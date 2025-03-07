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Все категории 198645
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Amon Cristiano Амон Кристиано

СОБЫТИЯ


07.03.2025 Технологическая независимость Apple ведет к проблемам. iPhone безнадежно отстанут от Android-смартфонов по производительности 3
14.01.2025 «Intel, Apple и Qualcomm – лузеры». Глава ARM пообещал выпустить процессоры, которые поставят на уши всю отрасль 2
04.06.2024 Монополии Intel и AMD конец. Есть новый сильный игрок, который в два счета захватит больше половины рынка процессоров 1
27.03.2024 Впервые выпущен браузер Chrome для Windows под процессоры ARM 2
14.01.2021 Qualcomm купила стартап, который грозился уничтожить Intel и AMD 2
06.01.2021 Qualcomm без объяснения причин покидает гендиректор, сделавший ее мировым лидером 3
22.10.2020 Qualcomm представила новые платформы для инфраструктуры 5G 2
17.06.2020 Qualcomm анонсировала первую мобильную 5G-платформу Snapdragon шестой серии 2
10.09.2018 Qualcomm и Ericsson совершили первый мобильный звонок с поддержкой 5G NR mmWave 2
06.12.2017 Выпущены первые в мире ПК на Windows 10 и на процессорах от смартфона 2
18.10.2017 Microsoft готовит ПК на Windows 10 с процессорами от смартфона 2
17.10.2017 Впервые показан работающий 5G-смартфон. Видео 2
01.06.2017 Asus, Lenovo и HP строят ПК на Windows 10 на процессоре от смартфона 2
18.10.2016 Выпущен первый модем для 5G-смартфонов 2
22.11.2013 Qualcomm анонсировала мультимодовый модем четвертого поколения для сетей 3G/LTE 1

Публикаций - 16, упоминаний - 31

Amon Cristiano и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm Technologies 1973 15
Apple Inc 13131 6
Microsoft Corporation 25762 5
Intel Corporation 12803 5
Samsung Electronics 11049 4
Lenovo Group 2445 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 4
HP Inc. 5882 4
AMD - Advanced Micro Devices 4634 3
Nvidia Corp 3990 2
Huawei 4663 2
LG Electronics 3734 2
MediaTek - Ralink 593 2
Ampere Computing 62 2
Apple Platform Architecture 7 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
Dell Technologies Capital 8 1
Wingtech Technology 14 1
AT&T Communications 6 1
ARM Holdings 95 1
Qualcomm Atheros 59 1
Dell EMC 5179 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Acer Group - Acer Inc 2772 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 308 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1098 1
HMD Global - Nokia 143 1
AT&T Inc 1724 1
Lenovo Motorola 3563 1
Sharp Corporation 1062 1
Nuvia 8 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1421 1
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 1
Google LLC 12674 1
WVRI Capital 3 1
Capricorn Investment Group 4 1
Carl Zeiss AG 307 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22534 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8752 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10117 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26733 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29660 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6841 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2560 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15418 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10732 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28223 5
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 590 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13039 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8500 5
mmWave - миллиметровые волны 37 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5494 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14757 4
Трансивер - Transceiver 148 4
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16173 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13226 3
Аксессуары 4275 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2425 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13463 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22396 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 3
ARM - Advanced RISC Machine 494 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4407 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10671 2
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1486 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13892 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2810 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26267 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4033 2
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1153 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17977 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16965 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7541 2
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 404 2
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 164 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2180 11
Microsoft Windows 10 1937 5
Microsoft Windows 16868 5
Google Android 15226 3
Intel x86 - архитектура процессора 2148 3
Microsoft Windows 11 823 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7610 2
Microsoft Surface - Планшет 449 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3110 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
LG V - серия смартфонов 43 1
Nokia 8 5G - серия 10 1
Qualcomm AI Engine - Qualcomm Artificial Intelligence Engine 9 1
Qualcomm Radio Unit 1 1
Qualcomm Distributed Unit 1 1
Qualcomm Distributed Radio Unit 1 1
ASUS NovaGo - серия ноутбуков 6 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
Apple PowerPC 54 1
Nokia Nseries 538 1
Qualcomm Gobi 14 1
Qualcomm WTR 2 1
Qualcomm RF360 2 1
Qualcomm IZat 1 1
FreePik 1829 1
Apple iPhone 16 218 1
Apple iPhone 17 143 1
Google Chrome - браузер 1697 1
Apple iPad 4007 1
Apple iOS 8571 1
Nuvia Phoenix 147 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 1
Apple macOS 2413 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1213 1
Intel Core - Семейство процессоров 1250 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 735 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 1
Microsoft Teams - MS Teams 669 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 11 3
Haas Rene - Хаас Рене 11 2
Bruno John - Бруно Джон 8 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
Fuetsch Andre - Фютш Андре 1 1
Mclaughlin Mark - МакЛафлин Марк 5 1
Buniac Sergio - Буниак Сержио 1 1
Gerard Williams III - Джерард Уильямс III 5 1
Гулати Ману - Gulati Manu 5 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13810 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 2
Южная Корея - Республика 7044 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1092 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 1
Европа 24954 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13797 1
Швеция - Королевство 3779 1
Индия - Bharat 5867 1
Китай - Тайвань 4242 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1573 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16021 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3391 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8817 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18111 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8824 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Reference - Референс 220 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2322 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1770 1
Видеокамера - Видеосъёмка 718 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5765 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21596 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27233 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5460 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6088 2
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 597 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
MacRumors 148 1
Counterpoint Research 109 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
Qualcomm 4G/5G Summit 1 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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