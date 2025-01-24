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Индексная книга (каталог) CNews*
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Оселедец Иван



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
27.11.2024 Глава разработки ИИ ушел из «Газпром нефти» в Сбербанк, чтобы «трансформировать отечественную науку» 1
03.10.2024 ДОМ.РФ: более 70% застройщиков заинтересованы в развитии собственных ИИ-моделей 1
26.09.2024 Сбербанк с партнерами разработает ИИ-решения для жителей «СберСити» в Рублево-Архангельском 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
31.05.2024 Большие языковые модели можно оптимизировать до 15% без потери качества 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
10.04.2024 AIRI представил открытую версию мультимодальной ИИ-модели OmniFusion 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
20.12.2023 AIRI и ИТ-кампус «Неймарк» создадут лабораторию в сфере ИИ 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
19.12.2023 AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения 1
22.11.2023 В AIRI разработали ИИ-модель, которая мыслит образами 1
11.09.2023 В AIRI создали решение для снижения выбросов CO2 при обучении нейросетей 1
04.08.2023 Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств 1
12.05.2023 Когда ждать российский ChatGPT? 2
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
15.07.2021 В Сколтехе разработан новый метод обучения алгоритмов компьютерного зрения на ограниченных наборах данных 1
12.02.2019 «Газпром» станет добывать нефть с помощью российского искусственного интеллекта 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Оселедец Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 7
Ростелеком 9699 7
Yandex - Яндекс 7339 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 5
Google LLC 11775 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 4
OpenAI 217 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 2
ИИ-Технологии 104 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 19 1
2domains 4 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Huawei 3932 1
Samsung Electronics 10254 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Ligand Pro - Лиганд Про 1 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
GitHub 814 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Google DeepMind 46 1
КСОР 7 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Nvidia Corp 3487 1
Microsoft Corporation 24623 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 9
Газпром нефть 618 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 7
Северсталь ПАО - Severstal 478 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
Альфа-Банк 1769 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Газпром ПАО 1342 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
Русагро Группа Компаний 277 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Baker Hughes 9 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Почта России ПАО 2112 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 3
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
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Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 2
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МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 2
2Test Профишкаф 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Midjourney - нейросеть 55 1
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 11 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 9
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 6
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 6
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 5
РАН - Российская академия наук 1870 4
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Сколтех DAL - Лаборатория цифрового сельского хозяйства 1 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
NeurIPS 9 2
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 1
Data Fusion Contest 7 1
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