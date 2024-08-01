Разделы

Ampere Computing

Ampere Computing

СОБЫТИЯ

01.08.2024 Выходцы из Intel создают уникальный процессор с 512 ядрами, который выжмет максимум из Linux. Самой Intel такое и не снилось

Intel не догонит Компания Ampere анонсировала разработку нового процессора AmpereOne Aurora, первого в мире чипа с 512 ядрами. Это будет серверное решение, основанное на архитектуре ARM – процессоры на ее базе почти во

17.05.2024 Лютый конкурент Intel готовит первый в мире 256-ядерный процессор с суперсовременной топологией

Две с половиной сотни ядер Компания Ampere, очень опасный конкурент Intel и AMD на рынке процессоров, официально заявила о планах по выпуску 256-ядерного процессора под кодовым названием AmpereOne, пишет портал Tom’s Hardware. Ни
28.12.2023 AMD и Intel больше не нужны. Теперь можно собрать недорогой ПК на суперпродвинутом ARM-процессоре для серверов на десятках ядер. Опрос

ARM вместо х86 Начались продажи комплекта из материнской платы ALTRAD8UD-1L2T компании ASRock («дочка» ушедшей из России Asus) и процессора Altra Q64-22 марки Ampere, пишет Tom’s Hardware. В этом, на первый взгляд, нет ничего необычного, но все самое интересное скрывает в себе процессор. Во-первых, Altra Q64-22 – это высокопроизводительное серверное

30.11.2023 Выпущен процессор, в котором так много ядер, что от них ломается Linux. ОС срочно требуется исправление

Linux не всесилен Linux оказался не способен работать в системах, укомплектованных несколькими процессорами со 192 ядрами. Как пишет Phoronix, это доказала компания Ampere, основанная экс-президентом Intel и выпускающая высокопроизводительные ARM-процессоры для серверов, дата-центров и систем хранения данных. Эксперты Ampere установили, что Linux на
26.11.2021 Крупный производитель серверов перешел на процессоры «круче, чем у AMD и Intel»

Серверы без Xeon и Epyc Компания Gigabyte, известный производитель серверов, компьютеров и комплектующих, анонсировала новую линейку серверов с процессорами компании Ampere. Она основана в 2017 г. экс-президентом Intel, и ее главный вид деятельности – разработка высокопроизводительных процессоров с архитектурой ARM. В новой линейке Gigabyte представлено сра
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час

сть, масштабируемость и необходимую мощность, - сказала Рене Джеймс, основатель, председатель и CEO Ampere Computing, - В Oracle Cloud есть все инструменты, необходимые разработчикам, чтобы опр
21.05.2021 Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok

Microsoft выбирает Ampere Компания Ampere, основанная бывшим президентом Intel Рене Джеймс (Renee James), ведет разработку новых центральных процессоров с уникальными вычислительными ядрами. По информации

23.03.2021 Экс-президент Intel создала процессор круче, чем Intel и AMD

ые сроки начала выпуска Altra Max Ampere не называет. Golem.de пишет, что релиз состоится в 2021 г. Ampere Computing (полное название компании) была основана в 2017 г. Во главе предприятия стои
04.03.2020 Экс-президент Intel создала процессор, способный уничтожить Intel Xeon и AMD Epyc

Уникальный серверный процессор Компания Ampere Computing анонсировала серверные ARM-процессоры новой линейки Altra, флагманские модел

