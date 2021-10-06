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Pirit
Пирит



06.10.2021 Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания 1
02.09.2020 Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО 1
30.04.2020 «Бегемаг» ускорил обслуживание покупателей с помощью чат-бота Set Galya 1
31.03.2020 CSI представила инфокиоск нового поколения 1
21.01.2020 7700 касс под управлением 1 сервера: Fix Price завершил ИТ-модернизацию 1
28.11.2019 «Гиппо» запустил первые кассы самообслуживания в Белоруссии 1
28.11.2019 Сеть Fix Price модернизировала торговые и бизнес-процессы в российских магазинах с помощью решений CSI 1
13.06.2019 Сеть «Бегемаг» модернизировала ИТ-инфраструктуру 1
03.04.2019 CSI представила клавиатурную POS-систему RX1 нового поколения 1
27.12.2017 MaaS360: как управлять мобильностью из облака 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
05.06.2013 Россияне консолидируются в ожидании иностранных игроков 1
27.05.2013 «Ланит» купил дистрибутора у «Информзащиты» 1
04.04.2013 «Ланит» вырос на 25% 3
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood 1
02.02.2012 «Ланит» купил дистрибуторский бизнес «Пирит» 2
02.02.2012 Дистрибьюторский бизнес «Пирит» перейдет к группе «Ланит» 1
19.08.2010 Маркетинговая программа "Добро пожаловать в семью Toshiba!" 1
06.10.2009 23 октября в Москве состоится конференция «Осенний документооборот-2009» 1
14.09.2009 Пропали ноутбуки на 80 млн рублей 1
06.04.2009 С 8 по 10 апреля пройдет конференция «Весенний документооборот» 1
23.03.2009 С 8 по 10 апреля пройдет конференция «Весенний документооборот» 1
09.02.2009 «Неоторг» прокатил поставщиков 1
09.09.2008 Сканеры Canon, Kodak и Fujitsu работают c Directum Capture Services 3
16.04.2008 ЭОС: оборот в 2007 г. вырос на 40% 1
26.03.2008 8 апреля откроется форум «Весенний документооборот – 2008» 1
25.03.2008 8 апреля пройдет форум «Весенний документооборот – 2008» 1
18.03.2008 8 апреля пройдет форум «Весенний документооборот – 2008» 1
31.10.2007 В Москве прошла конференция «Осенний документооборот-2007» 1
22.10.2007 25 октября начнется конференция «Осенний документооборот-2007» 1
17.10.2007 25 октября откроется конференция «Осенний документооборот-2007» 1
16.10.2007 ABBYY предлагает ABBYY Recognition Server в комплекте со сканерами 1
27.07.2007 «Пирит» анонсировал новые высокоскоростные сканеры Kodak 1
26.07.2007 «Пирит» поставит компьютеры для «АвтоПассажа» 3
25.07.2007 «Пирит» представляет недорогой ПК для офиса 1
12.07.2007 PIRIT Codex 2310: настольный компьютер на базе чипсета Bearlake 1
28.03.2007 Docflow приходит в Казахстан 1
31.01.2007 В Москве открыт центр сканирования 1
24.11.2006 "Пирит" автоматизировал регистрацию посетителей конференции "Осенний документооборот - 2006" 1
22.11.2006 16 ноября состоялась конференция "Автоматизированные технологии работы с документами" 1

