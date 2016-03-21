Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show

Клавиатуры GAMDIAS представили сейчас и покажут на COMPUTEX 2016 Компания GAMDIAS представила геймерские клавиатуры HERMES RGB и HERMES 7 COLOR официально, обещав сделать их широкий анонс на выставке COMPUTEX 2016. Игровая клавиатура GAMDIAS HERMES RGB с механическими клавишами, каждая из которых имеет индивидуальную настраиваемую в цветовом диапазоне RGB (16?5 миллионов цветов) подсветку.

Edimax представила ряд инновационных решений на Computex 2010 Компания Edimax Technology представила на выставке Computex 2010 ряд инновационных решений для дома. Среди них Edimax@Cloud – программа для пост

Лучшие новинки Computex-2010: на чем мы будем работать и играть в этом году? Общий вектор Computex-2010 Выставка Computex-2010 не является в полном смысле этого слова выставк

Computex 2010: показан конкурент iPad на базе Meego На выставке Computex представлен новый 10-дюймовый интернет-планшет, работающий на базе чипа Moorestown.

Computex 2008: под знаком Atom В этом году, как всегда, Computex стартовал в начале июня — сезон дождей на Тайване в самом разгаре. Так что выставка

Ноутбуки Intel на Computex (видео) Этот ролик крутится на выставке Computex. Походу Intel решила прийти на рынок ноутбуков всерьез и надолго.

В Тайбэе открылась выставка Computex 2008 в Тайбэе (о. Тайвань, Китай) открыла свои двери ежегодная международная выставка высоких технологий Computex 2008. Впервые проведенная в 1981 г., на сегодняшний день Computex является кр

Computex 2007: Via представила ноутбук со сменными модулями Компания Via Technologies анонсировала на выставке Computex 2007 в Тайбэе ультрапортативный компьютер под названием Nanobook. Устройство имеет э

Computex 2007: 7-дюймовый ноутбук на Windows XP от Asus Компания Asustek Computer продемонстрировала на второй по величине выставке высоких технологий Computex 2007, проходящей в эти дни в Тайбэе, ультрапортативный ноутбук с длиной диагонали дисплея всего 7 дюймов. Eee PC 701 — такое имя получил компьютер — оснащен адаптером 802.11b

Computex 2003 может стать самым крупным Отсроченная выставка Computex Taipei 2003 в конце сентября станет самой представительной за все годы проведения эт

Computex 2002: КПК с диктофоном от Acer На Computex 2002 Acer представила свой КПК, работающий под управлением PalmOS, оснащенный некото

Computex 2002: VIA продолжит поддержку форм-фактора Socket370 На проходящей в Тайбее выставке Computex 2002 компания VIA объявила о продолжении производства своего процессора C3 в форм-факторе Socket370. Таким образом, три ведущих производителя процессоров используют разные форм-факторы

Computex 2002: новый графический чип ATI На проходящей в Тайбее выставке Computex 2002 компания ATI представила графический чип, который придет на смену заслуженному Radeon 8500. На данный момент известно только техническое название нового процессора - R300. Видеоад

Computex 2002: беспроводные мониторы Mira Компания Microsoft продемонстрировала вчера на выставке Computex 2002 в Тайпее новые прототипы мобильных мониторов поддерживающих технологию Mira от четырех производителей - Tatung, Winstron, FIC и AboCom Systems. Эти дисплеи подключаются по беспров

Computex 2002: наступление Bluetooth и USB 2.0 Множество периферийных устройств, представленных на проходящей сейчас в Тайпее Computex 2002, демонстрируют возможность работы по интерфейсам Bluetooth и USB 2.0. Одним из

Computex 2002: новый чипсеты ALi для процессоров AMD K8 ALi Corporation (бывшая Acer Laboratories) представила на Computex 2002 новый чипсет M1687/M1563 для процессоров 8 поколения от AMD Opteron, предназначенный для серверных систем, и Athlon для настольных решений. Набор микросхем состоит из M1687 и M156

Computex 2002: компания SiS на выставке Компания Silicon Integrated Systems (SiS), один из основных поставщиков логики и графических микросхем, представил на Computex 2002 свои последние графические чипы и наборы логики для настолных систем и информационнных приставок. Прежде всего, компания продемонстрировала свои технологические разработки на прим

Computex 2002: парад ЖК-телевизоров На выставке Computex 2002 в Тайбее компании Benq, Sampo Technology, CTX и MAG Technology представили как

Computex 2002: первый планшетный ПК от Acer На выставке Computex 2002 компания Acer продемонстрировала новый планшетный ПК (ПлПК) TravelMate 100, кот

Computex2002: первый день VIA В первый день выставки Computex2002 в Тайпее Via Technologies Inc. представила целую серию новых продуктов. Несомнено, одним из главных экспонатов был новый процессор С3 с тактовой частотой 1 ГГц. На данный момент эт