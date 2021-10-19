Мацоцкий Сергей

Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 2

В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 2

Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 11

Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 4

Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 11

Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем 10

Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 3

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В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1

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