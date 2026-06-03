BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС

Банк «Зенит» запустил АУСН на базе решения BSS ика Автоматизированной упрощенной системы налогообложения на базе платформы Digital2SME от компании BSS. Об этом CNews сообщили представители BSS. АУСН от BSS — активно внедряемое

BSS и ИжГТУ будут совместно готовить ИТ-кадры для цифровой экономики Компания BSS и ИжГТУ подписали соглашение о реализации образовательных программ и стажировок по направ

Банк «Русский Стандарт» запустил АУСН на базе решения BSS тупен функционал автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), внедренный компанией BSS на базе ее промышленного решения. Об этом CNews сообщил представитель BSS. Банк «Р

Анна Ивлева, BSS: Как ИИ выявляет в речи скрытые закономерности, незаметные человеку и стандартным алгоритмам итмам Прогноз увольнений за месяц, снижение текучки на 10%, тиражирование лучших практик общения, выявление речевых паттернов, системно повышающих качество обслуживания и удовлетворенность клиентов — BSS доказала: речевая аналитика, использующая LLM в связке с WFM-данными — рабочий инструмент роста эффективности контакт-центров. Как выстроить предиктивную аналитику, избежать типичных ошибок

«Северный Народный Банк» запустил сервис АУСН на платформе BSS мышленную эксплуатацию модуль автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН) компании BSS. Теперь клиенты банка из сегмента микро- и малого бизнеса, могут подключиться к бездеклар

BSS представляет ТИР 3.0 — «конструктор» банковских интеграций с генеративным ИИ Компания BSS запустила новую интеграционную платформу ТИР 3.0 — современное low-code решение с поддерж

Новый NLU Suite от BSS: как создать кастомную языковую модель с минимальными затратами в инструмент для обучения моделей NLU Suite. Теперь можно обучать языковые модели под локальные задачи быстрее, дешевле и даже при сильно ограниченных мощностях. Об этом CNews сообщили представители BSS. Вместо полного переобучения модели LoRA позволяет добавить к ней «блок» под нужды клиента. В итоге обучается не исходная модель, а небольшие матрицы, которые на нее накладываются. Это позв

Автоматизация в Max за одну неделю: BSS помогает госсектору и бизнесу улучшить сервис Решение BSS позволяет автоматизировать обслуживание граждан в Max с помощью единого окна для оператор

Обновленный адаптер ГАР от BSS с фасетным поиском распознает произнесенные адреса еще точнее а 10% при сохранении высокой точности: более 95% при наличии полной информации. Теперь еще больше пользователей смогут оформить вызов на дом без помощи оператора! Об этом CNews сообщили представители BSS. Новая версия адаптера ГАР от BSS повысила точность распознавания адреса, когда пользователь произносит его в свободной форме. В обновлении появился второй способ поиска по базе адре

«БСС ИИ» аккумулирует технологии для бизнеса и госсектора в Max для удобного, персонализированного и безопасного обслуживания. Об этом CNews сообщили представители BSS. Компания «БСС ИИ» заключила партнерское соглашение с национальным мессенджером Max об ин

Обновленный NLU Suite от BSS-AI позволяет бизнесу сократить время вывода голосовых помощников Обновленный NLU Suite от BSS-AI позволяет бизнесу сократить время вывода голосовых помощников. Релиз ориентирован на комплексное ускорение подготовки данных и расширение аналитических возможностей при работе с тремя ти

BSS обновила продукт «Речевая аналитика» Компания BSS, российский разработчик диалоговой платформы Digital2VerbAI на базе искусственного интелл

BSS усиливает ДБО для физлиц: оплата цифровыми рублями по УИН, ИИ-консультант и единый стандарт QR-платежей Компания BSS, разработчик дистанционных и финансовых сервисов для физических лиц, представила обновлен

«Незаменимый помощник жителей Подмосковья»: Как робот от BSS решает вопросы ЖКХ В Единой диспетчерской службе (ЕДС) Подмосковья третий год обслуживает граждан голосовой помощник Женя, разработанный BSS. Он регистрирует заявки, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям, другим жилищно-коммунальным вопросам – и полностью закрывает более половины обращений. За 2025 г. помощн

«Агент-Тренер» в «Речевой аналитике» BSS: функционал обучения операторов и повышения клиентского сервиса Компания BSS, российский разработчик решений для автоматизации и улучшения клиентского сервиса на базе

Модуль «Списки» от BSS: готовое решение для соответствия новым требованиям ЦБ ии. Для банков это — необходимость оперативной доработки ДБО и новая зона ответственности. Компания BSS решила эту задачу — модуль «Списки» позволяет автоматически проверять контрагентов по вну

АУСН под ключ: уникальная разработка BSS — лидер по количеству внедрений среди банков Компания BSS, разработчик цифровых решений для финансового сектора, подтвердила статус ключевого вендо

Nexign: рынок ПО для телекома будет развиваться за счет модернизации BSS и инструментов ИИ лжит оказывать влияние взрывное развитие MVNO сегмента, который уже становится частью экосистем крупных компаний и показывает двузначные темпы роста выручки. В ближайшие несколько лет системы контура BSS могут быть отнесены к значимым объектам КИИ. Это связано с тем, что современные BSS представляют из себя сложные системы, обрабатывающие большие объемы финансовых транзакций и персон

