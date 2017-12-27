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Pirit Пирит

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.12.2017 MaaS360: как управлять мобильностью из облака

ку новых устройств или новых функций, особенно если они изначально развивали систему для управления своими устройствами, например, Blackberry или Microsoft. Редакции MaaS360 и их возможностиИсточник: Пирит, 2017В зависимости от потребностей компании, из портфеля облачных сервисов можно выбрать нужный уровень контроля. Например, редакция Essentials позволяет реализовать поддержку базовых фун
02.02.2012 «Ланит» купил дистрибуторский бизнес «Пирит»

В подписанном группами «Ланит» и «Пирит» протоколе о намерениях говорится, что в 2012 г. дистрибуторский бизнес «Пирит»

02.02.2012 Дистрибьюторский бизнес «Пирит» перейдет к группе «Ланит»

Группы компаний «Ланит» и «Пирит» объявили о том, что подписали протокол о намерениях, в соответствии с которым дистрибьюторский бизнес «Пирит» войдет в группу «Ланит». Согласно подписанному документу, в течение 2
27.07.2007 «Пирит» анонсировал новые высокоскоростные сканеры Kodak

Российская компания «Пирит» анонсировала три новых высокоскоростных сканера: односторонний Kodak i1410 и двухсторонние i1420 и i1440. Устройства предназначены для поточного сканирования документов на бумаге различн
26.07.2007 «Пирит» поставит компьютеры для «АвтоПассажа»

Компания «Пирит» выбрана поставщиком компании «АвтоПассаж», официального дилера «Ford Motor Company/Форд Мотор Компании». Развивая свою сеть, компания «АвтоПассаж» открывает пятый торгово-технический авт
25.07.2007 «Пирит» представляет недорогой ПК для офиса

Российская компания «Пирит» представляет PIRIT Codex 1115 — новый настольный компьютер, предназначенный для офиса. Стоимость системног
12.07.2007 PIRIT Codex 2310: настольный компьютер на базе чипсета Bearlake

Российская компания «Пирит» предлагает новую модель компьютера – PIRIT Codex 2310, созданную на базе процессоров Intel Core 2 Duo и новейшего чипсета 3 Series
25.01.2007 Цифровые камеры Premier официально выходят на российский рынок

льзователей и даже профессионалов. Эксклюзивным дистрибутором марки Premier в России стала компания ПИРИТ-Дистрибуция. По итогам первого года продаж камер Premier поставщик планирует достичь в

24.11.2006 "Пирит" автоматизировал регистрацию посетителей конференции "Осенний документооборот - 2006"

борота. В этом году конференция была посвящена теме внедрения электронного документооборота в организациях. В конференции участвовали такие партнеры ЭОС, как: корпорация Microsoft, ВНИИДАД, компании «Пирит», «Термика», «Крипто-Про», Abbyy, Aladdin и другие. В рамках конференции состоялась выставка-демонстрация современных программных и аппаратных решений технологических партнеров компании Э
01.09.2006 "Пирит" представил ПК на базе Athlon 64 X2

Компьютерный салон "Пирит" представил новую рабочую станцию Pirit Doctrina 1510. Модель построена на новейшей компонентной базе, включая двухъядерный про
02.02.2006 "Пирит" получил лицензию на создание средств защиты

Компанией «Пирит» получена лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на проведе
22.09.2005 "Пирит" объявил о росте дистрибьюторской сети

Компания «Пирит» в ходе дилерской конференции «Большое путешествие-2005», проводившейся совместно с Asu
01.12.2004 ПИРИТ поставит ПК для администрации Реутова

Компания ПИРИТ выиграла тендер на поставку компьютерного оборудования и офисной техники для администра
12.07.2004 "Пирит" консолидирует бизнес

ания ASUSTeK Computer подписали соглашение о купле-продаже киевского дистрибуторского подразделения PIRIT Distribution, одного из ведущих поставщиков продукции ASUS в Украине. Об этом соглашени
01.07.2004 "Пирит" увеличивает гарантию на свои ПК

Компания «Пирит» сообщила об увеличении на 1 год срока бесплатного гарантийного обслуживания компьютеров «Пирит». Новый срок гарантии - 3 года - начинает действовать с 1 июля 2004 года. Увеличение
12.08.2003 Aladdin и "Пирит" заключили партнерский договор

ddin Software Security R.D., разработчик систем для аутентификации и защиты информации, и компания ”Пирит”, многопрофильный компьютерный холдинг, заключили договор о деловом партнерстве. “Пи
08.08.2003 НТЦ ИРМ и "Пирит": новые технологии для автоматизации документооборота

НТЦ ИРМ подписал соглашение о сотрудничестве с компанией ”Пирит” (26 место в рейтинге CNews100), согласно которому заказчикам при внедрении автоматизированной системы документационного обеспечения управления DIS: class (электронная канцелярия “Золушка
21.02.2002 "Пирит" и Asus подвели итоги программы "Год с ASUSTeK'ом"

