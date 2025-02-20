Шпильман Алексей
Шпильман Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
|Крайнов Александр 16 2
|Бурнаев Евгений 19 2
|Оселедец Иван 24 2
|Ведяхин Александр 131 1
|Сегалович Илья 40 1
|Малых Валентин 2 1
|Наумов Алексей 7 1
|Гасников Александр 4 1
|Котенко Игорь 3 1
|Суржко Денис 7 1
|Голованов Сергей 63 1
|Матвеев Даниил 3 1
|Плуготаренко Сергей 81 1
|Арутюнян Александр 1 1
|Шейкин Артем 34 1
|Медунов Андрей 3 1
|Конушин Антон 7 1
|Дылов Дмитрий 3 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Каширин Алексей 3 1
|Бухановский Александр 14 1
|Казарян Карен 74 1
|Федоров Алексей 118 1
|Белевцев Андрей 64 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Безбогов Сергей 47 1
|Павленко Анастасия 8 1
|Левова Ирина 24 1
|Стятюгин Роман 37 1
|Никитин Николай 23 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|Рего Андрей 6 1
|Клочко Юрий 4 1
|Турдаков Денис 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 563 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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