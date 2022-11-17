«ИБС экспертиза» и «Открытая мобильная платформа» подписали договор о сотрудничестве «ИБС экспертиза» и «Открытая мобильная платформа» подписали договор о сотрудничестве для развития и продвижения решений на платформе «Аврора». Центр разработки группы компаний IBS предлагает кли

Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов ого проекта перевода госорганов на типовое автоматизированное рабочее место госслужащего стало ООО «ИБС Экспертиза». Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок. Извещение о проведении конк

«Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP Решение в пользу ИТ-интегратора Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону компании «ИБС экспертиза» в ее споре с Научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Д

«Ростелеком» за 525 млн руб. покупает компанию «Айкумен ИБС» - российского разработчика в области Big Data Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по приобретению 75% акций компании «Айкумен ИБС» – российского разработчика платформы, использующей технологии Big Data. Сумма сделки составит i525 млн. Приобретение разработчика «Айкумен ИБС» полностью соответствует стратегии «Ро

«ИБС Экспертиза» получила контракт стоимостью 167 млн руб. на модернизацию и сопровождение ГАС «Управление» к РФ, всего на участие в конкурсе поступили три заявки — от компаний «Прогноз», «УСП Компьюлинк» и «ИБС Экспертиза». Все три компании были допущены к торгам по итогам рассмотрения конкурсных пр

«Росдормониторинг» отдал контракт на разработку системы мониторинга состояния автомобильных дорог «ИБС Экспертизе» к РФ данным, всего на участие в тендере поступило 5 заявок — от компаний «УСП Компьюлинк», «Крок», «ИБС Экспертиза», «Техносерв» и «Ланит». По совокупности характеристик (цена контракта; качест

Контракт ФСС РФ на внедрение системы для электронного взаимодействия с гражданами и организациями получила «ИБС Экспертиза» рмации, побороться за право получения госконтракта изъявили желание три компании — «Открытый код», «ИБС Экспертиза» и «БАРС Груп». Допуск к торгам в итоге получили только два участника — предло

«ПрограмБанк» оснастил ИБС «Гефест» модулем для защиты персональных данных клиентов Компания «ПрограмБанк», российский разработчик программных технологий для банков, разработала в составе ИБС «Гефест» модуль по защите персональных данных (ПД), аккумулируемых в АБС — «Подсистему Информационной Безопасности» (ПИБ). Данный модуль обеспечивает централизованное администрирование и на

«Ростелеком» за 1 рубль создаст федеральную систему электронных медкарт автоматизации профильной деятельности медицинских учреждений - 19,5 лет (235 месяцев), тогда как у «ИБС Экспертиза» он составил 11 лет (135 месяцев), у «Корус Консалтинг» - 5,5 лет (64 месяца),

«Автоградбанк» внедрит ИБС QBIS от БИС ои возможности по обслуживанию клиентов. В частности, увеличится масштаб использования системы благодаря тому, что теперь число пользователей-сотрудников банка, которые могут одновременно работать на ИБС, возрастет более чем в 2 раза. Стоит также особо отметить, что «Автоградбанк» заинтересован в развитии своей системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), и внедрение ИБС QB

Банк «Москва-Сити» перейдёт на ИБС QBIS темы» (БИС) сообщила о заключении договора с банком «Москва-Сити», являющимся головным финансовым агентом проекта ММДЦ «Москва-Сити», на замену действующей в банке интегрированной банковской системы (ИБС) «Банкир/ПРО» производства компании CSBI на решение компании БИС. Выбор банком «Москва-Сити» решения компании БИС обусловлен соответствием ИБС QBIS требованиям заказчика. В рамках пр

КБ «Кетовский» выбрал ИБС от «ПрограмБанка» для малого и среднего бизнеса Курганской области. При выборе банковской системы специалистами банка были рассмотрены несколько ИТ-решений. Основными факторами, повлиявшими на выбор заказчика в пользу ИБС «Гефест», стали: гибкость системы и её широкие функциональные возможности; наличие значительного числа банков, в том числе крупных, применяющих данную систему; оптимальные условия по стоимо

«Мурманский Социальный Коммерческий Банк» внедряет ИБС «Центавр Омега» го Социального Коммерческого Банка» (МСКБ) на поставку автоматизированной банковской системы. В результате в октябре между МСКБ и «ПрограмБанком» был подписан контракт на реализацию проекта внедрения ИБС «Центавр Омега». В рамках проекта планируется автоматизация расчетно-кассового обслуживания, депозитов, кредитования корпоративных клиентов и физических лиц, а также операций на денежном и

Казахстанский Delta Bank внедрил ИБС «БИСквит» ромышленную эксплуатацию в АО Delta Bank (Казахстан). Проект внедрения системы в головном офисе и шести иногородних филиалах банка выполнен всего за шесть месяцев. Интегрированная банковская система (ИБС) эксплуатируется в централизованном режиме - головной офис и все филиалы банка работают в едином информационном поле на единой базе данных. Данное решение позволило сократить затраты на адм

Студенты МФЮА освоят ИБС «БИСквит» по банковскому делу, но и практические навыки работы с современной системой автоматизации банковских бизнес-процессов. МФЮА пополнила ряд российских вузов, студенты которых имеют возможность изучения ИБС «БИСквит» и СУБД Progress. Отметим, что МФЮА, которая, начиная с 2003 года, занимает 1 место в рейтинге среди негосударственных аккредитованных вузов и имеет 50 филиалов и представительств

«Росбизнесбанк» оптимизирует работу с пластиковыми картами Компания «Банковские Информационные Системы» (БИС) сообщает о начале опытной эксплуатации модуля «Пластиковые карты» ИБС «БИСквит» в АРКБ «Росбизнесбанк». Отметим, что в «Росбизнесбанке» уже работает ИБС «БИСквит» в составе «Базового модуля», модулей «Финансовая отчетность и анализ», «Обмен электронным