ИИ-роботы от BSS теперь отвечают мгновенно — без задержек на обдумывание и генерацию реплик Компания BSS обновила свою no-code платформу для разработки сценариев роботов Dialog Composer (DC). Обновление включает оптимизацию работы технологии RAG за счет потоковых ответов, расширение функционал

Банк «Центр-инвест» вывел в промышленную эксплуатацию автоматизированную упрощенную систему налогообложения о из интерфейса дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Об этом CNews сообщили представители BSS. Ранее «Центр-инвест» успешно прошел тестирование Федеральной налоговой службы (ФНС) и с

BSS и НТЦ «Аргус» объявили о технологическом партнерстве для развития комплекса WFO в России о обслуживания в России. Заключенное партнерство позволит интегрировать технологические компетенции BSS в сфере искусственного интеллекта и речевых решений с экспертизой НТЦ Аргус» в области уп

«Честный знак» автоматизирует контакт-центр с помощью ИИ: речевая аналитика и голосовой робот BSS при участии ITFB Group аркировки «Честный знак» внедрила речевую аналитику и голосового робота на базе ИИ-решений компании BSS. Интеграцию обеспечила ITFB Group. Проект стал частью инициативы по повышению эффективнос

BSS-AI и «Бизматика» будут совместно развивать решения по автоматизации процессов обслуживания на основе генеративного ИИ шений и предложения реальному сектору инновационных продуктов. Об этом CNews сообщили представители BSS. Цель сотрудничества — интеграция передовых ИИ-технологий компании BSS в решения «

BSS-AI и группа Arenadata объединяют усилия по внедрению мультиагентных систем на базе генеративного ИИ Компании BSS-AI и группа Arenadata подписали меморандум о технологическом сотрудничестве в области раз

ITFB Group внедрила базу знаний BSS для контакт-центра «Уральских авиалиний» знаний L2U InKnowledge для контакт-центра «Уральских авиалиний». Совместно с партнером — компанией BSS — команда интегрировала решение в цифровую платформу обслуживания, что позволило авиапере

BSS-платформа Bercut обеспечила соответствие новым требованиям MNP для «Таттелекома» Компания Bercut, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», успешно адаптировала свою BSS-платформу IN@Voice под новые требования к процедуре переноса мобильных номеров (MNP-расшифровка) для оператора связи «Таттелеком». Проект реализован в сжатые сроки. Обновленные требования к

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов оператора, каналы обслуживания и самообслуживания абонента, возможности тарификации и проведения биллинга и управление параметрами QoS услуг. В частности, необходимо синхронизировать три системы: 1) BSS (Business Support System) — отвечает за биллинг, управление клиентской базой и тарификацию, 2) PCRF (Policy and Charging Rules Function) — контролирует политики доступа к трафику, обеспечив

Новые модули платформы ДБО от BSS усилили защиту от кибермошенничества направленные на противодействие мошенничеству. В целях реализации этих требований в системе ДБО от BSS для розничных клиентов внедрены четыре новых модуля защиты от киберпреступников, в том чи

Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году ой роста для банков Василий Жилов заместитель генерального директора по работе с клиентами компании BSS Синергия дистанционных банковских и речевых технологий становится все более заметной тенд

Георгий Кравченко, BSS: Роботы давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам ты давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам Георгий Кравченко генеральный директор BSS Речевые технологии перестали быть примитивными. Роботы, отвечающие только на предустановл

Речевая аналитика от BSS стала умнее: ИИ теперь не просто анализирует — он предсказывает и советует В новой версии речевой аналитики от BSS появился специальный инструмент ИИ-аналитики — «Инсайт-режим». Он позволяет с помощью свободного промпта для LLM (большой языковой модели) быстро выявить ключевые тренды, инсайты, проблемны

BSS улучшила качество распознавания адресов, сообщаемых абонентами, для перевода их в формат ГАР Компания BSS улучшила качество распознавания адресов, сообщаемых абонентами, для перевода их в формат

В речевой аналитике BSS автоматизированы калибровочные сессии отдела контроля качества Компания BSS внедрила новые функции в систему речевой аналитики, которые обеспечивают более эффективны

BSS упростила создание голосовых сценариев: массовая загрузка аудио и интеграция с NLU в новой версии DC Компания BSS выпустила обновление своего инструмента для создания сценариев роботов. Теперь в Dialog C

Автоматизация контроля качества и больше удобства в обновленной речевой аналитике от BSS В обновленной версии речевой аналитики BSS появился автоматический расчет планов и прогнозов нагрузки на контролеров качества. Также

BSS разработала ИИ-тренажер для контроля и улучшения коммуникативных навыков операторов ологиях искусственного интеллекта и разработано на базе омниканальной диалоговой платформы компании BSS. ИИ-тренажер позволяет автоматизировать и персонализировать обучение сотрудников контакт-

R-Style Softlab и BSS подписали соглашение о технологическом сотрудничестве R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор и BSS, системно значимая российская ИТ-компания по цифровизации клиентского обслуживания, подписали соглашение о технологическом сотрудничествe. В рамках соглашения стороны намерены проводить сов

BSS создала бота-инспектора, который контролирует работу виртуальных ассистентов Система контроля, разработанная компанией BSS, представляет собой бота, который имитирует действия реальных пользователей и проверяет р

В новую версию речевой аналитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта В новую версию речевой аналитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта. Стали доступны обращение к LLM-м