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Computex Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show
СОБЫТИЯ
|21.03.2016
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Клавиатуры GAMDIAS представили сейчас и покажут на COMPUTEX 2016
Компания GAMDIAS представила геймерские клавиатуры HERMES RGB и HERMES 7 COLOR официально, обещав сделать их широкий анонс на выставке COMPUTEX 2016. Игровая клавиатура GAMDIAS HERMES RGB с механическими клавишами, каждая из которых имеет индивидуальную настраиваемую в цветовом диапазоне RGB (16?5 миллионов цветов) подсветку.
|21.06.2010
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Edimax представила ряд инновационных решений на Computex 2010
Компания Edimax Technology представила на выставке Computex 2010 ряд инновационных решений для дома. Среди них Edimax@Cloud – программа для пост
|08.06.2010
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Лучшие новинки Computex-2010: на чем мы будем работать и играть в этом году?
Общий вектор Computex-2010 Выставка Computex-2010 не является в полном смысле этого слова выставк
|02.06.2010
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Computex 2010: показан конкурент iPad на базе Meego
На выставке Computex представлен новый 10-дюймовый интернет-планшет, работающий на базе чипа Moorestown.
|20.06.2008
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Computex 2008: под знаком Atom
В этом году, как всегда, Computex стартовал в начале июня — сезон дождей на Тайване в самом разгаре. Так что выставка
|04.06.2008
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Ноутбуки Intel на Computex (видео)
Этот ролик крутится на выставке Computex. Походу Intel решила прийти на рынок ноутбуков всерьез и надолго.
|03.06.2008
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В Тайбэе открылась выставка Computex 2008
в Тайбэе (о. Тайвань, Китай) открыла свои двери ежегодная международная выставка высоких технологий Computex 2008. Впервые проведенная в 1981 г., на сегодняшний день Computex является кр
|08.06.2007
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Computex 2007: Via представила ноутбук со сменными модулями
Компания Via Technologies анонсировала на выставке Computex 2007 в Тайбэе ультрапортативный компьютер под названием Nanobook. Устройство имеет э
|06.06.2007
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Computex 2007: 7-дюймовый ноутбук на Windows XP от Asus
Компания Asustek Computer продемонстрировала на второй по величине выставке высоких технологий Computex 2007, проходящей в эти дни в Тайбэе, ультрапортативный ноутбук с длиной диагонали дисплея всего 7 дюймов. Eee PC 701 — такое имя получил компьютер — оснащен адаптером 802.11b
|20.06.2003
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Computex 2003 может стать самым крупным
Отсроченная выставка Computex Taipei 2003 в конце сентября станет самой представительной за все годы проведения эт
|07.06.2002
|Computex 2002: новинки беспроводных сетей
|06.06.2002
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Computex 2002: КПК с диктофоном от Acer
На Computex 2002 Acer представила свой КПК, работающий под управлением PalmOS, оснащенный некото
|06.06.2002
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Computex 2002: VIA продолжит поддержку форм-фактора Socket370
На проходящей в Тайбее выставке Computex 2002 компания VIA объявила о продолжении производства своего процессора C3 в форм-факторе Socket370. Таким образом, три ведущих производителя процессоров используют разные форм-факторы
|06.06.2002
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Computex 2002: новый графический чип ATI
На проходящей в Тайбее выставке Computex 2002 компания ATI представила графический чип, который придет на смену заслуженному Radeon 8500. На данный момент известно только техническое название нового процессора - R300. Видеоад
|06.06.2002
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Computex 2002: беспроводные мониторы Mira
Компания Microsoft продемонстрировала вчера на выставке Computex 2002 в Тайпее новые прототипы мобильных мониторов поддерживающих технологию Mira от четырех производителей - Tatung, Winstron, FIC и AboCom Systems. Эти дисплеи подключаются по беспров
|05.06.2002
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Computex 2002: наступление Bluetooth и USB 2.0
Множество периферийных устройств, представленных на проходящей сейчас в Тайпее Computex 2002, демонстрируют возможность работы по интерфейсам Bluetooth и USB 2.0. Одним из
|05.06.2002
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Computex 2002: новый чипсеты ALi для процессоров AMD K8
ALi Corporation (бывшая Acer Laboratories) представила на Computex 2002 новый чипсет M1687/M1563 для процессоров 8 поколения от AMD Opteron, предназначенный для серверных систем, и Athlon для настольных решений. Набор микросхем состоит из M1687 и M156
|05.06.2002
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Computex 2002: компания SiS на выставке
Компания Silicon Integrated Systems (SiS), один из основных поставщиков логики и графических микросхем, представил на Computex 2002 свои последние графические чипы и наборы логики для настолных систем и информационнных приставок. Прежде всего, компания продемонстрировала свои технологические разработки на прим
|05.06.2002
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Computex 2002: парад ЖК-телевизоров
На выставке Computex 2002 в Тайбее компании Benq, Sampo Technology, CTX и MAG Technology представили как
|04.06.2002
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Computex 2002: первый планшетный ПК от Acer
На выставке Computex 2002 компания Acer продемонстрировала новый планшетный ПК (ПлПК) TravelMate 100, кот
|04.06.2002
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Computex2002: первый день VIA
В первый день выставки Computex2002 в Тайпее Via Technologies Inc. представила целую серию новых продуктов. Несомнено, одним из главных экспонатов был новый процессор С3 с тактовой частотой 1 ГГц. На данный момент эт
|08.06.2000
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На выставке Computex Taipei 2000 состоялось награждение финалистов конкурса на звание "Лучший продукт выставки"
Вчера на выставке Computex Taipei 2000, которая проходит с 5 по 9 июня, состоялось присуждение звания "Best of Show" ("Лучший продукт выставки"). Из 180 претендентов в финал конкурса вышли 19 продуктов, которые
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|DigiTimes - Издание 1331 30
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|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
|Tom’s Hardware 600 7
|Inquirer 463 6
|The Verge - Издание 619 6
|The Register - The Register Hardware 1784 6
|Electronista 166 5
|AnandTech 73 5
|Engadget - Блог о технологиях 429 4
|VideoCardz 44 3
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|ExtremeTech 40 3
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|Российская газета 290 2
|TG Daily 98 2
|Commercial Times 110 2
|Nikkei Electronics 82 2
|Hot Hardware - HotHardware 29 2
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|WCCFTech - Издание 110 2
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|Ars Technica 450 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
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|New Scientist 1448 1
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