Анонсирован 20-й релиз ИБС RS-Bank V.6 Вышел 20-й релиз интегрированной банковской системы (ИБС) RS-Bank V.6. Система построена на промышленной платформе СУБД Oracle 10g и содержит ряд инноваций, технологических наработок и ноу-хау, что позволяет приравнять ее выпуск к созданию новой

Профибанк внедряет ИБС БИСквит - дочерней организации «Сампо Банк плс», входящем в скандинавскую «Сампо Групп». Профибанк оказывает широкий спектр услуг частным лицам и корпоративным клиентам, для автоматизации которых приобретена ИБС БИСквит в следующей конфигурации: «Базовый модуль», «Финансовая отчетность и анализ», «Обмен электронными документами», «Кредиты и депозиты», «Выносная операционная касса», «Хозяйственные д

Вышла новая версия ИБС "Банкир/ПРО" Компания CSBI «Компьютерные системы для бизнеса» представляет 10-ю версию ИБС «Банкир/ПРО». В обновленной версии расширились сервисные и функциональные возможности системы. В частности система дополнена модулями «Обмен с БКИ», «Гарантии» и «Депозитные ячейки», которы

"ПотенциалБанк" внедрил ИБС RS-Bank V.6 Компания «R-Style Softlab» и «ПотенциалБанк» (г. Жигулевск, Самарской обл.) сообщили о завершении внедрения интегрированной банковской системы (ИБС) RS-Bank V.6 и розничных бизнес-решений, входящих в эту линейку программных продуктов. Уже сегодня остатки на вкладах физических лиц выросли с 918 млн. рублей до 1 625 млн. рублей и состави

Банк "Электроника" строит АБС ающую изо всех офисов банка. Кроме этого, в банке «Электроника» были введены новые механизмы для управления и поддержки внутренних процессов. Выстроена новая система управления доступом к информации. ИБС RS-Bank V.6 предусматривает одновременную работу в онлайновом режиме до 10 тыс. пользователей, а ее расчетная мощность предполагает обслуживание 15–20 миллионов активных счетов. Также

"КредитБанк" продолжает внедрение ИБС Компания «ПрограмБанк» продожает выполнение работ по внедрению ИБС «Гефест» в ККБ «КредитБанк», как в главном офисе банка в республике Калмыкия, так и в его московском филиале. Партнерские отношения с банком начались в июле 2003 года, когда в банке была ус

R-Style Softlab завершила первое зарубежное внедрение RS-Bank V.6 Компания R-Style Softlab завершила первое зарубежное внедрение новой интегрированной банковской системы (ИБС) RS-Bank V.6 на платформе Oracle в инвестиционном банке «Чингис Хаан» (г. Улан-Батор, Монголия). По словам руководства компании, внедрение удалось сделать в кратчайшие сроки (оно стартовало

"Внешторгбанк" внедрил ИБС в казначействе «Внешторгбанк» завершил проект создания интегрированной банковской системы (ИБС) контроля рисков и управления операциями на финансовых рынках. Принятая к эксплуатации интегрированная система «Кондор+» ориентирована, прежде всего, на повышение оперативности оформления ф

R-Style Softlab начала экспансию своих решений для крупных банков ской системы RS-Bank V.6 на платформе Oracle. Решение разработано как комплекс тесно интегрированных между собой подсистем, которые автоматизируют различные направления банковского бизнеса. С помощью ИБС RS-Bank V.6 могут быть объединены в единое информационное поле ключевые подразделения современного банка, выполняющие обслуживание корпоративных клиентов, осуществление межбанковских расчет

"ПрограмБанк" подвел итоги своей работы в 2001 году ии "ПрограмБанк" (так, ее оборот в 2001 году составил $5,5 млн.). В прошедшем году компания "ПрограмБанк" реализовала большое число проектов, связанных с внедрением интегрированных банковских систем (ИБС) "Гефест" и "Центавр Дельта", информационной системы управления банковской деятельностью (ИСУБД) "Новая Афина" и аналитического программного комплекса (АПК) "Нострадамус". В докладе директо

"ПрограмБанк" сообщил о доработках в ИБС "Гефест" Компания "ПрограмБанк" сообщила о завершении первой серии доработок в интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест", произведенных с учетом требований Закона РФ от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ и документов Банка России - Рекомендации от 28.11.2001 г. N 137-Т и Положений от 28.11.2001 г. NN 160-П и 16

"ПрограмБанк" проведет интеграцию ИБС "Гефест" в "Индекс-Банк" Компания "ПрограмБанк" и Московский коммерческий банк "Индекс-Банк" заключили договор на комплексную автоматизацию деятельности банка на основе интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест". До этого, на протяжении семи лет, данный банк эксплуатировал другой продукт компании "ПрограмБанк" - ИБС "Центавр". Решение о переходе на новую систему было принято в связ

Новый филиал "Красбанка" начал работу на ИБС "Гефест" Недавно Санкт-Петербургский филиал московского банка КБ "Красбанк" приступил к промышленной эксплуатации интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест" производства компании "ПрограмБанк".Внедрению системы предшествовала проведенная компанией "ПрограмБанк" совместно со специалистами банка работа по изучению порядка управления фил

Осуществлена интеграция ИБС "Гефест" компании "ПрограмБанк" с системой "Банк-Клиент" фирмы "Комита" (СПб) Осуществлена интеграция ИБС "Гефест" производства компании "ПрограмБанк" с системой обмена электронными документами "Банк-Клиент" Комита курьер фирмы "Комита" (СПб). В результате интеграции двух банковских систем созд