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Сергеев Иван
Сергеев Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Sony 5126 12
|Samsung Electronics 8405 9
|Philips 1572 7
|Apple Inc - Эппл Рус 9559 7
|Zoom Int - Zoom Video Communications 876 7
|iriver 133 6
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 5
|Алион 68 4
|Logitech 297 4
|LG Electronics 2885 4
|Prology 57 4
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 3
|Eastman Kodak 431 3
|BBK Electronics 223 3
|Seiko Epson Corporation 754 3
|Acer Group 2082 3
|Seagate Technology 615 3
|Viewsonic 277 3
|Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 53 3
|Dell EMC 4360 3
|LaCie 61 2
|Olympus 381 2
|NEC 1570 2
|Hitachi 1209 2
|Intel Corporation 10381 2
|HP Inc. 4843 1
|InterVideo 18 1
|Seagate - Maxtor 125 1
|Western Digital Corporation - WDC 423 1
|Casio 266 1
|Qisda BenQ 356 1
|FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 1
|Microsoft Corporation 20288 1
|JVC Kenwood 331 1
|InFocus 61 1
|IBM 8247 1
|Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 199 1
|НТВ-Плюс 249 1
|TI - Texas Instruments Incorporated 722 1
|ASBIS - АСБИС 89 1
|Carl Zeiss 253 1
|Nike 135 1
|Porsche 46 1
|Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 46 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 158 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 141 1
|Русский язык 1408 9
|Закон Мура - Moore's law 130 1
|AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 123 1
|PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 1
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