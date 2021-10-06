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Pirit
Пирит
Pirit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белый Ветер 201 5
|Мосэнерго ПАО 96 5
|Татнефть 166 4
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 3
|Fix Price - Сеть магазинов 25 3
|Groupe SEB - Tefal 57 2
|Бегемаг - Сеть универсамов 3 2
|Альфа-Банк 1305 2
|Росгосстрах 216 1
|eBay Inc 1522 1
|ВТБ - Транскредитбанк 91 1
|ТНК-ВР Холдинг 228 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1826 1
|Hansa - Ханса 68 1
|Газпром ПАО 712 1
|АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 42 1
|Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
|Татэнерго 37 1
|Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 1
|ВТБ Банк Москвы 430 1
|ВТБ24 618 1
|Electrolux - Электролюкс Рус 136 1
|Gorenje 59 1
|ГПБ - Газпромбанк 780 1
|Возрождение - Коммерческий банк 118 1
|Абсолют Банк 104 1
|Спортмастер 132 1
|Ростатом - Росэнергоатом ПАО 188 1
|Альфа-Групп 579 1
|Аэрофлот 588 1
|Роснефть НК 415 1
|Ксенин Алекс 310 6
|Сергеев Иван 71 4
|Генс Георгий 71 4
|Баласанян Владимир 39 3
|Носова Ирина 3 3
|Щербаков Борис 40 2
|Павлов Алексей 6 2
|Краснов Михаил 66 2
|Мацоцкий Сергей 165 2
|Семенов Игорь 9 1
|Пегасов Сергей 53 1
|Агамирзян Игорь 64 1
|Калинин Денис 69 1
|Зайцев Владимир 49 1
|Низовский Григорий 34 1
|Мишин Глеб 63 1
|Васин Василий 26 1
|Рудников Вячеслав 9 1
|Шадрин Артем 3 1
|Долгов Владимир 51 1
|Шепелявый Дмитрий 52 1
|Чернышев Сергей 2 1
|Меднов Сергей 121 1
|Симоненко Вячеслав 26 1
|Гольденберг Леонид 32 1
|Новиков Константин 13 1
|Архипова Мария 18 1
|Катрич Алексей 42 1
|Широких Алексей 70 1
|Строкович Антон 45 1
|Липич Григорий 60 1
|Андреев Сергей 56 1
|Греф Герман 333 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Милованцев Дмитрий 88 1
|Орловский Виктор 254 1
|Клячин Александр 13 1
|Дергунова Ольга 113 1
|Дворкович Аркадий 179 1
|Кулик Вадим 117 1
|CNews - ZOOM.CNews 1285 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
|СК Пресс 15 1
|Открытые системы ИД 102 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 602 2
|IDC - International Data Corporation 4417 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
|Gartner 3096 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 479 1
|ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 37 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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