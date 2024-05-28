«Ростелеком» переведет биллинг на российскую основу

«Ростелеком» разрабатывает проект построения полностью импортонезависимой автоматизированной системы расчетов для сегментов B2B и B2G на основе продуктов Nexign. Его цель — создание биллинговой системы, которая обеспечит поддержку всего комплекса ИКТ-услуг «Ростелекома» как на текущий момент, так и с учетом планов перспективного развития, включая сети пятого поколения.

Новое решение будет полностью закрывать потребности B2B-операторов, корпоративные клиенты которых имеют более 5 млн сотрудников, а также поможет снизить совокупную стоимость владения (ТСО) ИТ-ландшафтом. Кроме того, оно будет построено на российской инфраструктуре в соответствии с требованиями технологического суверенитета.

Уровень импортозамещения в телеком-отрасли всегда был достаточно высоким, и операторы строили и продолжают строить свой ИТ-ландшафт на базе российских технологий. Тем не менее многие отечественные вендоры по-прежнему используют в своих решениях зарубежные компоненты, в том числе и в BSS/OSS-слое. Построение полностью импортонезависимой автоматизированной системы — ключевой вызов для телеком-отрасли.

«Нам важно обеспечить себя и российскую телеком-отрасль надежными и безопасными решениями. Работа по переводу биллинга на российскую основу — ключевой шаг в этом направлении. Мы уверены, что совместный проект с Nexign поможет нам создать надежную систему, способную справиться с самыми сложными задачами на рынке. Это важный шаг к укреплению технологического суверенитета России в сфере ИКТ», — сказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов.

«Хотим поблагодарить “Ростелеком” за доверие: мы считаем, что наше сотрудничество позволит создать комплексное решение, способное работать с самыми сложными кейсами на российском рынке. “Ростелеком” для нас — стратегический заказчик, и мы готовы активно сотрудничать с ним как в плане подготовки, так и в дальнейшей реализации проекта. Проект построения автоматизированной системы расчетов для оператора с таким широким спектром услуг и географией присутствия позволит создать действительно полное решение, подходящее большому количеству заказчиков. Задача очень амбициозная, но у нас более 30 лет опыта работы в телеком-отрасли и сильная элементная база. Уверены, что успешно справимся с проектом в поставленные сроки», — сказал коммерческий директор Nexign Сергей Карпов.