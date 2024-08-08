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Айкумен ИБС Айкумен Информационные бизнес-системы IQMen Business Intelligence

Айкумен ИБС - Айкумен Информационные бизнес-системы - IQMen Business Intelligence

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 115 043 753 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 115 043 753 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 115 012 753 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 31 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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08.08.2024 «Ростелеком» объявил о создании коммерческого ИТ-кластера 1
10.09.2020 «Ростелеком» оцифрует кадровый резерв 1
25.02.2020 «Ростелеком» представил интеллектуальную систему подбора персонала IQHR 1
02.07.2018 Рынок аналитики данных в России вырос на четверть 1
15.05.2017 «Ростелеком» представил сервис на базе ИИ для анализа долгосрочных отраслевых и кросс-отраслевых трендов 1
25.11.2015 «Ростелеком» за 525 млн руб. покупает компанию «Айкумен ИБС» - российского разработчика в области Big Data 1
22.09.2015 IQplatform и СУБД Tibero протестированы на совместимость 1
24.10.2011 Сервис мониторинга социальных медиа IQBuzz научился формировать рейтинги 1
15.08.2011 Microsoft примет участие в «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность-2011» 1
04.03.2011 Вышла новая версия системы мониторинга соцмедиа IQBuzz 1
27.12.2010 Вышел новый релиз системы мониторинга блогов, форумов и соцсетей IQBuzz 1
17.11.2010 Началось бета-тестирование системы мониторинга блогов, форумов и соцсетей IQBuzz 1
20.02.2009 IQ One продала 10% «Айкумен» за $1,7 млн 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Айкумен ИБС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 6
IQBuzz - Айкубаз 9 5
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
SAP SE 5601 2
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
IQ One - Икан 15 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
Forcepoint - Websense 140 1
Поликом Про 39 1
Ланит - SafeLine 40 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
КБПМ ФГУП - Конструкторское бюро полупроводникового машиностроения - КБПМ Оптоволоконные системы 4 1
Aladdin Software Security R.D. 118 1
Системпром ФГУП Концерн 13 1
ИнфоТехноПроект 5 1
Ростелеком - TData - ТДата 71 1
ОС Груп - Оранж систем груп 5 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК софт лабс 5 1
Алмитек 17 1
Microsoft Corporation 25775 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Информзащита 941 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Fortinet 452 1
Крок - Croc 1964 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
БАРС Груп 579 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Код Безопасности 812 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 4
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
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Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 433 1
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ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
SDA - Software Defined Architecture - Программно-определяемая архитектура - SDX - Software Defined Everything - Программно-определяемое все - Software Defined ALL 8 1
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 114 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
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Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 1
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 275 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Ростелеком - IQHR 2 2
Ростелеком - B2Career 1 1
Ростелеком - B2Challange 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Apache Hadoop 470 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
TmaxSoft Tibero DBMS 45 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Мартиросов Давид 123 1
Герасимов Александр 46 1
Флорентьева Мария 17 1
Часовской Дмитрий 1 1
Халитов Дарий 42 1
Касимов Ульви 5 1
Касаткина Ирина 2 1
Арсеньев Вадим 3 1
Глазков Борис 48 1
Осеевский Михаил 350 1
Анохин Сергей 121 1
Кудрявцева Юлия 19 1
Карачинский Анатолий 96 1
Самошкина Диана 33 1
Родионова Светлана 2 1
Рысакова Галина 11 1
Лисицин Евгений 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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