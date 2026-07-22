Индексная книга (каталог) CNews*
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Дылов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Дылов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8803 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3138 1
|ГПБ - Газпромбанк 1266 1
|Альфа-Банк 1971 1
|Газпром нефть 723 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1500 1
|Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1185 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 137 1
|Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|Рего Андрей 8 1
|Клочко Юрий 6 1
|Турдаков Денис 2 1
|Шейкин Артем 44 1
|Федулова Ирина 3 1
|Horvath Steve - Хорват Стив 2 1
|Каширин Алексей 3 1
|Кох Владимир 5 1
|Шпильман Алексей 9 1
|Котенко Игорь 3 1
|Матвеев Даниил 3 1
|Арутюнян Александр 1 1
|Медунов Андрей 5 1
|Шараев Максим 2 1
|Геворкян Тигран 6 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Лебедев Михаил 72 1
|Федоров Алексей 140 1
|Казарян Карен 83 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Голованов Сергей 77 1
|Бухановский Александр 20 1
|Крайнов Александр 20 1
|Сидорюк Алексей 18 1
|Бурнаев Евгений 28 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Оселедец Иван 51 1
|Павленко Анастасия 15 1
|Левова Ирина 25 1
|Стятюгин Роман 43 1
|Суржко Денис 8 1
|IEEE Access 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.