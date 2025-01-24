Бурнаев Евгений
Бурнаев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 10
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
|Кирьянова Александра 135 11
|Кулик Вадим 180 11
|Райгородский Андрей 37 11
|Саркисов Тигран 35 11
|Серебряникова Анна 72 9
|Мерзляков Антон 16 7
|Потапова Екатерина 13 7
|Зеленков Юрий 37 7
|Меньшов Кирилл 118 6
|Оселедец Иван 24 5
|Каем Кирилл 34 5
|Трофимова Екатерина 6 4
|Наумов Даниил 8 4
|Мизюрин Роман 5 4
|Натекин Алексей 7 3
|Коновалихин Максим 17 3
|Потапова Светлана 12 3
|Драль Алексей 4 2
|Орловский Виктор 379 2
|Дворкович Аркадий 210 2
|Голицын Сергей 25 2
|Шпильман Алексей 5 2
|Крайнов Александр 16 2
|Каткевич Алексей 1 1
|Воронцов Константин 15 1
|Князев Николай 5 1
|Бугайченко Дмитрий 2 1
|Коротеев Дмитрий 2 1
|Кантор Виктор 19 1
|Морозов Сергей 59 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Панков Александр 78 1
|Мартынова Елена 87 1
|Гусев Александр 36 1
|Старостин Александр 6 1
|Четыркин Алексей 3 1
|Чернов Алексей 4 1
|Нейман Алексей 7 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Карпов Евгений 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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