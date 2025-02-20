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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шпильман Алексей



20.02.2025 Российские ученые получат инструмент для научных исследований благодаря облачной ИИ-платформе 1
27.11.2024 Глава разработки ИИ ушел из «Газпром нефти» в Сбербанк, чтобы «трансформировать отечественную науку» 2
27.11.2024 Андрей Белевцев: в Сбербанке начали разрабатывать платформу для эффективной работы исследователей с искусственным интеллектом 1
30.09.2024 Ученые ИТМО автоматизировали разработку отраслевых систем ИИ с помощью больших языковых моделей 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Шпильман Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7418 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 935 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
JetBrains 66 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 4
Газпром нефть 622 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Русагро Группа Компаний 279 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Альфа-Банк 1778 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 383 1
Газпром ПАО 1345 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4535 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1089 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5071 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 628 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 368 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4616 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6630 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 217 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1790 1
Data Fusion - Слияние данных 64 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1331 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 257 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7457 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1045 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 57 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3063 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1311 1
Computational biology - Вычислительная биология 2 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 1
Repository - Репозиторий 870 1
Pervasive Computing - ubicomp - Ubiquitous computing - Повсеместные вычисления 7 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 47 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
Python - высокоуровневый язык программирования 950 1
СалютДевайсы - GigaChat 198 1
ИТМО - Fedot - фреймворк моделирования процессов 4 1
Крайнов Александр 16 2
Бурнаев Евгений 19 2
Оселедец Иван 24 2
Ведяхин Александр 131 1
Сегалович Илья 40 1
Малых Валентин 2 1
Наумов Алексей 7 1
Гасников Александр 4 1
Котенко Игорь 3 1
Суржко Денис 7 1
Голованов Сергей 63 1
Матвеев Даниил 3 1
Плуготаренко Сергей 81 1
Арутюнян Александр 1 1
Шейкин Артем 34 1
Медунов Андрей 3 1
Конушин Антон 7 1
Дылов Дмитрий 3 1
Онищенко Владислав 97 1
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Бухановский Александр 14 1
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Никитин Николай 23 1
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Рего Андрей 6 1
Клочко Юрий 4 1
Турдаков Денис 2 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 917 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 373 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9885 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5807 1
Физика - Physics - область естествознания 2652 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2445 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2023 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 3
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 56 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1063 1
РАН - Российская академия наук 1884 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 104 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 58 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 169 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 22 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
NeurIPS 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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