost, «Скала-P», «БФТ». Сергей Мацоцкий продал свою долю в 47% акций менеджменту холдинга. Ее приобрели Василий Белов
29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro

Вхождение в долю Холдинг Газпромбанка и ИТ-предпринимателя Сергея Мацоцкого «ГС-инвест» получил долю в созданной «Ростелекомом» и Yadro(входит в «ИКС холдинг»)
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом

ля активного совместного продвижения и расширения присутствия», — поясняет компания. В июне 2020 г. Мацоцкий называл «Скалу-Р» «самой известной российской гиперконвергентной вычислительной плат
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы

Новый бизнес Мацоцкого Как выяснил CNews, сооснователь IBS Сергей Мацоцкий стал основным владельцем российской компании L2U, разрабатывающей ИТ-продукты
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке

«Мой офис»), в прошлом вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков и сооснователь интегратора IBS Сергей Мацоцкий создали новую компанию — «Русим». Об этом свидетельствует запись в ЕГРЮЛ о ре
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда

мости. Другим допустимым вариантом для заказчика является перезапуск тендера. Новая компания Сергея Мацоцкого будет обслуживать АИС ФНС Сейчас на сайте госзакупок нет ни информации о перезапуск
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком

Новое СП Мацоцкого Сооснователь известного ИТ-интегратора IBS Group Сергей Мацоцкий и Газпромбанк готовятся создать совместное предприятие (СП) в сфере разработк
24.11.2015 IBS: ИТ-гиганты вроде HP, Cisco, EMC, Oracle — «ходячие мертвецы»?

Меняющийся ИТ-рынокВ своем выступлении на CNews Forum 2015 председатель правления IBS Сергей Мацоцкий описал свой взгляд на цифровые бизнес-модели, которые сегодня меняют мир и ИТ
25.11.2014 IBS разработала методику оценки рисков при использовании иностранного ПО

Выступая на CNews FORUM 2014, председатель правления IBS Сергей Мацоцкий представил свое видение ситуации на отечественном ИТ-рынке. В его понимании,

14.07.2014 Карачинский и Мацоцкий уводят IBS Group с биржи

уководителю системного интегратора IBS Сергею Мацоцкому. Руководитель российского бизнеса IBS Group Сергей Мацоцкий На текущий момент Карачинский владеет 4,9% акций IBS Group напрямую и 33,6% -
12.12.2012 Интегратор IBS готов продаться. Объявлена цена

Председатель правления системного интегратора IBS Сергей Мацоцкий заявил CNews, что оценкой стоимости компании, при которой акционеры были бы г
20.07.2012 Ананьин: Стратегический приоритет группы IBS – это Luxoft, интегратор на втором плане

консалтинговой группы «Борлас» Алексей Ананьин и председатель правления системного интегратора IBS Сергей Мацоцкий рассказали в интервью CRN/RE о причинах развода двух компаний. Слияние IBS и

20.04.2012 У больших интеграторов большие проблемы

носерв» Алексей Ананьев, генеральный директор «Крок» Борис Бобровников и председатель правления IBS Сергей Мацоцкий собрались вместе и рассказали об их видении нынешнего состояния российского И
19.01.2012 Как Сергей Мацоцкий объясняет уход с поста гендиректора IBS

В продолжение истории с разрывом IBS и Борлас публикую полный текст письма Сергея Мацоцкого сотрудникам об уходе с поста генерального директора IBS: Об усилении управле
19.01.2012 Сергей Мацоцкий покинул пост гендиректора IBS

онным управлением компании», - пишет Мацоцкий (см. полный текст письма). Как следует из письма, сам Сергей Мацоцкий остается председателем правления IBS и планирует сосредоточиться «в первую оч
22.12.2011 Сотрудник IBS: разрыв с "Борласом" превратился в открытый конфликт Мацоцкого и Ананьина

