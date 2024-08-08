«Ростелеком» объявил о создании коммерческого ИТ-кластера

«Ростелеком» объявил о создании коммерческого ИТ-кластера, консолидирующего экспертизу и разработки дочерних ИТ-компаний. Кластер предложит рынку более 60 готовых ИТ-решений, охватывающих задачи цифровизации и повышения эффективности бизнес-процессов. Новое подразделение возглавит Давид Мартиросов в роли старшего вице-президента по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома». Ранее он занимал должность вице-президента по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре.

Появление коммерческого ИТ-кластера завершает реорганизацию ИТ-направления «Ростелекома», которое теперь включает два самостоятельных блока. Блок ИТ под управлением старшего вице-президента по информационным технологиям Дария Халитова, который будет сосредоточен на масштабной трансформации ИТ-ландшафта, включающей внедрение технологий ИИ, полное импортозамещение и реализацию стратегических проектов, в том числе государственного значения. Коммерческий ИТ-кластер под руководством старшего вице-президента Давида Мартиросова будет работать как вендор программных продуктов для внешних заказчиков, поставляя ИТ-решения на рынок.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «Формирование коммерческого ИТ-кластера — закономерный этап развития “Ростелекома” как технологического лидера и драйвера цифровой трансформации. Мы готовы предоставить накопленный опыт и экспертизу компаниям, стремящимся к оптимизации процессов, повышению конкурентоспособности и ускорению роста бизнеса за счет внедрения цифровых технологий».

Давид Мартиросов, старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома», отметил: «Стратегическая цель коммерческого ИТ- кластера — содействие цифровой трансформации бизнеса. В качестве вендора мы предлагаем рынку доступ к проверенным технологиям, которые успешно зарекомендовали себя как внутри компании, так и у внешних заказчиков из разных отраслей. "Ростелеком" планирует активно развивать кластер, в том числе за счет сделок M&A, расширяя портфель ИТ-продуктов и услуг».

В состав коммерческого ИТ-кластера войдут компании: «Базис», «Беркут», «ТДата», «Спутник», «Айкумен ИБС», «ОС груп», «РТК ИТ плюс», «РТК Софт Лабс», а также продуктовые линейки «РТК ЦОД» (в том числе «Публичное облако») и экосистемы «Лукоморье». Среди предлагаемых решений: облачные сервисы, средства разработки ПО, продукты для управления данными, виртуализация серверов и рабочих мест, динамическая инфраструктура, технологии искусственного интеллекта и другие.