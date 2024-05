Лютый конкурент Intel готовит первый в мире 256-ядерный процессор с суперсовременной топологией

Ampere, основанная экс-президентом Intel, работает над 256-ядерным процессором, который будет выпускаться по техпроцессу 3 нм. Сейчас это самые современные нормы производства. У Intel и AMD нет ничего подобного, к тому же Ampere эксплуатирует более перспективную архитектуру ARM, пока AMD и Intel выжимают последние соки из х86.



Две с половиной сотни ядер

Компания Ampere, очень опасный конкурент Intel и AMD на рынке процессоров, официально заявила о планах по выпуску 256-ядерного процессора под кодовым названием AmpereOne, пишет портал Tom’s Hardware. Ни AMD, ни Intel пока не могут ничего противопоставить ей – их самые современные чипы безнадежно отстали от AmpereOne по числу ядер (в новейших чипах AMD их не больше 128, а у Intel их и того меньше), а также по техпроцессу – Intel с 2019 г. застряла на 10 нм, а AMD эксплуатирует 5 нм.

Что до нового AmpereOne, то это будет 3-нанометровый серверный CPU с архитектурой ARM, которая уже доказала свою эффективность – она применяется в подавляющем большинстве мобильных процессоров и постепенно проникает в сегмент чипов для ноутбуков, ПК и серверов. Чипы Intel и AMD основываются на архитектуре х86 и непригодны для использования в современных портативных гаджетах – они потребляют больше энергии и сильнее греются.

В серверном сегменте Ampere, сделав ставку на ARM, наделала немало шума – ее серверные решения зачастую превосходят аналоги от именитых конкурентов по производительности, энергоэффективности и тепловыделению.

FreePik Ampere уже доказала всему миру, что ее процессоры как минимум достойны внимания

У истоков Ampere стоит Рене Джеймс (Renee James) – в прошлом президент корпорации Intel. Она оставила эту должность в июне 2015 г., а в октябре 2017 г. основала Ampere. За неполные семь лет она не только догнала, но и в ряде аспектов перегнала AMD и Intel, основанные в 1968 и 1969 гг. соответственно.

Игра мускулами

Нынешний самый современный процессор Ampere производится по техпроцессу 5 нм и имеет 192 ядра и восемь каналов для работы с оперативной памятью DDR5. Как сообщал CNews, это настолько много, что ядру Linux срочно потребовался патч – эта ОС начинала сбоить на системах с двумя такими процессорами, для нее суммарное количество ядер (384) оказалось запредельным.

Через некоторое время Ampere выпустит улучшенную версию этого процессора с 12 каналами DDR5, и уже на его основе будет построен грядущий 256-ядерник.

Свою новинку Ampere представит в 2025 г. и сразу же отправит ее на конвейер. С производством, по всей вероятности, никаких проблем не возникнет – Ampere входит в число клиентов TSMC, крупнейшего в мире контрактного вендора полупроводников. Именно она выпускает для Ampere ее нынешний 5-нанометровый AmpereOne, и она же займется выпуском 3-нанометрового чипа по технологии N3.

У TSMC уже есть опыт по выпуску микросхем с топологией 3 нм. Такие нормы, к примеру, она использует при производстве процессоров для iPhone 15 Pro и Pro Max.

Как пишет Tom’s Hardware, Ampere не сообщает, планирует ли она переводить 256-ядерный AmpereOne на новую микроархитектуру, но вероятность этого пока что сохраняется. Объем кэш-памяти L2 в чипе должен составить 2 МБ на ядро.

Разница есть

Рене Джеймс открыто заявила, что новый AmpereOne на 256 ядер сможет обеспечить на 40% большую производительность, нежели «любой другой процессор на рынке» (a new 256-core product that delivers 40% more performance than any other CPU in the market). О каких именно CPU идет речь, основатель Ampere предпочла не уточнять.

Фото: Ampere Рене Джеймс

«Речь идет не только о ядрах. Речь идет о том, что вы можете делать с платформой. У нас есть несколько новых функций, которые обеспечивают эффективную производительность, память, кэширование и вычисления ИИ (искусственного интеллекта – прим. CNews)», – добавила Рене Джеймс.

Отдельно в заявлении Ampere упоминается и тот факт, что новому процессору, несмотря на резко возросшее количество ядер, не потребуется громоздкая система охлаждения. Ему хватит и той, что применяется для отвода тепла от 192-ядерного AmpereOne,

Из этого можно сделать вывод, что Ampere по полной задействовала возможности более совершенного техпроцесса. Тепловыделение нынешнего флагмана компании не превышает 350 Вт.

Уничтожить Intel и напугать Nvidia

Ampere, судя по всему, более не намерена ограничивать себя одним лишь рынком серверных процессоров. По информации Tom’s Hardware, она начала сотрудничать с компанией Qualcomm, американским разработчиком процессоров и ряда микросхем другого назначения.

Ampere заинтересована в выходе на мировой рынок вычислений для искусственного интеллекта, где в настоящее время бал правит компания Nvidia со своими ускорителями А100, Н100, В100 и В200. Qualcomm разрабатывает собственную аппаратную платформу для ИИ-вычислений, в которую, по всей видимости, войдут ускорители Qualcomm Cloud AI 100 Ultra и процессоры Ampere. Последняя уже поспешила заявить, что ее ранее выпущенные 128-ядерные решения способны обеспечить производительность, сопоставимую с графическим процессором Nvidia A10.