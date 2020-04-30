Обзор внешнего SSD LaCie Rugged: неубиваемый малый решения в виде защищенных внешних дисков. Всем, кто дорожит созданными фото и видеоматериалами и нуждается в работе с компьютерной техникой в любых условиях, компания Seagate посвящает свои продукты LaCie. Такие накопители не боятся ни воды, ни грязи, способны выдержать удар при падении или случайное сдавливание в рюкзаке. В линейке LaCie Rugged есть накопители на любой вкуc. Это и

Seagate представила накопитель LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформу Collective Seagate Technology на конференции NAB 2018 объявила о выпуске нового накопителя LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформы Collective, разработанной в сотрудничестве со специалистами творческих профессий со всего мира. «Создание цифрового контента — важнейшая составляющая де

LaCie 6big Thunderbolt 3: обзор хранилища данных для профессионалов лучается как-то так: 1 — как можно больший объём данных; 2 — надёжная защита данных; 3 — удобная замена входящих в массив жёстких дисков; 4 — максимально возможная скорость доступа к данным. Пожалуй, LaCie 6big Thunderbolt 3 соответствует всем этим требованиям. Хотя, здесь стоит огово-риться: у LaCie существует две похожие модели хранилища — 6big Thunderbolt 3 и 12big Thunderbolt 3.

LaCie обновил линейки внешних накопителей d2 и Rugged LaCie (премиальный бренд Seagate Technology) представил обновленные модели внешних накопителей Rugged и d2. Как рассказали CNews в компании, новое поколение накопителей LaCie, дизайн которых был разработан Нилом Пултоном, обладает необходимым быстродействием и большой емкостью, обеспечивает совместимость с разными типами компьютеров и отличается лучшей в своем

LaCie представила настольный накопитель и хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3 для специалистов творческих профессий Компания LaCie, премиальный бренд Seagate Technology, представила дисковые хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3, призванные помочь профессионалам в области видео-дизайна работать с материалом очень выс

LaCie сделала интерфейс Thunderbolt доступным на PC Компания LaCie, премиальный бренд Seagate Technology, объявила о доступности на ОС Windows сверхскорос

Накопители LaCie ставят на стиль и ударопрочность Внешний накопитель LaCie Mirror в стеклянном корпусе будет выигрышно смотреться на любом рабочем столе. Внешний накопитель LaCie Mirror ёмкостью 1 терабайт стал плодом сотрудничества компании Seagate с диз

Бегущий по лезвию диска: обзор самого необычного NAS Lacie Blade Runner раз. В процессе форматирования нам также предлагают установить кучу разнообразного софта различной степени полезности, начиная от Adobe Reader, утилиты для резервного копирования Genie Timeline Free, Lacie Desktop Manager для управления дисками Lacie (на случай, если вы накупили их несколько штук), Lacie Private Public для шифрования данных с 256-битным ключом (интересно, како

Seagate завершила приобретение контрольного пакета акций LaCie Компания Seagate Technology объявила о завершении сделки по приобретению большинства акций компании LaCie S.A., производителя накопителей для устройств с ОС Windows, Mac OS и Linux. В рамках сд

Seagate покупает производителя накопителей LaCie за $186 млн Американская компания Seagate Technology, один из крупнейших в мире производителей жестких дисков, объявила о подписании соглашения о покупке большинства акций производителя внешних накопителей LaCie со штаб-квартирой в Швейцарии. Как сообщается на официальном сайте Seagate, акции будут приобретены у главного исполнительного директора и председателя правления LaCie Филиппа Спру

LaCie показала сетевой диск LaPlug Компания LaCie объявила о появлении в своей линейке сетевого диска LaPlug. NAS-накопитель поддерживает USB-подключение и Wi-Fi. К диску можно подключить UPnP/DLNA-оборудование, например, игровые консоли

LaCie анонсировала первый SSD-накопитель с поддержкой Thunderbolt Компания LaCie представила новый накопитель с поддержкой стандарта передачи данных ThunderBolt. Им стало устройство Little Big Disk. Устройство представляет собой два 240 Гб SSD-накопителя, установленны

LaCie сделала диски в стиле Porsche Компания LaCie в сотрудничестве с Porsche Design Group представила новую линейку жестких дисков в фирменном дизайне автомобильного гиганта. В нее входят две модели – винчестер для ноутбуков P9220 и для

LaCie представила «облачный» винчестер Компания LaCie показала внешний винчестер, подключаемый к веб-сервисам. Новинка под названием CloudBox позволяет синхронизировать данные между компьютером и одноименным облачным хранилищем. Данные в «об

LaCie показала внешний USB-привод для записи Blu-ray Компания LaCie продемонстрировала тонкий Blu-ray-пишущий привод с внешним интерфейсом подключения. Для этого используется шина USB 2.0 и не требуется дополнительный источник питания. Устройство позволяе

