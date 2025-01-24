Оселедец Иван
Оселедец Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирьянова Александра 135 7
|Зеленков Юрий 37 7
|Потапова Светлана 12 7
|Райгородский Андрей 37 7
|Кулик Вадим 180 7
|Саркисов Тигран 35 6
|Меньшов Кирилл 118 6
|Рыбинцев Андрей 25 6
|Бурнаев Евгений 19 5
|Борисенко Григорий 15 4
|Серебряникова Анна 72 4
|Лысенко Эдуард 308 4
|Безбогов Сергей 46 3
|Коновалихин Максим 17 3
|Фетисов Алексей 42 3
|Солнцева Екатерина 58 3
|Наквасин Сергей 18 3
|Павленко Анастасия 8 3
|Комаров Андрей 15 3
|Мишустин Михаил 676 2
|Голицын Сергей 25 2
|Ведяхин Александр 131 2
|Наумов Алексей 7 2
|Мезенцева Мария 2 2
|Шпильман Алексей 5 2
|Крайнов Александр 16 2
|Коротеев Дмитрий 2 1
|Нестерук Сергей 1 1
|Илларионова Светлана 2 1
|Паршин Константин 63 1
|Иванков Дмитрий 1 1
|Шапеев Александр 1 1
|Шлык Сергей 1 1
|Князев Алексей 10 1
|Новиков Павел 97 1
|Тренин Сергей 2 1
|Степнов Михаил 5 1
|Панченко Иван 138 1
|Сигаев Федор 17 1
|Бартунов Олег 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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