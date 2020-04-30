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LaCie

СОБЫТИЯ

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30.04.2020 Обзор внешнего SSD LaCie Rugged: неубиваемый малый

решения в виде защищенных внешних дисков. Всем, кто дорожит созданными фото и видеоматериалами и нуждается в работе с компьютерной техникой в любых условиях, компания Seagate посвящает свои продукты LaCie. Такие накопители не боятся ни воды, ни грязи, способны выдержать удар при падении или случайное сдавливание в рюкзаке. В линейке LaCie Rugged есть накопители на любой вкуc. Это и

09.04.2018 Seagate представила накопитель LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформу Collective

Seagate Technology на конференции NAB 2018 объявила о выпуске нового накопителя LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформы Collective, разработанной в сотрудничестве со специалистами творческих профессий со всего мира. «Создание цифрового контента — важнейшая составляющая де
12.10.2017 LaCie 6big Thunderbolt 3: обзор хранилища данных для профессионалов

лучается как-то так: 1 — как можно больший объём данных; 2 — надёжная защита данных; 3 — удобная замена входящих в массив жёстких дисков; 4 — максимально возможная скорость доступа к данным. Пожалуй, LaCie 6big Thunderbolt 3 соответствует всем этим требованиям. Хотя, здесь стоит огово-риться: у LaCie существует две похожие модели хранилища — 6big Thunderbolt 3 и 12big Thunderbolt 3.

09.01.2017 LaCie обновил линейки внешних накопителей d2 и Rugged

LaCie (премиальный бренд Seagate Technology) представил обновленные модели внешних накопителей Rugged и d2. Как рассказали CNews в компании, новое поколение накопителей LaCie, дизайн которых был разработан Нилом Пултоном, обладает необходимым быстродействием и большой емкостью, обеспечивает совместимость с разными типами компьютеров и отличается лучшей в своем
31.10.2016 LaCie представила настольный накопитель и хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3 для специалистов творческих профессий

Компания LaCie, премиальный бренд Seagate Technology, представила дисковые хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3, призванные помочь профессионалам в области видео-дизайна работать с материалом очень выс
06.02.2015 LaCie сделала интерфейс Thunderbolt доступным на PC

Компания LaCie, премиальный бренд Seagate Technology, объявила о доступности на ОС Windows сверхскорос
19.01.2015 Накопители LaCie ставят на стиль и ударопрочность

Внешний накопитель LaCie Mirror в стеклянном корпусе будет выигрышно смотреться на любом рабочем столе. Внешний накопитель LaCie Mirror ёмкостью 1 терабайт стал плодом сотрудничества компании Seagate с диз
28.05.2014 Бегущий по лезвию диска: обзор самого необычного NAS Lacie Blade Runner

раз. В процессе форматирования нам также предлагают установить кучу разнообразного софта различной степени полезности, начиная от Adobe Reader, утилиты для резервного копирования Genie Timeline Free, Lacie Desktop Manager для управления дисками Lacie (на случай, если вы накупили их несколько штук), Lacie Private Public для шифрования данных с 256-битным ключом (интересно, како
07.08.2012 Seagate завершила приобретение контрольного пакета акций LaCie

Компания Seagate Technology объявила о завершении сделки по приобретению большинства акций компании LaCie S.A., производителя накопителей для устройств с ОС Windows, Mac OS и Linux. В рамках сд
24.05.2012 Seagate покупает производителя накопителей LaCie за $186 млн

Американская компания Seagate Technology, один из крупнейших в мире производителей жестких дисков, объявила о подписании соглашения о покупке большинства акций производителя внешних накопителей LaCie со штаб-квартирой в Швейцарии. Как сообщается на официальном сайте Seagate, акции будут приобретены у главного исполнительного директора и председателя правления LaCie Филиппа Спру
03.10.2011 LaCie показала сетевой диск LaPlug

Компания LaCie объявила о появлении в своей линейке сетевого диска LaPlug. NAS-накопитель поддерживает USB-подключение и Wi-Fi. К диску можно подключить UPnP/DLNA-оборудование, например, игровые консоли
22.09.2011 LaCie анонсировала первый SSD-накопитель с поддержкой Thunderbolt

