Оселедец Иван

Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1

CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1

CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1

Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1

ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1

Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1

В AIRI создали решение для снижения выбросов CO2 при обучении нейросетей 1