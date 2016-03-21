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Computex Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show

Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show

СОБЫТИЯ


21.03.2016 Клавиатуры GAMDIAS представили сейчас и покажут на COMPUTEX 2016

Компания GAMDIAS представила геймерские клавиатуры HERMES RGB и HERMES 7 COLOR официально, обещав сделать их широкий анонс на выставке COMPUTEX 2016. Игровая клавиатура GAMDIAS HERMES RGB с механическими клавишами, каждая из которых имеет индивидуальную настраиваемую в цветовом диапазоне RGB (16?5 миллионов цветов) подсветку.

21.06.2010 Edimax представила ряд инновационных решений на Computex 2010

Компания Edimax Technology представила на выставке Computex 2010 ряд инновационных решений для дома. Среди них Edimax@Cloud – программа для пост
08.06.2010 Лучшие новинки Computex-2010: на чем мы будем работать и играть в этом году?

  Общий вектор Computex-2010   Выставка Computex-2010 не является в полном смысле этого слова выставк
02.06.2010 Computex 2010: показан конкурент iPad на базе Meego

На выставке Computex представлен новый 10-дюймовый интернет-планшет, работающий на базе чипа Moorestown.

20.06.2008 Computex 2008: под знаком Atom

В этом году, как всегда, Computex стартовал в начале июня — сезон дождей на Тайване в самом разгаре. Так что выставка

04.06.2008 Ноутбуки Intel на Computex (видео)

Этот ролик крутится на выставке Computex. Походу Intel решила прийти на рынок ноутбуков всерьез и надолго.
03.06.2008 В Тайбэе открылась выставка Computex 2008

в Тайбэе (о. Тайвань, Китай) открыла свои двери ежегодная международная выставка высоких технологий Computex 2008. Впервые проведенная в 1981 г., на сегодняшний день Computex является кр
08.06.2007 Computex 2007: Via представила ноутбук со сменными модулями

Компания Via Technologies анонсировала на выставке Computex 2007 в Тайбэе ультрапортативный компьютер под названием Nanobook. Устройство имеет э
06.06.2007 Computex 2007: 7-дюймовый ноутбук на Windows XP от Asus

Компания Asustek Computer продемонстрировала на второй по величине выставке высоких технологий Computex 2007, проходящей в эти дни в Тайбэе, ультрапортативный ноутбук с длиной диагонали дисплея всего 7 дюймов. Eee PC 701 — такое имя получил компьютер — оснащен адаптером 802.11b
20.06.2003 Computex 2003 может стать самым крупным

Отсроченная выставка Computex Taipei 2003 в конце сентября станет самой представительной за все годы проведения эт
07.06.2002 Computex 2002: новинки беспроводных сетей
06.06.2002 Computex 2002: КПК с диктофоном от Acer

На Computex 2002 Acer представила свой КПК, работающий под управлением PalmOS, оснащенный некото
06.06.2002 Computex 2002: VIA продолжит поддержку форм-фактора Socket370

На проходящей в Тайбее выставке Computex 2002 компания VIA объявила о продолжении производства своего процессора C3 в форм-факторе Socket370. Таким образом, три ведущих производителя процессоров используют разные форм-факторы
06.06.2002 Computex 2002: новый графический чип ATI

На проходящей в Тайбее выставке Computex 2002 компания ATI представила графический чип, который придет на смену заслуженному Radeon 8500. На данный момент известно только техническое название нового процессора - R300. Видеоад
06.06.2002 Computex 2002: беспроводные мониторы Mira

Компания Microsoft продемонстрировала вчера на выставке Computex 2002 в Тайпее новые прототипы мобильных мониторов поддерживающих технологию Mira от четырех производителей - Tatung, Winstron, FIC и AboCom Systems. Эти дисплеи подключаются по беспров
05.06.2002 Computex 2002: наступление Bluetooth и USB 2.0

Множество периферийных устройств, представленных на проходящей сейчас в Тайпее Computex 2002, демонстрируют возможность работы по интерфейсам Bluetooth и USB 2.0. Одним из

05.06.2002 Computex 2002: новый чипсеты ALi для процессоров AMD K8

ALi Corporation (бывшая Acer Laboratories) представила на Computex 2002 новый чипсет M1687/M1563 для процессоров 8 поколения от AMD Opteron, предназначенный для серверных систем, и Athlon для настольных решений. Набор микросхем состоит из M1687 и M156
05.06.2002 Computex 2002: компания SiS на выставке

Компания Silicon Integrated Systems (SiS), один из основных поставщиков логики и графических микросхем, представил на Computex 2002 свои последние графические чипы и наборы логики для настолных систем и информационнных приставок. Прежде всего, компания продемонстрировала свои технологические разработки на прим
05.06.2002 Computex 2002: парад ЖК-телевизоров

