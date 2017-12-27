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Pirit Пирит
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.12.2017
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MaaS360: как управлять мобильностью из облака
ку новых устройств или новых функций, особенно если они изначально развивали систему для управления своими устройствами, например, Blackberry или Microsoft. Редакции MaaS360 и их возможностиИсточник: Пирит, 2017В зависимости от потребностей компании, из портфеля облачных сервисов можно выбрать нужный уровень контроля. Например, редакция Essentials позволяет реализовать поддержку базовых фун
|02.02.2012
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«Ланит» купил дистрибуторский бизнес «Пирит»
В подписанном группами «Ланит» и «Пирит» протоколе о намерениях говорится, что в 2012 г. дистрибуторский бизнес «Пирит»
|02.02.2012
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Дистрибьюторский бизнес «Пирит» перейдет к группе «Ланит»
Группы компаний «Ланит» и «Пирит» объявили о том, что подписали протокол о намерениях, в соответствии с которым дистрибьюторский бизнес «Пирит» войдет в группу «Ланит». Согласно подписанному документу, в течение 2
|27.07.2007
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«Пирит» анонсировал новые высокоскоростные сканеры Kodak
Российская компания «Пирит» анонсировала три новых высокоскоростных сканера: односторонний Kodak i1410 и двухсторонние i1420 и i1440. Устройства предназначены для поточного сканирования документов на бумаге различн
|26.07.2007
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«Пирит» поставит компьютеры для «АвтоПассажа»
Компания «Пирит» выбрана поставщиком компании «АвтоПассаж», официального дилера «Ford Motor Company/Форд Мотор Компании». Развивая свою сеть, компания «АвтоПассаж» открывает пятый торгово-технический авт
|25.07.2007
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«Пирит» представляет недорогой ПК для офиса
Российская компания «Пирит» представляет PIRIT Codex 1115 — новый настольный компьютер, предназначенный для офиса. Стоимость системног
|12.07.2007
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PIRIT Codex 2310: настольный компьютер на базе чипсета Bearlake
Российская компания «Пирит» предлагает новую модель компьютера – PIRIT Codex 2310, созданную на базе процессоров Intel Core 2 Duo и новейшего чипсета 3 Series
|25.01.2007
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Цифровые камеры Premier официально выходят на российский рынок
льзователей и даже профессионалов. Эксклюзивным дистрибутором марки Premier в России стала компания ПИРИТ-Дистрибуция. По итогам первого года продаж камер Premier поставщик планирует достичь в
|24.11.2006
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"Пирит" автоматизировал регистрацию посетителей конференции "Осенний документооборот - 2006"
борота. В этом году конференция была посвящена теме внедрения электронного документооборота в организациях. В конференции участвовали такие партнеры ЭОС, как: корпорация Microsoft, ВНИИДАД, компании «Пирит», «Термика», «Крипто-Про», Abbyy, Aladdin и другие. В рамках конференции состоялась выставка-демонстрация современных программных и аппаратных решений технологических партнеров компании Э
|01.09.2006
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"Пирит" представил ПК на базе Athlon 64 X2
Компьютерный салон "Пирит" представил новую рабочую станцию Pirit Doctrina 1510. Модель построена на новейшей компонентной базе, включая двухъядерный про
|02.02.2006
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"Пирит" получил лицензию на создание средств защиты
Компанией «Пирит» получена лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на проведе
|22.09.2005
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"Пирит" объявил о росте дистрибьюторской сети
Компания «Пирит» в ходе дилерской конференции «Большое путешествие-2005», проводившейся совместно с Asu
|01.12.2004
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ПИРИТ поставит ПК для администрации Реутова
Компания ПИРИТ выиграла тендер на поставку компьютерного оборудования и офисной техники для администра
|12.07.2004
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"Пирит" консолидирует бизнес
ания ASUSTeK Computer подписали соглашение о купле-продаже киевского дистрибуторского подразделения PIRIT Distribution, одного из ведущих поставщиков продукции ASUS в Украине. Об этом соглашени
|01.07.2004
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"Пирит" увеличивает гарантию на свои ПК
Компания «Пирит» сообщила об увеличении на 1 год срока бесплатного гарантийного обслуживания компьютеров «Пирит». Новый срок гарантии - 3 года - начинает действовать с 1 июля 2004 года. Увеличение
|12.08.2003
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Aladdin и "Пирит" заключили партнерский договор
ddin Software Security R.D., разработчик систем для аутентификации и защиты информации, и компания ”Пирит”, многопрофильный компьютерный холдинг, заключили договор о деловом партнерстве. “Пи
|08.08.2003
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НТЦ ИРМ и "Пирит": новые технологии для автоматизации документооборота
НТЦ ИРМ подписал соглашение о сотрудничестве с компанией ”Пирит” (26 место в рейтинге CNews100), согласно которому заказчикам при внедрении автоматизированной системы документационного обеспечения управления DIS: class (электронная канцелярия “Золушка
|21.02.2002
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"Пирит" и Asus подвели итоги программы "Год с ASUSTeK'ом"
Компании Asus и "Пирит" провели совместную пресс-конференцию "Год с ASUSTeK'ом", посвященую итогам программы з
|25.06.1999
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Корпорация ROSS Systems и компания "Пирит" подписали соглашение по "пилотному" внедрению Renaissance CS
Корпорация ROSS Systems и компания "Пирит" подписали соглашение по реализации "пилотного" проекта. Внедрение EPR-системы Renaissance CS в компьютерной компании "Пирит" начнется в конце июня, а с середины июля - в холдинге
|23.11.1998
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"Пирит" начал поставки магнитооптики нового поколения фирмы Maxoptix
Компания "Пирит" начала поставлять на российский рынок магнитооптические дисководы нового поколения американской фирмы Maxoptix. Дисководы модели T6-5200 имеют удвоенную по сравнению с предыдущими моделя
Pirit и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 6
|Гуккин Александр 7 6
|Сергеев Иван 74 4
|Генс Георгий 79 4
|Краснов Михаил 87 3
|Баласанян Владимир 45 3
|Носова Ирина 4 3
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Павлов Алексей 26 2
|Щербаков Борис 47 2
|Васин Василий 35 2
|Злотов Дмитрий 5 2
|Евтушенков Владимир 217 1
|Захир Максим 22 1
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 1
|Бобровников Борис 104 1
|Алексеев Олег 20 1
|Шаронов Андрей 60 1
|Ефимов Петр 39 1
|Соловьева Юлия 22 1
|Клячин Александр 16 1
|Попов Алексей 339 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Сорокин Максим 16 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Дмитриев Михаил 22 1
|Якушев Михаил 50 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Меднов Сергей 124 1
|Асланян Сергей 104 1
|Чернышев Сергей 8 1
|Коротеев Дмитрий 3 1
|Низовский Григорий 36 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Семенов Игорь 11 1
|Калинин Денис 70 1
|Мишин Глеб 70 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 5
|СК Пресс 17 1
|Открытые системы ИД 176 1
|PCweek 30 1
|Nature Geoscience 22 1
|Аналитический банковский журнал 14 1
|Финансовая газета 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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