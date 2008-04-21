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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сергеев Иван



21.04.2008 Портативный DVD: на что способны "испанцы"? 1
09.04.2008 Shinco SDP-1720 - с кино любимым не расставайтесь 1
02.04.2008 Prology не по душе DVD-плеер "на коленке" 1
20.03.2008 Skype интегрирован с Oracle Siebel CRM 1
26.01.2008 Портативный DVD: Panasonic удивил всех 1
21.12.2006 Пульт управления "цифровым домом" от Logitech 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: ЖК-монитор бизнес-класса 1
23.06.2006 Выбор 17 дюймового ЖК монитора средней цены 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: Лучшие карманные винчестеры 1
23.06.2006 Макро: как выбрать внешний жесткий диск 1
13.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: Пять лучших цифровых диктофонов 1
27.12.2005 CDD BlackBox - русский видеоплеер нового поколения 1
09.11.2005 Новый чемпион-мобильник – 2 недели без зарядки 1
31.10.2005 Плеер Polar DV-3055 - cамый стильный из бюджетных 1
03.10.2005 К-Systems Irbis MEiP502 – ноутбук для разведчика 1
14.09.2005 Casio XJ-560 - проектор, который не нужно настраивать 1
30.08.2005 Тест: лучшая интеграция DVD в телевизор 1
12.08.2005 Необычный ход: Philips приделал плееру «уши» 1
25.07.2005 Archos РМА400: увесистый КПК или умный медиацентр 1
18.07.2005 Сенсорный монитор Prology отменяет мыши 1
13.07.2005 Монитор ViewSonic для заметного начальника 1
05.07.2005 Dell Inspiron 6000: тяжеловес с «мобильным сердцем» 1
05.07.2005 Новый МР3-плеер Sony чувствует ядро Земли 1
27.06.2005 Портативный принтер Epson для уличной печати 1
16.06.2005 Первый тест в России ЖК-телевизора BBK 1
16.06.2005 LG LM60-Р555 – два килограмма мощности 1
30.05.2005 5 технологий проекторов: выбираем лучшую 1
25.05.2005 Тестируем первую видеокамеру на жестком диске 1
20.05.2005 Не успели купить DVD? Купите HDD/DVD 1
19.05.2005 Samsung: видеокамера + 5 устройств в одном кармане 1
16.05.2005 Asus "заточил" ноутбук под DVD 1
13.05.2005 Logitech вырвалась на рынок BlueTooth-гарнитур 1
28.04.2005 Появился первый МР3 плеер с Bluetooth 1
20.04.2005 Лучший DVD от Samsung для домашнего кинотеатра 1
14.04.2005 Первое взрослое аудио Logitech для домашнего кинотеатра 1
13.04.2005 Asus взялся за мониторы – первый тест в России 1
11.04.2005 Prology: первый ЖК-телевизор для дома 1
21.03.2005 Мини-iRiver: гигабайты цвета и музыки 1
09.03.2005 Проектор Sony CX75 создан для начальника 1
04.03.2005 Практика: три шага к беспроводному проектору 1

Публикаций - 71, упоминаний - 71

Сергеев Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 5126 12
Samsung Electronics 8405 9
Philips 1572 7
Apple Inc - Эппл Рус 9559 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 876 7
iriver 133 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 5
Алион 68 4
Logitech 297 4
LG Electronics 2885 4
Prology 57 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 3
Eastman Kodak 431 3
BBK Electronics 223 3
Seiko Epson Corporation 754 3
Acer Group 2082 3
Seagate Technology 615 3
Viewsonic 277 3
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 53 3
Dell EMC 4360 3
LaCie 61 2
Olympus 381 2
NEC 1570 2
Hitachi 1209 2
Intel Corporation 10381 2
HP Inc. 4843 1
InterVideo 18 1
Seagate - Maxtor 125 1
Western Digital Corporation - WDC 423 1
Casio 266 1
Qisda BenQ 356 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 1
Microsoft Corporation 20288 1
JVC Kenwood 331 1
InFocus 61 1
IBM 8247 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 199 1
НТВ-Плюс 249 1
TI - Texas Instruments Incorporated 722 1
ASBIS - АСБИС 89 1
Carl Zeiss 253 1
Nike 135 1
Porsche 46 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 46 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 158 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 141 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 45
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 39
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 23
WMA - Windows Media Audio 877 19
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 19
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 19
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 658 18
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 14
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 572 11
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 10
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 217 10
ТВ-тюнер - TV tuner 386 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 9
AVI - Audio Video Interleave 365 8
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 227 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 728 6
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 6
WAV - Waveform Audio File Format 418 6
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 883 5
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 804 5
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 4
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 353 4
DivX - видеокодек 335 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 583 4
USB хост 66 4
WMV - Windows Media Video 267 3
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 3
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 194 3
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 243 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2712 3
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 122 2
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 229 2
Xvid - видеокодек 177 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 530 2
Наушники - Headphones 111 2
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 170 2
Microsoft Windows XP 2171 12
Apple iPod 1197 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 5
VK - Mail.ru Одноклассники 944 5
Microsoft Windows 10 9805 5
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 428 4
Adobe Photoshop 586 3
VMware vCloud Director - VMware vCD 210 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 2
Microsoft DirectX 566 2
Adobe Acrobat Reader 254 2
Microsoft Windows Media Player 500 2
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 271 2
Microsoft Windows 98 325 2
Apple iMovie 64 1
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 12 1
Intel Pentium III 624 1
Samsung SVR-диктофон 1 1
Linux OS 6986 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 216 1
Toshiba SmartMEDIA 92 1
Cyberlink PowerDVD 37 1
InterVideo WinDVD Creator 10 1
Nullsoft Winamp - Универсальный медиапроигрыватель 99 1
Oracle Siebel CRM 188 1
Pantone Validated 56 1
Ланит Treolan Irbis 73 1
Microsoft Word 543 1
ЭОС Дело СЭД 754 1
Apple Mac mini 157 1
Opera - Браузер 839 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 516 1
Microsoft Outlook 1188 1
Microsoft Skype 1747 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 93 1
Microsoft Office 2824 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 806 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 4
Япония 6703 2
Германия - Федеративная Республика 6766 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 1
Южная Корея - Республика 2839 1
Италия - Итальянская Республика 2438 1
Франция - Французская Республика 4069 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 775 1
Русский язык 1408 9
Закон Мура - Moore's law 130 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 123 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 140 1
iF Design Awards 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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