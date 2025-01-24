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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Мероприятия 843

Халитов Дарий



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
13.12.2024 «Ростелеком» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
15.10.2024 «Ростелеком»: в России могут отключить Gmail, Google Maps и Google Play 1
08.08.2024 «Ростелеком» объявил о создании коммерческого ИТ-кластера 1
19.07.2024 На российском ИТ-рынке идет беспрецедентная в мировой истории трансформация 2
06.06.2024 Холдинг «Т1» и «Ростелеком» объединят усилия для разработки и развития перспективных продуктов в области ИИ 1
30.05.2024 Андрей Богданов, Bercut: Мы планомерно импортозамещаем критически важные для операторов ИТ-продукты 1
30.05.2024 «Ростелеком» планирует вывести на рынок полностью российское решение NRI 1
28.05.2024 «Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг 1
28.05.2024 «Ростелеком» переведет биллинг на российскую основу 1
23.05.2024 Oracle указали на дверь. «Ростелеком» отказывается от американского биллинга в пользу российского 1
16.05.2024 Ассоциация КП ПОО открыла доступ к «Витрине ИТ-продуктов» для всех пользователей без регистрации 1
13.05.2024 ИТ-кластер «Ростелекома» возглавит Дарий Халитов 1
25.03.2024 «Ростелеком» сертифицировал «СКИТ.СП» на соответствие требованиям Минцифры России 1
05.02.2024 Система «Яга» «Ростелекома» включена в реестр отечественного ПО 1
21.09.2023 «Ростелеком» и университет Иннополис объединят усилия для разработки «Яги» 1
08.08.2023 «Ростелеком» увеличил инвестиции в отечественное ПО до 90% 1
21.11.2022 «Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов 1
29.06.2022 Две новые разработки «Ростелекома» зарегистрированы в реестре отечественного ПО 1
14.04.2022 Два новых ИТ-продукта «Ростелекома» внесены в реестр отечественного ПО 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Халитов Дарий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 21
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 271 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 3
МегаФон 8803 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Oracle Corporation 6687 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
Huawei 3932 2
Citrix Systems 812 1
Automation Anywhere 10 1
Blue Prism 28 1
UIPath 101 1
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 10 1
Kryon 5 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Atlassian 118 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Amdocs 132 1
Grotem - Гротем 7 1
ФОРС Дистрибуция 37 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
ОБИТ 78 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Supermicro 109 1
SAP SE 5276 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 43 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Xiaomi 1732 1
Google LLC 11775 1
Huawei Mobile Services 72 1
Газпром ПАО 1342 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Транснефть 299 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Почта России ПАО 2112 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 11 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Газпром нефть 618 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
Unsplash 762 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 4
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 323 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 351 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 19 3
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Atlassian - Confluence 113 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
MTC Foris OSS - биллинговая система 56 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 2
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 14 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Sherpa RPA 24 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
МегаФон - Nexign BSS 5 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Ростелеком - ОС Груп - Sceptor - интеллектуальная корреляция событий 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut HIP - Bercut Hybrid Integration Platform 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 18 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
Huawei AppGallery 280 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Google Gmail 946 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
VK RuStore 326 1
StatCounter 395 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Google Cloud Services 218 1
Xiaomi GetApps 37 1
Меньшов Кирилл 118 2
Осеевский Михаил 315 2
Карпов Сергей 35 2
Голицын Сергей 25 2
Паршин Максим 316 1
Артемьев Константин 7 1
Пересветов Дмитрий 4 1
Бариев Искандер 10 1
Абдулин Ренат 5 1
Матюшин Михаил 16 1
Мартынов Алексей 10 1
Богданов Андрей 41 1
Зуев Дмитрий 5 1
Рыль Иван 6 1
Комлев Николай 95 1
Путин Владимир 3171 1
Лавров Владимир 68 1
Мартиросов Давид 56 1
Соколик Жанна 1 1
Мельников Алексей 61 1
Гук Андрей 33 1
Воденеев Денис 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Израиль 2730 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 44 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Ведомости 996 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
RTVi - Russian Television International 10 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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