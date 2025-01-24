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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
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Мероприятия 843

Бурнаев Евгений



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
12.07.2024 Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» стартует в августе 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
20.11.2023 CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
15.02.2023 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля 1
14.02.2023 Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок 1
11.04.2022 Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля 1
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
12.02.2019 «Газпром» станет добывать нефть с помощью российского искусственного интеллекта 1
30.10.2018 В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей 1
30.05.2017 «Первый в России серьезный тендер»: «Аэрофлот» будет чинить самолеты с помощью больших данных 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Бурнаев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 7
Ростелеком 9699 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 3
ODS - Open Data Science 6 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 2
Прогноз 1650 2
NetApp - Network Appliance 636 1
Cisco Systems 5114 1
Huawei 3932 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 19 1
Datadvance - Датадванс 20 1
МегаФон 8803 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
ИнтТерра - IntTerra 2 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Наукасофт Экспериментальная мастерская 2 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 12 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
ИИ-Технологии 104 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
First Data - Ферст Дата 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 12
Альфа-Банк 1769 9
Газпром нефть 618 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
Северсталь ПАО - Severstal 478 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 21 2
Русагро Группа Компаний 277 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Лента - Утконос 177 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Газпром ПАО 1342 1
Baker Hughes 9 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Coursera 50 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 10
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 14
Data Fusion - Слияние данных 62 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 11
Data monetization - Монетизация данных 1624 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 3
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 55 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Google TensorFlow 87 1
Python PyTorch 45 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Stafory - робот Вера 330 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 258 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
Кирьянова Александра 135 11
Кулик Вадим 180 11
Райгородский Андрей 37 11
Саркисов Тигран 35 11
Серебряникова Анна 72 9
Мерзляков Антон 16 7
Потапова Екатерина 13 7
Зеленков Юрий 37 7
Меньшов Кирилл 118 6
Оселедец Иван 24 5
Каем Кирилл 34 5
Трофимова Екатерина 6 4
Наумов Даниил 8 4
Мизюрин Роман 5 4
Натекин Алексей 7 3
Коновалихин Максим 17 3
Потапова Светлана 12 3
Драль Алексей 4 2
Орловский Виктор 379 2
Дворкович Аркадий 210 2
Голицын Сергей 25 2
Шпильман Алексей 5 2
Крайнов Александр 16 2
Каткевич Алексей 1 1
Воронцов Константин 15 1
Князев Николай 5 1
Бугайченко Дмитрий 2 1
Коротеев Дмитрий 2 1
Кантор Виктор 19 1
Морозов Сергей 59 1
Безбогов Сергей 46 1
Панков Александр 78 1
Мартынова Елена 87 1
Гусев Александр 36 1
Старостин Александр 6 1
Четыркин Алексей 3 1
Чернов Алексей 4 1
Нейман Алексей 7 1
Гагарин Юрий 88 1
Карпов Евгений 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 7
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Информатика - computer science - informatique 1053 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
POI - points of interest 165 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 409 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Экономический эффект 1067 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 12
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 7
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 4
РАН - Российская академия наук 1870 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 15 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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CRM

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DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

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Техника

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Наука

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