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Павлов Алексей



21.01.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
10.12.2024 Девелопер «Брусника» интегрирует Tangl SDK для работы с BIM-данными 1
14.02.2024 ГК «Солар»: за год число кибератак на финансовый сектор выросло на четверть 1
30.03.2023 IBS проводит обследование для внедрения системы автоматизации производства в компании «Кордиант» 1
20.02.2023 Хакеры-любители объединяются с профессиональными киберпреступниками для атаки на Россию 1
02.02.2023 Большинство зараженных вредоносным ПО организаций Урала относятся к госсектору 1
16.01.2023 Число кибератак на российские госорганы выросло в три раза 1
17.10.2022 Алексей Павлов, Ростелеком-Солар: Сейчас происходит трансформация устоявшихся представлений об ИБ как о строго внутренней функции 1
06.07.2022 Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты 1
16.03.2022 «Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозами 1
27.01.2022 Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете 1
20.12.2021 «Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак 1
26.05.2021 Торговая сеть «Бегемаг» протестировала «умные» весы 1
07.04.2021 «Ростелеком-Солар»: Москва стала лидером по количеству атак на корпоративные веб-приложения в 2020 году 1
30.04.2020 «Бегемаг» ускорил обслуживание покупателей с помощью чат-бота Set Galya 1
13.06.2019 Сеть «Бегемаг» модернизировала ИТ-инфраструктуру 1
24.03.2017 «Инград» перейдет на СЭД Docsvision с помощью «Диджитал Дизайн» 1
27.07.2012 Московская таможня: научные грузы пойдут через спецтерминал 1
21.11.2003 ИТ-технологии в HR: от учета кадров к управлению персоналом 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Павлов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 10
Ростелеком 9703 9
Pirit - Пирит 84 2
8213 2
Информзащита 757 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Астор ВЦ 110 1
SAP SE 5279 1
Diasoft - Диасофт 870 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
АйТи 1365 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Yandex - Яндекс 7343 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Microsoft Corporation 24628 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Telegram Group 1984 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Системы документооборота 498 1
Бегемаг - Сеть универсамов 5 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Резонанс НПП 370 1
SHL 8 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Инград - Ingrad 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12600 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 3
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7417 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1414 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3066 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 616 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 285 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1093 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 2
Hacktivism - Хактивизм 188 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1701 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 6
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 2
CSI Set Galya - чат-бот 5 1
CSI Set Prisma 19 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 122 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 32 1
BlackBerry PlayBook 103 1
Linux OS 9940 1
Linux - Debian GNU 464 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 20 1
FreePik 983 1
SAP ASAP - AcceleratedSAP 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 1
Autodesk Forge 45 1
Яппаров Тагир 102 1
Паленов Олег 21 1
Панченко Михаил 8 1
Сажнев Евгений 1 1
Балабанов Анатолий 12 1
Хамракулова Евгения 7 1
Путин Владимир 3171 1
Черун Екатерина 6 1
Маришкин Дмитрий 2 1
Третьяк Сергей 2 1
Бахарева Анна 1 1
Сафонов Лука 15 1
Арсентьев Андрей 67 1
Пересторонин Юрий 10 1
Кузнецов Александр 123 1
Макеев Дмитрий 18 1
Чич Шамиль 8 1
Кошкина Дарья 12 1
Домбровская Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 3
Россия - СФО - Кемеровская область 898 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 529 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1194 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - УФО - Тюменская область 1142 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 414 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Орехи - Nuts 55 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 682 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2288 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5351 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Ведомости 998 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 64 1
МИПФВТ - Международный институт прикладной физики и высоких технологий 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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