Компания LaCie представила новый накопитель с поддержкой стандарта передачи данных ThunderBolt. Им стало устройство Little Big Disk. Устройство представляет собой два 240 Гб SSD-накопителя, установленны
28.06.2011 LaCie сделала диски в стиле Porsche

Компания LaCie в сотрудничестве с Porsche Design Group представила новую линейку жестких дисков в фирменном дизайне автомобильного гиганта. В нее входят две модели – винчестер для ноутбуков P9220 и для

24.06.2011 LaCie представила «облачный» винчестер

Компания LaCie показала внешний винчестер, подключаемый к веб-сервисам. Новинка под названием CloudBox позволяет синхронизировать данные между компьютером и одноименным облачным хранилищем. Данные в «об
10.12.2010 LaCie показала внешний USB-привод для записи Blu-ray

Компания LaCie продемонстрировала тонкий Blu-ray-пишущий привод с внешним интерфейсом подключения. Для этого используется шина USB 2.0 и не требуется дополнительный источник питания. Устройство позволяе
01.11.2010 LaCie показала внешние винчестеры с поддержкой USB 3.0

Компания LaCie анонсировала новую линейку внешних жестких дисков с поддержкой стандарта USB 3.0. Речь идет о моделях d2 и 2big, имеющих емкость в 3 и 6 Тб, соответственно, выполненных в карманном уменьш
22.09.2010 LaCie выпустила 24-дюймовый монитор на IPS-матрице

Компания LaCie представила новый модель 324i с диагональю 24 дюйма и P-IPS-ЖК-матрицей. По заявлению производителя она поддерживает реалистическую цветопередачу – 102% по профилю NTSC и 98% по профилю A
20.09.2010 LaCie представила новый сетевой накопитель Wireless Space

Компания LaCie анонсировала внешний накопитель Wireless Space. Устройство имеет быстрый гигабитный интернет 10/100/1000 Мбит, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц и жесткий диск на 1 или 2Тб. Wireless Space

10.09.2010 LaCie представила самые миниатюрные USB 3.0-винчестеры

Компания LaCie представила самые компактные внешние жесткие диски для ноутбуков. Модели LaCie Rikki и Minimus поддерживают стандарт передачи данных USB 3.0 со скоростью чтения 5 Гбит/с. Оба винче
15.07.2010 Сверхзащищенная флешка от LaCie
28.04.2010 LaCie выпустила внешний винчестер с USB 3.0

Компания LaCie объявила о выпуске внешнего накопителя LaCie Rugged USB 3.0. Новый винчестер имеет емкость до 1 ТБ и заключен в прорезиненный корпус, который, по заявлениям компании, защищает жест
10.12.2007 LaCie Hard Disk: внешний диск для ценителей минимализма

Компания LaCie анонсировала на американском рынке внешний накопитель на базе жесткого диска емкостью от 320 ГБ до 1 ТБ. Устройство представляет собой глянцевый черный параллелепипед, оснащенный светодио
06.12.2007 Выбираем внешний накопитель

ую ненадежную деталь в современном компьютере – жесткий диск. По этой причине готовые внешние накопители в основном производят те же компании, что и жесткие диски. Есть исключения, такие как компании LaCie, Transcend и InPrice (торговая марка Ziv), но эти исключения лишь подтверждают правило. Готовые внешние накопители в основном производят те же компании, что и жесткие диски: WD и Seagate

23.07.2007 Емкие накопители LaCie

Коллекционеры мультимедийного контента знают, что такое недостаток свободного дискового пространства. Новые внешние диски от LaCie смогут отчасти решить эту проблему. В начале августа в продажу поступят модели Big Disk Extreme+ с винчестерами на 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайта по ценам $350, $600, $850.
04.06.2007 Накопители LaCie: дизайн на первом плане

Бизнес компании LaCie – это эксклюзивный дизайн в сочетании с последними технологиями. Превратить обыкновенный жесткий диск в стильный внешний накопитель, не забыв при этом поработать над эргономикой для разра
13.01.2005 LaCie выпустила внешний диск для подключения к ТВ

