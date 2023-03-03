Мацоцкий Сергей

Сергей Мацоцкий продал свою долю в «ГС-Инвест» менеджменту холдинга а «ГС-Инвест», управляющего ИТ-компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost, «Скала-P», «БФТ». Сергей Мацоцкий продал свою долю в 47% акций менеджменту холдинга. Ее приобрели Василий Белов

Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro Вхождение в долю Холдинг Газпромбанка и ИТ-предпринимателя Сергея Мацоцкого «ГС-инвест» получил долю в созданной «Ростелекомом» и Yadro(входит в «ИКС холдинг»)

Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом ля активного совместного продвижения и расширения присутствия», — поясняет компания. В июне 2020 г. Мацоцкий называл «Скалу-Р» «самой известной российской гиперконвергентной вычислительной плат

Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы Новый бизнес Мацоцкого Как выяснил CNews, сооснователь IBS Сергей Мацоцкий стал основным владельцем российской компании L2U, разрабатывающей ИТ-продукты

Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке «Мой офис»), в прошлом вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков и сооснователь интегратора IBS Сергей Мацоцкий создали новую компанию — «Русим». Об этом свидетельствует запись в ЕГРЮЛ о ре

Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда мости. Другим допустимым вариантом для заказчика является перезапуск тендера. Новая компания Сергея Мацоцкого будет обслуживать АИС ФНС Сейчас на сайте госзакупок нет ни информации о перезапуск

Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком Новое СП Мацоцкого Сооснователь известного ИТ-интегратора IBS Group Сергей Мацоцкий и Газпромбанк готовятся создать совместное предприятие (СП) в сфере разработк

IBS: ИТ-гиганты вроде HP, Cisco, EMC, Oracle — «ходячие мертвецы»? Меняющийся ИТ-рынокВ своем выступлении на CNews Forum 2015 председатель правления IBS Сергей Мацоцкий описал свой взгляд на цифровые бизнес-модели, которые сегодня меняют мир и ИТ

IBS разработала методику оценки рисков при использовании иностранного ПО Выступая на CNews FORUM 2014, председатель правления IBS Сергей Мацоцкий представил свое видение ситуации на отечественном ИТ-рынке. В его понимании,

Карачинский и Мацоцкий уводят IBS Group с биржи уководителю системного интегратора IBS Сергею Мацоцкому. Руководитель российского бизнеса IBS Group Сергей Мацоцкий На текущий момент Карачинский владеет 4,9% акций IBS Group напрямую и 33,6% -

Интегратор IBS готов продаться. Объявлена цена Председатель правления системного интегратора IBS Сергей Мацоцкий заявил CNews, что оценкой стоимости компании, при которой акционеры были бы г

Ананьин: Стратегический приоритет группы IBS – это Luxoft, интегратор на втором плане консалтинговой группы «Борлас» Алексей Ананьин и председатель правления системного интегратора IBS Сергей Мацоцкий рассказали в интервью CRN/RE о причинах развода двух компаний. Слияние IBS и

У больших интеграторов большие проблемы носерв» Алексей Ананьев, генеральный директор «Крок» Борис Бобровников и председатель правления IBS Сергей Мацоцкий собрались вместе и рассказали об их видении нынешнего состояния российского И

Как Сергей Мацоцкий объясняет уход с поста гендиректора IBS В продолжение истории с разрывом IBS и Борлас публикую полный текст письма Сергея Мацоцкого сотрудникам об уходе с поста генерального директора IBS: Об усилении управле

Сергей Мацоцкий покинул пост гендиректора IBS онным управлением компании», - пишет Мацоцкий (см. полный текст письма). Как следует из письма, сам Сергей Мацоцкий остается председателем правления IBS и планирует сосредоточиться «в первую оч

Сотрудник IBS: разрыв с "Борласом" превратился в открытый конфликт Мацоцкого и Ананьина том - alevashov @ rbc.ru. Напомню, официальная позиция сторон звучала так: Генеральный директор IBS Сергей Мацоцкий заявил CNews, что удовлетворен результатами совместной работы и благодарен Ал

Сергей Мацоцкий: СПО для школ дешевле, чем проприетарное ПО Для российских школ пользоваться СПО дешевле, чем проприетарным ПО, считает Сергей Мацоцкий, генеральный директор IBS. Сроки объявления конкурса на обучение и поддержку

Сергей Мацоцкий: ИТ-компаниям не помешает "похудеть" годня влияют на российский рынок ИТ-услуг? Каков ваш прогноз относительно его дальнейшего развития? Сергей Мацоцкий: В последние годы экономика России росла очень быстрыми темпами. И ИТ-рынок,

IBS и Борлас: подробности поглощения теперь мы начнем ходить в отпуска», — так охарактеризовал первый результат слияния IBS и «Борласа» Сергей Мацоцкий, генеральный директор объединенной компании IBS. О предстоящем слиянии компан

IBS и «Борлас» потратят средства от IPO на менеджеров но и удержание "звезд" — лучших сотрудников — путем использования опционных программ», — рассказал Сергей Мацоцкий, генеральный директор IBS. Отчасти для этой цели будут использованы средства,

В Москве прошел форум «ИТ в стратегии развития российских компаний» и западных компаний. Первый вице-президент группы компаний IBS и генеральный директор компании IBS Сергей Мацоцкий в выступлении описал свое видение роли ИТ в российских компаниях на сегодняшн