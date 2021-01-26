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Computex
Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show


26.01.2021 Раскрыт глобальный обман производителей ноутбуков. Они скрывают характеристики видеокарт и запутывают покупателей 1
28.02.2020 Самый мощный настольный процессор Intel исчез из продажи. Он оказался никому не нужным 1
09.09.2019 Asus представила игровые ноутбуки ROG с частотой обновления 300 Гц 1
26.08.2019 Intel манипулирует тестами, пытаясь доказать свое превосходство над AMD 1
19.08.2019 Рухнули цены на новейшие процессоры AMD 1
15.08.2019 Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel 1
02.08.2019 Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки 1
19.07.2019 Dell представила в Москве новые клиентские решения 1
02.07.2019 Nvidia представила видеокарты серии GeForce RTX SUPER. Цены 1
05.06.2019 Новый удар по Китаю. AMD лишила страну технологий по производству процессоров 1
30.05.2019 Dell обновила линейки XPS, Inspiron и Vostro 1
29.05.2019 Intel показал ноутбук с двумя экранами, между которыми можно переключаться взглядом 1
27.05.2019 Intel представил самый мощный процессор для ПК. Чем ответил AMD 1
28.11.2018 Умерла крупнейшая в мире ИТ-выставка 1
15.08.2018 Lenovo тестирует загадочный ноутбук на Windows 10 с процессором от смартфона 1
02.07.2018 Microsoft втайне готовит планшет с «форм-фактором нового типа». Фото 1
18.06.2018 Lenovo представила ноутбуки-трансформеры Yoga Book второго поколения 1
09.06.2018 Intel выпустила ноутбук с двумя дисплеями. Фото 2
06.06.2018 AMD выпустила процессор для ПК с рекордным числом ядер 5
05.06.2018 Intel придумала, как увеличить время автономной работы ноутбуков на 8 часов 1
05.06.2018 Nvidia представила системы роботизации на базе Jetson Xavier и ПО Isaac 1
31.05.2018 Nvidia представила облачную платформу HGX-2 для HPC и задач ИИ 1
01.06.2017 Asus, Lenovo и HP строят ПК на Windows 10 на процессоре от смартфона 1
30.05.2017 Представлены топовые процессоры Intel Core i9 1
27.07.2016 Пять аналогов MacBook Pro по версии ZOOM 1
01.06.2016 Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты 1
31.05.2016 Выпущен ноутбук тоньше, легче и быстрее, чем Apple Macbook 1
23.05.2016 Qsan представит новые серии систем хранения данных SAN и DAS 1
11.03.2016 Как менялись ультрабуки 1
04.06.2015 Microsoft придумала Windows-ПК без системного блока 1
03.06.2015 Новые процессоры AMD «вдвое увеличат время работы ноутбуков» 1
08.09.2014 Самые громкие новинки IFA прошлых лет 1
02.07.2014 Пять самых ожидаемых планшетов 2014 года 2
30.12.2013 Сплав стекла и металла: тестируем один из лучших ультрабуков года Asus Zenbook UX302 1
20.08.2013 Обзор планшета iconBIT NetTAB Skat RX: (не)большой оригинал 1
06.06.2013 Sony представила «самый легкий» и «самый долгоживущий» ультрабуки 1
05.06.2013 Microsoft заманит пользователей на Windows-планшеты бесплатным MS Office 2
04.06.2013 Новый планшет Asus одновременно работает под Android и Windows 8 1
03.06.2013 ARM анонсировала антипиратский чип для смартфонов и планшетов 2
30.05.2013 Первый взгляд на Sony VAIO Duo 13: в ожидании самого дорогого ультрабука-трансформера 1

Публикаций - 120, упоминаний - 159

Computex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 19
Intel Corporation 4180 14
Samsung Electronics 5677 11
Lenovo Group 1637 8
AMD - Advanced Micro Devices 1672 7
Nvidia Corp 2024 7
E-Ten Information Systems 71 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 3
NXP Freescale Semiconductor 96 3
HP Inc. 2914 3
Qualcomm Technologies 1003 2
Dell Technologies 133 2
Dell EMC 2405 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 2
Google LLC 7154 1
Huawei 2730 1
QLogic 17 1
Quanta Computer 76 1
Tobii Technology 14 1
Compal Electronics 56 1
Chimei Innolux Corporation 9 1
Facebook 3766 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Doom Eternal 6 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 3 1
Wistron 35 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
Supermicro 65 1
Hygon 2 1
Twitter 2204 1
Unity Technologies 97 1
Sharp Corporation 330 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Caseking 2 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 103 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 40
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 15
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 5
Flash 475 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 4
ARM64 - Архитектура процессора 1018 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 3
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 3
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
DDR - Double data rate 1069 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 2
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 2
USB Type-C - USB-C 901 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 263 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 2
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
QWERTY-клавиатура 197 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - концепция всегда включенного ПК - постоянно подключенные устройства 4 1
Double precision - Число двойной точности - FP64 5 1
Google Android 10751 20
Microsoft Windows 7 1662 17
Nvidia GeForce GTX 2067 13
Microsoft Windows 8 1228 11
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 10
Microsoft Windows 10 6645 7
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 7
Intel Core - Семейство процессоров 863 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 7
Intel Core i - Cерия процессоров 352 6
Microsoft DirectX 327 6
Microsoft Windows 853 6
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 4
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 4
Dell XPS - Серия ноутбуков 81 4
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 4
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 4
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 4
HP Envy - Серия ноутбуков 69 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Google Nexus - Серия смартфонов 398 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 3
Intel Tiger Rapids - ноутбук 4 3
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 74 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
Microsoft Office OneNote 137 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Dell InfinityEdge 18 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 53 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 28 2
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 2
Lisa Su - Лиза Су 32 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Белоглинцев Александр 1 1
Комаровский Андрей 4 1
Антонов Артур 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Wah Ray - Ва Рэй 1 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 3 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Демидов Михаил 125 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
Россия - Российская федерация - РФ 57420 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 8
Китай - Тайвань 591 5
Китай - Тайвань - Тайбэй 78 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Европа 3759 1
Германия - Ганновер 68 1
Южная Корея - Хвасон 8 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 55 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 5
The Verge - Издание 448 2
Electronista 139 2
Tom’s Hardware 86 1
NYT - The New York Times 509 1
DigiTimes - Издание 506 1
The Digitimes 12 1
The Inquirer 27 1
GizmoChina 77 1
VideoCardz 12 1
Pocket-Lint 68 1
Cinebench 16 3
NPD DisplaySearch 195 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 3 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 6 1
CeBIT 86 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762194, в очереди разбора - 665883.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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