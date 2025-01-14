«Intel, Apple и Qualcomm – лузеры». Глава ARM пообещал выпустить процессоры, которые поставят на уши всю отрасль

ARM, разработчик одноименной процессорной архитектуры, вынашивает планы по созданию собственных процессоров по своим же технологиям. Это моментально сделает ее конкурентом всех тех, кто лицензирует у нее архитектуру, а это почти все крупнейшие производители чипов, включая Apple и Qualcomm. Если ARM решит делать еще и настольные CPU, то в список конкурентов будут зачислены AMD и Intel. Глвва ARM уверен в успехе и называет нынешних клиентов и будущих конкурентов неудачниками.

Процессоры «из первых рук»

Британская компания ARM рассматривает возможность выпуска собственных процессоров, пишет агентство Reuters. При этом ей не потребуется лицензировать стороннюю архитектуру – у нее есть своя, и она пользуется бешеным спросом во всем мире.

На технологиях ARM основаны процессоры Apple, Qualcomm, MediaTek, Huawei и многих других крупнейших производителей мобильных чипов, а также серверные процессоры компании Ampere.

По информации Reuters, в разработке у ARM находится отдельная стратегия под кодовым названием Picasso. Создание собственных процессоров – основная, хотя и не единственная ее составляющая, а общая цель компании – увеличение выручки на 300% по сравнению с нынешними значениями.

FreePik ARM не сомневается в успехе процессоров собственной разработки

Свой план Picasso ARM вынашивает с 2019 г., но известно о нем стало лишь сейчас. Идея ARM поначалу заключалась в увеличении своей выручки в сегменте процессоров для смартфонов до $1 млрд в год в течение примерно 10 лет. Достичь этого компания планировала, в том числе, за счет повышения размеров роялти за использование ее технологий сторонними компаниями.

Есть, к чему стремиться

Влияние ARM на современный рынок гаджетов очень трудно переоценить, учитывая, что построенные на ее архитектуре процессоры используются почти во всех смартфонах и планшетных компьютерах на протяжении более 10 лет. Однако основной источник дохода ARM – это продажа лицензий на свою архитектуру, и ее руководство отчетливо видит, что цифры в отчетах компании явно не такие впечатляющие, как у ее основных клиентов.

По итогам 2024 финансового года ARM получила выручку в пределах $3,24 млрд. Выручка Apple за аналогичный период была примерно в 90 раз больше, пишет Reuters.

В 2022 г., спустя два года после того, как ее в конце 2020 г. едва не купила Nvidia (сделка в итоге сорвалась в начале 2022 г.), ARM всерьез рассматривала разработку собственных процессоров на собственной же архитектуре. Своих фабрик у нее нет, так что, вероятно, она планировала отдать заказы на их производство контрактным производителям полупроводников, например, тайваньской TSMC.

Однако к моменту выпуска материала в мире не существовало ни одного готового и выпускаемого серийно процессора с логотипом ARM. Другими словами, планы пока остаются планами, и британский вендор предпочитает не уточнять, на какой стадии находится этот проект.

ARM может просчитаться

В распоряжении ARM есть не только одноименная процессорная архитектура, но и целая серия готовых процессорных ядер, объединенных общим названием Cortex. Очень многие производители чипов, например, тайваньская MediaTek, чьи процессоры можно встретить, в том числе, в новейших смартфонах Xiaomi Redmi Note 14 4G и 14 Pro 4G, использует их в своих процессорах.

В то же время Qualcomm, наряду с MediaTek входящая в топ-3 крупнейших вендоров мобильных ARM-процессоров, выбрала другой путь. Она лицензирует у ARM лишь основные ее технологии, но ядра предпочитает разрабатывать собственные. Аналогичным образом поступает и Apple.

Из этого следует, что повышение роялти хоть и принесет ARM значимую прибавку к выручке, но не со всех ее клиентов. По максимуму будут платить лишь MediaTek и те, кто лицензирует у ARM все ее технологии, тогда как Qualcomm и ей подобные едва ли станут перечислять ARM существенно больше денег.

Отношение к конкурентам

Судя по всему, высшее руководство ARM не сомневается в способности компании прийти к успеху на рынке процессоров с собственными чипами. Reuters приводит сообщения в корпоративном мессенджере Microsoft Teams, всплывшие в рамках судебных споров между ARM и Qualcomm, в которых гендиректор ARM Рене Хаас (Rene Haas) высказывает свое мнение о возможных конкурентах на новом для компании рынке.

«The rest are hosed», – написал Хаас в декабре 2021 г., что можно вольно перевести как «Остальные – неудачники». Хаас вел переписку с другими топ-менеджерами ARM.

В ходе судебного разбирательства Хаас преуменьшил значимость этих своих высказываний, заявив, что они отражают долгосрочную стратегическую перепалку, которую многие руководители ведут в переговорах с коллегами и членами совета директоров. Но при этом в 2022 г. Хаас проводил встречу с руководителями корейской компании Samsung, чьи смартфоны построены на процессорах Qualcomm, а также на ее собственных чипах Exynos, в основе которых тоже архитектура ARM. Хаас заявлял тогда, что лицензия Qualcomm на технологии ARM истекает в 2025 г.

Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон (Cristiano Amon) в рамках слушаний в суде дал показания о том, что Samsung позже выразила обеспокоенность относительно способности Qualcomm поставлять Samsung чипы после 2025 г. По его словам, Амон заверил Samsung, что у Qualcomm есть лицензия ARM до 2033 г.

Позже Samsung сократила трехлетнее соглашение о поставках чипов с Qualcomm до двух лет из-за неопределенности, созданной этим эпизодом, подчеркнул Амон.