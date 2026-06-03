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BSS Banks Soft Systems Банк Софт Системс БСС

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС

ООО «БСС» (ИНН 7726587769, ОГРН 1087746170181) — российская технологическая компания, специализирующаяся на разработке решений на базе искусственного интеллекта (ИИ), речевых технологий и цифровых платформ для бизнеса и государственного сектора. Основные направления деятельности: автоматизация клиентского сервиса, речевая и текстовая аналитика, внедрение бездекларационных налоговых режимов (АУСН), интеграционные платформы для банков, а также решения для контакт-центров и цифрового взаимодействия с гражданами.

Ключевая особенность — использование больших языковых моделей (LLM), технологии RAG, адаптивных NLU-моделей и генеративного ИИ в промышленных решениях.

Сильные стороны: высокая степень готовности коробочных продуктов, быстрые сроки внедрения (в среднем 2 месяца для АУСН), прохождение аккредитаций регуляторов (включая ФНС), глубокая интеграция с банковскими и государственными системами.
Слабые стороны: зависимость от узкоспециализированных технологий (речевые ИИ-решения), что ограничивает масштабируемость за пределы контакт-центров и цифровых сервисов.

В материалах упоминается дочерняя или аффилированная структура — «БСС ИИ», которая фокусируется на ИИ-решениях для мессенджера Max и интеграции с национальными цифровыми платформами.

Компания участвует в реализации проектов для государственных структур:

  • Внедрение речевых ИИ-решений в Социальном фонде РФ (федеральный контакт-центр).
  • Автоматизация Единой диспетчерской службы Московской области (голосовой помощник «Женя»).
  • Интеграция с линией 122 (вызов врача на дом) в Тульской области и Прикамье.
    Проекты реализуются как напрямую, так и через интеграторов (например, ITFB Group).

В публикациях CNews компания упоминается как технологический вендор, но не фигурирует в официальных рейтингах CNewsMarket (например, в рейтингах BSS-систем, CMP-платформ или ИИ-решений).

Лицензии и разрешения

  • Решение по АУСН прошло аккредитацию Федеральной налоговой службы (ФНС). Все банки, внедрившие продукт BSS, включены в реестр уполномоченных кредитных организаций.
  • BSS является аккредитованным партнёром платформы Max.
    Иные лицензии (например, ФСТЭК, ФСБ) в открытых источниках не указаны.

Ключевые клиенты:

  1. Банк «Зенит» — внедрение АУСН на платформе Digital2SME (2025 г.).
  2. Банк «Русский Стандарт» — интеграция АУСН в RSB Business Online.
  3. Социальный фонд РФ — эмоциональный анализ речи и ИИ-помощник для операторов.
  4. Национальная система маркировки «Честный знак» — речевая аналитика и голосовой робот.
  5. Единая диспетчерская служба Московской области — голосовой ассистент для ЖКХ.

Деловые связи:

  • ИжГТУ — совместная подготовка ИТ-кадров в области ИИ и речевых технологий.
  • НТЦ «Аргус» — партнёрство по созданию отечественного WFO-комплекса.
  • «Бизматика» — интеграция генеративного ИИ в решения по автоматизации бизнес-процессов.
  • Arenadata — совместное развитие мультиагентных систем на базе LLM.
  • ITFB Group — интеграционный партнёр в проектах с «Честным знаком» и «Уральскими авиалиниями».


Основные продукты:

  • АУСН под ключ — коробочное решение для банков, прошедшее аккредитацию ФНС.
  • Речевая аналитика — анализ 100% диалогов, прогнозирование текучести, выгорания, повторных обращений.
  • Digital2VerbAI — интеллектуальная диалоговая платформа для голосовых и чат-ассистентов.
  • ТИР 3.0 — low-code интеграционная платформа с поддержкой генеративного ИИ.
  • NLU Suite — инструмент для дообучения языковых моделей с поддержкой LoRA.
  • Агент-Тренер — ИИ-симулятор для обучения операторов контакт-центров.
  • Адаптер ГАР — распознавание адресов в свободной форме для линии 122.

Ключевые технологии: большие языковые модели (LLM), RAG, ASR/NLU, генеративный ИИ, WFM-интеграция, потоковая обработка речи. Собственные запатентованные разработки не указаны, но подчёркивается уникальность архитектуры решений.


