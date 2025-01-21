Павлов Алексей
Павлов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Яппаров Тагир 102 1
|Паленов Олег 21 1
|Панченко Михаил 8 1
|Сажнев Евгений 1 1
|Балабанов Анатолий 12 1
|Хамракулова Евгения 7 1
|Путин Владимир 3171 1
|Черун Екатерина 6 1
|Маришкин Дмитрий 2 1
|Третьяк Сергей 2 1
|Бахарева Анна 1 1
|Сафонов Лука 15 1
|Арсентьев Андрей 67 1
|Пересторонин Юрий 10 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Чич Шамиль 8 1
|Кошкина Дарья 12 1
|Домбровская Ирина 1 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Ведомости 998 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.