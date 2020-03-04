Экс-президент Intel создала процессор, способный уничтожить Intel Xeon и AMD Epyc

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Основанная в 2017 г. экс-президентом Intel компания Ampere продемонстрировала новейший серверный ARM-чип, пока что единственный в своем роде. Он работает быстрее многих дорогостоящих решений Intel и AMD и при этом демонстрирует существенно меньшие тепловыделение и энергопотребление.



Уникальный серверный процессор

Компания Ampere Computing анонсировала серверные ARM-процессоры новой линейки Altra, флагманские модели которых пока не имеют аналогов в мире. По заверениям самих разработчиков, эти чипы смогут многое противопоставить серверным решениям AMD (процессоры Epyc) и Intel (Xeon).

Как пишет портал Tom’s Hardware, в своих топовых процессорах Altera уместит до 80 вычислительных ядер, но при этом сможет удержать TDP (величина отвода тепловой мощности) на уровне 210 Вт. Для сравнения, TDP 64-ядерного серверного процессора AMD Epyc 7742 достигает 225 Вт.

У Intel и AMD появился серьезный конкурент в серверном сегменте

Ampere Computing основана в 2015 г. бывшим президентом компании Intel Рене Джеймс (Renee James). Как сообщал CNews, она покинула Intel в июле 2015 г. в результате реорганизации, несмотря на то, что была фактически вторым человеком в компании после ее бывшего гендиректора Брайана Кржанича (Brian Krzanich). Он ушел из Intel летом 2018 г.

Основные спецификации

80-ядерный процессор Ampere Altra поддерживает 64-битные инструкции и работает на частоте до 3 ГГц (базовые частоты производитель не раскрывает). В отличие от своих конкурентов за авторством Intel и AMD, он не поддерживает обработку одновременную обработку двух потоков одним ядром.

Базовые возможности Ampere Altra

Основу процессора составила архитектура ARM 8.2+ с определенными улучшениями, заимствованными у ARM 8.4 и 8.3. Каждое из 80 ядер получило по 64 Кб кэша-памяти первого уровня (L1) и 1 Мб кэша второго уровня (L2). В процессоре также есть и кэш третьего уровня (L3) объемом до 32 Мб в зависимости от модификации.

Новые чипы Ampere располагают поддержкой от четырех до восьми каналов оперативной памяти DDR4-3200, суммарный поддерживаемый объем которой будет достигать 4 терабайтов. Разработчиками также заявлено наличие до 128 линий PCI-E 4.0 в однопроцессорной системе и до 192 линий в двухпроцессорной. Отдельно упомянута поддержка интерфейса CCIX.

Сравнение производительности

Ampere сравнила свой 80-ядерный Altra с процессорами AMD Epyc 7742 и Intel Xeon Platinum 8280. По ее утверждению, по производительности Altra опережает решение Intel более чем вдвое, хотя его частота варьируется от 2,7 до 4 ГГц. Однако стоит отметить, что у Xeon Platinum 8280 значительно меньше ядер в сравнении с Altra – 28 (56 одновременно обрабатываемых потоков). TDP, к слову, тоже ниже – 207 Вт. Процессор выпущен во II квартале 2019 г. и выполнен по 14-нанометровой технологии против 7 нм у Altra.

Altra работает быстрее современных чипов Intel и AMD...

AMD Epyc 7742 в свою очередь содержит 64 ядра с частотой от 2,25 до 3,4 ГГц (128 потоков). Его TDP находится на уровне 225 Вт.

Минимальное энергопотребление

Ampere не преминула сравнить свое новое творение с решениями Intel и AMD и по части энергоэффективности. На этот раз в соперники Altra она выбрала совсем другие чипы: AMD Epyc 7702 (64 ядра, 128 потоков, частота от 2 до 3,35 ГГц, TDP 200 Вт) и Intel Xeon Platinum 8276 (28 ядер, 56 потоков, часта от 2,2 до 4 ГГц, TDP 165 Вт).

...и при этом потребляет значительно значительно меньше энергии

По уровню энергопотребления новый Altra, утверждают в Ampere, опережает процессор AMD в 1,14 раза. Чип Intel отстает значительно сильнее – ему нужно в 2,11 раза больше энергии, чем Altra.

Сроки выхода

Ampere не раскрывает сроки начала производства своих новых чипов. На момент публикации материала она располагала лишь тестовыми их образцами.

Рене Джеймс, основатель Ampere Computing

В распоряжении Ampere, в отличие от Intel, нет собственных фабрик по производству процессоров. Она, как и AMD, сотрудничает с тайваньской TSMC, которая и займется выпуском новых Altra. 7-нанометровый техпроцесс TSMC освоила достаточно давно, и в настоящее время она вплотную подобралась к 5 нм.

В список процессоров Ampere, выпускаемых на заводах TSMC, входит eMAG 8180, анонсированный в феврале 2018 г. Это 16-нанометровый чип с 32 ядрами Skylark, работающий на частоте до 3,3 ГГц и располагающий восемью каналами DDR4 и 42 линиями PCI-У 3.0. Уровень его TDP не превышает 125 Вт.