Компания LaCie анонсировала выпуск портативного USB-винчестера с возможностью прямого подключения к ТВ для просмотра видео и фото и прослушивания музыки, сообщает PhysOrg. В тонком корпусе устройства на
14.07.2004 LaCie выпустил винчестер-гигант

Французский производитель жестких дисков LaCie анонсировал выпуск очередного гигантского внешнего винчестера-связки - 1,6 терабайтного Bigger Disk Extreme (BDE). Предыдущим рекордом компании была терабайтная модель. Диск подключается

17.06.2004 LaCie разработала новый профессиональный ЖК-монитор

 Компания LaCie, разработчик, производитель и поставщик систем отображения информации для профессионального использования, объявила о выходе нового 20-дюймового ЖК-монитора photon20visionII. Он разработа
15.04.2004 LaCie совместно с Porsche разработал тонкий DVD-рекордер

  Компания LaCie снова сотрудничает с дизайнером F.A. Porsche и первым результатом этой работы стал тонкий записывающий DVD-привод. Четырёхскоростной записывающий привод совместим как с «плюсовыми», так и
03.02.2004 LaCie выпустила самый быстрый DVD-рекордер

тработанный прожиг CD. Привод поддерживает как USB 2, так и FireWire-подключение и работает с программным обеспечением Easy CD & DVD Creator для Windows или последней версией Toast для Mac. В продаже LaCie Dual DVD±RW должен появиться уже в конце этого месяца. Источник: по материалам сайта PC Pro.
30.01.2003 LaCie выпустила первый сканер BlueScan48

  На российском рынке появилась новое устройство - сканер LaCie BlueScan48. Основываясь на успехе своих профессиональных мониторов и калибратора blue eye, а так же на возможности занять освободившуюся нишу на европейском рынке сканеров, образовавшуюся
14.01.2003 LaCie electron19blue IV и LaCie electron22blue IV: новое поколение профессиональных мониторов

  На российский рынок начались поставки нового поколения мониторов LaCie для профессионалов в области печати и графического дизайна - LaCie electron19blue IV и LaCie electron22blue IV. Модели новой серии пришли на смену LaCie electron19blu
12.01.2000 LaCie представляет накопители PocketDrive

достигает 750Кб/сек. Накопители обладают возможностью "горячего включения". Накопители выйдут в феврале и будут стоить $399 за 6Гб модель и $749 за 18Гб модель (в Штатах). Эксклюзивным дистрибутором LaCie в России является компания DPI Group. Начало поставок PocketDrive в Россию ожидается в текущем квартале.

Публикаций - 75, упоминаний - 78

LaCie и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 26
Seagate Technology 766 19
Hitachi - Хитачи 1501 14
Barco NV - Barco Display Systems 57 13
Agfa Gevaert 68 12
Xerox - The Haloid Company 1168 12
Wacom 143 12
Western Digital Corporation - WDC 589 11
Samsung Electronics 11065 10
Intel Corporation 12811 9
Microtek 52 7
Konica Minolta 423 6
Ланит - DPI Computers 21 5
LG Electronics 3735 5
Philips 2099 5
Sony 6739 5
Adobe Systems 1597 5
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
HP Inc. 5883 4
Toshiba Corporation 2980 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 3
Dell EMC 5180 3
SanDisk 343 3
Transcend Information 82 3
Ланит - diHouse - Дихаус 264 3
STG Partners - Avid Technology 39 3
Seagate - Maxtor 146 2
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 2
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 2
Eizo 28 2
IOI Technology - IOI Technologies 3 2
Microsoft Corporation 25775 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
SAS Institute 1082 2
Verbatim 69 2
Adata Technology 132 2
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 2
SP - Silicon Power 24 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 7
Porsche Design GmbH 23 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Ricol Lasteyrie 1 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Русский Стиль 45 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 41
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 19
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 17
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 13
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 9
Контрастность 3042 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 7
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 6
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Microsoft Windows 16882 15
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LaCie Mobile Hard Drive 5 5
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