LaCie показала внешние винчестеры с поддержкой USB 3.0 Компания LaCie анонсировала новую линейку внешних жестких дисков с поддержкой стандарта USB 3.0. Речь идет о моделях d2 и 2big, имеющих емкость в 3 и 6 Тб, соответственно, выполненных в карманном уменьш

LaCie выпустила 24-дюймовый монитор на IPS-матрице Компания LaCie представила новый модель 324i с диагональю 24 дюйма и P-IPS-ЖК-матрицей. По заявлению производителя она поддерживает реалистическую цветопередачу – 102% по профилю NTSC и 98% по профилю A

LaCie представила новый сетевой накопитель Wireless Space Компания LaCie анонсировала внешний накопитель Wireless Space. Устройство имеет быстрый гигабитный интернет 10/100/1000 Мбит, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц и жесткий диск на 1 или 2Тб. Wireless Space

LaCie представила самые миниатюрные USB 3.0-винчестеры Компания LaCie представила самые компактные внешние жесткие диски для ноутбуков. Модели LaCie Rikki и Minimus поддерживают стандарт передачи данных USB 3.0 со скоростью чтения 5 Гбит/с. Оба винче

LaCie выпустила внешний винчестер с USB 3.0 Компания LaCie объявила о выпуске внешнего накопителя LaCie Rugged USB 3.0. Новый винчестер имеет емкость до 1 ТБ и заключен в прорезиненный корпус, который, по заявлениям компании, защищает жест

LaCie Hard Disk: внешний диск для ценителей минимализма Компания LaCie анонсировала на американском рынке внешний накопитель на базе жесткого диска емкостью от 320 ГБ до 1 ТБ. Устройство представляет собой глянцевый черный параллелепипед, оснащенный светодио

Выбираем внешний накопитель ую ненадежную деталь в современном компьютере – жесткий диск. По этой причине готовые внешние накопители в основном производят те же компании, что и жесткие диски. Есть исключения, такие как компании LaCie, Transcend и InPrice (торговая марка Ziv), но эти исключения лишь подтверждают правило. Готовые внешние накопители в основном производят те же компании, что и жесткие диски: WD и Seagate

Емкие накопители LaCie Коллекционеры мультимедийного контента знают, что такое недостаток свободного дискового пространства. Новые внешние диски от LaCie смогут отчасти решить эту проблему. В начале августа в продажу поступят модели Big Disk Extreme+ с винчестерами на 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайта по ценам $350, $600, $850.

Накопители LaCie: дизайн на первом плане Бизнес компании LaCie – это эксклюзивный дизайн в сочетании с последними технологиями. Превратить обыкновенный жесткий диск в стильный внешний накопитель, не забыв при этом поработать над эргономикой для разра

LaCie выпустила внешний диск для подключения к ТВ Компания LaCie анонсировала выпуск портативного USB-винчестера с возможностью прямого подключения к ТВ для просмотра видео и фото и прослушивания музыки, сообщает PhysOrg. В тонком корпусе устройства на

LaCie выпустил винчестер-гигант Французский производитель жестких дисков LaCie анонсировал выпуск очередного гигантского внешнего винчестера-связки - 1,6 терабайтного Bigger Disk Extreme (BDE). Предыдущим рекордом компании была терабайтная модель. Диск подключается

LaCie разработала новый профессиональный ЖК-монитор Компания LaCie, разработчик, производитель и поставщик систем отображения информации для профессионального использования, объявила о выходе нового 20-дюймового ЖК-монитора photon20visionII. Он разработа

LaCie совместно с Porsche разработал тонкий DVD-рекордер Компания LaCie снова сотрудничает с дизайнером F.A. Porsche и первым результатом этой работы стал тонкий записывающий DVD-привод. Четырёхскоростной записывающий привод совместим как с «плюсовыми», так и

LaCie выпустила самый быстрый DVD-рекордер тработанный прожиг CD. Привод поддерживает как USB 2, так и FireWire-подключение и работает с программным обеспечением Easy CD & DVD Creator для Windows или последней версией Toast для Mac. В продаже LaCie Dual DVD±RW должен появиться уже в конце этого месяца. Источник: по материалам сайта PC Pro.

LaCie выпустила первый сканер BlueScan48 На российском рынке появилась новое устройство - сканер LaCie BlueScan48. Основываясь на успехе своих профессиональных мониторов и калибратора blue eye, а так же на возможности занять освободившуюся нишу на европейском рынке сканеров, образовавшуюся

LaCie electron19blue IV и LaCie electron22blue IV: новое поколение профессиональных мониторов На российский рынок начались поставки нового поколения мониторов LaCie для профессионалов в области печати и графического дизайна - LaCie electron19blue IV и LaCie electron22blue IV. Модели новой серии пришли на смену LaCie electron19blu