Российские конкуренты:

  1. НТЦ «Аргус»
  2. «Бизматика»
  3. Arenadata
  4. Bercut (в сегменте BSS для телекома)
  5. Speech Technology Center (STC)
  6. Cognitive Technologies
  7. «Лаборатория Касперского» (в части ИИ-аналитики)
  8. «Крок»
  9. «Рексофт»
  10. «Инфосистемы Джет»

Зарубежные аналоги:

  1. NICE (Израиль) — речевая аналитика и WFO.
  2. Genesys (США) — облачные контакт-центры с ИИ.
  3. Verint (США/Израиль) — платформы для анализа взаимодействий.
  4. UiPath (США) — автоматизация процессов с ИИ (в части агентных систем).

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Судебные дела (16) на сумму 239 588 008 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 1 308 728 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 4 842 752 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Публикаций - 731, упоминаний - 1295

BSS и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10819 58
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 52
Бифит - Bifit 90 50
Diasoft - Диасофт 1113 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9430 45
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 41
Oracle Corporation 7043 40
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 39
Microsoft Corporation 25657 37
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 337 37
IBM - International Business Machines Corp 9666 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15459 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2371 31
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 30
МегаФон 10542 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1607 28
Инверсия - Инверсия НПФ 155 27
SafeTech - СэйфТек 124 26
9444 26
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 398 25
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 25
Amdocs 140 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 22
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 20
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 20
Intel Corporation 12752 20
Инист - Inist 37 19
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 18
EY - Ernst & Young Global 385 18
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 17
ПрограмБанк 98 17
Комита - Комита иннотех 27 17
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1445 16
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 210 15
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 617 15
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 472 15
SAP SE 5564 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 54
Альфа-Банк 1958 36
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 35
ГПБ - Газпромбанк 1254 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 27
ПСБ - Промсвязьбанк 951 26
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 23
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 19
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 19
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 614 18
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 18
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 17
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 17
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 17
Почта России ПАО 2329 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1488 17
Абсолют Банк 246 16
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 16
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 15
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 14
Оникс Капитал 17 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 14
Спортмастер - Sportmaster 200 13
РЖД - Российские железные дороги 2064 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2884 12
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 12
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 208 11
Ак Барс Банк 283 11
Mary Kay - Мэри Кэй 104 11
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 11
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 11
ТМК - Трубная металлургическая компания 124 11
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 11
OKS Group 51 11
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 145 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 52
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 50
Федеральное казначейство России 1934 46
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 31
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1490 28
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3264 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 21
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 18
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 12
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 317 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 953 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 10
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 569 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 169 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 8
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 200 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 23
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 9
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 46 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 3
Apache Software Foundation - ASF 227 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 1
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Гимназический союз России 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4568 283
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 257
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 200
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 190
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6138 119
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22664 113
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 110
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 456 104
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 96
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 93
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 88
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2121 81
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4441 81
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 78
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8100 76
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12760 76
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13785 76
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 75
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6113 74
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9188 73
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 883 72
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6290 71
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 70
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 69
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3519 68
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4284 68
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6613 65
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1067 63
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 62
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5901 61
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 53
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 50
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5172 50
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 48
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7298 47
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6400 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 47
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 44
BSS BS-Client ДБО 126 130
BSS CORREQTS Corporate 49 49
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 41
Apple iOS 8519 38
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 37
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 36
Google Android 15119 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 29
BSS e-Government Gate 26 26
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1585 26
BSS Digital2Go 25 23
BSS Сервер Нотификации 20 20
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 19
SafeTech - SafeTouch 29 19
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 18
SafeTech - PayControl 49 17
BSS CORREQTS Retail 17 17
Oracle Java - язык программирования 3439 16
Microsoft Windows 2000 8678 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1012 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 96 12
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 12
1С:ERP Управление предприятием 806 12
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 256 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 11
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 11
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7550 10