Компании Asus и "Пирит" провели совместную пресс-конференцию "Год с ASUSTeK'ом", посвященую итогам программы з
25.06.1999 Корпорация ROSS Systems и компания "Пирит" подписали соглашение по "пилотному" внедрению Renaissance CS

Корпорация ROSS Systems и компания "Пирит" подписали соглашение по реализации "пилотного" проекта. Внедрение EPR-системы Renaissance CS в компьютерной компании "Пирит" начнется в конце июня, а с середины июля - в холдинге

23.11.1998 "Пирит" начал поставки магнитооптики нового поколения фирмы Maxoptix

Компания "Пирит" начала поставлять на российский рынок магнитооптические дисководы нового поколения американской фирмы Maxoptix. Дисководы модели T6-5200 имеют удвоенную по сравнению с предыдущими моделя

Публикаций - 88, упоминаний - 116

Pirit и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 20
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 17
Oracle Corporation 7074 17
Canon 1439 15
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 14
Intel Corporation 12811 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Fujitsu 2105 10
Xerox - The Haloid Company 1168 10
Acer Group - Acer Inc 2776 9
Eastman Kodak - Кодак 509 8
Sony 6739 8
Nvidia Corp 4002 7
Rover - RoverComputers 423 6
Samsung Electronics 11065 6
Крок - Croc 1964 6
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
LG Electronics 3735 5
9594 5
Philips 2099 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 4
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 4
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 4
Термика Консалтинговая группа 24 4
SIGNificant Signature Solutions GmbH 11 4
Системы документооборота 522 4
SAP SE 5601 4
Dell EMC 5180 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Toshiba Corporation 2980 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 4
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 4
Мосэнерго ПАО 132 6
Белый Ветер 365 5
Татнефть 243 5
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 4
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 4
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Бегемаг - Сеть универсамов 5 2
Groupe SEB - Tefal 108 2
АСК 49 2
Армада - РБК софт - PCHome 36 2
Русский Стиль 45 2
Укрсоцбанк АКБ 19 2
Неоторг ТК 4 2
Газпром ПАО 1493 2
Альфа-Банк 1979 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Газпром трансгаз 157 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Автопассаж Премиум 2 1
Hansa - Ханса 114 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Конституционный суд РФ 112 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Пенсионный фонд Украины 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
Минэнерго РФ - Росэнерго - Федеральное агентство по энергетике России 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 11
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 10
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
Оцифровка - Digitization 5185 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 9
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 7
Электронный документ - Electronic document 1579 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 6
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 6
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 6
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 6
ТВ-тюнер - TV tuner 520 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 6
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 96 8
Intel Celeron - Серия процессоров 979 8
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 7
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 7
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 5
Intel Celeron M 118 5
AMD Mobility Radeon 232 5
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 4
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 4
Fujitsu LifeBook 167 4
Fujitsu Amilo 61 4
Rover - RoverBook 156 4
Rover - RoverBook Navigator 29 4
Rover - RoverBook Partner 19 4
Inrel Celeron M 101 4
Intel GM чипсет 88 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 4
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 3
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 3
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 3
Intel Extreme Graphics 53 3
HPE Compaq nx - HP Compaq nc - HP Compaq nw - серия ноутбуков 29 3
Pirit - Codex 3 3
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
CSI RX1 - Системный блок 3 2
Microsoft DirectX 723 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 2
Intel IoT - Intel Internet of Things 4 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Intel Celeron J 13 2
CSI Set Kit 8 2
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 2
Ксенин Алекс 311 6
Гуккин Александр 7 6
Сергеев Иван 74 4
Генс Георгий 79 4
Краснов Михаил 87 3
Баласанян Владимир 45 3
Носова Ирина 4 3
Мацоцкий Сергей 180 2
Павлов Алексей 26 2
Щербаков Борис 47 2
Васин Василий 35 2
Злотов Дмитрий 5 2
Евтушенков Владимир 217 1
Захир Максим 22 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 1
Бобровников Борис 104 1
Алексеев Олег 20 1
Шаронов Андрей 60 1
Ефимов Петр 39 1
Соловьева Юлия 22 1
Клячин Александр 16 1
Попов Алексей 339 1
Ананьев Алексей 110 1
Кошкин Андрей 21 1
Фурсенко Андрей 128 1
Сорокин Максим 16 1
Эренбург Михаил 39 1
Дмитриев Михаил 22 1
Якушев Михаил 50 1
Иванников Дмитрий 44 1
Постолатий Виталий 22 1
Меднов Сергей 124 1
Асланян Сергей 104 1
Чернышев Сергей 8 1
Коротеев Дмитрий 3 1
Низовский Григорий 36 1
Агамирзян Игорь 74 1
Семенов Игорь 11 1
Калинин Денис 70 1
Мишин Глеб 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Украина 7928 12
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Украина - Киев 1151 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Япония 13807 6
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Китай - Тайвань 4245 4
Европа 24964 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Европа Восточная 3138 2
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