Глава разработки ИИ ушел из «Газпром нефти» в Сбербанк, чтобы «трансформировать отечественную науку»

Признанный профессионал в области прикладного ИИ Алексей Шпильман покинул «Газпром нефть» и возглавил новое структурное подразделение Сбербанка — центр «AI для науки».

Амбициозная задача для опытного профессионала

Известный специалист в области прикладного искусственного интеллекта Алексей Шпильман покинул должность руководителя программ развития технологий и инструментов искусственного интеллекта в ПАО «Газпром нефть» и перешел в Сбербанк. Алексей Шпильман стал главой нового структурного подразделения Сбербанка — центр «AI для науки».

Помимо работы в «Газпром нефть» Алексей Шпильман имеет многолетний опыт исследований и применения ИИ в «Яндексе» и JetBrains. На счету Алексея Шпильмана более 40 статей по ИИ, а также победы и призовые места в более чем 15 международных соревнованиях по машинному обучению. Алексей Шпильман – лауреат научной премии «Яндекса» в области исследований искусственного интеллекта в номинации «научный руководитель».

«Я пришел в Сбербанк решать очень амбициозную задачу – полностью трансформировать отечественную науку с помощью ИИ. – Подчеркнул в беседе с CNews Алексей Шпильман. – Для этого мы будем создавать новые инструменты, чтобы ученые во всех науках, не только цифровых, смогли полностью реализовать огромный потенциал методов ИИ и GenAI. Делать это мы планируем в тесном контакте с научным сообществом. Привлекла меня на новую должность именно задача, а также возможность поработать с ведущими исследовательскими лабораториями нашей страны, погрузиться в научные задачи, понять, что сейчас на фронтире науки и как мы можем использовать ИИ, чтобы этот фронтир продвинуть дальше».

Впереди – совместные проекты с AIRI

В Газпромнефти Алексей Шпильман занимался развитием ИИ. Как рассказал Алексей Шпильман CNews, за годы работы в компании, «мы запустили несколько флагманских исследовательских проектов совместно с ведущими научными центрами ИИ, продвинулись к цели цифровой трансформации – создать «компанию, управляемую на основе данных и цифровых двойников».

«Алексей – большой профессионал, обладающий опытом как в реализации образовательных программ и научно-исследовательской деятельности, так и в сфере взаимодействия науки и бизнеса. – Поделился своим мнением с CNews Иван Оселедец, генеральный директор Института AIRI, профессор Сколтеха. – У него есть понимание принципов и потребностей для выстраивания связи между исследованиями и их применением на практике. Мы уже планируем совместные работы центра «AI в науке» и AIRI».