Linux OS 11371 10
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 9
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 9
Apple iPad 3981 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1330 9
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 244 8
Microsoft Windows 16754 8
Apple - App Store 3074 8
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 327 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1770 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 308 8
Патешман Виталий 42 42
Крушинский Александр 32 31
Чучелов Андрей 44 25
Сыкулев Андрей 85 20
Ермолаев Артем 379 20
Прохоров Фёдор 83 20
Леушев Андрей 75 20
Шадаев Максут 1201 20
Натрусов Артем 312 18
Реймер Денис 54 17
Лысенко Эдуард 317 17
Козырев Алексей 328 16
Гуральников Сергей 164 16
Евраев Михаил 265 15
Попов Алексей 338 15
Казарин Станислав 175 15
Серебряков Виктор 56 15
Сафронов Юрий 68 15
Урьяс Вадим 98 14
Сотин Денис 216 14
Шевченко Владимир 152 14
Кравченко Георгий 14 14
Богданов Кирилл 112 14
Мацоцкий Сергей 179 13
Фомичев Олег 139 13
Зотов Алексей 68 13
Бойко Елена 152 12
Степченков Максим 65 12
Пиляр Елена 23 12
Шестаков Александр 40 12
Князев Дмитрий 18 12
Громов Иван 102 12
Петров Михаил 139 12
Абакумов Евгений 226 11
Халматов Максим 64 11
Садовенко Илья 65 11
Белоусов Максим 109 11
Клепиков Алексей 121 11
Слышкин Василий 129 11
Карпов Иван 79 11
Россия - РФ - Российская федерация 163944 435
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 138
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 75
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8458 34
Казахстан - Республика 5983 33
Европа 24878 33
Европа Восточная 3136 29
Россия - ЦФО - Ярославская область 962 24
Беларусь - Белоруссия 6232 22
Украина 7899 22
Россия - ЦФО - Тульская область 1209 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3399 17
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 913 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 14
Узбекистан - Республика 1972 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 13
Россия - ЦФО - Калужская область 1066 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 11
Россия - УФО - Челябинская область 1478 10
Индия - Bharat 5824 10
Германия - Федеративная Республика 13124 10
Россия - УФО - Тюменская область 1347 10
Таджикистан - Республика 940 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 9
Россия - СФО - Новосибирск 4825 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3538 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1763 9
Грузия 1320 9
Россия - ПФО - Пензенская область 632 8
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 561 8
Россия - ПФО - Мордовия Республика 649 8
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1753 8
Земля - планета Солнечной системы 10824 8
Ближний Восток 3129 8
Россия - СЗФО - Республика Коми 829 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1377 7
Азия - Азиатский регион 5875 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 446
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 190
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6966 131
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 120
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 69
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6499 66
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 63
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 60
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3909 53
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 51
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 44
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 36
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6508 36
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 30
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6043 30
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6513 27
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4553 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5591 25
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6948 24
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 23
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3525 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8743 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 22
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 21
Энергетика - Energy - Energetically 5759 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6086 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 20
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8693 18
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6645 17
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 16
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 16
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3917 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 12
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1127 6
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 89 6
Мобильные системы 118 4
Аналитический банковский журнал 14 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 3
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 3
CNews TV 747 2
TAdviser - Центр выбора технологий 453 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 2
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
9to5Google 59 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
9to5Mac 70 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Bugtrack 40 1
ТАСС Телеком 38 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1230 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8510 86
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3898 28
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 23
Gartner - Гартнер 3647 11
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 8
IDC - International Data Corporation 4966 7
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 142 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Analysys Mason - Mason Communications 27 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 3
Интерфакс - Финмаркет 26 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
CNews Mobile - рейтинг 23 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 2
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 53 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
CNews Инновация года - награда 152 1
НМГ - Медиалогия 36 1
TAdviser 100 5 1
Synergy Research Group 47 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 1
Dell'Oro Group 66 1
Javelin Strategy & Research 10 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat 115 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Fortune Business Insights 32 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
Juniper Research 131 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 259 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 275 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 126 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 292 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1421 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 442 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 136 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 47 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 183 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 104 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 36 1
Ericsson Academy 1 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 8 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 38 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Минэкономразвития РФ - МИМБ - Московский институт международного бизнеса 1 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 573 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1185 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 292 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1266 45
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 27
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 23
CNews AWARDS - награда 566 22
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
CNews Баттл 69 11
CNews APPWards 36 8
Billing and OSS Telecom Forum 12 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 4
День молодёжи - 27 июня 1060 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 735 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 214 1
Black Hat - Конференция 119 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Photokina 60 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Проектный Лидер - премия в области импортозамещения 1 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 1
IPTV Forum 17 1
itSMF - IT Service Management Forum 35 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 55 1
Parallels APAC Summit 2 1
IT-Ось 2 1
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