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Мацоцкий Сергей


19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 2
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
05.08.2021 Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter 1
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 2
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 2
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 2
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 2
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 11
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 8
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 4
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 8
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS 5
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 5
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 7
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 11
30.06.2020 Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем 10
02.12.2019 Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 3
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 2
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
25.02.2019 Американские фонды придумали хитрый способ нажиться на продаже Luxoft в США 1
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 1
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку 1
09.01.2019 Luxoft продан в США. Сколько на этом заработают Карачинский, Мацоцкий и Лощинин 4
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO 2
04.04.2018 Не удержавшись на немецкой бирже, IBS после трехлетнего перерыва пришла на московскую 2
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
04.01.2018 Российский SAP внезапно остался без гендиректора 1
23.06.2017 Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 3
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 2
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 3
20.04.2016 Могут ли цифровые компании убить ИТ-бизнес? 2
06.04.2016 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2016 года 1
15.12.2015 Рынок ИТ-услуг: Объем в рублях сохранится, рентабельность снизится 2

Публикаций - 150, упоминаний - 356

Мацоцкий Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 62
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 37
IBM 3537 29
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 16
VK - Mail.ru Group 2483 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 14
SAP SE 3211 14
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 10
SAP CIS - САП СНГ 753 10
АйТи 751 9
Ланит ГК 1155 9
Samsung Electronics 5651 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
Instabank - Инстабанк 12 7
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Luxoft - Люксофт 233 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Google LLC 7144 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Merlion - Мерлион 273 4
Verysell - Верисел 91 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 3
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 36 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 3
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 3
Код Безопасности 365 3
DXC Technology 17 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Cisco Systems 2038 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Аплана Группа компаний 102 2
Газпромбанк - ГПБ 692 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
ВТБ Банк Москвы 371 10
Открытие ФК 538 9
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 8
МДМ Банк 150 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
Пробизнесбанк АКБ 109 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 7
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 7
Новард Управляющая компания - Novard 67 7
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 5
Башнефть ПАО АНК 90 5
Газпром ПАО 520 5
X5 Group - Пятерочка 559 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 4
ВТБ24 583 4
Аэрофлот 493 4
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 3
Uber 257 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Uber Technologies 258 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 2
DXC Global 2 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
MFS Investment Management - Massachusetts Financial Services 1 1
M&G Investment Management 2 1
Oradell Equites 2 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
О2О Delivery club 153 1
Latham & Watkins 6 1
Croyton 5 1
Franklin Resources - Franklin Templeton 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 26
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
Федеральное казначейство России 766 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
ПФР Департамент информационных технологий 103 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Администрация Президента РФ 267 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
DevOps - Development и Operations 296 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Google Android 10750 3
Apple iOS 5741 3
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
IBM Watson 105 2
Microsoft Office 365 769 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 2
ФНС РФ ЦОД 22 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Apple macOS X 901 1
Abbyy Compreno 20 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Java - Язык программирования 1175 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
SQL - Язык программирования 432 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Microsoft Windows 8 1228 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
WhatsApp Messenger 654 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 1
Linux OS 4253 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft Windows 10 6629 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Строкович Антон 45 23
Елистратов Николай 90 18
Румянцева Ольга 45 16
Карачинский Анатолий 74 10
Козырь Сергей 30 9
Быстров Константин 19 9
Бетсис Павел 84 8
Леоничев Алексей 14 8
Сафронов Юрий 61 7
Тищенко Юрий 14 7
Грибанов Юрий 24 7
Хрусталев Александр 31 7
Смирнов Александр 44 7
Алябьев Андрей 27 7
Потёмкин Роман 20 7
Муравлев Александр 15 7
Пшиченко Дмитрий 19 7
Клеев Владимир 9 7
Патрин Максим 31 7
Атанесов Саргис 13 7
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Базалей Наталья 14 7
Козлов Александр 54 6
Николаев Евгений 13 6
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Тихонов Андрей 33 6
Игнатов Виктор 12 5
Герасимов Александр 40 5
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Сергеев Александр 21 5
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Ведехин Игорь 23 4
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 65
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Казахстан - Республика 2627 11
Восточная Европа 1676 10
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 7
Россия - Ростовская область 861 6
Германия - Федеративная Республика 3624 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Европа 3745 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - Пенза 251 3
Великобритания - Виргинские Острова 110 3
Россия - Белгород 240 3
Россия - Ульяновск 292 3
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Россия - Пятигорск 76 2
Россия - Пермь 739 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Германия - Вальдорф 9 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Европа Западная 612 1
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Франция - Французская Республика 2120 1
Индия - Республика 2169 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
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Apps4All 25 3
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