том - alevashov @ rbc.ru. Напомню, официальная позиция сторон звучала так: Генеральный директор IBS Сергей Мацоцкий заявил CNews, что удовлетворен результатами совместной работы и благодарен Ал
30.09.2009 Сергей Мацоцкий: СПО для школ дешевле, чем проприетарное ПО

Для российских школ пользоваться СПО дешевле, чем проприетарным ПО, считает Сергей Мацоцкий, генеральный директор IBS. Сроки объявления конкурса на обучение и поддержку

13.10.2008 Сергей Мацоцкий: ИТ-компаниям не помешает "похудеть"

годня влияют на российский рынок ИТ-услуг? Каков ваш прогноз относительно его дальнейшего развития? Сергей Мацоцкий: В последние годы экономика России росла очень быстрыми темпами. И ИТ-рынок,

29.10.2007 IBS и Борлас: подробности поглощения

теперь мы начнем ходить в отпуска», — так охарактеризовал первый результат слияния IBS и «Борласа» Сергей Мацоцкий, генеральный директор объединенной компании IBS. О предстоящем слиянии компан
19.04.2007 IBS и «Борлас» потратят средства от IPO на менеджеров

но и удержание "звезд" — лучших сотрудников — путем использования опционных программ», — рассказал Сергей Мацоцкий, генеральный директор IBS. Отчасти для этой цели будут использованы средства,
05.03.2004 В Москве прошел форум «ИТ в стратегии развития российских компаний»

и западных компаний. Первый вице-президент группы компаний IBS и генеральный директор компании IBS Сергей Мацоцкий в выступлении описал свое видение роли ИТ в российских компаниях на сегодняшн
05.03.2004 В Москве прошел форум «ИТ в стратегии развития российских компаний»

и западных компаний. Первый вице-президент группы компаний IBS и генеральный директор компании IBS Сергей Мацоцкий в выступлении описал свое видение роли ИТ в российских компаниях на сегодняшн

Публикаций - 180, упоминаний - 294

Мацоцкий Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 166
Microsoft Corporation 25775 64
Ростелеком 10948 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
Oracle Corporation 7074 29
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 29
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 27
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 24
SAP SE 5601 23
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 22
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 21
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 20
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 19
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 32 19
Citrix Systems 868 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 17
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 17
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 16
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 16
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 15
Развитие Бизнеса / Ру 81 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 14
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 14
Крок - Croc 1964 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 13
9594 13
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 13
АйТи 1519 13
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 12
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 12
Yandex - Яндекс 9215 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 11
SAP CIS - САП СНГ 868 11
ОТР ГК - ОТР 2000 227 11
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 36
Роснефть НК - нефтяная компания 562 28
Газпром нефть 725 24
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 23
ПСБ - Промсвязьбанк 963 23
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 20
Mary Kay - Мэри Кэй 104 18
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 17
Альфа-Банк 1979 17
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
OR Group - Обувь России 29 12
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 11
Газпром ПАО 1493 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 10
KupiVip - Приват Трэйд 82 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Лента - Утконос 180 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 9
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 9
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
ВкусВилл - Избёнка 216 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
Visa International 1993 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 8
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 7
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 7
Bayer AG - Байер 85 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Федеральное казначейство России 1949 55
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 24
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 4
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Russian Open Source Foundation 8 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 103
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 65
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 30
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 21
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 16
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Стандартизация - Standardization 2339 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 5
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Apache Hadoop 470 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Apple - App Store 3109 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Apple iPhone 6 4861 3
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
GS Nanotech - SiP Amber 5 2
HyperMethod - eAuthor CBT 11 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
HyperMethod - eLearning Server 24 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Apple iPad 4011 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Гуральников Сергей 164 49
Шадаев Максут 1210 49
Богачев Игорь 183 42
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Сафронов Юрий 68 16
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
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МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 58
CNews AWARDS - награда 571 50
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
CNews APPWards 36 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
ERP-Диалоги 3 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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