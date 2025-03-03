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Intel Xeon Platinum Серия процессоров


03.03.2025 Серверы ITpod успешно прошли тест на совместимость с решением F6 Managed XDR 1
13.05.2024 Сервер российского вендора «DатаРу» прошел сертификацию и показал высокую производительность при работе с SAP HANA 1
15.03.2024 Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС 1
19.12.2023 Неизвестная китайская компания создала «уникальные» процессоры с 48 ядрами и архитектурой х86. Они во всем лучше Intel Core 1
16.11.2023 Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500 1
13.04.2023 Intel продала бизнес по производству серверов 2
17.11.2022 Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс 1
26.11.2021 Крупный производитель серверов перешел на процессоры «круче, чем у AMD и Intel» 2
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер 1
03.09.2021 Сеть магазинов Offprice перенесла ERP-систему в облако Lancloud 2
01.09.2021 Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости» 1
30.06.2021 G-Core Labs запустил сервис для аренды серверов bare metal в публичном облаке 2
17.06.2021 Технология Intel, призванная «разгонять» процессоры, вместо этого их замедляет 1
26.05.2021 Потеснит ли ARM архитектуру Intel на рынке серверов? 2
21.05.2021 Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok 3
16.03.2021 AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel 3
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 2
26.11.2020 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP 3
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
29.09.2020 ARM изготовилась изгнать Intel с рынка серверных процессоров 1
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 1
04.03.2020 Экс-президент Intel создала процессор, способный уничтожить Intel Xeon и AMD Epyc 4
17.01.2020 Intel радикально снизил цены на сверхдорогие Xeon и отправил дешевые в утиль 2
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 3
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет 1
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 2
11.10.2019 Intel похоронила технологию будущего и целое поколение популярных процессоров 2
03.10.2019 Неприметный подрядчик безальтернативно с привлечением ФАС получил ИТ-контракты МВД на 2 миллиарда 1
09.08.2019 AMD выпустила процессоры с рекордным числом ядер. Они «быстрее и дешевле», чем у Intel 2
08.08.2019 Intel выпустила «обучаемые» 56-ядерные серверные процессоры 6
18.07.2019 Intel выпустила сверхдорогой процессор, который почти не отличается от предшественника 3
15.05.2019 В процессорах Intel найдены сразу четыре новых «дыры». Их исправление затормозит ПК до 40% 1
16.04.2019 РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC 1
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами 5
18.03.2019 «Самый дорогой процессор в мире» продается в 100 раз дешевле официальной цены 3
29.01.2019 «Галактика» и Atos проведут совместные тестирования продуктов на отечественной СУБД 1
27.11.2018 РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде» 2
06.11.2018 Intel выпускает 48-ядерные процессоры рекордной производительности 2
20.08.2018 Qtech выпустил линейку серверных решений на базе Intel Xeon 1

Публикаций - 49, упоминаний - 90

Intel Xeon Platinum и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12228 40
AMD - Advanced Micro Devices 4254 12
Nvidia Corp 3514 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 8
Lenovo Group 2297 8
Ampere Computing 50 6
Microsoft Corporation 24688 5
Apple Inc 12158 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 449 4
IBM - International Business Machines Corp 9450 4
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 4
Dell EMC 5037 3
Т-Платформы - T-Platforms 395 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 3
Red Hat 1316 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 3
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 3
Nvidia - Mellanox Technologies 90 3
SAP SE 5290 2
Amazon Inc - Amazon.com 3017 2
Fujitsu 2043 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 319 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 910 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 2
Google LLC 11840 2
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 2
Samsung Electronics 10296 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
Cloudflare 110 2
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - Centro Nacional de Supercomputación - Барселонский суперкомпьютерный центр 7 2
Newegg 20 1
Qtech - Кьютэк 173 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1435 1
Broadcom - VMware 2378 1
X Corp - Twitter 2850 1
Oracle Corporation 6714 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 857 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 3
Microsoft - LinkedIn 652 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Uber 331 1
Illumina 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Offprice - Оффпрайс - Kupanda - скидочный сервис 5 1
Unsplash 845 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2189 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1406 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
РНФ - Российский научный фонд 83 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 434 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 213 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 45
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1629 22
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Bloomberg 1299 2
Internet Retailer Magazine 1 1
Neowin 142 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
AnandTech 73 1
TechPowerUp 17 1
Известия ИД 634 1
Forbes - Форбс 836 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 7
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 6
IDC - International Data Corporation 4911 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 1
Fortune Global 1000 50 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 5
РАН - Российская академия наук 1887 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 2
BAdW - Bayerische Akademie der Wissenschaften - Баварская академия наук 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 943 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 35 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 45 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
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