Публикаций - 75, упоминаний - 93

Pirit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20374 24
ЭОС - Электронные офисные системы 1188 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 1656 17
Oracle Corporation 5710 16
Abbyy 1033 15
Canon 1149 14
Крипто-ПРО 261 13
Intel Corporation 10400 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 562 12
IBM 8303 11
Ланит ГК 1482 10
Xerox 1005 10
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 108 9
Eastman Kodak 431 8
Acer Group 2085 8
Nvidia Corp 2835 7
Fujitsu 1530 7
Rover - RoverComputers 324 6
Sony 5132 6
LG Electronics 2890 5
4838 5
Крок 1525 5
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 5
Samsung Electronics 8431 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 285 5
Dell EMC 4381 4
HP - Hewlett-Packard 3334 4
Ланит Treolan - Треолан 98 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация 228 4
Toshiba Corporation 2557 4
SAP SE 4254 4
Verysell - Верисел 272 4
AMD Graphics Product Group - ATI 835 4
AMD - Advanced Micro Devices 3378 4
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 297 4
Philips 1574 4
Merlion - Мерлион 334 4
Marvel - Марвел КТ 107 3
Восход ФГБУ НИИ 413 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3710 3
Белый Ветер 201 5
Мосэнерго ПАО 96 5
Татнефть 166 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 3
Fix Price - Сеть магазинов 25 3
Groupe SEB - Tefal 57 2
Бегемаг - Сеть универсамов 3 2
Альфа-Банк 1305 2
Росгосстрах 216 1
eBay Inc 1522 1
ВТБ - Транскредитбанк 91 1
ТНК-ВР Холдинг 228 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1826 1
Hansa - Ханса 68 1
Газпром ПАО 712 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 42 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Татэнерго 37 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 1
ВТБ Банк Москвы 430 1
ВТБ24 618 1
Electrolux - Электролюкс Рус 136 1
Gorenje 59 1
ГПБ - Газпромбанк 780 1
Возрождение - Коммерческий банк 118 1
Абсолют Банк 104 1
Спортмастер 132 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 188 1
Альфа-Групп 579 1
Аэрофлот 588 1
Роснефть НК 415 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2682 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 267 3
Счётная палата РФ 548 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
World Bank Group - Всемирный банк 221 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 1
Управление делами президента Российской Федерации 43 1
Конституционный суд РФ 76 1
Администрация Президента РФ 315 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1786 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 579 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 4 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1117 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 100 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2283 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 199 3
Руссофт - Russoft 330 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 158 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 352 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 65 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8398 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2945 9
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 804 9
ТВ-тюнер - TV tuner 394 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5640 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1948 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1204 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 612 5
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1463 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 720 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3261 4
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 93 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 4
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 446 4
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 573 4
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 468 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 268 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1889 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 350 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1107 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1337 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1161 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 124 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 264 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 933 2
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 122 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 196 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1916 2
DDR - Double data rate 1958 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2059 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4381 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 278 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 210 1
VGA камера 157 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 84 1
ИТ-аутсорсинг 820 1
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 149 1
CSI Set Retail 50 7
Nvidia GeForce GTX 2875 7
Intel Celeron - Серия процессоров 879 7
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 336 6
ЭОС eDocLib 93 6
ЭОС Дело СЭД 758 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 5
OpenText Documentum 341 5
Samsung Hummingbird 89 4
Fujitsu LifeBook 65 3
Fujitsu Amilo 10 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 494 3
Microsoft DirectX 566 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 129 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 2
CSI Set Kit 5 2
CSI RX1 - Системный блок 3 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 2
Intel Celeron J 5 2
Intel Core 2 Duo 525 2
Intel IoT - Intel Internet of Things 2 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 529 2
Fujitsu Scaleo 1 1
Sony Vaio 65 1
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator 42 1
Intel Pentium III 624 1
Cognitive Forms 33 1
Rover - RoverBook 82 1
Groupe SEB - Moulinex ME 31 1
InterVideo WinDVD Creator 10 1
Microsoft SharePoint 2007 65 1
CSI Set Prisma 14 1
R-Style Proxima MC-e 2 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 1
Nvidia SLI 124 1
Abbyy Recognition Server 51 1
Microsoft Windows Media Center 43 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 189 1
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 12 1
Ксенин Алекс 310 6
Сергеев Иван 71 4
Генс Георгий 71 4
Баласанян Владимир 39 3
Носова Ирина 3 3
Щербаков Борис 40 2
Павлов Алексей 6 2
Краснов Михаил 66 2
Мацоцкий Сергей 165 2
Семенов Игорь 9 1
Пегасов Сергей 53 1
Агамирзян Игорь 64 1
Калинин Денис 69 1
Зайцев Владимир 49 1
Низовский Григорий 34 1
Мишин Глеб 63 1
Васин Василий 26 1
Рудников Вячеслав 9 1
Шадрин Артем 3 1
Долгов Владимир 51 1
Шепелявый Дмитрий 52 1
Чернышев Сергей 2 1
Меднов Сергей 121 1
Симоненко Вячеслав 26 1
Гольденберг Леонид 32 1
Новиков Константин 13 1
Архипова Мария 18 1
Катрич Алексей 42 1
Широких Алексей 70 1
Строкович Антон 45 1
Липич Григорий 60 1
Андреев Сергей 56 1
Греф Герман 333 1
Шалманов Сергей 184 1
Милованцев Дмитрий 88 1
Орловский Виктор 254 1
Клячин Александр 13 1
Дергунова Ольга 113 1
Дворкович Аркадий 179 1
Кулик Вадим 117 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 20
Украина 5178 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 11
Беларусь - Белоруссия 2957 10
Казахстан - Республика 3773 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 6
Украина - Киев 864 5
Германия - Федеративная Республика 6792 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 837 2
Азия - Азиатский регион 2889 2
Япония 6710 2
Европа Восточная 2700 2
Россия - ПФО - Казань 1833 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2819 2
Прибалтика - Балтия 1177 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 835 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 607 2
Австралия - Австралийский Союз 2042 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8115 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 562 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 399 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 531 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 461 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 360 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 689 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 10 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 811 1
Австрия - Австрийская Республика 892 1
Латвия - Латвийская Республика 609 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 288 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 556 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 61 1
Казахстан - Алматы 433 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 496 1
Россия - СФО - Республика Алтай 848 1
Швейцария - Женева 245 1
Перу - Республика 163 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4888 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 98 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 160 1
Русский язык 1415 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 169 1
VAD - Value Added Distribution 23 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3562 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 121 1
Торговля розничная 81 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 394 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1090 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1555 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 287 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1199 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2582 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 122 1
CNews - ZOOM.CNews 1285 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 1
Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
СК Пресс 15 1
Открытые системы ИД 102 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 602 2
IDC - International Data Corporation 4417 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
Gartner 3096 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 479 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 37 1
Docflow 103 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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