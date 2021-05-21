Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok

Компания Ampere бывшего президента Intel создала процессоры, оптимизированные для облачных вычислений. Они получили уникальные ядра собственной разработки. Новыми чипами заинтересовались Microsoft, ByteDance и другие, а их производство запланировано на 2022 г. по топологии 5 нм, в то время как AMD использует 7 нм, а Intel – и вовсе 10 и 14 нм.

Microsoft выбирает Ampere

Компания Ampere, основанная бывшим президентом Intel Рене Джеймс (Renee James), ведет разработку новых центральных процессоров с уникальными вычислительными ядрами. По информации Bloomberg, это будут серверные чипы, и в числе первых их покупателей окажутся американская корпорация Microsoft и китайский техногигант Tencent.

Со слов Джеймс, в список клиентов также вошла китайская компания ByteDance, разработчик видеосервиса TikTok. Названия других компаний, интересующихся ее процессорами, Джеймс не раскрывает, утверждая, что в списке есть много крупных корпораций.

Главным отличием новых процессоров Ampere станут именно кастомные ядра. Сейчас компания опирается на наработки компании ARM. По словам Джеймс, новые чипы сохранят программную совместимость ARM-архитектурой. Детальные подробности о новых ядрах и процессорах она раскрывать не стала.

Рене Джеймс, основатель Ampere

На момент публикации материала было известно, что производство процессоров Ampere начнется в 2022 г., пока без более точных сроков. Их выпуском займется тайваньская TSMC по 5-нанометровому техпроцессу, пока самому современному из существующих. Первые чипы 5 нм появились осенью 2020 г. У AMD, временем, есть максимум 7-нанометрвовые процессоры (7-нанометровое производство запущено на фабрике TSMC в 2018 г.). Intel, свою очередь, застряла на 14 нм (2014 г.) и 10 нм (2019 г.)

Конкуренция с AMD и Intel

Джеймс видит свои новые процессоры в первую очередь в составе дата-центров, обслуживающих облачные сервисы. Она заявила, что даже нынешние процессоры ее компании лучше предложений Intel и AMD как в плане производительности, так и в плане эффективности в целом.

Джеймс уверена, что то же будет и с ее новыми процессорами – ближайшие аналоги AMD и Intel не смогут выдать столь же высокие результаты. По ее словам, это связано с тем, что обе компании заняты производством слишком широкого спектра CPU для самых разных сфер применения, и это, по ее мнению, мешает им адаптировать свои серверные чипы для облачных вычислений.

«Мы можем делать что-то быстрее и двигаться вперед лучше, чем при широкомасштабном подходе. Покупатели никого не ждут. Нужно двигаться вперед в довольно определенном ритме», – сказала Джеймс.

Уход из Intel и создание Ampere

Рене Джеймс основала Ampere в октябре 2017 г., спустя почти 2,5 года после своего ухода из Intel. Как сообщал CNews, она оставила пост президента Intel в июне 2015 г.

Выход Джеймс из состава топ-менеджеров Intel стал следствием масштабной реорганизации в компании. При этом она покинула ее даже несмотря на тот факт, что в течение длительного времени была вторым человеком в компании после ее бывшего гендиректора Брайана Кржанича (Brian Krzanich). Сам он ушел из Intel летом 2018 г.

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Джеймс пришла в Intel в 1988 г., когда ей было 24 года. За все годы работы в компании она занимала в ней несколько руководящих должностей. Президентом Intel она стала в мае 2013 г.

Догнать и перегнать Intel

На момент публикации материала Ampere существовала менее четырех лет. За этот срок успела разработать несколько линеек процессоров, в том числе серию Altra.

Анонс 7-нанометровых процессоров Altra, как сообщал CNews, состоялся в марте 2020 г. Ampere уместила в них до 80 вычислительных ARM-ядер, и самые производительные модели могли похвастаться тепловыделением (TDP) на уровне 210 Вт. Для сравнения, процессор AMD Epyc 7742 имеет TDP 225 Вт при меньшем числе ядер (64).

Основу процессоров Altra составила архитектура ARM 8.2+ с определенными улучшениями, заимствованными у ARM 8.4 и 8.3. Каждое из 80 ядер получило по 64 Кб кэша-памяти первого уровня (L1) и 1 Мб кэша второго уровня (L2). В процессоре также есть и кэш третьего уровня (L3) объемом до 32 МБ. Пиковая тактовая частота процессора– 3 ГГц.

Ampere сравнила Altra с Intel Xeon Platinum 8280. По ее утверждению, по производительности Altra опережает решение Intel более чем вдвое, хотя его частота варьируется от 2,7 до 4 ГГц. Однако стоит отметить, что у 14-нанометрового Xeon Platinum 8280 значительно меньше ядер в сравнении с Altra – 28 (56 одновременно обрабатываемых потоков). TDP, к слову, тоже ниже – 207 Вт.

Сравнение Altra и Altra Max

Спустя год, в марте 2021 г., Джеймс представила новый 128-ядерный 7-нанометровый процессор Altra Max. В сравнении с Altra прирост производительности составил 51-57% в зависимости от выполняемых задач. Число ядер выросло ровно на 60%.