Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мацоцкий Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 150, упоминаний - 356
Мацоцкий Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
|Руссофт - Russoft 250 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
|Строкович Антон 45 23
|Елистратов Николай 90 18
|Румянцева Ольга 45 16
|Карачинский Анатолий 74 10
|Козырь Сергей 30 9
|Быстров Константин 19 9
|Бетсис Павел 84 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Сафронов Юрий 61 7
|Тищенко Юрий 14 7
|Грибанов Юрий 24 7
|Хрусталев Александр 31 7
|Смирнов Александр 44 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Потёмкин Роман 20 7
|Муравлев Александр 15 7
|Пшиченко Дмитрий 19 7
|Клеев Владимир 9 7
|Патрин Максим 31 7
|Атанесов Саргис 13 7
|Кравченко Денис 24 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Воробьев Артем 14 7
|Чекель Павел 15 7
|Шалимов Александр 9 7
|Мухин Максим 18 7
|Скородумов Олег 17 7
|Базалей Наталья 14 7
|Козлов Александр 54 6
|Николаев Евгений 13 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Тихонов Андрей 33 6
|Игнатов Виктор 12 5
|Герасимов Александр 40 5
|Калюжный Игорь 24 5
|Сергеев Александр 21 5
|Серебряков Виктор 42 5
|Ведехин Игорь 23 4
|Шлыков Алексей 6 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 8
|CNews Analytics 1988 6
|IDC - International Data Corporation 2713 2
|CNews Fast рейтинг 29 1
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759168, в очереди разбора - 662858.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759168, в очереди разбора - 662858.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru