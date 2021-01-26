Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Computex
Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 120, упоминаний - 159
Computex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11095 19
|Intel Corporation 4180 14
|Samsung Electronics 5677 11
|Lenovo Group 1637 8
|AMD - Advanced Micro Devices 1672 7
|Nvidia Corp 2024 7
|E-Ten Information Systems 71 3
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 3
|NXP Freescale Semiconductor 96 3
|HP Inc. 2914 3
|Qualcomm Technologies 1003 2
|Dell Technologies 133 2
|Dell EMC 2405 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 2
|Google LLC 7154 1
|Huawei 2730 1
|QLogic 17 1
|Quanta Computer 76 1
|Tobii Technology 14 1
|Compal Electronics 56 1
|Chimei Innolux Corporation 9 1
|Facebook 3766 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
|Doom Eternal 6 1
|THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 3 1
|Wistron 35 1
|Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
|Supermicro 65 1
|Hygon 2 1
|Twitter 2204 1
|Unity Technologies 97 1
|Sharp Corporation 330 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
|Caseking 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 5
|The Verge - Издание 448 2
|Electronista 139 2
|Tom’s Hardware 86 1
|NYT - The New York Times 509 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|The Digitimes 12 1
|The Inquirer 27 1
|GizmoChina 77 1
|VideoCardz 12 1
|Pocket-Lint 68 1
|Cinebench 16 3
|NPD DisplaySearch 195 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762194, в очереди разбора - 665883.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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