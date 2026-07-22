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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дылов Дмитрий

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Ученые «Сколтеха» рассчитали, как сохранить сверхкороткие вспышки для наблюдения за электронами 1
24.11.2025 Новый инструмент для адаптивной глубокой стимуляции мозга сделает терапию при болезни Паркинсона безопаснее 1
10.09.2025 AIRI и Сколтех представили открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов выявления биологического возраста 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
19.12.2023 AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения 1
21.10.2021 Искусственный интеллект нашел аномалии на медицинских снимках 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Дылов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5631 1
Yandex - Яндекс 9166 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1338 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9498 1
Philips 2099 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8803 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3138 1
ГПБ - Газпромбанк 1266 1
Альфа-Банк 1971 1
Газпром нефть 723 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1500 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1185 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 137 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 6
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 216 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6428 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 783 2
Data Fusion - Слияние данных 100 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 380 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16108 1
Стандартизация - Standardization 2333 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 103 1
Pervasive Computing - ubicomp - Ubiquitous computing - Повсеместные вычисления 7 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5163 1
Computational biology - Вычислительная биология 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6531 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1571 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8613 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4798 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6968 1
MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system 36 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13674 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 422 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 476 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 93 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 108 4
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 229 1
AIRI - OmniFusion 6 1
AIRI - FusionBrain 32 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 357 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 41 1
Рукавишникова Ирина 6 1
Рего Андрей 8 1
Клочко Юрий 6 1
Турдаков Денис 2 1
Шейкин Артем 44 1
Федулова Ирина 3 1
Horvath Steve - Хорват Стив 2 1
Каширин Алексей 3 1
Кох Владимир 5 1
Шпильман Алексей 9 1
Котенко Игорь 3 1
Матвеев Даниил 3 1
Арутюнян Александр 1 1
Медунов Андрей 5 1
Шараев Максим 2 1
Геворкян Тигран 6 1
Онищенко Владислав 98 1
Лебедев Михаил 72 1
Федоров Алексей 140 1
Казарян Карен 83 1
Плуготаренко Сергей 89 1
Голованов Сергей 77 1
Бухановский Александр 20 1
Крайнов Александр 20 1
Сидорюк Алексей 18 1
Бурнаев Евгений 28 1
Безбогов Сергей 69 1
Оселедец Иван 51 1
Павленко Анастасия 15 1
Левова Ирина 25 1
Стятюгин Роман 43 1
Суржко Денис 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 1
Европа 24933 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11267 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10285 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1323 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1373 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 726 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 494 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4421 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4976 1
НКО - Некоммерческая организация 634 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 198 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 116 1
IEEE Access 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8594 1
Philips Research 19 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 451 4
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 121 3
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 40 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 587 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1723 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 218 1
Goethe-Universität Frankfurt - Goethe University Frankfurt - Франкфуртский университет имени Гёте 5 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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