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Университет «Иннополис» и AIRI открыли лабораторию мультимодального генеративного ИИ

Университет «Иннополис» и AIRI открыли лабораторию мультимодального генеративного ИИ. Соглашение о создании совместной научной лаборатории подписали заместитель директора по развитию цифровых проектов российского ИТ-вуза Алексей Павлов и генеральный директор института AIRI Иван Оселедец.

Новую лабораторию открыли на базе университета «Иннополис». Её руководителем стал кандидат технических наук и исследователь в области компьютерного зрения, мультимодальных и мультиагентных архитектур Андрей Кузнецов, а в состав научной команды войдут ведущие учёные в области ИИ обеих организаций. Основным направлением работы совместной лаборатории будут изучение мультимодальных моделей и их практическое применение в промышленности. Сотрудники лаборатории также планируют публиковать результаты исследований в научных изданиях уровня Q1 и представлять их на международных конференциях.

Искандер Бариев, директор университета «Иннополис»: «Создание этой лаборатории позволит объединить исследовательский потенциал наших организаций для решения актуальных научных задач с высокой практической значимостью. Объединённая научная команда сосредоточится на разработке инновационных решений в области генеративного ИИ, которые будут востребованы бизнесом и промышленностью. Особое внимание мы уделим подготовке нового поколения исследователей и практиков в этой перспективной области».

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Цифровизация

Также в планах работы лаборатории — развитие студенческой научно-исследовательской деятельности, разработка совместных образовательных программ и коммерческих проектов в сфере генеративного искусственного интеллекта.

Иван Оселедец, генеральный директор института AIRI, сказал: «Ориентируясь на опыт университета в подготовке специалистов и компетенции нашего института в технологической экспертизе, мы стремимся к тому, чтобы совместная лаборатория стала площадкой для трансляции научных достижений в реальную промышленную практику. Лаборатория займётся созданием эффективных мультимодальных систем, способных обрабатывать данные разной природы — от текста и изображений до звуковых сигналов и временных рядов — для генеративного проектирования и реальных приложений ИИ, и эта амбициозная задача отлично подходит для того, чтобы работать рука об руку с молодыми специалистами».

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