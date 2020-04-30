«Бегемаг» ускорил обслуживание покупателей с помощью чат-бота Set Galya

Кемеровская сеть универсамов «Бегемаг» запустила новый бизнес-процесс, ускоряющий привилегированные операции на кассе. Теперь администратор может дистанционно удалять товары из чека, отменять последнюю позицию и менять количество покупок. После запроса с кассы он получает уведомление на свой смартфон в чат-бота Set Galya и одной кнопкой может подтвердить операцию.

Новый бизнес-процесс работает в двух универсамах «Бегемаг». Telegram-бот Set Galya позволяет моментально связаться с администратором и запросить у него подтверждение на привилегированную операцию: отмену последней позиции, удаление товара из чека или изменение количества в меньшую сторону. При этом старший персонал получает запрос с точными данными из кассовой системы — обман и ошибки кассира исключены. Для удаленного выполнения операции на кассе администратору достаточно нажать одну кнопку.

Директор по информационным технологиям сети «Бегемаг» Алексей Павлов сказал: «Нашим сотрудникам понравился новый инструмент для привилегированных операций. Администратору удобно корректировать чеки удаленно, а если и возникла такая ситуация, когда его присутствие необходимо, через чат-бот сразу видно, на какую кассу идти. Теперь мы дистанционно решаем до 70% таких задач, за первую неделю привилегированные операции ускорились как минимум на 7 секунд, и мы ожидаем еще большего прироста скорости».

При необходимости через чат-бота можно позвать администратора на кассу — например, чтобы принести размен, оформить возврат или решить другой важный вопрос с покупателем. Это также помогает сэкономить время персонала: кассиру не нужно искать руководителя, вместо этого он сможет обслужить следующего клиента.

Чат-бота Set Galya «Бегемаг» запустил совместно с ИТ-подрядчиком и разработчиком продукта — компанией CSI. Ритейлер также использует флагманский продукт экосистемы Set — решение для автоматизации торговли Set Retail 10, систему контроля кассовых операций Set Prisma, контрольно-кассовую технику Pirit.

«Бегемаг» протестирует новый инструмент, после чего оценит его эффективность и примет решение о дальнейшем распространении бизнес-процесса на другие магазины.