На выставке Computex 2002 в Тайбее компании Benq, Sampo Technology, CTX и MAG Technology представили как

04.06.2002 Computex 2002: первый планшетный ПК от Acer

На выставке Computex 2002 компания Acer продемонстрировала новый планшетный ПК (ПлПК) TravelMate 100, кот
04.06.2002 Computex2002: первый день VIA

В первый день выставки Computex2002 в Тайпее Via Technologies Inc. представила целую серию новых продуктов. Несомнено, одним из главных экспонатов был новый процессор С3 с тактовой частотой 1 ГГц. На данный момент эт
08.06.2000 На выставке Computex Taipei 2000 состоялось награждение финалистов конкурса на звание "Лучший продукт выставки"

Вчера на выставке Computex Taipei 2000, которая проходит с 5 по 9 июня, состоялось присуждение звания "Best of Show" ("Лучший продукт выставки"). Из 180 претендентов в финал конкурса вышли 19 продуктов, которые


Публикаций - 138, упоминаний - 143

Computex и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 113
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 63
AMD - Advanced Micro Devices 4641 53
Acer Group - Acer Inc 2776 52
Nvidia Corp 4002 48
Microsoft Corporation 25775 39
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 27
Dell EMC 5180 26
Samsung Electronics 11065 24
Apple Inc 13156 24
HP Inc. 5883 20
Sony 6739 20
Google LLC 12690 19
Qualcomm Technologies 1974 16
HP - Hewlett-Packard 3662 14
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 14
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 14
Lenovo Group 2447 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 12
Toshiba Corporation 2980 11
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 7
Quanta Computer 215 7
LG Electronics 3735 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
HTC Corporation 1512 7
TI - Texas Instruments Incorporated 848 6
Kingston Technology 218 6
ViewSonic 325 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
VAIO 475 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
E-Ten Information Systems 119 4
Qualcomm Atheros 59 4
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 4
Tatung 27 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 4
Apacer Technology Inc 71 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Puma - Пума 50 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 1
Caseking 3 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Swarovski AG 74 1
101Hotels.com 456 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
Плеер.ру 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Walt Disney Company 647 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Правительство Тайваня 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 158
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 95
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 78
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 68
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 63
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 63
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 61
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 58
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 49
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 46
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 37
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 36
DDR - Double data rate 3083 35
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 35
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 32
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 31
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 31
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 29
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 29
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Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 24
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 24
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 23
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 22
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 21
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 21
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 20
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 18
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 18
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 16
Microsoft Windows 16882 52
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Google Android 15244 34
Linux OS 11533 25
Microsoft Windows 7 2007 23
Intel x86 - архитектура процессора 2151 20
Intel Core - Семейство процессоров 1251 19
Microsoft Windows XP 2431 19
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 18
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Nvidia Tegra - серия процессоров 453 17
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AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 16
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 14
Intel Core i - Cерия процессоров 534 14
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 14
Microsoft DirectX 723 13
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 13
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 10
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 9
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 9
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 9
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 9
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 9
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 8
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 8
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 8
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 8
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
Asus Eee Pad 45 7
Intel Moorestown 26 7
Maloney Sean - Малони Шон 50 6
Shen Jerry - Шен Джерри 30 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 3
Wong Jim - Вонг Джим 19 3
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 2
Chen Jason - Чен Джейсон 20 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
Голубович Драгош 2 2
Buchheit Paul - Бухейт Пол 8 2
Булычев Кир 7 2
Bergman Rick - Бергман Рик 13 2
Brown Richard - Браун Ричард 21 2
Shim Richard - Шим Ричард 15 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Белоглинцев Александр 2 1
Комаровский Андрей 4 1
Антонов Артур 1 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Татаринов Кирилл 43 1
Wah Ray - Ва Рэй 1 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 11 1
Guggenheimer Steve - Гуггенхаймер Стив 4 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Демидов Михаил 134 1
Ксенин Алекс 311 1
Радаев Александр 44 1
Савельев Дмитрий 10 1
Лобанов Максим 49 1
Блохнин Сергей 10 1
Сударева Галина 7 1
Pineda Luis - Паинда Льюис 2 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Китай - Тайвань 4245 98
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 39
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 24
Европа 24964 13
Азия - Азиатский регион 5920 10
Япония 13807 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Франция - Французская Республика 8177 3
США - Калифорния 4829 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Япония - Фукуока 17 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Швеция - Королевство 3782 2
Сингапур - Республика 1953 2
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Италия - Итальянская Республика 4508 2
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Португалия - Португальская Республика 956 2
Уругвай - Восточная Республика 92 1
США - Техас - Остин 189 1
Южная Корея - Хвасон 18 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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Америка Южная 884 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
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Турция - Турецкая республика 2620 1
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