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Мацоцкий Сергей
СОБЫТИЯ
|03.03.2023
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Сергей Мацоцкий продал свою долю в «ГС-Инвест» менеджменту холдинга
а «ГС-Инвест», управляющего ИТ-компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost, «Скала-P», «БФТ». Сергей Мацоцкий продал свою долю в 47% акций менеджменту холдинга. Ее приобрели Василий Белов
|29.12.2021
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Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro
Вхождение в долю Холдинг Газпромбанка и ИТ-предпринимателя Сергея Мацоцкого «ГС-инвест» получил долю в созданной «Ростелекомом» и Yadro(входит в «ИКС холдинг»)
|07.06.2021
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Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом
ля активного совместного продвижения и расширения присутствия», — поясняет компания. В июне 2020 г. Мацоцкий называл «Скалу-Р» «самой известной российской гиперконвергентной вычислительной плат
|26.03.2021
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Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы
Новый бизнес Мацоцкого Как выяснил CNews, сооснователь IBS Сергей Мацоцкий стал основным владельцем российской компании L2U, разрабатывающей ИТ-продукты
|05.03.2021
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Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке
«Мой офис»), в прошлом вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков и сооснователь интегратора IBS Сергей Мацоцкий создали новую компанию — «Русим». Об этом свидетельствует запись в ЕГРЮЛ о ре
|14.01.2021
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Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда
мости. Другим допустимым вариантом для заказчика является перезапуск тендера. Новая компания Сергея Мацоцкого будет обслуживать АИС ФНС Сейчас на сайте госзакупок нет ни информации о перезапуск
|17.07.2020
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Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком
Новое СП Мацоцкого Сооснователь известного ИТ-интегратора IBS Group Сергей Мацоцкий и Газпромбанк готовятся создать совместное предприятие (СП) в сфере разработк
|24.11.2015
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IBS: ИТ-гиганты вроде HP, Cisco, EMC, Oracle — «ходячие мертвецы»?
Меняющийся ИТ-рынокВ своем выступлении на CNews Forum 2015 председатель правления IBS Сергей Мацоцкий описал свой взгляд на цифровые бизнес-модели, которые сегодня меняют мир и ИТ
|25.11.2014
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IBS разработала методику оценки рисков при использовании иностранного ПО
Выступая на CNews FORUM 2014, председатель правления IBS Сергей Мацоцкий представил свое видение ситуации на отечественном ИТ-рынке. В его понимании,
|14.07.2014
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Карачинский и Мацоцкий уводят IBS Group с биржи
уководителю системного интегратора IBS Сергею Мацоцкому. Руководитель российского бизнеса IBS Group Сергей Мацоцкий На текущий момент Карачинский владеет 4,9% акций IBS Group напрямую и 33,6% -
|12.12.2012
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Интегратор IBS готов продаться. Объявлена цена
Председатель правления системного интегратора IBS Сергей Мацоцкий заявил CNews, что оценкой стоимости компании, при которой акционеры были бы г
|20.07.2012
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Ананьин: Стратегический приоритет группы IBS – это Luxoft, интегратор на втором плане
консалтинговой группы «Борлас» Алексей Ананьин и председатель правления системного интегратора IBS Сергей Мацоцкий рассказали в интервью CRN/RE о причинах развода двух компаний. Слияние IBS и
|20.04.2012
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У больших интеграторов большие проблемы
носерв» Алексей Ананьев, генеральный директор «Крок» Борис Бобровников и председатель правления IBS Сергей Мацоцкий собрались вместе и рассказали об их видении нынешнего состояния российского И
|19.01.2012
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Как Сергей Мацоцкий объясняет уход с поста гендиректора IBS
В продолжение истории с разрывом IBS и Борлас публикую полный текст письма Сергея Мацоцкого сотрудникам об уходе с поста генерального директора IBS: Об усилении управле
|19.01.2012
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Сергей Мацоцкий покинул пост гендиректора IBS
онным управлением компании», - пишет Мацоцкий (см. полный текст письма). Как следует из письма, сам Сергей Мацоцкий остается председателем правления IBS и планирует сосредоточиться «в первую оч
|22.12.2011
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Сотрудник IBS: разрыв с "Борласом" превратился в открытый конфликт Мацоцкого и Ананьина
том - alevashov @ rbc.ru. Напомню, официальная позиция сторон звучала так: Генеральный директор IBS Сергей Мацоцкий заявил CNews, что удовлетворен результатами совместной работы и благодарен Ал
|30.09.2009
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Сергей Мацоцкий: СПО для школ дешевле, чем проприетарное ПО
Для российских школ пользоваться СПО дешевле, чем проприетарным ПО, считает Сергей Мацоцкий, генеральный директор IBS. Сроки объявления конкурса на обучение и поддержку
|13.10.2008
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Сергей Мацоцкий: ИТ-компаниям не помешает "похудеть"
годня влияют на российский рынок ИТ-услуг? Каков ваш прогноз относительно его дальнейшего развития? Сергей Мацоцкий: В последние годы экономика России росла очень быстрыми темпами. И ИТ-рынок,
|29.10.2007
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IBS и Борлас: подробности поглощения
теперь мы начнем ходить в отпуска», — так охарактеризовал первый результат слияния IBS и «Борласа» Сергей Мацоцкий, генеральный директор объединенной компании IBS. О предстоящем слиянии компан
|19.04.2007
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IBS и «Борлас» потратят средства от IPO на менеджеров
но и удержание "звезд" — лучших сотрудников — путем использования опционных программ», — рассказал Сергей Мацоцкий, генеральный директор IBS. Отчасти для этой цели будут использованы средства,
|05.03.2004
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В Москве прошел форум «ИТ в стратегии развития российских компаний»
и западных компаний. Первый вице-президент группы компаний IBS и генеральный директор компании IBS Сергей Мацоцкий в выступлении описал свое видение роли ИТ в российских компаниях на сегодняшн
|05.03.2004
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В Москве прошел форум «ИТ в стратегии развития российских компаний»
и западных компаний. Первый вице-президент группы компаний IBS и генеральный директор компании IBS Сергей Мацоцкий в выступлении описал свое видение роли ИТ в российских компаниях на сегодняшн
Мацоцкий Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуральников Сергей 164 49
|Шадаев Максут 1210 49
|Богачев Игорь 183 42
|Бетсис Павел 101 41
|Бойко Елена 152 33
|Карачинский Анатолий 96 31
|Ермолаев Артем 379 29
|Меднов Сергей 124 28
|Строкович Антон 53 27
|Козырев Алексей 328 25
|Кравченко Константин 101 24
|Филатов Андрей 117 23
|Прохоров Фёдор 83 22
|Леушев Андрей 75 22
|Гаттаров Руслан 144 22
|Хомич Игорь 34 21
|Громов Иван 102 21
|Румянцева Ольга 62 21
|Скачков Юрий 52 20
|Шевченко Владимир 153 19
|Козлов Михаил 182 19
|Елистратов Николай 90 18
|Садовенко Илья 65 18
|Халяпин Сергей 96 17
|Хрусталев Александр 33 17
|Сафронов Юрий 68 16
|Пирогов Алексей 29 16
|Реймер Денис 54 16
|Херсонцев Алексей 93 15
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 15
|Ананьин Алексей 90 14
|Ведехин Игорь 41 14
|Коваленко Антон 32 14
|Серебряков Виктор 56 13
|Карпенко Дмитрий 31 12
|Александрин Андрей 15 12
|Быстров Константин 24 12
|Иншаков Дмитрий 51 12
|Натрусов Артем 313 12
|Лысенко Эдуард 317 12
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