Халитов Дарий
Халитов Дарий и организации, системы, технологии, персоны:
|Меньшов Кирилл 118 2
|Осеевский Михаил 315 2
|Карпов Сергей 35 2
|Голицын Сергей 25 2
|Паршин Максим 316 1
|Артемьев Константин 7 1
|Пересветов Дмитрий 4 1
|Бариев Искандер 10 1
|Абдулин Ренат 5 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Мартынов Алексей 10 1
|Богданов Андрей 41 1
|Зуев Дмитрий 5 1
|Рыль Иван 6 1
|Комлев Николай 95 1
|Путин Владимир 3171 1
|Лавров Владимир 68 1
|Мартиросов Давид 56 1
|Соколик Жанна 1 1
|Мельников Алексей 61 1
|Гук Андрей 33 1
|Воденеев Денис 6 1
|NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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